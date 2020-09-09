Апдейт в Steam и ситуация с наградой Steam Wallet

Aonb



Недавно Стим внёс очередные изменения в свои правила.Теперь, если вы хотите пополнить баланс подарочной картой (Steam Wallet), она должна быть в валюте, соответствующей вашему региону. Детальнее вот:





Актуально ещё и потому, что люди предпочитают брать на Gamehag именно карты пополнения. И пока сайт не внесёт правки, с подарочными картами могут быть сложности. Если у вас есть дополнения, пишите.

В остальном, будьте осторожны и хорошего дня :) Приветствую :) Уверена, многие уже об этом знают, но решила на всякий случай поделиться \ предупредить.Недавновнёс очередные изменения в свои правила.Теперь, если вы хотите пополнить баланс подарочной картой (), она должна быть в валюте, соответствующей вашему региону. Детальнее вот:Актуально ещё и потому, что люди предпочитают брать наименно карты пополнения. И пока сайт не внесёт правки, с подарочными картами могут быть сложности. Если у вас есть дополнения, пишите.В остальном, будьте осторожны и хорошего дня :)

1234wwww ОГО СПАСИБО

AlphaSkag Да ладно!? "Недавно" это когда именно? Можешь уточнить, пожалуйста?

Aonb @AlphaSkag В понедельник узнала. Составила тред на форуме предложений здесь, надеюсь, компромисс найдётся. В противном случае, если ошибки действительно будут возникать, придётся искать лазейки... что не всегда удобно и безопасно.

AlphaSkag Понятно. Просто спрашиваю потому, что 4 сентября активировал карту, и у меня всё чётко прошло, без ошибок. Однако Стим сам себе противоречит, т.к. в этом списке правил есть пункт о том, что в случае, если пользователь пополнит кошелек в валюте, отличной от используемой, то она автоматически конвертируется по актуальному курсу. Это относится и к гифт-картам и Steam Wallet.

Aonb



P.S. 4 сентября может быть не совсем показатель, с учётом внедрения изменений. Да, и уточни, на всякий, какая у тебя валюта в Стиме стоит. :) @AlphaSkag Не исключено, но нужно вчитываться и смотреть в контексте. Смотри. В моей стране можно пополнить Стим через терминал на 40-200$. Но при поступлении на акк они конвертируются в местную валюту. Если же я выиграю или куплю гифт-карту, у меня могут быть проблемы с её активацией. Некоторые пользователи Стима уже столкнулись с этим. Потому я просто хотела предупредить тех, кто ещё не знал :)4 сентября может быть не совсем показатель, с учётом внедрения изменений. Да, и уточни, на всякий, какая у тебя валюта в Стиме стоит. :)

AlphaSkag @Aonb В моей стране другая ситуация. Пополнять кошелек в терминалах можно местной валютой, но на акке она конвертируется в доллары, т.к. для моей страны Стим, судя по всему, установил именно эту валюту. Однако да, инфа полезная. Энивей, у меня прошло всё четко, надеюсь и в дальнейшем у меня и у других пользователей не возникнет проблем с активацией Steam Wallet.

genek87 Спасибо за предупреждение

AlphaSkag @Aonb Уточняю. Правила я эти читал ещё до того, как заказал гифт-карту, а именно 2 сентября (4-го она мне пришла и я её активировал успешно). Валюта в Стиме у меня в долларах.

Jhsddksd Cпс, за предуприждение

ZHESTJAGGA Для России, если у вас валюта в рублях, :100:процентов коды с евро работать не будут, насчет других валют ничего не могу сказать, всё индивидуально, конвертацию для рублей убрали. В поддержке стима сказали только то, что если у вас есть физический код, то тогда Вам помогут, если нет, тогда, ну можете Гейбу открытку отправить. Очень долго пришлось с ними спорить, чтоб ответили человеческим языком, а не шаблонами из соглашения, фразами, которые на скрине у Aonb. Изменения внесли 31 августа.

akula4 ZHESTJAGU, а что на счёт геймхага, будут ли добвлены все карты пополнения которые здесь представлены? А то фунты например для красоты висят, но в наличии ещё ни разу их не видел:smirk:

ZHESTJAGGA @akula4, нет, доллары и фунты давно были, потом гейб изменил соглашение, и только еврики осталось, сейчас снова изменил стим соглашение, пока что довольствуемся этим, тк Геймхаг в Европе, то только евро, как-то так

Qaqmk34 Так а неизвестно, будут ли 10 € конвертироваться хотя бы в доллары? Есть информация?

Ashzibit где посмотреть валюту Стима, если не разу пока ещё не пополнял кошелек?

Aonb @Ashzibit Справа вверху рядом с твоей аватаркой есть меню, в выпадающем списке выбери пункт "Об аккаунте" (Account details) и увидишь приписанную тебе валюту.

ZHESTJAGGA ZacgMK, доллар - международная валюта, поэтому, наверное, будет, глупо было бы, если он не конвертировался, хотя утверждать на 100% не могу, не знаю что там в Стиме у них на уме, но пока у кого доллар - те не жаловались

killer071 дааааа

Igors78330 ueuehwwh u

ArkDinosaur Вовремя я успел вывести 10 евро с Gamehag

jorti зашибись на акке 20евро и немогу код активировать(

Freakjoke Спасибо за инфу.

Pavel2006n Люди, кто знает какие валюты конвертируются в рубли, а какие нет?



serg_norther Гонконгские доллары конвертируются

kriVetka2408 всем привет

Freakjoke Спасибо