Ошибки игроков в Stardew valley

Каждый из нас когда-то был новичком и допускал наиглупейшие ошибки по мнению более опытных игроков. Весь игровой опыт добывается лишь благодаря непосредственно нашими пробами и ошибками. Не важно что вы делали, главное то, что со временем вы начинали понимать как правильно действовать в той или иной ситуации.

Не пытайтесь очистить всю свою ферму от флоры и фауны - да, это неплохо мозолит глаза, но на начальных этапах развития вы банально потратите слишком много времени на это. Все, что вам нужно, так это небольшая территория для вашей культуры и очищенная дорога к другим локациям, остальное вы очистите по мере развития вашего персонажа.

- да, это неплохо мозолит глаза, но на начальных этапах развития вы банально потратите слишком много времени на это. Все, что вам нужно, так это небольшая территория для вашей культуры и очищенная дорога к другим локациям, остальное вы очистите по мере развития вашего персонажа. Не скашивайте траву - лучше пусть она зарастет по всей ферме, ибо именно этот ресурс будет важен в холодных зимних вечерах. Когда вы скашиваете траву и имеете уже построенную силосную башню - вы получаете сено, а сено является кормом для ваших зверюшек.

- лучше пусть она зарастет по всей ферме, ибо именно этот ресурс будет важен в холодных зимних вечерах. Когда вы скашиваете траву и имеете уже построенную силосную башню - вы получаете сено, а сено является кормом для ваших зверюшек. Не сройте ферму или курятник, если вы еще не построили силосную башню - если уже затронула тему, то напишу про это сейчас. Силосная башня должна, нет, обязана быть первым построенным зданием на вашей ферме, ибо как писалось выше - он нужен для хранения сена, а это ваш главный ключ к животноводство.

- если уже затронула тему, то напишу про это сейчас. Силосная башня должна, нет, обязана быть первым построенным зданием на вашей ферме, ибо как писалось выше - он нужен для хранения сена, а это ваш главный ключ к животноводство. Не продавайте все предметы под чистую - никогда не стоит продавать все, ведь в любой момент именно этот предмет пригодится для создания другого предмета или же банально её попросит житель деревни. Ведь жалко будет терять целый год только ради одной дыни (а это примерно 30 часов реального времени).

- никогда не стоит продавать все, ведь в любой момент именно этот предмет пригодится для создания другого предмета или же банально её попросит житель деревни. Ведь жалко будет терять целый год только ради одной дыни (а это примерно 30 часов реального времени). Не продавайте семена деревьев - да, их может быть много, но они нужны на начальных этапах развития, когда энергии вам не будет хватит ни на что. С трех видов семян можно создать "Полевую закуску", которая дает +45 энергии, это достаточно много за такой доступный крафт.

- да, их может быть много, но они нужны на начальных этапах развития, когда энергии вам не будет хватит ни на что. С трех видов семян можно создать "Полевую закуску", которая дает +45 энергии, это достаточно много за такой доступный крафт. Не оставайтесь равнодушными к жителям деревни - будьте активными - участвуйте в мероприятиях, дарите им подарки на дни рождения, а так же выполняйте заказы по доставке определенных предметов - все это нужно для повышения "Сердечек", это открывает новые кат-сцены, время от времени вы будете получать подарки в ответ, а так же это дает доступ к семьи. Один из жителей может стать вашим спутником жизни и это довольно полезный буст к развитию, ведь ваш муж / жена будет активно участвовать в развитии вашей фермы.

- будьте активными - участвуйте в мероприятиях, дарите им подарки на дни рождения, а так же выполняйте заказы по доставке определенных предметов - все это нужно для повышения "Сердечек", это открывает новые кат-сцены, время от времени вы будете получать подарки в ответ, а так же это дает доступ к семьи. Один из жителей может стать вашим спутником жизни и это довольно полезный буст к развитию, ведь ваш муж / жена будет активно участвовать в развитии вашей фермы. Не улучайте лейку в солнечный день - каждый день ваша культура требует воды, без нее она банально может погибнуть, а если надумаете улучить лейку в солнечный день, то вы банально можете потерять все, что так старались вырастить, ведь для создания более крутой лейки кузнецу придется работать два дня (для медной). Запомните - если у вас нет спринклера, то лейку улучайте только в дождливые дни!

- каждый день ваша культура требует воды, без нее она банально может погибнуть, а если надумаете улучить лейку в солнечный день, то вы банально можете потерять все, что так старались вырастить, ведь для создания более крутой лейки кузнецу придется работать два дня (для медной). Запомните - если у вас нет спринклера, то лейку улучайте только в дождливые дни! Не идите в шахту в неудачные дни - вы банально потратите время, ведь эта ежедневная удача решает сколько вам руды дать.

- вы банально потратите время, ведь эта ежедневная удача решает сколько вам руды дать. Не покупайте спринклер первого уровня (на 4 клетки) - эта вещь безнадежна как и моя жизнь, крафт невыгоден, а от второго уровня особо и не отличается. Покупайте спринклер начиная с 8ми клеток автоматического поливания.

Есть такая поговорка: "Мы учимся лишь на своих ошибках", с этим можно согласится лишь от части. Ведь с приходом всемирной сети (интернета) мы теперь можем просматривать сотни видео-гайдов, перечитать гигабайты информации и отпираясь от этого обдумать план действий для идеального исхода.Наша дискуссия будет об игре "Stardew valley", которая до сих пор не утратила свою актуальность и продолжает стабильно сидеть в ТОП-50 игр в стиме (steam) по онлайну. Начнем пожалуй с самых банальных и постепенно перейдем к более важным пунктам.Это естественно не все, но именно эти мне запомнились больше всего, если вы не допустите хоть эти правила, то ваше развитие будет куда быстрее и профитнее.