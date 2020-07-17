My Restaurant! - Roblox

Создайте и управляйте своим собственным рестораном!

Нанимайте поваров и официантов, разблокируйте удивительные продукты. Украсьте свой ресторан. Расширяйтесь и стройте как можно выше! Станьте богатым магнатом-заведите лучший ресторан в мире.

- популярный режим в Roblox, не теряющий свое место уже продолжительное время. В него я никогда не играла, но в связи с тем, что он остается во вкладке "Popular" уже больше месяца, решила попробовать. Круглые сутки его онлайн остается выше 50 тысяч играющих людей. Это несомненно является показателем хорошей игры.В самом начале мы можем пройти туториал с белым человечком в оранжевой повязке, впоследствии который стал неким талисманом игры. Будучи начинающим в этой сфере человеком, мы работаем сами на себя, т.е. усаживаем посетителей за столики, готовим, разносим заказы и убираемся.Самый большой магазин находится недалеко от нашего заведения. Там мы можем купить мебель для нашего ресторана, красивые декорации, темы ресторана, технику и многое другое.С первой же нашей зарплатой мы можем: официанта или повара, которые будут помогать нам. Спустя нескольких десятков заказов вы сможете заработать на два повара и два официанта, а после спокойно гулять, пока те работают, а второй уровень постепенно прокачивается. С каждым новым уровнем у вас появляется огромное разнообразие блюд в меню, цена которых будет выше, чем на предыдущих уровнях. Также в этой игре можно выполнять задания и получать за них дополнительные деньги.Чему васдля посетителей - тему вас и. Следовательно, выше шанс того, что к вам зайдет специальный посетитель.так и светится, заметить его не составит труда, за заказ он платит дольше, а терпение его меньше, чем у остальных посетителей.Также вы можете сменить тему ресторана, т.е. вместо обычного светлого с красными полосками здания у вас будет замок. Такое удовольствие хоть и не назовешь дешевым, но оно точно привлечет внимание других игроков и сделает ваш ресторан успешнее.тоже играют не последнюю роль. Делятся они на несколько видов: роскошь, напольное покрытие, освещение, растения и другое. Благодаря денежному дереву, автомату с жвачкой или колодцу желаний вы сможете заработать гораздо больше и развиваться быстрее.Также в большом магазине вы можете найти. Каждый день там меняются предметы и на них идет скидка от 15% до 25%.В большом магазине можно, которые лежат у вас в инвентаре за более низкую цену. Это может пригодиться, если вдруг вы решите полностью переделать ресторан и полностью заменить мебель с техникой.Постепенно вы будете расширяться из-за нехватки мест для посетителей. Для этого вы будете покупать новые этаж за этажом, их всего 9. Этажи как и персонал с каждым разом дорожают.Поиграв в этот режим, можно понять, почему он так затягивает людей. Во-первых, за этим интересно наблюдать, интересно расширяться и совершенствовать с каждым разом свой ресторан. Эта игра напоминает мне тайкон, только усовершенствованный и очень долгий, сохраняющий прогресс. Здесь действительно очень много возможностей и можно создать собственный мирок по своему вкусу.Надеюсь вам понравилась эта статья. Спасибо за внимание.