RAM PRESSURE

Такое ощущение, что игру делали где то очень быстро, буквально на коленке, не особо надеясь, что она выйдет. Игра тормозит большую часть времени, зависает, долго прогружается, совершенно забыли добавить адекватное обучение и так далее.
Теперь вопрос, только у меня стандартные бойцы + два купленных страдают синдромом "не попадем при 98% вероятности попадания"?
Это беда абсолютно всех игр с шансом попадания.
это даже не игра так набор локаций !!!! 1 из 10
GIMIMODD я з табою не согл я ставлю 9/10
ау модеры проснитесь , ссылка не работает, сделайте что-то
!!!