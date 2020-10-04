Как не стать лягушкой

Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без заданий
Ждать неделю или свезаться с Misty(если не сильно хочешь ждать)
реклама почемуто оьновояет счётчик
Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без задани
подскажите, а то уже втророй раз грозят(
Ждать неделю Все задания на камни душ очень сложные
выполняй легкие задания за несколько кд, по типу вступить в группу или посетить сайт
реално я делал задания нормально но типо отклонили
Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без заданий
Нужно випрлняй задания как апп зона и так далие
Лягушка если ты в неё превратишься то тогда у тебя не будут полные возможности к использованию сайта