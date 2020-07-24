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novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
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Назад к форуму От пользователей

Обзор MeepCity в Roblox. 1 часть.

RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

July 24, 2020 at 04:03 PM

Всё о MeepCity в Roblox. Часть 1.


Всем привет, дорогие читатели! В этой статье я хочу рассказать вам о замечательном режиме в Роблокс, который называется MeepCity.

Добро пожаловать в игру! MeepCity первой достигла отметки в миллиард посещений! Хотя этот режим был создан совсем недавно, в 2016 году.

MeepCity - это открытый мир, где пользователи зарабатывают деньги, играют в мини-игры, общаются с друзьями и ищут место, которое смогут назвать домом. У пользователей также есть возможность завести домашнее животное под названием Meep и нарядить его с помощью аксессуаров.

Сначала я расскажу о разработчике этого замечательного режима. Его ник Alexnewtron. Этот бьющий все рекорды разработчик придумывает потрясающие игры на Roblox с 2007 года, и его портфолио включает в себя DODGEBALL! и Club DJ, а также популярную MeepCity.

Теперь давайте перейдём к обзору режима! Вот Вы зашли в игру. Сперва Вам нужно заработать побольше Койнов. (Как заработать Койны я расскажу позже).
Вот Вы заработали Койны. Для начала рекомендую купить питомца под названием Meep о котором было сказано ранее. Для этого зайдите в Pet Shop, подойдите к кассе и нажмите "adopt a Meep". Вы можете выбрать цвет и имя вашему Meep. Теперь за Вами будет летать забавный зверёк.

Далее, как обещал, я расскажу как зарабатывать Койны. Есть несколько способов зароботка.

1) Ловить рыбу, и продавать её.

fl8yCL7l3ScGSr5WXZH8t1gJjsbyUD.png

Для этого оттените точку над вашим персонажем, и отпустите. Удочка должна попасть на плавающие коричневые круги. (Рыба тут немного странная. Увидите когда поймаете!) Чтобы продать рыбу, подойдите к рыбаку (он стоит под деревом перед красным магазином). Когда Вы подойдёте к нему, вам высветится список вашей рыбы. Нажмите кнопку sell all fish чтобы продать рыбу!

V2lBTpf1KEqV0ck1bIThCKeSqh7iCe.png

2) Играть в мини-игры. Для этого нажмите на кнопу с человечком сверху, и на кнопу games. 
Всего есть две игры, StarBall Obby, и MeepCity Racing.
Также есть мини игра на двоих. Там нужно красному и синему игроку бросать в жёлтую стену фишки с лицами Meep. Если Вы выстроите 4 своих фишек подряд, Вы победите и получите Койны! (За проигрыш тоже дают Койны, только поменьше).

BACipLxTfHg5LSFeT21r9K1VDwrRwD.jpg

3) Сажая и собирая цветы. У Вашего дома есть места для цветов. Когда вы посадите цветы, подождите 5 часов или полейте, чтобы они росли быстрее. Когда цветы вырастут, соберите их и получите Койны!

4) Койны за нахождение в игре. За какое-то время игры вам дадут 50 Койнов!

5) Конечно же донат. Вы можете купить Койны за робуксы. Тут всё легко, так что об этом говорить особо нечего.

За Койны можно покупать дома, обои, пол, мебель, аксессуары для Meep и так далее. Обо всём этом я расскажу во второй части нашего обзора, так как статья получится слишком длинной. Вторая часть выйдет скоро, так что увидимся! 

Ссылка на игру: https://www.roblox.com/games/370731277/MeepCity 
Всем пока, и удачи!
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 26, 2020 at 07:52 AM

Привет
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 26, 2020 at 07:56 AM

как дела
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 26, 2020 at 07:57 AM

кто куда ходет?Нет
cvjdjxhrdjtstdfb avatar

cvjdjxhrdjtstdfb

July 26, 2020 at 12:55 PM

крута
Anonymous1595661082 avatar

Anonymous1595661082

July 26, 2020 at 02:10 PM

vvyfjhjvvcJxck
The_Orlik avatar

The_Orlik

July 26, 2020 at 03:13 PM

я люблю роблокс
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 26, 2020 at 03:33 PM

Привет
Teddy599999 avatar

Teddy599999

July 26, 2020 at 06:16 PM

миип сити говно
marixyana2828 avatar

marixyana2828

July 26, 2020 at 06:18 PM

Привет всем
Teddy599999 avatar

Teddy599999

July 26, 2020 at 06:20 PM

привет
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:33 PM

вапитьтиыфмитимчсмитичсмимчссссссссс
cot_robot02 avatar

cot_robot02

July 26, 2020 at 06:34 PM

сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссрррррррррррррррррррррр
The_Orlik avatar

The_Orlik

July 26, 2020 at 09:42 PM

ааааа да дайте мне уже третий уровеееень!!!!!
Mazhinskas avatar

Mazhinskas

July 26, 2020 at 10:13 PM

роблокс лайк
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 27, 2020 at 11:18 AM

гроза мщщу
BandikyDty avatar

BandikyDty

July 27, 2020 at 11:19 AM

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milashka_515 avatar

milashka_515

July 28, 2020 at 11:26 AM

игра оьалденная зависаю каждый день ????
CharaDreemur avatar

CharaDreemur

July 31, 2020 at 02:16 AM

Игра прикольная)

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Обзор MeepCity в Roblox. 1 часть. на форуме От пользователей на Gamehag