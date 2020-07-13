Ошибки игроков в Stardew valley

Depstory
Depstory
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Дождь

Gem145

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

Назад к форуму От пользователей

Ошибки игроков в Stardew valley

NyashaEpta avatar

NyashaEpta

July 13, 2020 at 09:34 AM

  Каждый из нас когда-то был новичком и допускал наиглупейшие ошибки по мнению более опытных игроков. Весь игровой опыт добывается лишь благодаря непосредственно нашими пробами и ошибками. Не важно что вы делали, главное то, что со временем вы начинали понимать как правильно действовать в той или иной ситуации.


  Есть такая поговорка: "Мы учимся лишь на своих ошибках", с этим можно согласится лишь от части. Ведь с приходом всемирной сети (интернета) мы теперь можем просматривать сотни видео-гайдов, перечитать гигабайты информации и отпираясь от этого обдумать план действий для идеального исхода. 
  Наша дискуссия будет об игре "Stardew valley", которая до сих пор не утратила свою актуальность и продолжает стабильно сидеть в ТОП-50 игр в стиме (steam) по онлайну. Начнем пожалуй с самых банальных и постепенно перейдем к более важным пунктам.
  • Не пытайтесь очистить всю свою ферму от флоры и фауны - да, это неплохо мозолит глаза, но на начальных этапах развития вы банально потратите слишком много времени на это. Все, что вам нужно, так это небольшая территория для вашей культуры и очищенная дорога к другим локациям, остальное вы очистите по мере развития вашего персонажа.
  • Не скашивайте траву - лучше пусть она зарастет по всей ферме, ибо именно этот ресурс будет важен в холодных зимних вечерах. Когда вы скашиваете траву и имеете уже построенную силосную башню - вы получаете сено, а сено является кормом для ваших зверюшек.
  • Не сройте ферму или курятник, если вы еще не построили силосную башню - если уже затронула тему, то напишу про это сейчас. Силосная башня должна, нет, обязана быть первым построенным зданием на вашей ферме, ибо как писалось выше - он нужен для хранения сена, а это ваш главный ключ к животноводство.
  • Не продавайте все предметы под чистую - никогда не стоит продавать все, ведь в любой момент именно этот предмет пригодится для создания другого предмета или же банально её попросит житель деревни. Ведь жалко будет терять целый год только ради одной дыни (а это примерно 30 часов реального времени).
  • Не продавайте семена деревьев - да, их может быть много, но они нужны на начальных этапах развития, когда энергии вам не будет хватит ни на что. С трех видов семян можно создать "Полевую закуску", которая дает +45 энергии, это достаточно много за такой доступный крафт.
  • Не оставайтесь равнодушными к жителям деревни - будьте активными - участвуйте в мероприятиях, дарите им подарки на дни рождения, а так же выполняйте заказы по доставке определенных предметов - все это нужно для повышения "Сердечек", это открывает новые кат-сцены, время от времени вы будете получать подарки в ответ, а так же это дает доступ к семьи. Один из жителей может стать вашим спутником жизни и это довольно полезный буст к развитию, ведь ваш муж / жена будет активно участвовать в развитии вашей фермы.
  • Не улучайте лейку в солнечный день - каждый день ваша культура требует воды, без нее она банально может погибнуть, а если надумаете улучить лейку в солнечный день, то вы банально можете потерять все, что так старались вырастить, ведь для создания более крутой лейки кузнецу придется работать два дня (для медной). Запомните - если у вас нет спринклера, то лейку улучайте только в дождливые дни!
  • Не идите в шахту в неудачные дни - вы банально потратите время, ведь эта ежедневная удача решает сколько вам руды дать.
  • Не покупайте спринклер первого уровня (на 4 клетки) - эта вещь безнадежна как и моя жизнь, крафт невыгоден, а от второго уровня особо и не отличается. Покупайте спринклер начиная с 8ми клеток автоматического поливания.
A6dUHYQIc5pJDBWZVi54NFdTpTpiWl.png

  Это естественно не все, но именно эти мне запомнились больше всего, если вы не допустите хоть эти правила, то ваше развитие будет куда быстрее и профитнее.
NyashaEpta avatar

NyashaEpta

July 13, 2020 at 02:03 PM

Интересная ситуация у нас выходит. Как запостить очередную статью о роблоксе, то давай, а как что-то другое, то на форум, что-то тут не чисто
ALEX1121_2019 avatar

ALEX1121_2019

July 13, 2020 at 02:30 PM

понятно
Aonb avatar

Aonb

July 13, 2020 at 02:32 PM

Хм... Не понимаю, почему довольно полезная статья должна покоиться на этом форуме. Да, ошибки есть, но они встречаются и в "официальных" статьях в основном разделе. Плагиата как такового не вижу, игрушка не новая, но популярная, информация действительно пригодилась бы тем, кто играет в неё впервые. Вот такие вот случаи и вселяют недоверие к сайту в плане принятия и одобрения оригинальных статей.

П.С. Оставлять здесь комментарии дело рисковое из-за набегов любителей спамить и копипастить чужое, однако я рискну.
145261vfcdskj avatar

145261vfcdskj

July 14, 2020 at 07:48 PM

омг
длдж
masha0 avatar

masha0

July 15, 2020 at 11:07 AM

прикольно.
taras_1981_ avatar

taras_1981_

July 15, 2020 at 11:08 AM

круто.
taras_1981_ avatar

taras_1981_

July 15, 2020 at 11:09 AM

не знала.
taras_1981_ avatar

taras_1981_

July 15, 2020 at 11:09 AM

прикол.
taras_1981_ avatar

taras_1981_

July 15, 2020 at 11:10 AM

топ топ топ топ топ
taras_1981_ avatar

taras_1981_

July 15, 2020 at 11:10 AM

топ топ топ топ топ топ топт
taras_1981_ avatar

taras_1981_

July 15, 2020 at 11:11 AM

класная статья
Sasha_Lana358 avatar

Sasha_Lana358

July 15, 2020 at 12:40 PM

Ну не оч
DRAGOPRO1 avatar

DRAGOPRO1

July 17, 2020 at 04:49 PM

вчврпричцртаоьта
_agressor avatar

_agressor

July 17, 2020 at 11:14 PM

я не хочу в лягушку превращатся
Mohamad3208L avatar

Mohamad3208L

July 18, 2020 at 12:35 AM

прикольно
Artempu avatar

Artempu

July 18, 2020 at 01:24 AM

Клась
Artemkatoptop avatar

Artemkatoptop

July 18, 2020 at 02:40 PM

Круто
rina_sav avatar

rina_sav

July 18, 2020 at 07:29 PM

хорошие советы
ddddd6423 avatar

ddddd6423

July 18, 2020 at 09:23 PM

как всегда топ
MacKot avatar

MacKot

July 19, 2020 at 12:19 AM

Еще былобы отлично если бы были советы для каждого из вида ферм, которые тперь можно выбирать в игре например морская или с кучей монстров
Irina1700 avatar

Irina1700

July 21, 2020 at 12:51 PM

Интересно
Gatchaman1 avatar

Gatchaman1

August 14, 2020 at 07:43 AM

Спасибо за советы, на начальных этапах игры продавал все ресы, не задумываясь о том, что их можно использовать для получения наград за задания :japanese_goblin:
vasyashevchenko07 avatar

vasyashevchenko07

August 15, 2020 at 09:45 PM

hgghhvgg
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

August 16, 2020 at 12:12 AM

А вот тут я соглашусь с модерами и скажу, что правильно сделали, что не отправили статью на главную в своё время. Да, статья информативная и даже будет полезна для кого-то, но это не главные критерии отбора статей всё же. Я долго не мог понять, почему статья-обзор на игру Stoneshard от этого же автора попала на главную, но с ней ещё не всё так плохо, но если бы эта статья попала на главную - я бы пробил себе лицо.
koranech avatar

koranech

August 16, 2020 at 03:02 PM

понятно

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Ошибки игроков в Stardew valley на форуме От пользователей на Gamehag