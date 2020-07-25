Обзор на игру Breaking Point

Сегодня я расскажу о роблокс игре Breaking PointBreaking Point
Была создана:
08.02.2017Максимальное количество игроков на сервере:
16
Игра была создана группой Paradox.
Игра просиходит так:
Все игроки садятся за стол и там начинаются режимы.
Gamepasses:
На данный момент gamepasses были убраны но я расскажу которые были.
Radio:
Стоило оно - 450 Robux
VIP:
Второй gamepass стоил он - 350 Robux
Knife Trail:
Последний gamepss стоил - 150 Robux
В игре было только 3 геймпасса. В Breaking Point даже нельзя было купить монеты (Points)! Надо было только самим их зарабатывать.Режимы:
- Duck Duck Stab
- Who did it?
- Duel Vote
- Breaking Point
Теперь давайте я вам попорядку расскажу вам про все режимы
Начнем с конца.Breaking Point:
Каждому игроку выдается по очереди выбор выстрелить в "Secret"
или в "Public".
Если ты выбираешь...
1. Secret то выключается свет и другие игроки нечего не видят. В то время когда у тебя есть ночное видение. Потом ты выбираешь игрока которого ты б хотел убрать из игры. Наводишь на него своей мышкой и нажимаешь. Есть два варианта что произойдет пистолет либо сработает или нет. Если нет то игрок не выбывает из игры. И после выстрела никто не узнает кто это был
2. Public все игроки видят что происходит и ты делаешь тоже самые действия что ты мог бы сделать в Secret.
И так происходит до того когда осталось 2 игрока. После этого два игрока должны будут сразиться с друг другом и кто победит одержит побуду в этом режиме.Duel Vote:
Тебе дана возможность выбирать за кого проголосовать чтобы он сразился. А точнее все игроки голосуют и 2 игрока которые набрали больше голосов сражаются с друг другом. Окончание битвы может быть два
Who did it?:
- Если никто из этих двух игроков не смог убить соперника во время то они оба покидают игру
- Если один из двух игроков смог одолеть соперника то выживший садиться обратно за стол
Рандомом выбирается "Murder"
который должен убить всех игроков. Каждый раз будет выключаться свет и ты должен убить одного из игроков (Пистолет может сработать и нет как в режиме Breaking Point). После свет в ключается и игроки (включая Убийцу) голосуют за человека который они думают убийца. У игрока которого больше голосов и он не убийца покидает игру. Если убийцу ещо не убили то игра продолжается. Тут тоже может быть 2 конца.
Первый это когда игроки вычисляют убийцу и убийца проигривает.
А второй когда останется только 2 игрока и убийца. Это автоматически убийца победил.Duck Duck Stab:
Вот мы и подошли к последнему режиму о котором я расскажу.
Каждый игрок выбирает себе опонента (Соперника с кем он хочет сразиться). В дуеле может победить или опонент или игрок. А может произойти так что они не успеют убить друг друга то тогда опонент покидает игру, а игрок остаеться(Звучит как-то не честно, правда?)
Теперь я быстро расскажу о магазине игры Breaking Point. Та ты можешь приобрести скин для ножа и стула и дополнительные предметы для ножа. И самые 2 дорогих отдела это анимация сидения и эффекты.
На этом все спасибо за внимание