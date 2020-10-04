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Как не стать лягушкой

heat_shot avatar

heat_shot

October 4, 2020 at 12:33 PM

Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без заданий
Keyturbo avatar

Keyturbo

October 4, 2020 at 10:47 PM


Ждать неделю или свезаться с Misty(если не сильно хочешь ждать)

Ashzibit avatar

Ashzibit

October 5, 2020 at 11:54 AM

реклама почемуто оьновояет счётчик
gemehag1111 avatar

gemehag1111

October 5, 2020 at 12:19 PM

Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без задани
ashirzhan avatar

ashirzhan

October 5, 2020 at 10:36 PM

hfo dppr jv$
Bozenit123 avatar

Bozenit123

October 7, 2020 at 01:45 AM

подскажите, а то уже втророй раз грозят(
Anonymous1600523198 avatar

Anonymous1600523198

October 7, 2020 at 02:43 PM

Ждать неделю Все задания на камни душ очень сложные
222344 avatar

222344

October 7, 2020 at 11:35 PM

мне тоже интересно
Masa777 avatar

Masa777

October 8, 2020 at 02:40 AM

мне интересно
xXMilk_pngXx avatar

xXMilk_pngXx

October 8, 2020 at 12:23 PM

у меня так же…
Demyan2010 avatar

Demyan2010

October 9, 2020 at 12:26 AM

Привіт
goodwoodi avatar

goodwoodi

October 9, 2020 at 01:27 AM

доброе утро

matalkin avatar

matalkin

October 9, 2020 at 07:20 PM

выполняй легкие задания за несколько кд, по типу вступить в группу или посетить сайт
dimacsgettobetfastcasepw avatar

dimacsgettobetfastcasepw

October 9, 2020 at 08:35 PM

реално я делал задания нормально но типо отклонили

Ashzibit avatar

Ashzibit

October 9, 2020 at 09:08 PM

лол, а я обновляю и норм
Bibo228 avatar

Bibo228

October 9, 2020 at 09:16 PM

ч реал?
ArtemAlexandr avatar

ArtemAlexandr

October 12, 2020 at 01:06 AM

Все задания на камни душ очень сложные, и когда я сделал одно, камни мне не пришли. Я перечитал и понял, что если приложение было установлено раннее, камни не придут. Теперь я не хочу выполнять задания и зарабатываю апп-зоной. Скажите, пожалуйста как можно не стать лягушкой без заданий
bob17 avatar

bob17

October 12, 2020 at 01:10 PM

Тоже интересно
grechka1347 avatar

grechka1347

October 12, 2020 at 01:47 PM

не целуй её
SenpaiKyn avatar

SenpaiKyn

October 12, 2020 at 01:48 PM

не лез она тебя сожрёт
Kakashi_Xatake avatar

Kakashi_Xatake

October 12, 2020 at 03:21 PM

Нужно випрлняй задания как апп зона и так далие
8LamaKing8 avatar

8LamaKing8

October 13, 2020 at 12:25 PM

Выполняй задания в играх
vlad7822 avatar

vlad7822

October 13, 2020 at 12:27 PM

хорошо
vlad7822 avatar

vlad7822

October 13, 2020 at 12:27 PM

что такое эта лягушка?
Bagrat2609 avatar

Bagrat2609

October 13, 2020 at 12:53 PM

Лягушка если ты в неё превратишься то тогда у тебя не будут полные возможности к использованию сайта
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