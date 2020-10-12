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Among us (полезные фишки)

bs9osai avatar

bs9osai

October 12, 2020 at 01:15 AM

Здесь я вам расскажу о полезных фишках в among as. С этими фишками вы узнаете как грамотно вычислить убийцу и не только.



(ЭТИ ФИШКИ Я ДЕЛАЛ НА КАРТЕ "THE SKELD" ПО ЭТОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО ИХ НЕ БУДЕТ НА ДРУГИХ КАРТАХ.)


Фишки для мирных игроков:        
                                                                                                                                                                                        
Первая фишка: Посмотрите на человека, который стоит в "медпункте" (medbay). Если человек встал ровно на аппарат для сканирования и у него происходит мини-анимация, то это значит что он не убийца;
                                                                                                                                                                                               
В "оружейной" (weapons) есть пушка чтобы стрелять  на метеориты. Посмотрите есть ли у пушек анимация
выстрелов когда человек делает задания. Если её нет - значит человек убийца;
                                                                                                                                                                                               
Также по всей карте разбросаны люки, чтобы выбросить мусор. Посмотрите если человек выбрасывает мусор и вы видите как этот мусор вылетает за борт - значит этот человек не убийца.

Вторая фишка: Эта фишка не очень честная, но вы можете с другом встать в одно место и притворится одним игроком. Потом когда к вам придёт предатель и убьёт кого-нибудь из Вас, то вы можете зарепортить тело друга и рассказать кто предатель!
Пример:  XOmzqObKnrt5VwDpPAcTE9QtTO1n59.PNG    lWookNMssjB5bfjBmjSWC6CZpPE3Md.PNG

Третья фишка: Чтобы найти труп зайдите в "управление" (admin) и через специальный аппарат поищите людей. Если где-то человек просто стоит и нечего не делает - он может оказаться трупом.

Фишки для убийц:

Первая фишка: Посмотрите на камеры в Among us.  У них горит красная лампочка? Если да, то это значит что на вас кто-то смотрит через камеры "охраны" (security). Поэтому вы не должны убивать игроков когда на камерах  видите этот красный значок.

Вторая фишка: Когда вы убъёте человека и увидите, что на вас идет человек - попытайтесь закрыть труп вашим телом как это сделал я:
787ezt7LpbMILNA8AXioc6YhEV8IFU.PNGsLrMAhyIXPmWg7Yi1sucFZbC3xnhx8.PNG

Третья фишка: Если какой-то человек говорит, что вы предатель и при этом Вас не кикнули - постарайтесь его убить, чтобы он не кидал подозрение на вас.

Четвёртая фишка: Если игрок доказал, что он не убийца, например тем, что он просканировался в мед пункте
 или выбросил мусор, то попытайтесь его убить. Ведь многие его будут считать за мирного и в нём уже нет смысла. Все знают, что он мирный, а вас рассекретить он может!

Пятая фишка: Если вы увидели как человек просканировался при вас в мед пункте -постарайтесь быть рядом с ним, потому что это алиби. То что вы не виновный и всегда можете сказать что вы были с ним!

Шестая фишка: Если за вами наблюдает игрок когда вы делает "фейк-задание", то попытайтесь подождать  когда другой рандомный челик сделает задание и полоска задания выполнится. А потом вы можете спокойно пойти будто вы не убийца.

Седьмая фишка: Все саботажи (кроме закрытия дверей) лишают всех игроков возможности использовать кнопку экстренных собраний так, что когда вы гонитесь за человеком, вы можете сделать саботаж на свет (сломать свет).  И человек не сможет нажать на кнопку собрания.

Восьмая фишка: Если вы играете с 2-мя или 3-мя убийцами и кто-то спалил вашего друга-убийцу, то говорите что вы были рядом с ним или что вы видели как он выкидывал мусор и тем самым защищайте его.

PS: Фишки (для всех):

Вы можете поставить себе "синий" ник, а взять "белый" цвет и так вы можете запутать людей.
genek87 avatar

genek87

October 13, 2020 at 05:00 PM

Ну неплохо
Hocxton51 avatar

Hocxton51

October 13, 2020 at 06:30 PM

очень полезная фишка убивать врагов которые следят за камерами через вентеляцию
hallobrother avatar

hallobrother

October 13, 2020 at 06:34 PM

офигенная фишка

dimon60 avatar

dimon60

October 13, 2020 at 07:50 PM

Yes Язык не поменял ! Ахах
dimacsgettobetfastcasepw avatar

dimacsgettobetfastcasepw

October 13, 2020 at 09:32 PM

класс буду пользоваться
dimacsgettobetfastcasepw avatar

dimacsgettobetfastcasepw

October 13, 2020 at 09:32 PM

круто
vfrcbv22100 avatar

vfrcbv22100

October 13, 2020 at 10:16 PM

не плохо.
не плохо...
bs9osai avatar

bs9osai

October 14, 2020 at 12:24 AM

ну как вам?
kshuka_geum avatar

kshuka_geum

October 14, 2020 at 01:55 AM

привет
Cychka2020UwU avatar

Cychka2020UwU

October 14, 2020 at 09:36 PM

вооооооооооов, палезна
Khalib337 avatar

Khalib337

October 15, 2020 at 03:20 AM

я не знаю
FlaxYTTV avatar

FlaxYTTV

October 15, 2020 at 10:44 AM

амонг ас
FlaxYTTV avatar

FlaxYTTV

October 15, 2020 at 12:28 PM

амонг ас прикольна
nick11112222 avatar

nick11112222

October 17, 2020 at 10:21 PM

Круто очень
Foolnetbtw avatar

Foolnetbtw

October 18, 2020 at 04:13 PM

Можно стать в труп за и постера
sheez avatar

sheez

October 22, 2020 at 12:32 PM

Круто
Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 22, 2020 at 12:37 PM

:(





Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 22, 2020 at 12:38 PM

дай 3 уравень будь ласка!

Mishakiller090gg avatar

Mishakiller090gg

October 22, 2020 at 12:39 PM

gamehag:(
:(:(:(:(
lotore4ek_ avatar

lotore4ek_

October 22, 2020 at 02:42 PM

Кста фишка ещё играя за мирного чекать админку и если какойто чел долго сидит в одной комноте следует проверить вдруг он уже мёртв.

danil0123 avatar

danil0123

October 22, 2020 at 03:18 PM

laik
Demon_UwU avatar

Demon_UwU

October 22, 2020 at 06:02 PM

Всем прив кто может ко мне на тусу в роблокс прийти?
popkaqqq avatar

popkaqqq

October 22, 2020 at 09:43 PM

Кста фишка ещё играя за мирного чекать админку и если какойто чел долго сидит в одной комноте следует проверить вдруг он уже мёртв.
salamaleykum avatar

salamaleykum

October 23, 2020 at 12:00 AM

норм фича
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