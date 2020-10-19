ЧТО ТАКОЕ CHESS ROYALE И ПОЧЕМУ ЭТА ИГРА ПОЛЕЗНАЯ

Привет всем! В этом артикле я хочу вам рассказать об игре Chess Royale. Chess Royale - это шахматная игра, в которой можно научиться хорошо играть в шахматы. В ней нужно поднимать кубки, зарабатывать монетки и получать всё новые и новые арены.
Эту игру уже скачало более 30 млн людей и оценка у неё в Google Play стоит 4.0 звёзд. Последнее обновление выходило 25 сентября 2020 года.
Шахматы действительно очень важные для развитие ума, а когда это ещё и хорошая игра, ещё легче стать хорошим шахматистом.
В этой игре есть несколько режимов игры:
- Blitz
- Blitz 3+2 ( плюс 2 секунды каждый ход)
- Blitz 5 (5 минут на одного игрока)
- Classic (Классический режим, где даётся по 48 часов с игрока)
В этой игре каждый игрок может выбрать себе режим по вкусу (мне например нравиться режим Blitz 5).
К тому же, чем выше арена, тем больше нужно платить за вход в игру (например за арену под названием "Лондон", нужно платить всего-лишь 10 монеток, а за победу в игре получишь 20)
В этой игре ты также можешь поиграть не в обычные шахматы, а в режимы (puzzle, storm). В этих режимах ты должен например поставить мат королю за определённое количество ходов.
Для разнообразия, в этой игре можно купить скины на шахматную доску, аватар, смайлики и перк, который немножко упрощает игру. Также очень крутой механикой в этой игре то, что есть возможность играть с друзьями сколько хочешь (не забудь, что для того чтоб сохранить прогресс в этой игре и играть с друзьями, тебе нужно иметь свой facebook аккаунт). Если ты всё-таки захочешь поиграть в эту игру, то вот тебе несколько советов для новичков
:
- не трать реальные деньги на игры вроде этой, донат здесь не решает, а только умение играть.
- когда проигрываешь - не сдавайся, ты же всё ещё новичок.
- хорошо провести время с пользой :)
Мы также поговорим о плюсах и минусах этой игры.Плюсы
:
- улучшает мышления.
- полезное времяпровождения.
- крутое разнообразие. Минусы
:
- можно зарегистрироваться только через Facebook.
- работает через интернет.
- концепция схожая с игрой Clash Royale (прокачка арены)
Разработчики этой игры продолжают её улучшать. Я пишу про эту игру так-как сам считаю её достойной, крутой и полезной игрой! Я очень старался описать эту игру, чтоб она показалась вам интересной и вы захотели в неё поиграть. Эта игра рекомендуется для тех, у кого нету реальных шахмат, которые стоят больших денег. В эту игру можно играть в поездке, дома, на море и.т.д. В неё могут играть как взрослые, так и дети, которые хотят самосовершенствоваться. Как и в других играх, здесь есть "Royale Pass". В нём за игру вы получаете эксклюзивные награды, которые просто так не получиться получить. Выполняйте задания и продвигайтесь по уровням. Здесь также можно купить пасс за реальные деньги, в котором будет намного больше и круче награды. В тоже время игра не заставляет покупать это потому-что как я уже говорил, донат здесь не решает.
Надеюсь вам понравился мой краткий рассказ про Chess Royale
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Фото взяты из Google
Спасибо :)