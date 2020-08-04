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Ka_Va
August 4, 2020 at 10:44 AM
Tower of Hell или Башня Ада одна из самых популярных игр на платформе. В ней можно как страдать самому, пытаясь пройти сложные уровни, так и троллить других игроков, покупая усложнения к игре. Также можно соревноваться с другими игроками, кто первый дойдёт до конца и заводить новых друзей в чате.
Игра "Tower of Hell" находится в фаворитах у 3,7 миллионов людей на данный момент, и это число постоянно растёт. В ней есть 7 бейджей, получить которые почти невозможно. Они есть всего у 1,2% пользователей башни и меньше.
Описание
Хоть данная игра и относится к типу "Обби", это не то, к чему Вы привыкли. Здесь Вы не встретите тех лёгких препятствий, которые присутствовали в аналогах.
Обычная башня или Noob Towers состоит из 6 частей, которые генерируются в рандомном порядке каждый раунд и имеют разную сложность. Задача игрока - пройти их все. Для этого у Вас есть всего 8 минут (хотя если кто-то ускорит время, то меньше). Если игрок не доходит до верха за данное время, он телепортируется в самый низ, а уровни обновляются. Чем выше Вы находились в течении этого раунда, тем больше очков Вам дадут. Если Вам удалось одолеть всё, в награду Вы получите 100 очков.
Pro Towers
Вход в Про-Башню
Есть также 2 вариант игры, созданный для игроков, которые легко проходят первую башню. Для того, чтобы попасть туда нужно пройти в портал, находящийся под лестницей. Там вам дадут уже 10 минут на 12 уровней, а за прохождение их всех 250 очков.
Магазин
Значок "Магазин"
Зарабатываемую валюту естественно можно потратить. Можно купить модификаторы для себя или для всех игроков, ухудшения (такие как туман, инверсия, дополнительный уровень и др.) или красивый след, который появляется, когда персонаж двигается. Там также можно купить сами очки за Робуксы.
tintiki
August 4, 2020 at 12:12 PM
Ithambo
August 4, 2020 at 12:16 PM
ranaaaa0612
August 4, 2020 at 01:03 PM
Sasha_Mal555
August 4, 2020 at 11:36 PM
yarolom1
August 6, 2020 at 02:49 PM
RaRix3
August 6, 2020 at 03:43 PM
BlueDiamond200830
August 7, 2020 at 02:39 PM
ann_kohonovha
August 7, 2020 at 02:42 PM
Cookie947365
January 23, 2021 at 02:05 AM
paravoz_d
January 23, 2021 at 07:44 PM
lenskaya307
January 25, 2021 at 01:04 PM
goshatagan19761212
January 26, 2021 at 01:58 PM
denisgora15
January 27, 2021 at 04:17 PM
ari_ka5
January 27, 2021 at 06:58 PM
Aydar644
January 27, 2021 at 08:00 PM
789654123mn
January 29, 2021 at 02:56 AM
lesha_tumbaev_heh3
January 29, 2021 at 12:41 PM
nAsTyNaStY
March 13, 2021 at 08:45 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:31 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:31 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:32 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:32 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:33 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:34 PM
2_Kolya_113
March 13, 2021 at 09:34 PM
desatkovroman
March 18, 2021 at 05:31 PM
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