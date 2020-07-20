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ВСЕ коллаборации Fortnite!

flakedown avatar

flakedown

July 20, 2020 at 01:59 AM

В этой статье я хочу рассказать про АБСОЛЮТНО ВСЕ коллаборации игры Fortnite!


Хэй йоу!) Сегодня я вам расскажу про все коллаборации Fortnite! Погнали!


Итак, самая первая коллаборация была с компанией Twitch 

В 3 сезоне за просмотр трансляции вы могли получить,  скин ''Sub Commander''  Представлял он из себя Джоунси в фиолетовой одежде!,

также давался красивый дельтаплан SlipStream!
fortnite-twitch.jpeg
Вторая по счету коллаборация шла NFL + Fortnite
На самом деле не такая уж и веселая коллаборация по сравнению с тем что будет ниже)
В этой коллаборации добавили 32 скина с разными цифрами до 99!


Третья коллаборация 

 Популярный бренд одежды Neff и Fortnite!

Fortnite показал, что они могут соблазнить толпу не только своей внутриигровой косметикой, но и самой одеждой. Fortnite сотрудничала с популярным брендом одежды Neff, чтобы выпустить тематическую одежду Fortnite!
Neff X Fortnite

Четвертая коллаборация 

Nerf и FOrtnite!

Это довольно крутая коллаборация ведь они создали игровые оружия в виде нерф!
Всего было 4 игрушки и представляли они из себя - Тактический дробовик, Ракетница, Автомат (SKAR), и Пистолет с глушителем! Также Epic Games подписала контракт с Nerf чтобы все эти оружия не убирали из игры!
Игрушки Fortnite теперь доступны онлайн
P.S мой друг недавно себе купил одну такую :)
Пятая коллаборация 
Мультсериал Ральф и Fortnite
Довольно странная коллаборация
суть в том, что на локации Кошмарный Кинотеатр изредка появлялся персонаж Ральф махал, рукой и уходил)
292048.jpg

Вот мы и плавно подошли к очень крутой и интересной коллаборации!

 Шестая коллаборация

Диджей Marshmellow и Fortnite!

На карте 7 сезона со временем строилась сцена
но тогда даже никто не думал, что это будет концерт Marshmellow прямо в игре!
EDM исполнитель Marshmello отыграл виртуальный концерт в Фортнайте

Кстати, до начала концерта в магазине предметов появился сам скин Marshmellow

Седьмая коллаборация

Marvel и Fortnite 

во время коллаборации появился временный режим Мстители 
суть режима была в том что 2 команды Танос и Мстители должны были бороться за камни бесконечности
То есть, Команде таноса надо было захватить камни, а Мстители должны были их защищать
This was the first Fortnite collaboration ever

Восьмая коллаборация

Nike и Fortnite!

В магазин предметов были добавлены скины ниже с логотипом Nike
maxresdefault.jpg

Также был добавлен режим, забег, его суть заключалась в том что надо было захватывать клетки и собирать монеты!
В награду шел украшение на спину Скейтборд
Стили на него появляются до сих пор!

Восьмая  довольно страшная коллаборация

Очень странные дела и Fortnite!

в магазин предметов были добавлены скины  демогоргена и патрульного

5d1f5c52a17d6c3f6a585212?width=1920

Девятая коллаборация

Стример NInja и Fortnite!

В магазин предметов был добавлен довольно проработанный скин стримера Ninja 
fortnite-outfit-ninja.jpg


Десятая коллаборация

Deadpool и Fortnite!

В  боевой пропуск 12 сезона был добавлен скин Deadpool'а

За выполнение всех испытаний сезона вы могли получить скин Дедпула 
rj5nsMtq61pssRkyMdLd_g.jpeg


Оддинадцатая коллаборация и наверно самая ЛУЧШАЯ, за всю историю игры

Travis Scott и Fortnite!

Как и у выше упомянутого Marshmellow был концерт, прямо в игре!

Во время концерта в игре было сразу 18 МИЛЛИОНОВ игроков

И все они наблюдали за очень красочным концертом
588059-Fortnite-Concert.jpg


И вот последняя на данный момент коллаборация 

Aquaman и Fortnite!                         

Похоже на коллаборацию с Дедпулом
 
Только вместо него можно получить самого Аквамена!
fortnite-season-3-aquaman.png
Кстати, сегодня в игре обладателям боевого пропуска уже можно получить этот скин!

Ну а пока что все! Желаю удачи, здоровья, и печенюшек)) :D
Tomas232 avatar

Tomas232

July 20, 2020 at 10:26 AM

Прикольн , а где звездные войны , бэтмен и бордолленс
Irina1700 avatar

Irina1700

July 20, 2020 at 12:35 PM

круто

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