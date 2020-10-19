ЧТО ТАКОЕ CHESS ROYALE И ПОЧЕМУ ЭТА ИГРА ПОЛЕЗНАЯ

Привет всем! В этом артикле я хочу вам рассказать об игре Chess Royale. Chess Royale - это шахматная игра, в которой можно научиться хорошо играть в шахматы. В ней нужно поднимать кубки, зарабатывать монетки и получать всё новые и новые арены.

Эту игру уже скачало более 30 млн людей и оценка у неё в Google Play стоит 4.0 звёзд. Последнее обновление выходило 25 сентября 2020 года.

самосовершенствоваться. Как и в других играх, здесь есть "Royale Pass". В нём за игру вы получаете эксклюзивные награды, которые просто так не получиться получить. Выполняйте задания и продвигайтесь по уровням. Здесь также можно купить пасс за реальные деньги, в котором будет намного больше и круче награды. В тоже время игра не заставляет покупать это потому-что как я уже говорил, донат здесь не решает.

Шахматы действительно очень важные для развитие ума, а когда это ещё и хорошая игра, ещё легче стать хорошим шахматистом.В этой игре есть несколько режимов игры:- Blitz- Blitz 3+2 ( плюс 2 секунды каждый ход)- Blitz 5 (5 минут на одного игрока)- Classic (Классический режим, где даётся по 48 часов с игрока)В этой игре каждый игрок может выбрать себе режим по вкусу (мне например нравиться режим Blitz 5).К тому же, чем выше арена, тем больше нужно платить за вход в игру (например за арену под названием "Лондон", нужно платить всего-лишь 10 монеток, а за победу в игре получишь 20)В этой игре ты также можешь поиграть не в обычные шахматы, а в режимы (puzzle, storm). В этих режимах ты должен например поставить мат королю за определённое количество ходов.Для разнообразия, в этой игре можно купить скины на шахматную доску, аватар, смайлики и перк, который немножко упрощает игру. Также очень крутой механикой в этой игре то, что есть возможность играть с друзьями сколько хочешь (не забудь, что для того чтоб сохранить прогресс в этой игре и играть с друзьями, тебе нужно иметь свой facebook аккаунт).- не трать реальные деньги на игры вроде этой, донат здесь не решает, а только умение играть.- когда проигрываешь - не сдавайся, ты же всё ещё новичок.- хорошо провести время с пользой :)Мы также поговорим о плюсах и минусах этой игры.- улучшает мышления.- полезное времяпровождения.- крутое разнообразие.- можно зарегистрироваться только через Facebook.- работает через интернет.- концепция схожая с игрой Clash Royale (прокачка арены)Разработчики этой игры продолжают её улучшать. Я пишу про эту игру так-как сам считаю её достойной, крутой и полезной игрой! Я очень старался описать эту игру, чтоб она показалась вам интересной и вы захотели в неё поиграть. Эта игра рекомендуется для тех, у кого нету реальных шахмат, которые стоят больших денег. В эту игру можно играть в поездке, дома, на море и.т.д. В неё могут играть как взрослые, так и дети, которые хотятНадеюсь вам понравился мой краткий рассказ про Chess RoyaleНапишите, что думаете о посте, только без спама, плохих слов и негатива.Фото взяты из GoogleСпасибо :)