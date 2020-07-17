My Restaurant! - Roblox

Создайте и управляйте своим собственным рестораном!My restaurant
Нанимайте поваров и официантов, разблокируйте удивительные продукты. Украсьте свой ресторан. Расширяйтесь и стройте как можно выше! Станьте богатым магнатом-заведите лучший ресторан в мире.
- популярный режим в Roblox, не теряющий свое место уже продолжительное время. В него я никогда не играла, но в связи с тем, что он остается во вкладке "Popular" уже больше месяца, решила попробовать. Круглые сутки его онлайн остается выше 50 тысяч играющих людей. Это несомненно является показателем хорошей игры.
В самом начале мы можем пройти туториал с белым человечком в оранжевой повязке, впоследствии который стал неким талисманом игры. Будучи начинающим в этой сфере человеком, мы работаем сами на себя, т.е. усаживаем посетителей за столики, готовим, разносим заказы и убираемся.
Самый большой магазин находится недалеко от нашего заведения. Там мы можем купить мебель для нашего ресторана, красивые декорации, темы ресторана, технику и многое другое.
С первой же нашей зарплатой мы можем нанять рабочего
: официанта или повара, которые будут помогать нам. Спустя нескольких десятков заказов вы сможете заработать на два повара и два официанта, а после спокойно гулять, пока те работают, а второй уровень постепенно прокачивается. С каждым новым уровнем у вас появляется огромное разнообразие блюд в меню, цена которых будет выше, чем на предыдущих уровнях. Также в этой игре можно выполнять задания и получать за них дополнительные деньги.
Чем больше
у вас мест
для посетителей - тем больше
у вас и заказов
. Следовательно, выше шанс того, что к вам зайдет специальный посетитель. Специальный посетитель
так и светится, заметить его не составит труда, за заказ он платит дольше, а терпение его меньше, чем у остальных посетителей.
Также вы можете сменить тему ресторана, т.е. вместо обычного светлого с красными полосками здания у вас будет замок. Такое удовольствие хоть и не назовешь дешевым, но оно точно привлечет внимание других игроков и сделает ваш ресторан успешнее.Декорации
тоже играют не последнюю роль. Делятся они на несколько видов: роскошь, напольное покрытие, освещение, растения и другое. Благодаря денежному дереву, автомату с жвачкой или колодцу желаний вы сможете заработать гораздо больше и развиваться быстрее.
Также в большом магазине вы можете найти ежедневные сделки
. Каждый день там меняются предметы и на них идет скидка от 15% до 25%.
В большом магазине можно продать вещи
, которые лежат у вас в инвентаре за более низкую цену. Это может пригодиться, если вдруг вы решите полностью переделать ресторан и полностью заменить мебель с техникой.
Постепенно вы будете расширяться из-за нехватки мест для посетителей. Для этого вы будете покупать новые этаж за этажом, их всего 9. Этажи как и персонал с каждым разом дорожают.Подведем итоги.
Поиграв в этот режим, можно понять, почему он так затягивает людей. Во-первых, за этим интересно наблюдать, интересно расширяться и совершенствовать с каждым разом свой ресторан. Эта игра напоминает мне тайкон, только усовершенствованный и очень долгий, сохраняющий прогресс. Здесь действительно очень много возможностей и можно создать собственный мирок по своему вкусу.
Надеюсь вам понравилась эта статья. Спасибо за внимание.