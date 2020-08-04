Tower of Hell или Башня Ада одна из самых популярных игр на платформе. В ней можно как страдать самому, пытаясь пройти сложные уровни, так и троллить других игроков, покупая усложнения к игре. Также можно соревноваться с другими игроками, кто первый дойдёт до конца и заводить новых друзей в чате.

Игра "Tower of Hell" находится в фаворитах у 3,7 миллионов людей на данный момент, и это число постоянно растёт. В ней есть 7 бейджей, получить которые почти невозможно. Они есть всего у 1,2% пользователей башни и меньше.



Описание

Хоть данная игра и относится к типу "Обби", это не то, к чему Вы привыкли. Здесь Вы не встретите тех лёгких препятствий, которые присутствовали в аналогах.

Обычная башня или Noob Towers состоит из 6 частей, которые генерируются в рандомном порядке каждый раунд и имеют разную сложность. Задача игрока - пройти их все. Для этого у Вас есть всего 8 минут (хотя если кто-то ускорит время, то меньше). Если игрок не доходит до верха за данное время, он телепортируется в самый низ, а уровни обновляются. Чем выше Вы находились в течении этого раунда, тем больше очков Вам дадут. Если Вам удалось одолеть всё, в награду Вы получите 100 очков.

Pro Towers



Вход в Про-Башню



Есть также 2 вариант игры, созданный для игроков, которые легко проходят первую башню. Для того, чтобы попасть туда нужно пройти в портал, находящийся под лестницей. Там вам дадут уже 10 минут на 12 уровней, а за прохождение их всех 250 очков.

Магазин





Значок "Магазин"

Зарабатываемую валюту естественно можно потратить. Можно купить модификаторы для себя или для всех игроков, ухудшения (такие как туман, инверсия, дополнительный уровень и др.) или красивый след, который появляется, когда персонаж двигается. Там также можно купить сами очки за Робуксы.

Команды работают только на VIP-Сервере

Привязка

Паркур на телефоне

Мало кто знает, но в игре есть секретные уровни. Чтобы их пройти, нужно наввести нужные команды. После их написания башня обновится и появятся секретные уровни.Команды для получения секретной башни на VIP сервере, писать по очереди в чат:/remove/mod 033015553821.Обычно выполняется с другом, но иногда со случайным игроком. Суть в том, что Вы словно привязаны к другому, то есть, если падает он, то Вы спрыгиваете с ним (а если Вы играете с другом, то когда спускается один из вас, другой делает то же). Редко, выполняя этот челлендж, кто-то доходит до конца.2.Обычная игра, но на телефоне. Выполняют этот челлендж те, кто привык к компьютеру. На телефоне гораздо сложнее паркурить, так как если недостаточно сильно растянешь ползунок движения, то скорость будет меньше, а так, само собой, сложнее допрыгнуть. Также, смотреть в маленький экран, естественно, не так удобно, как в монитор.3. Игра с ухудшениямиСуть в том, что пользователь покупает ухудшения (в основном все или большинство). Так и ему сложнее пройти, и другим игрокам, поэтому некоторые просто разыгрывают других игроков, покупая такие "улучшения".Хотя игра и трепет нервы, в неё стоит сыграть. Она действительно затягивает и если Вы по какой-либо причине не можете паркурить в жизни, то можете в этой игре.Кстати, есть множество аналогов, которые зачастую проще. Поэтому если Вам сложно проходить Башню Ада, можно попробовать поиграть в её последователей с улучшениями.