Дождь

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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
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Tower of Hell

Ka_Va avatar

Ka_Va

August 4, 2020 at 10:44 AM

Tower of Hell или Башня Ада одна из самых популярных игр на платформе. В ней можно как страдать самому, пытаясь пройти сложные уровни, так и троллить других игроков, покупая усложнения к игре. Также можно соревноваться с другими игроками, кто первый дойдёт до конца и заводить новых друзей в чате. 


Игра "Tower of Hell" находится в фаворитах у 3,7 миллионов людей на данный момент, и это число постоянно растёт. В ней есть 7 бейджей, получить которые почти невозможно. Они есть всего у 1,2% пользователей башни и меньше.

Описание

Хоть данная игра и относится к типу "Обби", это не то, к чему Вы привыкли. Здесь Вы не встретите тех лёгких препятствий, которые присутствовали в аналогах. 
Обычная башня или Noob Towers состоит из 6 частей, которые генерируются в рандомном порядке каждый раунд и имеют разную сложность. Задача игрока - пройти их все. Для этого у Вас есть всего 8 минут (хотя если кто-то ускорит время, то меньше). Если игрок не доходит до верха за данное время, он телепортируется в самый низ, а уровни обновляются. Чем выше Вы находились в течении этого раунда, тем больше очков Вам дадут. Если Вам удалось одолеть всё, в награду Вы получите 100 очков. 
Pro Towers
GXPnVZWL0LEXQVi8y27pg7FajrxtX9.png
Вход в Про-Башню

Есть также 2 вариант игры, созданный для игроков, которые легко проходят первую башню. Для того, чтобы попасть туда нужно пройти в портал, находящийся под лестницей. Там вам дадут уже 10 минут на 12 уровней, а за прохождение их всех 250 очков.

Магазин
ToH Point Icon

Значок "Магазин"

Зарабатываемую валюту естественно можно потратить. Можно купить модификаторы для себя или для всех игроков, ухудшения (такие как туман, инверсия, дополнительный уровень и др.) или красивый след, который появляется, когда персонаж двигается. Там также можно купить сами очки за Робуксы.


Секретные уровни

Мало кто знает, но в игре есть секретные уровни. Чтобы их пройти, нужно на VIP- Сервере ввести нужные команды. После их написания башня обновится и появятся секретные уровни.

Команды для получения секретной башни на VIP сервере, писать по очереди в чат:
/remove
/mod 03301555382

Команды работают только на VIP-Сервере

Три самых популярных челленджа в Башне Ада

1. Привязка

Обычно выполняется с другом, но иногда со случайным игроком. Суть в том, что Вы словно привязаны к другому, то есть, если падает он, то Вы спрыгиваете с ним (а если Вы играете с другом, то когда спускается один из вас, другой делает то же). Редко, выполняя этот челлендж, кто-то доходит до конца.

2. Паркур на телефоне

Обычная игра, но на телефоне. Выполняют этот челлендж те, кто привык к компьютеру. На телефоне гораздо сложнее паркурить, так как если недостаточно сильно растянешь ползунок движения, то скорость будет меньше, а так, само собой, сложнее допрыгнуть. Также, смотреть в маленький экран, естественно, не так удобно, как в монитор.

3. Игра с ухудшениями
                        
Суть в том, что пользователь покупает ухудшения (в основном все или большинство). Так и ему сложнее пройти, и другим игрокам, поэтому некоторые просто разыгрывают других игроков, покупая такие "улучшения".



Хотя игра и трепет нервы, в неё стоит сыграть. Она действительно затягивает и если Вы по какой-либо причине не можете паркурить в жизни, то можете в этой игре. 

Кстати, есть множество аналогов, которые зачастую проще. Поэтому если Вам сложно проходить Башню Ада, можно попробовать поиграть в её последователей с улучшениями.
tintiki avatar

tintiki

August 4, 2020 at 12:12 PM

спасибо за статью
Ithambo avatar

Ithambo

August 4, 2020 at 12:16 PM

Спасибо за статью!
ranaaaa0612 avatar

ranaaaa0612

August 4, 2020 at 01:03 PM

спасибо очень круто!!!!!!!!
:open_hands_tone2::open_hands_tone2::open_hands_tone2::open_hands_tone2::open_hands_tone2::open_hands_tone2::dog::open_hands_tone2::dog::open_hands_tone2::dog::open_hands_tone2::dog::cat::open_hands_tone2::dog::cat::open_hands_tone2::dog::cat::open_hands_tone2:????:checkered_flag:
Sasha_Mal555 avatar

Sasha_Mal555

August 4, 2020 at 11:36 PM

ну норм
yarolom1 avatar

yarolom1

August 6, 2020 at 02:49 PM

не очень
RaRix3 avatar

RaRix3

August 6, 2020 at 03:43 PM

круто

BlueDiamond200830 avatar

BlueDiamond200830

August 7, 2020 at 02:39 PM

крутая игра, но бомбит
ann_kohonovha avatar

ann_kohonovha

August 7, 2020 at 02:42 PM

хей хей хей
Cookie947365 avatar

Cookie947365

January 23, 2021 at 02:05 AM

люблю играть в товер оф хелл , но нервишки иногда ломаются :). Но зато у меня есть друг с вип сервером где спокойно и можно пройти башню

paravoz_d avatar

paravoz_d

January 23, 2021 at 07:44 PM

норм сатья
lenskaya307 avatar

lenskaya307

January 25, 2021 at 01:04 PM

статья хорошая но есть маленькие недостатки. Сама игра классная но если бы туда добавили чтоб тип не было видно других игроков, то было бы на много лучше
goshatagan19761212 avatar

goshatagan19761212

January 26, 2021 at 01:58 PM

понял удачи
denisgora15 avatar

denisgora15

January 27, 2021 at 04:17 PM

Спасибо за инфу!
ari_ka5 avatar

ari_ka5

January 27, 2021 at 06:58 PM

СПАСИБО :cherry_blossom:
Aydar644 avatar

Aydar644

January 27, 2021 at 08:00 PM

я про в товер оф хел
789654123mn avatar

789654123mn

January 29, 2021 at 02:56 AM

прикольно
lesha_tumbaev_heh3 avatar

lesha_tumbaev_heh3

January 29, 2021 at 12:41 PM

Классная игра
nAsTyNaStY avatar

nAsTyNaStY

March 13, 2021 at 08:45 PM

Ну игра впринципе норм,но с багами и глюками не сильно интересно и иногда обидно
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:31 PM

Это говно хоть один плюс есть это нету ЧЛЕНДЕРОВ
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:31 PM

и Бомбит когда троллят
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:32 PM

хоть когда то играл и было интересно
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:32 PM

и ты считаешь гемы в моём кошельке
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:33 PM

и ты любишь меня не совсем
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:34 PM

и ты смотришь как у других
2_Kolya_113 avatar

2_Kolya_113

March 13, 2021 at 09:34 PM

Лион пайпер Ворон
desatkovroman avatar

desatkovroman

March 18, 2021 at 05:31 PM

Не очень люблю этот режим((

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