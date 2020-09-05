Дождь

Gem145

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
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novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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Назад к форуму От пользователей

Режим в Роблоксе

Kader1308 avatar

Kader1308

September 5, 2020 at 07:38 PM

Итак, расскажу самое основное в игре. Две команды дерутся между собой на истребление, какая команда убьёт последнего игрока победит. Существует также ничья, она будет по любому, даже если у вас вся команда жива хоть и остался последний противник. Игра повествует о Наполеоновских войнах с 1803-1815.Скажу последнее и приступим к  самой игре, Счётчика побед и поражений в игре нет, поэтому все играют просто сражаясь.                                    


Начнём с того сколько карт в игре? За Какие страны можно играть?. Карт всего 23 назвать их не смогу потому что много, Стран тоже придастаточно: Брауншвейг,Пруссия, Франция, Российская Империя, Польша (Как восставшие), Герцегство Нассау,Великобритания. Оружия: Мушкет со штыком, Мушкет без штыка, Винтовка,пистоль, сабля,меч ,топор двуручный,топор одноручный,вот один из примеров. Как же стрелять? Лкм+Пкм+Лкм или Пкм+лкм+Лкм.Сражаться на холодном оружии на лкм блок на пкм. Как на картинкеqTZXTjtT2QhRb08cZk1gdXoi35yy7O.png лкм, ставить блок на пкм. Также кроме пехоты есть Артеллиристы,Кавалеристы. У кавалерии 3 вида Гусары-самые быстрые лошади но менее живучие.Уланы-средний юнит со средней скоростью у лошади ,но зато кроме сабли имеет копьё которое оставляет либо 1% здоровья либо 0.5%точно не известно,Драгуны-Самые медленные но самые живучие лошади если слезает с лошади может использовать мушкетон (аналог карабина только мушкета).Также блок можно ставить и на мушкете если вы будете пользоваться штыком,(штык использовать на Ч).Итак поговорим теперь про урон со штыка вы убьете с 3 ударов(P.S. если вы будете использовать штык и присядите то лошадь умрёт с одного удара).С Лошади Сабля или меч оставляют один удар если например улан и гусар обменяются лошадями то улан будет убивать со своего копья от одного удара. Артиллерия-самое интересное, есть 2 типа снарядов. Картечь и ядром.Ядро для ближней дистанции убивает с 1 раза и сносит любую баррикаду построенную сапёром, (о нём поговорим позже). Картечь чисто для пехоты, убивает с 1 раза, если вы на коне то возможно вас спасёт лошадь и вы сами выживете.Сапёр-это строитель у которого есть тяжёлый топор как для уничтожения баррикад так и для тяжёлых ударов- 2 удара и вы труп, сражаться с ним довольно трудно поэтому будьте осторожны, вы быстрее его измотайте. Есть также Класс офицер у него есть пистолет (извините картинок с офицером не будет). Пистолет, с ним вы можете ходить, в отличии от например мушкета. Если стрелять с пистоля в тело то убьёт с 2 выстрелов если в голову то с 1-ой пули конечно). Есть музыкальные юниты Барабанщик, Флейта,волынщик,Трубодур, и флаг он не играет музыку, все они дают бонусы как и офицер-он даёт меткость,флейта скорость перезарядки, Флаг скорость махания холодным оружием, Волынка тоже даёт бонус к перезарядке. Есть класс ополчение. Там прям сборная солянка, либо только холодное оружие либо холодное и стрелковое либо только огнестрел, Холодное оружие, Кувалда, малый топор,Большой топор,Коса только не та которая у смерти, ножик он имеет самый малый урон в игре скорее всего сносит 3% процента здоровья. ВОт и всё что надо знать про эту игру поэтому заходите и играйте!S7LCtYotQG40pcoK0S0GhvBAG2jQTH.pngAr4kiSYVHM4lRLuwoWdyTNsHIn4XvT.pngeM2WkJb0RbG18LctI3vn3uzSMkAueB.png

dtju avatar

dtju

September 5, 2020 at 09:13 PM

йцукен
sofisoloviova13 avatar

sofisoloviova13

September 11, 2020 at 07:03 PM

.......
you_Know167 avatar

you_Know167

September 13, 2020 at 01:46 PM

Adopt mi, tower of hell
Ragnarecg avatar

Ragnarecg

September 13, 2020 at 02:21 PM

dddd
Zlody avatar

Zlody

September 14, 2020 at 12:27 PM

Кто играет в товер оф хелл?
Slimoshop avatar

Slimoshop

September 14, 2020 at 01:00 PM

Я не много играю, но не могу пройти не один уровень????
Slimoshop avatar

Slimoshop

September 14, 2020 at 01:15 PM

Я люблю адопт ми
NeeCKrOmAnT avatar

NeeCKrOmAnT

September 14, 2020 at 01:20 PM

да я согласен так и есть
tvister091 avatar

tvister091

September 14, 2020 at 05:31 PM

Спасибо за статью, я комент для опыта пишу :wink:
Pro436 avatar

Pro436

September 14, 2020 at 07:00 PM

рогуль
ApmypYT avatar

ApmypYT

September 14, 2020 at 08:09 PM

phantom forcec и cb:ro 1love
Ebor2008ua avatar

Ebor2008ua

September 14, 2020 at 08:10 PM

????
karatist228 avatar

karatist228

September 14, 2020 at 08:39 PM

ГНОМ

Voenniy avatar

Voenniy

September 14, 2020 at 08:41 PM

я вивел с геймхага 70 робуксов
TimurTeen avatar

TimurTeen

September 16, 2020 at 06:49 PM

есть много крутых режимов, поэтому нечего посоветовать не погу
Roma72 avatar

Roma72

September 16, 2020 at 11:38 PM

смотря что тебе нравится шутеры в роблоксе или выживания
Barsik2323 avatar

Barsik2323

September 16, 2020 at 11:55 PM

круто
alexbud2010 avatar

alexbud2010

September 21, 2020 at 02:23 PM

советую поиграть в Буга буга
nikita126456 avatar

nikita126456

September 26, 2020 at 12:36 AM

Канешно топчик обажаю всё это я вас люблю дада я не вру
Masa777 avatar

Masa777

September 26, 2020 at 12:44 AM

Всем привет
1NVISIBLE avatar

1NVISIBLE

September 28, 2020 at 05:09 PM

инра для фана
Panda_Xion avatar

Panda_Xion

September 28, 2020 at 05:40 PM

игра для фанов
DosyaBro avatar

DosyaBro

September 28, 2020 at 05:43 PM

Я вот создаю режим в роблоксе про ДЖО ДЖО :D
spy15 avatar

spy15

September 28, 2020 at 05:51 PM

что?

Denis080808 avatar

Denis080808

September 28, 2020 at 09:37 PM

ну я даже незнаю
pro100leik avatar

pro100leik

September 29, 2020 at 12:22 AM

Изи задание. Игра очень упоротая и интересная.Можно пройти все задания за пару часов. 1 -80 миссий 2 -90 миссий 3-100миссий.

pro100leik avatar

pro100leik

September 29, 2020 at 12:23 AM

Изи задание. Игра очень упоротая и интересная.Можно пройти все задания за пару часов. 1 -80 миссий 2 -90 миссий 3-100миссий.

Изи задание. Игра очень упоротая и интересная.Можно пройти все задания за пару часов. 1 -80 миссий 2 -90 миссий 3-100миссий.

Gadilaa avatar

Gadilaa

September 29, 2020 at 01:16 AM

молодец
ulan_ospanbaev avatar

ulan_ospanbaev

September 29, 2020 at 01:28 AM

чтобы получить 700 камней нужно написать GH6925756 этот код !
regot911 avatar

regot911

September 29, 2020 at 02:08 AM

красава
FreeRobuxTop avatar

FreeRobuxTop

September 29, 2020 at 04:10 PM

егеногенг
arcpwa avatar

arcpwa

September 29, 2020 at 04:27 PM

мой любимый это товар офф хелл
bogdan_badyonkin avatar

bogdan_badyonkin

September 29, 2020 at 07:53 PM

ОЧЕЕНЬ СИЛЬНО Я ЛЮБЛЮ РОБЛОКККССС!!! РОООБЛОККССС ТОООПП!!!!
NikitaKashin67 avatar

NikitaKashin67

October 1, 2020 at 09:22 AM

Роблокс просто про игра
:smiley:
Anonymous1594236859 avatar

Anonymous1594236859

October 1, 2020 at 09:39 AM

это правда топ роблокыс
tvsmert1653 avatar

tvsmert1653

October 1, 2020 at 10:47 AM

1234567889
Roma72 avatar

Roma72

October 1, 2020 at 03:41 PM

72626267
kirill65432 avatar

kirill65432

October 1, 2020 at 03:52 PM

ну да крутой рижым
ktotochtotoya avatar

ktotochtotoya

October 2, 2020 at 12:21 AM

я люблю роблокс
12

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