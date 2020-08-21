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SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
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Fortnite PVE или как фармить в-баксы

mldfap avatar

mldfap

August 21, 2020 at 11:36 AM

В этой статье я расскажу как зарабатывать в-баксы в пве режиме!


Начну сразу с печального не так давно Fortnite вышел из режима беты - тестирования,и если вы купили пве после выхода из беты , то в-баксы вы не сможете фармить. 
Но если вы купили раньше то вы до сих пор можете их фармить! 
Самое простое это ежедневный вход в игру. К этой статье я прикрепил таблицу с наградами,вы можете ее рассмотреть.
Y2kjedCrCdhx7Of1fbxBAVy08rusXl.png
Как вы видите в среднем каждую неделю вам просто так будут давать 150 в-баксов.
А за 112,224 и 336 дни соответственно вам дадут 800 и тысячу,после чего все обновиться!
В итоге только с ежедневного входа в игру мы с вами получим 10000 тысяч в-баксов за год!

Второй вариант это - ежедневные задания,они появляются каждый день при входе в игру.
они бывают на 50,60 и 100 в-баксов соответственно.
Вот примеры этих заданий:
Задание на 50 в-баксов: Посетите определённый вид местности.
Задание на 60 в-баксов: Выиграйте 3 миссии за указанного героя.
Задание на 100 в-баксов: Выполните 5 любых миссий.
Всего за месяц вы можете с них заработать 1500 в-баксов минимально
А за год целых 18000 в-баксов!
Это ли не круто!

Третий вариант это - повторяющиеся миссии.
За них дают по 50 в-баксов в эти миссии входят:
Миссия выполнима(нужно просто выполнять миссии.)
Стой у ворот( нужно проходить штормовой щит,не важно кому)
У каждой такой миссии есть 20 этапов, соответственно всего с них можно заработать 2000 в-баксов!
(ВНИМАНИЕ! Они проходятся 1 раз,и больше не перезагружаются!)

Четвертый вариант это - Оборона штормового щита.
Всего с него можно заработать 4200 в-баксов.
(оборону щита можно выполнять только себе.)

Пятый вариант это - алерты!
Это уже гораздо интересней!
Алерты являются больше дополнительным заработком, чем основным.
Они обновляются на карте каждые сутки, как раз во время обновления магазина предметов в PVP.
В зависимости от локации награда будет разная.
Камнелесье - 25 в-баксов.
Планкертон - 30 в-баксов.
Вещая долина - 35 в-баксов.
Линч - пикс - 40 в-баксов.
Не зависимо от вашей мощи ваш напарник сможет провести вас на алерт,если он уже достиг этой локации.
Алерты на в-баксы появляются не каждый день потому, если учесть то что они будут через день ,то за год с алертов вы заработаете где - то 3500 в-баксов.
 
В принципе на этом все,но некоторые люди до сих пор верят в то что в-баксы можно зарабатывать с книги коллекций.
Достигая соответственно 6,26 и 91.
Увы,этот метод заработка убрали в патче 6.40.
Так что остаются только те методы которые я,описал выше.

На этом моя статья закончена,желаю всем удачи в фарме в-баксов,в ежедневных задания.
Всем удачи!
Всем пока!


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Fortnite PVE или как фармить в-баксы на форуме От пользователей на Gamehag