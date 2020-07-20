В этой статье я хочу рассказать про АБСОЛЮТНО ВСЕ коллаборации игры Fortnite!
Хэй йоу!) Сегодня я вам расскажу про все коллаборации Fortnite! Погнали!
Итак, самая первая коллаборация была с компанией Twitch
В 3 сезоне за просмотр трансляции вы могли получить, скин ''Sub Commander'' Представлял он из себя Джоунси в фиолетовой одежде!,
также давался красивый дельтаплан SlipStream!
Вторая по счету коллаборация шла NFL + Fortnite
На самом деле не такая уж и веселая коллаборация по сравнению с тем что будет ниже)
В этой коллаборации добавили 32 скина с разными цифрами до 99!
Третья коллаборация
Популярный бренд одежды Neff и Fortnite!
Fortnite показал, что они могут соблазнить толпу не только своей внутриигровой косметикой, но и самой одеждой. Fortnite сотрудничала с популярным брендом одежды Neff, чтобы выпустить тематическую одежду Fortnite!
Четвертая коллаборация
Nerf и FOrtnite!
Это довольно крутая коллаборация ведь они создали игровые оружия в виде нерф!
Всего было 4 игрушки и представляли они из себя - Тактический дробовик, Ракетница, Автомат (SKAR), и Пистолет с глушителем! Также Epic Games подписала контракт с Nerf чтобы все эти оружия не убирали из игры!
P.S мой друг недавно себе купил одну такую :)
Пятая коллаборация
Мультсериал Ральф и Fortnite
Довольно странная коллаборация
суть в том, что на локации Кошмарный Кинотеатр изредка появлялся персонаж Ральф махал, рукой и уходил)
Вот мы и плавно подошли к очень крутой и интересной коллаборации!
Шестая коллаборация
Диджей Marshmellow и Fortnite!
На карте 7 сезона со временем строилась сцена
но тогда даже никто не думал, что это будет концерт Marshmellow прямо в игре!
Кстати, до начала концерта в магазине предметов появился сам скин Marshmellow
Седьмая коллаборация
Marvel и Fortnite
во время коллаборации появился временный режим Мстители
суть режима была в том что 2 команды Танос и Мстители должны были бороться за камни бесконечности
То есть, Команде таноса надо было захватить камни, а Мстители должны были их защищать
Восьмая коллаборация
Nike и Fortnite!
В магазин предметов были добавлены скины ниже с логотипом Nike
Также был добавлен режим, забег, его суть заключалась в том что надо было захватывать клетки и собирать монеты!
В награду шел украшение на спину Скейтборд
Стили на него появляются до сих пор!
Восьмая довольно страшная коллаборация
Очень странные дела и Fortnite!
в магазин предметов были добавлены скины демогоргена и патрульного
Девятая коллаборация
Стример NInja и Fortnite!
В магазин предметов был добавлен довольно проработанный скин стримера Ninja
Десятая коллаборация
Deadpool и Fortnite!
В боевой пропуск 12 сезона был добавлен скин Deadpool'а
За выполнение всех испытаний сезона вы могли получить скин Дедпула
Оддинадцатая коллаборация и наверно самая ЛУЧШАЯ, за всю историю игры
Travis Scott и Fortnite!
Как и у выше упомянутого Marshmellow был концерт, прямо в игре!
Во время концерта в игре было сразу 18 МИЛЛИОНОВ игроков
И все они наблюдали за очень красочным концертом
И вот последняя на данный момент коллаборация
Aquaman и Fortnite!
Похоже на коллаборацию с Дедпулом
Только вместо него можно получить самого Аквамена!
Кстати, сегодня в игре обладателям боевого пропуска уже можно получить этот скин!
Ну а пока что все! Желаю удачи, здоровья, и печенюшек)) :D