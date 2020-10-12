Among us (полезные фишки)

Здесь я вам расскажу о полезных фишках в among as. С этими фишками вы узнаете как грамотно вычислить убийцу и не только.







(ЭТИ ФИШКИ Я ДЕЛАЛ НА КАРТЕ "THE SKELD" ПО ЭТОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО ИХ НЕ БУДЕТ НА ДРУГИХ КАРТАХ.)

Фишки для мирных игроков:Первая фишка: Посмотрите на человека, который стоит в "медпункте" (medbay). Если человек встал ровно на аппарат для сканирования и у него происходит мини-анимация, то это значит что он не убийца;В "оружейной" (weapons) есть пушка чтобы стрелять на метеориты. Посмотрите есть ли у пушек анимациявыстрелов когда человек делает задания. Если её нет - значит человек убийца;Также по всей карте разбросаны люки, чтобы выбросить мусор. Посмотрите если человек выбрасывает мусор и вы видите как этот мусор вылетает за борт - значит этот человек не убийца.Вторая фишка: Эта фишка не очень честная, но вы можете с другом встать в одно место и притворится одним игроком. Потом когда к вам придёт предатель и убьёт кого-нибудь из Вас, то вы можете зарепортить тело друга и рассказать кто предатель!Пример:Третья фишка: Чтобы найти труп зайдите в "управление" (admin) и через специальный аппарат поищите людей. Если где-то человек просто стоит и нечего не делает - он может оказаться трупом.Фишки для убийц:Первая фишка: Посмотрите на камеры в Among us. У них горит красная лампочка? Если да, то это значит что на вас кто-то смотрит через камеры "охраны" (security). Поэтому вы не должны убивать игроков когда на камерах видите этот красный значок.Вторая фишка: Когда вы убъёте человека и увидите, что на вас идет человек - попытайтесь закрыть труп вашим телом как это сделал я:Третья фишка: Если какой-то человек говорит, что вы предатель и при этом Вас не кикнули - постарайтесь его убить, чтобы он не кидал подозрение на вас.Четвёртая фишка: Если игрок доказал, что он не убийца, например тем, что он просканировался в мед пунктеили выбросил мусор, то попытайтесь его убить. Ведь многие его будут считать за мирного и в нём уже нет смысла. Все знают, что он мирный, а вас рассекретить он может!Пятая фишка: Если вы увидели как человек просканировался при вас в мед пункте -постарайтесь быть рядом с ним, потому что это алиби. То что вы не виновный и всегда можете сказать что вы были с ним!Шестая фишка: Если за вами наблюдает игрок когда вы делает "фейк-задание", то попытайтесь подождать когда другой рандомный челик сделает задание и полоска задания выполнится. А потом вы можете спокойно пойти будто вы не убийца.Седьмая фишка: Все саботажи (кроме закрытия дверей) лишают всех игроков возможности использовать кнопку экстренных собраний так, что когда вы гонитесь за человеком, вы можете сделать саботаж на свет (сломать свет). И человек не сможет нажать на кнопку собрания.Восьмая фишка: Если вы играете с 2-мя или 3-мя убийцами и кто-то спалил вашего друга-убийцу, то говорите что вы были рядом с ним или что вы видели как он выкидывал мусор и тем самым защищайте его.PS: Фишки (для всех):Вы можете поставить себе "синий" ник, а взять "белый" цвет и так вы можете запутать людей.