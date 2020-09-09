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novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
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novice rank iconpkeydrop876543: эй
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
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Апдейт в Steam и ситуация с наградой Steam Wallet

Aonb avatar

Aonb

September 9, 2020 at 07:41 PM

Приветствую :) Уверена, многие уже об этом знают, но решила на всякий случай поделиться \ предупредить.

Недавно Стим внёс очередные изменения в свои правила.Теперь, если вы хотите пополнить баланс подарочной картой (Steam Wallet), она должна быть в валюте, соответствующей вашему региону. Детальнее вот:


Актуально ещё и потому, что люди предпочитают брать на Gamehag именно карты пополнения. И пока сайт не внесёт правки, с подарочными картами могут быть сложности. Если у вас есть дополнения, пишите.
В остальном, будьте осторожны и хорошего дня :)
1234wwww avatar

1234wwww

September 9, 2020 at 09:57 PM

ОГО СПАСИБО
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

September 10, 2020 at 12:00 AM

Да ладно!? "Недавно" это когда именно? Можешь уточнить, пожалуйста?
Aonb avatar

Aonb

September 10, 2020 at 12:12 AM

@AlphaSkag В понедельник узнала. Составила тред на форуме предложений здесь, надеюсь, компромисс найдётся. В противном случае, если ошибки действительно будут возникать, придётся искать лазейки... что не всегда удобно и безопасно.
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

September 10, 2020 at 12:23 AM

Понятно. Просто спрашиваю потому, что 4 сентября активировал карту, и у меня всё чётко прошло, без ошибок. Однако Стим сам себе противоречит, т.к. в этом списке правил есть пункт о том, что в случае, если пользователь пополнит кошелек в валюте, отличной от используемой, то она автоматически конвертируется по актуальному курсу. Это относится и к гифт-картам и Steam Wallet.
Aonb avatar

Aonb

September 10, 2020 at 12:29 AM

@AlphaSkag Не исключено, но нужно вчитываться и смотреть в контексте. Смотри. В моей стране можно пополнить Стим через терминал на 40-200$. Но при поступлении на акк они конвертируются в местную валюту. Если же я выиграю или куплю гифт-карту, у меня могут быть проблемы с её активацией. Некоторые пользователи Стима уже столкнулись с этим. Потому я просто хотела предупредить тех, кто ещё не знал :)

P.S. 4 сентября может быть не совсем показатель, с учётом внедрения изменений. Да, и уточни, на всякий, какая у тебя валюта в Стиме стоит. :)
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

September 10, 2020 at 12:50 AM

@Aonb В моей стране другая ситуация. Пополнять кошелек в терминалах можно местной валютой, но на акке она конвертируется в доллары, т.к. для моей страны Стим, судя по всему, установил именно эту валюту. Однако да, инфа полезная. Энивей, у меня прошло всё четко, надеюсь и в дальнейшем у меня и у других пользователей не возникнет проблем с активацией Steam Wallet.
genek87 avatar

genek87

September 10, 2020 at 01:13 PM

Спасибо за предупреждение
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

September 11, 2020 at 11:53 PM

@Aonb Уточняю. Правила я эти читал ещё до того, как заказал гифт-карту, а именно 2 сентября (4-го она мне пришла и я её активировал успешно). Валюта в Стиме у меня в долларах.
Jhsddksd avatar

Jhsddksd

September 12, 2020 at 12:38 AM

Cпс, за предуприждение
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

September 13, 2020 at 07:03 AM

Для России, если у вас валюта в рублях, :100:процентов коды с евро работать не будут, насчет других валют ничего не могу сказать, всё индивидуально, конвертацию для рублей убрали. В поддержке стима сказали только то, что если у вас есть физический код, то тогда Вам помогут, если нет, тогда, ну можете Гейбу открытку отправить. Очень долго пришлось с ними спорить, чтоб ответили человеческим языком, а не шаблонами из соглашения, фразами, которые на скрине у Aonb. Изменения внесли 31 августа.
akula4 avatar

akula4

September 13, 2020 at 02:46 PM

ZHESTJAGU, а что на счёт геймхага, будут ли добвлены все карты пополнения которые здесь представлены? А то фунты например для красоты висят, но в наличии ещё ни разу их не видел:smirk:
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

September 16, 2020 at 08:35 AM

@akula4, нет, доллары и фунты давно были, потом гейб изменил соглашение, и только еврики осталось, сейчас снова изменил стим соглашение, пока что довольствуемся этим, тк Геймхаг в Европе, то только евро, как-то так
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

September 16, 2020 at 01:37 PM

Так а неизвестно, будут ли 10 € конвертироваться хотя бы в доллары? Есть информация?
Ashzibit avatar

Ashzibit

September 16, 2020 at 03:06 PM

где посмотреть валюту Стима, если не разу пока ещё не пополнял кошелек?
Aonb avatar

Aonb

September 17, 2020 at 12:50 AM

@Ashzibit Справа вверху рядом с твоей аватаркой есть меню, в выпадающем списке выбери пункт "Об аккаунте" (Account details) и увидишь приписанную тебе валюту.
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

September 17, 2020 at 08:07 AM

ZacgMK, доллар - международная валюта, поэтому, наверное, будет, глупо было бы, если он не конвертировался, хотя утверждать на 100% не могу, не знаю что там в Стиме у них на уме, но пока у кого доллар - те не жаловались
killer071 avatar

killer071

September 17, 2020 at 09:29 AM

дааааа
Igors78330 avatar

Igors78330

September 17, 2020 at 09:49 AM

ueuehwwh u
ArkDinosaur avatar

ArkDinosaur

September 17, 2020 at 11:44 PM

Вовремя я успел вывести 10 евро с Gamehag
jorti avatar

jorti

September 28, 2021 at 03:49 PM

зашибись на акке 20евро и немогу код активировать(
Freakjoke avatar

Freakjoke

October 7, 2021 at 01:29 PM

Спасибо за инфу.
Pavel2006n avatar

Pavel2006n

October 7, 2021 at 06:29 PM

Люди, кто знает какие валюты конвертируются в рубли, а какие нет?
serg_norther avatar

serg_norther

October 7, 2021 at 09:29 PM

Гонконгские доллары конвертируются
kriVetka2408 avatar

kriVetka2408

October 8, 2021 at 09:04 PM

всем привет
Freakjoke avatar

Freakjoke

October 15, 2021 at 05:53 PM

Спасибо
jajjdq_b1jsq avatar

jajjdq_b1jsq

October 23, 2021 at 03:37 PM

Спасибо за инфу

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Апдейт в Steam и ситуация с наградой Steam Wallet на форуме Встреча на лобном месте на Gamehag