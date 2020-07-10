ROBLOX \ О локациях Lumber Tycoon 2

В этой статье: Вы ознакомитесь с шестью основными локациями Lumber Tycoon 2, какие деревья там растут и их особенности. Поехали!
1. Лес
Основная локация, в котором появляются игроки и делают базы. Через Лес можно путешевстовать по многим другим локациям, с которыми он соединён.Основные деревья:
Дубовое дерево, вишневое дерево, в'язовое дерево. Особенности локации:
1. В Лесу присутствует два магазина: Магазин топоров Wood Ru S
и магазин земли Yes! - It's the Land Store.
2. В Лесу находится порт, в который приходит корабль. Корабль перевозит людей на другой остров.
3. Также, Лес соединён с Сафари с помощью моста. Мост можно опустить за 100$.2. Сафари
Локация, в которую можно попасть через мост в Лесу. По мимо самого Леса, Сафари также соединена с Болотом, в который можно попасть через скалы. Дорога приведёт игрока к двум магазинам (поворот направо) и приведёт к лесу, к ещё одному магазину (прямо).Основные деревья:
Ореховое дерево, в'язовое дерево, вишневое дерево.Особенности локации:
1. В Сафари присутствует некая структура под названием - Дыра Сафари.
2. В Сафари присутствует три магазина. Магазин мебели Fancy Furnishings,
магазин автомобилей Boxed Cars
и маленькая хижина Bob's Shack.3. Тайга
Снежный биом. В этот биом можно попасть через Лес, взорвав камни на проходе с помощью динамита
Через Тайгу можно также попасть к роще ледяных деревьев с помощью подъёмов в гору.Основные деревья:
Сосновое древео, еловое дерево, ледяное дерево.Особенности локации:
1. Это единственная снежная локация во всей игре.
2. Ледяные деревья растут только в Тайге.
3. В Тайге стоит дом около гор. В дом можно зайти, однако, интерьер там пуст.
4. В Тайге можно получить мощный топор (В следующей статье могу рассказать, как его получить.)4. Тропики
Эта локация находится на другом острове. К ним можно попасть через корабль (путёвка обойдётся в 400$)
Через Тропики также можно попасть в шахтам, которые ведут к роще синим пещерным деревьям.Основнные деревья:
Акация, березовое дерево, в'язовое дерево, синее пещерное дерево.Особенности локации:
1. На острове с Тропиками также присутствует магазин электроприборов Link's Logic
.
2. В шахте можно найти ещё один магазин с картинами.
3. В Тропиках присутствует пещера с Птичкой, у которой можно улучшить серебряный топор.5. Горы
Локация, которая ведёт к вулкану и роще лавовых деревьев. Можно попасть через Лес.Основные деревья:
Березовое дерево, дубовое дерево, лавовое дерево.Особенности локации:
1. Лучшее место для фарма денег за счёт березовых деревьев.
2. Через Горы также можно попасть к болоту, как и через Сафари
3. В Горах также есть тайная пещера, в которой можно найти картину Сквидварда. Однако, достать её непросто.6. Океан
Водяная локация, которая соединяет все локации, которые были названы выше. Через Океан ходит корабль к Тропикам.
Однако, в воде игрок долго быть не сможет из-за наносения урона. Также, в Океане присутствуют маленькие островки с пальмами. Способ попасть к ним через Океан - неизвестно (без читов и эксплоитов)Основные деревья:
ПальмаОсобенности локации:
1. Путешевстовать по локации можно лишь через корабль.
2. Самая большая локация в игре.
Это были все шесть осноных локаций в Lumber Tycoon 2. Надеюсь, эта статья была вам интересна и даже полезна. Всего доброго и удачной игры!