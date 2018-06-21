Быстрая прокачка перса в Карос

sandoriana

Совет, как быстро покачать перса в Каросе: 1) Создать перса. Советую создавать лука, кана или сина ( убийцу), по моему это самые быстрые по прокачке классы. 2) Выбрать в чате любого игрока и кинуть дружбу " Добавить" На панели тут же придет оповещение о подарке и это даст цветок Удачи, который дает + к опыту. Лопайте смело час удачи будет) 3) Упорядочить предметы в сумке, нажать автопоиск по кв и тд это даст еще подарки. 4) Использовать авто бой. Иконка Мышки на панели. Проставляешь галочки автобоя автосбора дропа, из Книжки переносишь скилы в ячейки автобоя, и вуаля бьет сам, собирать дроп сам. Можно выставить радиус сбора 10-15-20 м 5) Можно не делать квесты, бить мобов. Самые оптимальные Пауки 5лвл, и тут же собирать шмот и оружие себе. 6) после апа 6 лвл это примерно (5-8 минут в игре) можно перейти на мишек. 7) После 8 лвл советую идти в центр к Килиасу, там телепорт на Аванпост. Бить крокодилов 2 минуты и будет вам счастье)