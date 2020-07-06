Гайд к игре Spider Roblox

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MariaShuyskaya
July 6, 2020 at 12:56 PM
Что произойдет, когда человека укусит очень заразный паук?...Можете ли вы убежать от восьминогого зверя? В этом статье вам дадут простую инструкцию по выживанию?
Сюжет игры довольно краток: нас показывают как главного героя, мирно болтающего со своим дядей. Ничего не предвещает беды, но услышав странный шум наши герои решают проверить, что же это такое. И как во всех ужастиках, они разделяются. Дядю Боба жестоко убивают. Вот диалог:
Дядя Боб: ..и именно поэтому мы никогда не дергаем за палец другого человека! *смех*
Дядя Боб: Но если серьезно, ты хороший ребенок, *имя героя*. Я горжусь тем, что я твой дядя.
Дядя Боб: А сейчас передай мне немного зефирок. Я умираю с голоду!
*Странный звук когтей и умирающей добычи*
Дядя Боб: Что это был за шум?
*Главные герои осматриваются*
Дядя Боб: Ээ..Наверное ничего особенного.. Но я должен пойти проверить это. Сейчас вернусь.
*Дядя Боб уходит, а главный герой провожает его взглядом*
*Звук раздирающих плоть когтей*
Дядя Боб: *тяжело дышит* БЕГИ!!!
*Главный герой с ужасом глядит на происходящее и убегает в поисках помощи*
Главный герой: Хижина! Может я смогу найти помощь там.
Большая заброшенная хижина. Один паук. Пять выживших.
Первое, что вам нужно найти - это красный ключ. Местоположение вещей меняется, но красный ключ неизменно остается где-то на первом этаже. Найдя его, откройте дверь с красным замком(1-й этаж за книжным шкафом). Дальше все зависит от вещей за красной дверью.
Зеленым ключом нужно отпереть вход в небольшой домик на заднем дворе.
Голубым - дверь на втором этаже.
Бывшие владельцы заколотили проход на втором этаже и сам выход, который находится на заднем дворе. Для того, чтобы сломать преграду - найдите лом. Если каким-то чудом вы нашли лом и у вас его даже не отобрали другие выжившие, то поздравляем! После того как вы преодолеете препятствие в виде досок на втором этаже, вам нужно будет найти оранжевый ключ от сейфа(в нем находится спрей от жуков, используйте его против паука).
Теперь поговорим о вещах, которым люди обычно найти применение НЕ могут:
keyn173_tastygogg
July 6, 2020 at 01:50 PM
kurull20081008
July 6, 2020 at 07:57 PM
1E21E3R122
July 7, 2020 at 02:55 AM
Alexan5proKRUT
July 7, 2020 at 03:16 AM
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