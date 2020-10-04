Как не стать лягушкой

heat_shot Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без заданий

Keyturbo

Ждать неделю или свезаться с Misty(если не сильно хочешь ждать)





Ashzibit реклама почемуто оьновояет счётчик

gemehag1111 Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без задани

ashirzhan hfo dppr jv$

Bozenit123 подскажите, а то уже втророй раз грозят(

Anonymous1600523198 Ждать неделю Все задания на камни душ очень сложные

222344 мне тоже интересно

Masa777 мне интересно

xXMilk_pngXx у меня так же…

Demyan2010 Привіт

goodwoodi доброе утро





matalkin выполняй легкие задания за несколько кд, по типу вступить в группу или посетить сайт



dimacsgettobetfastcasepw реално я делал задания нормально но типо отклонили





Ashzibit лол, а я обновляю и норм

Bibo228 ч реал?

ArtemAlexandr Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без заданий

bob17 Тоже интересно



grechka1347 не целуй её

SenpaiKyn не лез она тебя сожрёт

Kakashi_Xatake Нужно випрлняй задания как апп зона и так далие

8LamaKing8 Выполняй задания в играх

vlad7822 хорошо

vlad7822 что такое эта лягушка?