Итак, расскажу самое основное в игре. Две команды дерутся между собой на истребление, какая команда убьёт последнего игрока победит. Существует также ничья, она будет по любому, даже если у вас вся команда жива хоть и остался последний противник. Игра повествует о Наполеоновских войнах с 1803-1815.Скажу последнее и приступим к самой игре, Счётчика побед и поражений в игре нет, поэтому все играют просто сражаясь.

Начнём с того сколько карт в игре? За Какие страны можно играть?. Карт всего 23 назвать их не смогу потому что много, Стран тоже придастаточно: Брауншвейг,Пруссия, Франция, Российская Империя, Польша (Как восставшие), Герцегство Нассау,Великобритания. Оружия: Мушкет со штыком, Мушкет без штыка, Винтовка,пистоль, сабля,меч ,топор двуручный,топор одноручный,вот один из примеров. Как же стрелять? Лкм+Пкм+Лкм или Пкм+лкм+Лкм.Сражаться на холодном оружии на лкм блок на пкм. Как на картинке лкм, ставить блок на пкм. Также кроме пехоты есть Артеллиристы,Кавалеристы. У кавалерии 3 вида Гусары-самые быстрые лошади но менее живучие.Уланы-средний юнит со средней скоростью у лошади ,но зато кроме сабли имеет копьё которое оставляет либо 1% здоровья либо 0.5%точно не известно,Драгуны-Самые медленные но самые живучие лошади если слезает с лошади может использовать мушкетон (аналог карабина только мушкета).Также блок можно ставить и на мушкете если вы будете пользоваться штыком,(штык использовать на Ч).Итак поговорим теперь про урон со штыка вы убьете с 3 ударов(P.S. если вы будете использовать штык и присядите то лошадь умрёт с одного удара).С Лошади Сабля или меч оставляют один удар если например улан и гусар обменяются лошадями то улан будет убивать со своего копья от одного удара. Артиллерия-самое интересное, есть 2 типа снарядов. Картечь и ядром.Ядро для ближней дистанции убивает с 1 раза и сносит любую баррикаду построенную сапёром, (о нём поговорим позже). Картечь чисто для пехоты, убивает с 1 раза, если вы на коне то возможно вас спасёт лошадь и вы сами выживете.Сапёр-это строитель у которого есть тяжёлый топор как для уничтожения баррикад так и для тяжёлых ударов- 2 удара и вы труп, сражаться с ним довольно трудно поэтому будьте осторожны, вы быстрее его измотайте. Есть также Класс офицер у него есть пистолет (извините картинок с офицером не будет). Пистолет, с ним вы можете ходить, в отличии от например мушкета. Если стрелять с пистоля в тело то убьёт с 2 выстрелов если в голову то с 1-ой пули конечно). Есть музыкальные юниты Барабанщик, Флейта,волынщик,Трубодур, и флаг он не играет музыку, все они дают бонусы как и офицер-он даёт меткость,флейта скорость перезарядки, Флаг скорость махания холодным оружием, Волынка тоже даёт бонус к перезарядке. Есть класс ополчение. Там прям сборная солянка, либо только холодное оружие либо холодное и стрелковое либо только огнестрел, Холодное оружие, Кувалда, малый топор,Большой топор,Коса только не та которая у смерти, ножик он имеет самый малый урон в игре скорее всего сносит 3% процента здоровья. ВОт и всё что надо знать про эту игру поэтому заходите и играйте!