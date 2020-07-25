Обзор на игру Breaking Point

Сегодня я расскажу о роблокс игре Breaking Point

Duck Duck Stab Who did it? Duel Vote Breaking Point

Если никто из этих двух игроков не смог убить соперника во время то они оба покидают игру Если один из двух игроков смог одолеть соперника то выживший садиться обратно за стол

08.02.201716Игра была создана группойВсе игроки садятся за стол и там начинаются режимы.На данный момент gamepasses были убраны но я расскажу которые были.Radio:Стоило оно -VIP:Второй gamepass стоил он -Knife Trail:Последний gamepss стоил -В игре было только 3 геймпасса. В Breaking Point даже нельзя было купить монеты (Points)! Надо было только самим их зарабатывать.Теперь давайте я вам попорядку расскажу вам про все режимыНачнем с конца.Каждому игроку выдается по очереди выбор выстрелить вили вЕсли ты выбираешь...1. Secret то выключается свет и другие игроки нечего не видят. В то время когда у тебя есть ночное видение. Потом ты выбираешь игрока которого ты б хотел убрать из игры. Наводишь на него своей мышкой и нажимаешь. Есть два варианта что произойдет пистолет либо сработает или нет. Если нет то игрок не выбывает из игры. И после выстрела никто не узнает кто это был2. Public все игроки видят что происходит и ты делаешь тоже самые действия что ты мог бы сделать в Secret.И так происходит до того когда осталось 2 игрока. После этого два игрока должны будут сразиться с друг другом и кто победит одержит побуду в этом режиме.Тебе дана возможность выбирать за кого проголосовать чтобы он сразился. А точнее все игроки голосуют и 2 игрока которые набрали больше голосов сражаются с друг другом. Окончание битвы может быть дваРандомом выбираетсякоторый должен убить всех игроков. Каждый раз будет выключаться свет и ты должен убить одного из игроков (Пистолет может сработать и нет как в режиме Breaking Point). После свет в ключается и игроки (включая Убийцу) голосуют за человека который они думают убийца. У игрока которого больше голосов и он не убийца покидает игру. Если убийцу ещо не убили то игра продолжается. Тут тоже может быть 2 конца.Первый это когда игроки вычисляют убийцу и убийца проигривает.А второй когда останется только 2 игрока и убийца. Это автоматически убийца победил.Вот мы и подошли к последнему режиму о котором я расскажу.Каждый игрок выбирает себе опонента (Соперника с кем он хочет сразиться). В дуеле может победить или опонент или игрок. А может произойти так что они не успеют убить друг друга то тогда опонент покидает игру, а игрок остаеться(Звучит как-то не честно, правда?)Теперь я быстро расскажу о магазине игры Breaking Point. Та ты можешь приобрести скин для ножа и стула и дополнительные предметы для ножа. И самые 2 дорогих отдела это анимация сидения и эффекты.На этом все спасибо за внимание