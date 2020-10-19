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Back to От пользователей

ЧТО ТАКОЕ CHESS ROYALE И ПОЧЕМУ ЭТА ИГРА ПОЛЕЗНАЯ

Medow avatar

Medow

October 19, 2020 at 02:07 AM

Привет всем! В этом артикле я хочу вам рассказать об игре Chess Royale.  Chess Royale - это шахматная игра, в которой можно научиться хорошо играть в шахматы. В ней нужно поднимать кубки, зарабатывать монетки и получать всё новые и новые арены. 
Эту игру уже скачало более 30 млн людей и оценка у неё в Google Play стоит 4.0 звёзд. Последнее обновление выходило 25 сентября 2020 года.


Шахматы действительно очень важные для развитие ума, а когда это ещё и хорошая игра, ещё легче стать хорошим шахматистом.
В этой игре есть несколько режимов игры: 
 - Blitz
 - Blitz 3+2 ( плюс 2 секунды каждый ход)
 - Blitz 5 (5 минут на одного игрока)
 - Classic (Классический режим, где даётся по 48 часов с игрока)
 В этой игре каждый игрок может выбрать себе режим по вкусу (мне например нравиться режим Blitz 5).
К тому же, чем выше арена, тем больше нужно платить за вход в игру (например за арену под названием "Лондон", нужно платить всего-лишь 10 монеток, а за победу в игре получишь 20)
 В этой игре ты также можешь поиграть не в обычные шахматы, а в режимы (puzzle, storm). В этих режимах ты должен например поставить мат королю за определённое количество ходов.
 Для разнообразия, в этой игре можно купить скины на шахматную доску, аватар, смайлики и перк, который немножко упрощает игру. Также очень крутой механикой в этой игре то, что есть возможность играть с друзьями сколько хочешь (не забудь, что для того чтоб сохранить прогресс в этой игре и  играть с друзьями, тебе нужно иметь свой facebook аккаунт).
 Если ты всё-таки захочешь поиграть в эту игру, то вот тебе несколько советов для новичков:
 - не трать реальные деньги на игры вроде этой, донат здесь не решает, а только умение играть.
 - когда проигрываешь - не сдавайся, ты же всё ещё новичок.
 - хорошо провести время с пользой :)
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Мы также поговорим о плюсах и  минусах этой игры.
Плюсы:
 - улучшает мышления.
 - полезное времяпровождения.
 - крутое разнообразие.
 Минусы:
 - можно зарегистрироваться только через Facebook.
 - работает через интернет.
 - концепция схожая с игрой Clash Royale (прокачка арены)
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 Разработчики этой игры продолжают её улучшать. Я пишу про эту игру так-как сам считаю её достойной, крутой и полезной игрой! Я очень старался описать эту игру, чтоб она показалась вам интересной и вы захотели в неё поиграть. Эта игра рекомендуется для тех, у кого нету реальных шахмат, которые стоят больших денег. В эту игру можно играть в поездке, дома, на море и.т.д. В неё могут играть как взрослые, так и дети, которые хотят самосовершенствоваться. Как и в других играх, здесь есть "Royale Pass". В нём за игру вы получаете эксклюзивные награды, которые просто так не получиться получить. Выполняйте задания и продвигайтесь по уровням. Здесь также можно купить пасс за реальные деньги, в котором будет намного больше и круче награды. В тоже время игра не заставляет покупать это потому-что как я уже говорил, донат здесь не решает.
 Надеюсь вам понравился мой краткий рассказ про Chess Royale
Напишите, что думаете о посте, только без спама, плохих слов и негатива.
Фото взяты из Google
                                                                                                                                                                                                                                                 Спасибо :)
TmaximY avatar

TmaximY

October 20, 2020 at 01:30 AM

ну ето тип шахмат
Ashzibit avatar

Ashzibit

October 20, 2020 at 02:47 AM

Шахматы со своими методами мотивации. Довольно уныло
Ashzibit avatar

Ashzibit

October 20, 2020 at 02:47 AM

Не, я серьезно
DRAG_299 avatar

DRAG_299

October 21, 2020 at 03:53 PM

обожаю эту игру
xX_SOSISON_Xx avatar

xX_SOSISON_Xx

October 23, 2020 at 07:43 AM

Прикольная статья :D
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 29, 2020 at 12:47 PM

Потому что это шахматы это полезно для разума
lime_jx avatar

lime_jx

October 29, 2020 at 02:06 PM

Стратегии всегда полезны для человека.
anvil_TV avatar

anvil_TV

October 29, 2020 at 05:51 PM

ТОППП
NicknameUnknown avatar

NicknameUnknown

October 29, 2020 at 06:30 PM

Игра крутая.
vafdaw123 avatar

vafdaw123

October 29, 2020 at 06:51 PM

Тупо Класс

789654123mn avatar

789654123mn

February 9, 2021 at 02:23 PM

понятно, стратегия
Debuldar avatar

Debuldar

February 9, 2021 at 05:03 PM

норм игра
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ЧТО ТАКОЕ CHESS ROYALE И ПОЧЕМУ ЭТА ИГРА ПОЛЕЗНАЯ - От пользователей Forum on Gamehag