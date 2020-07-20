В этой статье я хочу рассказать про АБСОЛЮТНО ВСЕ коллаборации игры Fortnite!

Хэй йоу!) Сегодня я вам расскажу про все коллаборации Fortnite! Погнали!Итак, самая первая коллаборация была с компанией TwitchВ 3 сезоне за просмотр трансляции вы могли получить, скин ''Sub Commander'' Представлял он из себя Джоунси в фиолетовой одежде!,также давался красивый дельтаплан SlipStream!Вторая по счету коллаборация шла NFL + FortniteНа самом деле не такая уж и веселая коллаборация по сравнению с тем что будет ниже)В этой коллаборации добавили 32 скина с разными цифрами до 99!Третья коллаборацияПопулярный бренд одежды Neff и Fortnite!Fortnite показал, что они могут соблазнить толпу не только своей внутриигровой косметикой, но и самой одеждой. Fortnite сотрудничала с популярным брендом одежды Neff, чтобы выпустить тематическую одежду Fortnite!Четвертая коллаборацияNerf и FOrtnite!Это довольно крутая коллаборация ведь они создали игровые оружия в виде нерф!Всего было 4 игрушки и представляли они из себя - Тактический дробовик, Ракетница, Автомат (SKAR), и Пистолет с глушителем! Также Epic Games подписала контракт с Nerf чтобы все эти оружия не убирали из игры!P.S мой друг недавно себе купил одну такую :)Пятая коллаборацияМультсериал Ральф и FortniteДовольно странная коллаборациясуть в том, что на локации Кошмарный Кинотеатр изредка появлялся персонаж Ральф махал, рукой и уходил)Вот мы и плавно подошли к очень крутой и интересной коллаборации!Шестая коллаборацияДиджей Marshmellow и Fortnite!На карте 7 сезона со временем строилась сценано тогда даже никто не думал, что это будет концерт Marshmellow прямо в игре!Кстати, до начала концерта в магазине предметов появился сам скин MarshmellowСедьмая коллаборацияMarvel и Fortniteво время коллаборации появился временный режим Мстителисуть режима была в том что 2 команды Танос и Мстители должны были бороться за камни бесконечностиТо есть, Команде таноса надо было захватить камни, а Мстители должны были их защищатьВосьмая коллаборацияNike и Fortnite!В магазин предметов были добавлены скины ниже с логотипом NikeТакже был добавлен режим, забег, его суть заключалась в том что надо было захватывать клетки и собирать монеты!В награду шел украшение на спину СкейтбордСтили на него появляются до сих пор!Восьмая довольно страшная коллаборацияОчень странные дела и Fortnite!в магазин предметов были добавлены скины демогоргена и патрульногоДевятая коллаборацияСтример NInja и Fortnite!В магазин предметов был добавлен довольно проработанный скин стримера NinjaДесятая коллаборацияDeadpool и Fortnite!В боевой пропуск 12 сезона был добавлен скин Deadpool'аЗа выполнение всех испытаний сезона вы могли получить скин ДедпулаОддинадцатая коллаборация и наверно самая ЛУЧШАЯ, за всю историю игрыTravis Scott и Fortnite!Как и у выше упомянутого Marshmellow был концерт, прямо в игре!Во время концерта в игре было сразу 18 МИЛЛИОНОВ игроковИ все они наблюдали за очень красочным концертомИ вот последняя на данный момент коллаборацияAquaman и Fortnite!Похоже на коллаборацию с ДедпуломТолько вместо него можно получить самого Аквамена!Кстати, сегодня в игре обладателям боевого пропуска уже можно получить этот скин!Ну а пока что все! Желаю удачи, здоровья, и печенюшек)) :D