Быстрая прокачка перса в Карос

GemЗарабатывать

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Baron Adrea
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Дождь

Gem52

novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
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Быстрая прокачка перса в Карос

sandoriana avatar

sandoriana

June 21, 2018 at 03:59 PM

Совет, как быстро покачать перса в Каросе: 1) Создать перса. Советую создавать лука, кана или сина ( убийцу), по моему это самые быстрые по прокачке классы. 2) Выбрать в чате любого игрока и кинуть дружбу " Добавить" На панели тут же придет оповещение о подарке и это даст цветок Удачи, который дает + к опыту. Лопайте смело час удачи будет) 3) Упорядочить предметы в сумке, нажать автопоиск по кв и тд это даст еще подарки. 4) Использовать авто бой. Иконка Мышки на панели. Проставляешь галочки автобоя автосбора дропа, из Книжки переносишь скилы в ячейки автобоя, и вуаля бьет сам, собирать дроп сам. Можно выставить радиус сбора 10-15-20 м 5) Можно не делать квесты, бить мобов. Самые оптимальные Пауки 5лвл, и тут же собирать шмот и оружие себе. 6) после апа 6 лвл это примерно (5-8 минут в игре) можно перейти на мишек. 7) После 8 лвл советую идти в центр к Килиасу, там телепорт на Аванпост. Бить крокодилов 2 минуты и будет вам счастье)
KiritoLis avatar

KiritoLis

October 26, 2018 at 02:44 PM

спасибо тебе
SteveGerrard avatar

SteveGerrard

May 18, 2019 at 02:55 PM

Пасибки
Zakat1337 avatar

Zakat1337

April 30, 2020 at 07:42 AM

неть неочь помогло
weed_wizard avatar

weed_wizard

September 29, 2021 at 02:23 AM

она жива еще я думаю нет
sandoriana avatar

sandoriana

May 8, 2022 at 01:11 PM

:joy:Чë это не живая то) Карос вечен:joy:

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