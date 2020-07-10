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Назад к форуму От пользователей

ROBLOX \ О локациях Lumber Tycoon 2

hausemaster01 avatar

hausemaster01

July 10, 2020 at 01:32 AM

В этой статье: Вы ознакомитесь с шестью основными локациями Lumber Tycoon 2, какие деревья там растут и их особенности. Поехали!


1. Лес

310?cb=20181220193224
Основная локация, в котором появляются игроки и делают базы. Через Лес можно путешевстовать по многим другим локациям, с которыми он соединён.

Основные деревья: Дубовое дерево, вишневое дерево, в'язовое дерево. 

Особенности локации:
1. В Лесу присутствует два магазина: Магазин топоров Wood Ru S и магазин земли Yes! - It's the Land Store.
2. В Лесу находится порт, в который приходит корабль. Корабль перевозит людей на другой остров.
3. Также, Лес соединён с Сафари с помощью моста. Мост можно опустить за 100$.

2. Сафари
310?cb=20151113155011
Локация, в которую можно попасть через мост в Лесу. По мимо самого Леса, Сафари также соединена с Болотом, в который можно попасть через скалы. Дорога приведёт игрока к двум магазинам (поворот направо) и приведёт к лесу, к ещё одному магазину (прямо).

Основные деревья: Ореховое дерево, в'язовое дерево, вишневое дерево.

Особенности локации: 
1. В Сафари присутствует некая структура под названием - Дыра Сафари.
2. В Сафари присутствует три магазина. Магазин мебели Fancy Furnishings, магазин автомобилей Boxed Cars и маленькая хижина Bob's Shack.

3. Тайга
310?cb=20151114144027
Снежный биом. В этот биом можно попасть через Лес, взорвав камни на проходе с помощью динамита

Rocks.png

Через Тайгу можно также попасть к роще ледяных деревьев с помощью подъёмов в гору.

Основные деревья: Сосновое древео, еловое дерево, ледяное дерево.

Особенности локации:
1. Это единственная снежная локация во всей игре.
2. Ледяные деревья растут только в Тайге.
3. В Тайге стоит дом около гор. В дом можно зайти, однако, интерьер там пуст. 

WinterCabin.png
4. В Тайге можно получить мощный топор (В следующей статье могу рассказать, как его получить.)

4. Тропики
310?cb=20200304063554
Эта локация находится на другом острове. К ним можно попасть через корабль (путёвка обойдётся в 400$)
Через Тропики также можно попасть в шахтам, которые ведут к роще синим пещерным деревьям.

Основнные деревья: Акация, березовое дерево, в'язовое дерево, синее пещерное дерево.

Особенности локации:
1. На острове с Тропиками также присутствует магазин электроприборов Link's Logic
2. В шахте можно найти ещё один магазин с картинами.
3. В Тропиках присутствует пещера с Птичкой, у которой можно улучшить серебряный топор.

5. Горы 
310?cb=20160627124306
Локация, которая ведёт к вулкану и роще лавовых деревьев. Можно попасть через Лес.

Основные деревья: Березовое дерево, дубовое дерево, лавовое дерево.

Особенности локации:
1. Лучшее место для фарма денег за счёт березовых деревьев. 
2. Через Горы также можно попасть к болоту, как и через Сафари
3. В Горах также есть тайная пещера, в которой можно найти картину Сквидварда. Однако, достать её непросто.
TheVolcano.png

6. Океан
310?cb=20151208032522

Водяная локация, которая соединяет все локации, которые были названы выше. Через Океан ходит корабль к Тропикам.
Однако, в воде игрок долго быть не сможет из-за наносения урона. Также, в Океане присутствуют маленькие островки с пальмами. Способ попасть к ним через Океан - неизвестно (без читов и эксплоитов)

Основные деревья: Пальма

Особенности локации:
1. Путешевстовать по локации можно лишь через корабль.
2. Самая большая локация в игре.

Это были все шесть осноных локаций в Lumber Tycoon 2. Надеюсь, эта статья была вам интересна и даже полезна. Всего доброго и удачной игры!
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

July 10, 2020 at 01:58 AM

Я хоть и не играю в Роблок, но должен отметить, что статья довольно добротная :thumbsup: Ток почему её опубликовали на форуме? :face_with_monocle:
Girji_Boi4 avatar

Girji_Boi4

July 10, 2020 at 07:47 PM

Очень полезно, если будешь начинал играть в Lumber Tycoon 2.
ukhinakristina0 avatar

ukhinakristina0

July 10, 2020 at 08:18 PM

прикольно
masha0 avatar

masha0

July 14, 2020 at 10:09 AM

прикольно

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