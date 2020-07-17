My Restaurant! - Roblox

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Дождь

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novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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My Restaurant! - Roblox

MariaShuyskaya avatar

MariaShuyskaya

July 17, 2020 at 01:38 AM

Создайте и управляйте своим собственным рестораном!
Нанимайте поваров и официантов, разблокируйте удивительные продукты. Украсьте свой ресторан. Расширяйтесь и стройте как можно выше! Станьте богатым магнатом-заведите лучший ресторан в мире.


My restaurant - популярный режим в Roblox, не теряющий свое место уже продолжительное время. В него я никогда не играла, но в связи с тем, что он остается во вкладке "Popular" уже больше месяца, решила попробовать. Круглые сутки его онлайн остается выше 50 тысяч играющих людей. Это несомненно является показателем хорошей игры.

В самом начале мы можем пройти туториал с белым человечком в оранжевой повязке, впоследствии который стал неким талисманом игры. Будучи начинающим в этой сфере человеком, мы работаем сами на себя, т.е. усаживаем посетителей за столики, готовим, разносим заказы и убираемся.

Самый большой магазин находится недалеко от нашего заведения. Там мы можем купить мебель для нашего ресторана, красивые декорации, темы ресторана, технику и многое другое.

С первой же нашей зарплатой мы можем нанять рабочего: официанта или повара, которые будут помогать нам. Спустя нескольких десятков заказов вы сможете заработать на два повара и два официанта, а после спокойно гулять, пока те работают, а второй уровень постепенно прокачивается. С каждым новым уровнем у вас появляется огромное разнообразие блюд в меню, цена которых будет выше, чем на предыдущих уровнях. Также в этой игре можно выполнять задания и получать за них дополнительные деньги.

Чем больше у вас мест для посетителей - тем больше у вас и заказов. Следовательно, выше шанс того, что к вам зайдет специальный посетитель. Специальный посетитель так и светится, заметить его не составит труда, за заказ он платит дольше, а терпение его меньше, чем у остальных посетителей.
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Также вы можете сменить тему ресторана, т.е. вместо обычного светлого с красными полосками здания у вас будет замок. Такое удовольствие хоть и не назовешь дешевым, но оно точно привлечет внимание других игроков и сделает ваш ресторан успешнее.

TelYxWBfU87VVeDcdzdOyc4uSsCNld.png

Декорации тоже играют не последнюю роль. Делятся они на несколько видов: роскошь, напольное покрытие, освещение, растения и другое. Благодаря денежному дереву, автомату с жвачкой или колодцу желаний вы сможете заработать гораздо больше и развиваться быстрее.

Также в большом магазине вы можете найти ежедневные сделки. Каждый день там меняются предметы и на них идет скидка от 15% до 25%.

В большом магазине можно продать вещи, которые лежат у вас в инвентаре за более низкую цену. Это может пригодиться, если вдруг вы решите полностью переделать ресторан и полностью заменить мебель с техникой.

Постепенно вы будете расширяться из-за нехватки мест для посетителей. Для этого вы будете покупать новые этаж за этажом, их всего 9. Этажи как и персонал с каждым разом дорожают.

Подведем итоги. Поиграв в этот режим, можно понять, почему он так затягивает людей. Во-первых, за этим интересно наблюдать, интересно расширяться и совершенствовать с каждым разом свой ресторан. Эта игра напоминает мне тайкон, только усовершенствованный и очень долгий, сохраняющий прогресс. Здесь действительно очень много возможностей и можно создать собственный мирок по своему вкусу.

Надеюсь вам понравилась эта статья. Спасибо за внимание.
nikita_majorov avatar

nikita_majorov

July 17, 2020 at 01:39 AM

Понравилась статья
OlRus avatar

OlRus

July 17, 2020 at 03:23 AM

Хорошая статья. Почему на форуме, а не в разделе со статьями?
jaguar_mincraft1 avatar

jaguar_mincraft1

July 17, 2020 at 12:14 PM

очень крутой режим
советаю
masha27090 avatar

masha27090

July 17, 2020 at 01:54 PM

вауу
Karima240708 avatar

Karima240708

July 17, 2020 at 08:56 PM

очень классный режим и вообще весь роблокс классный

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