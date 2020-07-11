Какие скины на ножи в кс го лучшие?

GemЗарабатывать

Дождь

Gem344

novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
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Какие скины на ножи в кс го лучшие?

Night2502 avatar

Night2502

July 11, 2020 at 12:12 AM

напишите свою любимую раскраску на нож и форму ножа.
Night2502 avatar

Night2502

July 11, 2020 at 12:12 AM

лично я люблю штык нож градиент))
daniel3245222 avatar

daniel3245222

July 18, 2020 at 09:35 PM

лично я люблю штык нож градиент)
FanikKiborg avatar

FanikKiborg

July 31, 2020 at 05:53 PM

го все пвп а в роблаксе
fhgfhgfh2021 avatar

fhgfhgfh2021

August 1, 2020 at 03:46 PM

А причём тут Warface?

Kader1308 avatar

Kader1308

September 4, 2020 at 10:44 PM

Хахахаххахахахаха если вообще пошло дело то больше нравиться пыльник и патина. Как по мне классные и по цене прекрасные скины. А так хочеться градиента. Но кто же не хочет? Поэтому заработай тут на нож и будешь с ним гонять а тебя спросят."Как же ты этот нож получил?" Я потом и кровью на него работал и вот оно то чего я хотел так долго у меня в руках!!!
IceDemon666 avatar

IceDemon666

September 5, 2020 at 01:00 PM

бабочка по анимации будет получше, а расскраска более радужная лучше смотрится, чем какой то один цвет
suffqe avatar

suffqe

September 9, 2020 at 09:22 PM

Бабочка градиент красивая
777_mr_pizza_777 avatar

777_mr_pizza_777

September 10, 2020 at 01:06 AM

мне понравилась стрелялка круто топ

crazy_house avatar

crazy_house

September 13, 2020 at 03:00 PM

круто топово что сказать
Ghnom avatar

Ghnom

September 23, 2020 at 04:08 PM

не знаю
jastmin101 avatar

jastmin101

January 22, 2021 at 08:50 PM

я не знаю но мне лучше Драган лор

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Какие скины на ножи в кс го лучшие? на форуме Warface на Gamehag