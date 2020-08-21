Fortnite PVE или как фармить в-баксы

В этой статье я расскажу как зарабатывать в-баксы в пве режиме!

Начну сразу с печального не так давно Fortnite вышел из режима беты - тестирования,и если вы купили пве после выхода из беты , то в-баксы вы не сможете фармить.Но если вы купили раньше то вы до сих пор можете их фармить!Самое простое это ежедневный вход в игру. К этой статье я прикрепил таблицу с наградами,вы можете ее рассмотреть.Как вы видите в среднем каждую неделю вам просто так будут давать 150 в-баксов.А за 112,224 и 336 дни соответственно вам дадут 800 и тысячу,после чего все обновиться!В итоге только с ежедневного входа в игру мы с вами получим 10000 тысяч в-баксов за год!Второй вариант это - ежедневные задания,они появляются каждый день при входе в игру.они бывают на 50,60 и 100 в-баксов соответственно.Вот примеры этих заданий:Задание на 50 в-баксов: Посетите определённый вид местности.Задание на 60 в-баксов: Выиграйте 3 миссии за указанного героя.Задание на 100 в-баксов: Выполните 5 любых миссий.Всего за месяц вы можете с них заработать 1500 в-баксов минимальноА за год целых 18000 в-баксов!Это ли не круто!Третий вариант это - повторяющиеся миссии.За них дают по 50 в-баксов в эти миссии входят:Миссия выполнима(нужно просто выполнять миссии.)Стой у ворот( нужно проходить штормовой щит,не важно кому)У каждой такой миссии есть 20 этапов, соответственно всего с них можно заработать 2000 в-баксов!(ВНИМАНИЕ! Они проходятся 1 раз,и больше не перезагружаются!)Четвертый вариант это - Оборона штормового щита.Всего с него можно заработать 4200 в-баксов.(оборону щита можно выполнять только себе.)Пятый вариант это - алерты!Это уже гораздо интересней!Алерты являются больше дополнительным заработком, чем основным.Они обновляются на карте каждые сутки, как раз во время обновления магазина предметов в PVP.В зависимости от локации награда будет разная.Камнелесье - 25 в-баксов.Планкертон - 30 в-баксов.Вещая долина - 35 в-баксов.Линч - пикс - 40 в-баксов.Не зависимо от вашей мощи ваш напарник сможет провести вас на алерт,если он уже достиг этой локации.Алерты на в-баксы появляются не каждый день потому, если учесть то что они будут через день ,то за год с алертов вы заработаете где - то 3500 в-баксов.В принципе на этом все,но некоторые люди до сих пор верят в то что в-баксы можно зарабатывать с книги коллекций.Достигая соответственно 6,26 и 91.Увы,этот метод заработка убрали в патче 6.40.Так что остаются только те методы которые я,описал выше.На этом моя статья закончена,желаю всем удачи в фарме в-баксов,в ежедневных задания.Всем удачи!Всем пока!