ROBLOX \ О локациях Lumber Tycoon 2

В этой статье: Вы ознакомитесь с шестью основными локациями Lumber Tycoon 2, какие деревья там растут и их особенности. Поехали!

1. Лес

Основная локация, в котором появляются игроки и делают базы. Через Лес можно путешевстовать по многим другим локациям, с которыми он соединён.Дубовое дерево, вишневое дерево, в'язовое дерево.1. В Лесу присутствует два магазина: Магазин топорови магазин земли2. В Лесу находится порт, в который приходит корабль. Корабль перевозит людей на другой остров.3. Также, Лес соединён с Сафари с помощью моста. Мост можно опустить за 100$.Локация, в которую можно попасть через мост в Лесу. По мимо самого Леса, Сафари также соединена с Болотом, в который можно попасть через скалы. Дорога приведёт игрока к двум магазинам (поворот направо) и приведёт к лесу, к ещё одному магазину (прямо).Ореховое дерево, в'язовое дерево, вишневое дерево.1. В Сафари присутствует некая структура под названием - Дыра Сафари.2. В Сафари присутствует три магазина. Магазин мебелимагазин автомобилейи маленькая хижинаСнежный биом. В этот биом можно попасть через Лес, взорвав камни на проходе с помощью динамитаЧерез Тайгу можно также попасть к роще ледяных деревьев с помощью подъёмов в гору.Сосновое древео, еловое дерево, ледяное дерево.1. Это единственная снежная локация во всей игре.2. Ледяные деревья растут только в Тайге.3. В Тайге стоит дом около гор. В дом можно зайти, однако, интерьер там пуст.4. В Тайге можно получить мощный топор (В следующей статье могу рассказать, как его получить.)Эта локация находится на другом острове. К ним можно попасть через корабль (путёвка обойдётся в 400$)Через Тропики также можно попасть в шахтам, которые ведут к роще синим пещерным деревьям.Акация, березовое дерево, в'язовое дерево, синее пещерное дерево.1. На острове с Тропиками также присутствует магазин электроприборов2. В шахте можно найти ещё один магазин с картинами.3. В Тропиках присутствует пещера с Птичкой, у которой можно улучшить серебряный топор.Локация, которая ведёт к вулкану и роще лавовых деревьев. Можно попасть через Лес.Березовое дерево, дубовое дерево, лавовое дерево.1. Лучшее место для фарма денег за счёт березовых деревьев.2. Через Горы также можно попасть к болоту, как и через Сафари3. В Горах также есть тайная пещера, в которой можно найти картину Сквидварда. Однако, достать её непросто.Водяная локация, которая соединяет все локации, которые были названы выше. Через Океан ходит корабль к Тропикам.Однако, в воде игрок долго быть не сможет из-за наносения урона. Также, в Океане присутствуют маленькие островки с пальмами. Способ попасть к ним через Океан - неизвестно (без читов и эксплоитов)Пальма1. Путешевстовать по локации можно лишь через корабль.2. Самая большая локация в игре.Это были все шесть осноных локаций в Lumber Tycoon 2. Надеюсь, эта статья была вам интересна и даже полезна. Всего доброго и удачной игры!