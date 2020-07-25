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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
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novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
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novice rank iconpkeydrop876543: эй
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novice rank iconItalia Troller: для игр
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
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Обзор на игру Breaking Point

NastyEY avatar

NastyEY

July 25, 2020 at 06:41 PM

Сегодня я расскажу о роблокс игре Breaking Point


Breaking Point

Была создана: 08.02.2017

Максимальное количество игроков на сервере: 16

Игра была создана группой Paradox.

Игра просиходит так: Все игроки садятся за стол и там начинаются режимы.

Gamepasses: На данный момент gamepasses были убраны но я расскажу которые были.

Radio:
vbdwQR90XDISCy77qEBFvde9VfFKQd.jpg
Стоило оно - 450 Robux

VIP:
VArmMc278jmGlWP76w8AyNYhOhaHGZ.jpg


Второй gamepass стоил он - 350 Robux

Knife Trail:
4xEevCmmPj6q11iUQo1uyyCeYI3Ozj.jpg


Последний gamepss стоил - 150 Robux
В игре было только 3 геймпасса. В Breaking Point даже нельзя было купить монеты (Points)! Надо было только самим их зарабатывать.

Режимы:
  1. Duck Duck Stab
  2. Who did it?
  3. Duel Vote
  4. Breaking Point
Теперь давайте я вам попорядку расскажу вам про все режимы

Начнем с конца.
Breaking Point:
Каждому игроку выдается по очереди выбор выстрелить в "Secret" или в "Public". Если ты выбираешь...
1. Secret то выключается свет и другие игроки нечего не видят. В то время когда у тебя есть ночное видение. Потом ты выбираешь игрока которого ты б хотел убрать из игры. Наводишь на него своей мышкой и нажимаешь. Есть два варианта что произойдет пистолет либо сработает или нет. Если нет то игрок не выбывает из игры. И после выстрела никто не узнает кто это был
2. Public все игроки видят что происходит и ты делаешь тоже самые действия что ты мог бы сделать в Secret.
И так происходит до того когда осталось 2 игрока. После этого два игрока должны будут сразиться с друг другом и кто победит одержит побуду в этом режиме.

Duel Vote: Тебе дана возможность выбирать за кого проголосовать чтобы он сразился. А точнее все игроки голосуют и 2 игрока которые набрали больше голосов сражаются с друг другом. Окончание битвы может быть два
  1. Если никто из этих двух игроков не смог убить соперника во время то они оба покидают игру
  2. Если один из двух игроков смог одолеть соперника то выживший садиться обратно за стол
Who did it?: Рандомом выбирается "Murder" который должен убить всех игроков. Каждый раз будет выключаться свет и ты должен убить одного из игроков (Пистолет может сработать и нет как в режиме Breaking Point). После свет в ключается и игроки (включая Убийцу) голосуют за человека который они думают убийца. У игрока которого больше голосов и он не убийца покидает игру. Если убийцу ещо не убили то игра продолжается. Тут тоже может быть 2 конца.

Первый это когда игроки вычисляют убийцу и убийца проигривает.
А второй когда останется только 2 игрока и убийца. Это автоматически убийца победил.

Duck Duck Stab: Вот мы и подошли к последнему режиму о котором я расскажу.
Каждый игрок выбирает себе опонента (Соперника с кем он хочет сразиться). В дуеле может победить или опонент или игрок. А может произойти так что они не успеют убить друг друга то тогда опонент покидает игру, а игрок остаеться(Звучит как-то не честно, правда?)

Теперь я быстро расскажу о магазине игры Breaking Point. Та  ты можешь приобрести скин для ножа и стула и дополнительные предметы для ножа. И самые 2 дорогих отдела это анимация сидения и эффекты.

На этом все спасибо за внимание
skroni avatar

skroni

July 25, 2020 at 11:09 PM

Оп саламалейкум
Teddy599999 avatar

Teddy599999

July 26, 2020 at 05:53 PM

Я играл в брейкинг поинт. игра—8/10
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

вапролджжбт
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

папааппппппппппппппппппп
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

пппппппппппппппппппппппп
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

пппппппппппааааааааааааааааааааааааааа
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

ввввввввввввввввв
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

July 26, 2020 at 06:43 PM

шикарно))
waewerar avatar

waewerar

July 26, 2020 at 06:47 PM

уквпвккккккккккккккккккк

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