Гайд к игре Spider Roblox

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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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Гайд к игре Spider Roblox

MariaShuyskaya avatar

MariaShuyskaya

July 6, 2020 at 12:56 PM

Что произойдет, когда человека укусит очень заразный паук?...Можете ли вы убежать от восьминогого зверя? В этом статье вам дадут простую инструкцию по выживанию?

 


Spider – новая игра в Roblox, напоминающая игру Piggy. Только здесь нужно убегать вовсе не от свинки, а от паука! Случайным способом выбирается кровожадный убийца, и далее следует сюжет.

Сюжет игры довольно краток: нас показывают как главного героя, мирно болтающего со своим дядей. Ничего не предвещает беды, но услышав странный шум наши герои решают проверить, что же это такое. И как во всех ужастиках, они разделяются. Дядю Боба жестоко убивают. Вот диалог:

 

Дядя Боб: ..и именно поэтому мы никогда не дергаем за палец другого человека! *смех*

Дядя Боб: Но если серьезно, ты хороший ребенок, *имя героя*. Я горжусь тем, что я твой дядя.

Дядя Боб: А сейчас передай мне немного зефирок. Я умираю с голоду!

*Странный звук когтей и умирающей добычи*

Дядя Боб: Что это был за шум?

*Главные герои осматриваются*

Дядя Боб: Ээ..Наверное ничего особенного.. Но я должен пойти проверить это. Сейчас вернусь.

*Дядя Боб уходит, а главный герой провожает его взглядом*

*Звук раздирающих плоть когтей*

Дядя Боб: *тяжело дышит* БЕГИ!!!

*Главный герой с ужасом глядит на происходящее и убегает в поисках помощи*

Главный герой: Хижина! Может я смогу найти помощь там.

 

 Большая заброшенная хижина. Один паук. Пять выживших.

Первое, что вам нужно найти - это красный ключ. Местоположение вещей меняется, но красный ключ неизменно остается где-то на первом этаже. Найдя его, откройте дверь с красным замком(1-й этаж за книжным шкафом). Дальше все зависит от вещей за красной дверью.O70LmXEBpB8mrLWiXZ4rIpkEVfxMmA.png 
Зеленым ключом нужно отпереть вход в небольшой домик на заднем дворе.
Голубым - дверь на втором этаже.

Бывшие владельцы заколотили проход на втором этаже и сам выход, который находится на заднем дворе. Для того, чтобы сломать преграду - найдите лом. Если каким-то чудом вы нашли лом и у вас его даже не отобрали другие выжившие, то поздравляем! После того как вы преодолеете препятствие в виде досок на втором этаже, вам нужно будет найти оранжевый ключ от сейфа(в нем находится спрей от жуков, используйте его против паука).

Теперь поговорим о вещахкоторым люди обычно найти применение НЕ могут:
 

  1. Большая батарейка поможет для активации рычага в маленьком домике на заднем дворе.
  2. Бомба поможет вам вскрыть бункер на заднем дворе.
  3. Гаечный ключ деактивирует защитное поле в бункере(после деактивации поля не забудьте опустить рычаг)
  4. Лестницу следует поставить на втором этаже – это будет вашим проходом на чердак, где вы найдете необходимые вещи.
Самый последний ключ - фиолетовый. Он находится в сейфе в бункере. Золотой ключ от сейфа может быть на чердаке с вероятностью в 60%.

Паук. Куда уж тут без него, конечно, он не будет просто стоять и смотреть на ваш побег. У паука в запасе есть 8 сетей паутины, если вы попадете в одну, то вы застрянете на 5 секунд. Хочется добавить, что паук передвигается довольно-таки медленно и берет любую высоту, от малого домика на заднем дворе до трубы на хижине. Из этого следует, что даже если вы запретесь на чердаке, то вы не будете оставаться в безопасности!

Как я уже писала, против паука можно использовать спрей от жуков(паук не сможет двигаться в течении 20 секунд), но перезарядка у спрея целых две минуты, поэтому используйте спрей только в крайних случаях. 

Концовка. Самая прочная последняя дверь распахнулась. Вы выбегаете наружу и сразу же замечаете небольшую моторную лодку. *Главный герой сбегает*

Я надеюсь, что моя статья поможет игрокам освоиться в игре и получить удовольствие от нее.
keyn173_tastygogg avatar

keyn173_tastygogg

July 6, 2020 at 01:50 PM

спасибо

kurull20081008 avatar

kurull20081008

July 6, 2020 at 07:57 PM

ооо спасибо большое
1E21E3R122 avatar

1E21E3R122

July 7, 2020 at 02:55 AM

круто пипец
Alexan5proKRUT avatar

Alexan5proKRUT

July 7, 2020 at 03:16 AM

Супер

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