Дождь

Gem145

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novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
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novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
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SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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Назад к форуму От пользователей

Slendytubbies 3

Little_Wolf195 avatar

Little_Wolf195

August 3, 2020 at 01:55 AM

Всем привет, это моя первая статья, прошу не судить строго.

Slendytubbies - Это оригинальная игра, выполненная на основе движка Unity.
Жанр данной игры ХоррорPoint And Click. Разработчик ZeoWorks AKA Sean. Платформа компьютер, однако есть альтернатива на андроиде Slendytubbies 2d конечно с оригиналом не сравнится но что есть.
Игра делится на два файла с одиночной игрой (история) и с сетевой (Multiplayer).


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В одиночной игре рассказывают предысторию главных персонажей этой игры, главным героем является Охранник по имени Валтен за которого мы и будем проходить всю игру. Он должен был следить за 4 телепузиками по имени Tinky-Winky, Dipsy, Lala а так же Po. У наших 4 героев есть робот-пылесос по имени Ноно который окажется главным злодеем. В игре есть 4 концовки: хорошая, печальная и две плохие, хотя я считаю что хорошей концовки как таковой нет. За каждую концовку на истории выдаётся определённая шапка в Multiplayer в виде антенн главных героев, но не суть.
 
В Multiplayer же можно выбрать цвет скина или же выбрать сам скин из интернета или нарисовать самим, а так же установить шапку. Нарисовать скин можно в Paint. В Multiplayer есть  5 режимов: collect, versus, survival, infection и sandbox + можно выбрать любую карту что из истории, а что просто добавили авторы.
Дальше мы рассмотрим каждый режим по отдельности:

Collect - обыкновенное выживание в котором нужно собирать заварной крем, при этом не попадаясь на глаза монстру который будет вас искать.

Versus - тоже самое выживание как и collect, но в роли монстра там ходит игрок (админ сервера).
 
Survival - выживание. есть 10 волн на каждой определённое количество "зомби", перед каждой новой волной есть время для передышки и покупки оружия, патрон и восстановления хп. через каждые 2 волны начиная с 4 появляется мини босс, а на 10 волне будет конечный босс (в зависимости от выбранной карты будет меняться конечный босс).

Infection - как не странно тоже выживание.., на котором большая чать игроков "выжившие", им выдаётся пистолет и дробовик, а от 1 до 3 игроков "зомби" задача: выжить если ты выживший или заразить если ты "зомби".

И sandbox - чисто экспериментальный режим на котором админ сервера решает какую поставить музыку, кого заспавнить, в кого превратиться и т.д.. 

Моё личное мнение об этой игре таково:
История могла бы быть по лучше т.к, я не думаю что робот мог всё это сделать сам, и если бы авторы сделали действительно годное продолжение, где будет объясняться всё то что было в 3 части то я заберу свои слова обратно. 
Мультиплеер  мне нравится хотя там действительно много багов.., но не было бы багов не было бы тех смешных мемчиков которые создают игроки во время игры так что я молчу, хотя персонажей я бы доработала, там есть в них пасхалки но далеко не во всех, а смотреть на персонажей и видеть что многие конкретно собраны из одной и той же модели просто разного цвета мне не нравится, это видно прямо через них видно что у них есть шерсть буквально везде, даже на глазах! но есть места без шерсти и это та самая модель и это видно! Тинки-Танк вообще в штанах и ботинках хотя они все голые должны быть. у них из одежды только шляпа дипси и юбка лалы (хотя по сути она общая)...
И я прошу всех тех кто дочитал эту статью до конца, напишите пожалуйста ваше мнение по поводу этой игры. Заранее спасибо и пока!
dust_sans8 avatar

dust_sans8

August 3, 2020 at 02:01 AM

криповая игра

kis_kis avatar

kis_kis

August 4, 2020 at 08:20 PM

просто прекрасно

keim1 avatar

keim1

August 4, 2020 at 10:11 PM

Отличный и интересный гайд


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