Всем привет, это моя первая статья, прошу не судить строго.



Slendytubbies - Это оригинальная игра, выполненная на основе движка Unity.

Жанр данной игры Хоррор, Point And Click. Разработчик ZeoWorks AKA Sean. Платформа компьютер, однако есть альтернатива на андроиде Slendytubbies 2d конечно с оригиналом не сравнится но что есть.

Игра делится на два файла с одиночной игрой (история) и с сетевой (Multiplayer).

В одиночной игре рассказывают предысторию главных персонажей этой игры, главным героем является Охранник по имениза которого мы и будем проходить всю игру. Он должен был следить за 4 телепузиками по имени Tinky-. У наших 4 героев есть робот-пылесос по именикоторый окажется главным злодеем. В игре есть 4 концовки:и две, хотя я считаю что хорошей концовки как таковой нет. За каждую концовку на истории выдаётся определённая шапка вв виде антенн главных героев, но не суть.же можно выбрать цвет скина или же выбрать сам скин из интернета или нарисовать самим, а так же установить шапку. Нарисовать скин можно весть 5 режимов: collect, versus, survival, infection и sandbox + можно выбрать любую карту что из истории, а что просто добавили авторы.Дальше мы рассмотрим каждый режим по отдельности:- обыкновенное выживание в котором нужно собирать заварной крем, при этом не попадаясь на глаза монстру который будет вас искать.- тоже самое выживание как и collect, но в роли монстра там ходит игрок (админ сервера).- выживание. есть 10 волн на каждой определённое количество "зомби", перед каждой новой волной есть время для передышки и покупки оружия, патрон и восстановления хп. через каждые 2 волны начиная с 4 появляется мини босс, а на 10 волне будет конечный босс (в зависимости от выбранной карты будет меняться конечный босс).- как не странно тоже выживание.., на котором большая чать игроков "выжившие", им выдаётся пистолет и дробовик, а от 1 до 3 игроков "зомби" задача: выжить если ты выживший или заразить если ты "зомби".- чисто экспериментальный режим на котором админ сервера решает какую поставить музыку, кого заспавнить, в кого превратиться и т.д..Моё личное мнение об этой игре таково:История могла бы быть по лучше т.к, я не думаю что робот мог всё это сделать сам, и если бы авторы сделали действительно годное продолжение, где будет объясняться всё то что было в 3 части то я заберу свои слова обратно.Мультиплеер мне нравится хотя там действительно много багов.., но не было бы багов не было бы тех смешных мемчиков которые создают игроки во время игры так что я молчу, хотя персонажей я бы доработала, там есть в них пасхалки но далеко не во всех, а смотреть на персонажей и видеть что многие конкретно собраны из одной и той же модели просто разного цвета мне не нравится, это видно прямо через них видно что у них есть шерсть буквально везде, даже на глазах! но есть места без шерсти и это та самая модель и это видно! Тинки-Танк вообще в штанах и ботинках хотя они все голые должны быть. у них из одежды только шляпа дипси и юбка лалы (хотя по сути она общая)...И я прошу всех тех кто дочитал эту статью до конца, напишите пожалуйста ваше мнение по поводу этой игры. Заранее спасибо и пока!