Гайд к игре Spider Roblox

Что произойдет, когда человека укусит очень заразный паук?...Можете ли вы убежать от восьминогого зверя? В этом статье вам дадут простую инструкцию по выживанию?

Spider – новая игра в Roblox, напоминающая игру Piggy. Только здесь нужно убегать вовсе не от свинки, а от паука! Случайным способом выбирается кровожадный убийца, и далее следует сюжет.

Сюжет игры довольно краток: нас показывают как главного героя, мирно болтающего со своим дядей. Ничего не предвещает беды, но услышав странный шум наши герои решают проверить, что же это такое. И как во всех ужастиках, они разделяются. Дядю Боба жестоко убивают. Вот диалог:

Дядя Боб: ..и именно поэтому мы никогда не дергаем за палец другого человека! *смех*

Дядя Боб: Но если серьезно, ты хороший ребенок, *имя героя*. Я горжусь тем, что я твой дядя.

Дядя Боб: А сейчас передай мне немного зефирок. Я умираю с голоду!

*Странный звук когтей и умирающей добычи*

Дядя Боб: Что это был за шум?

*Главные герои осматриваются*

Дядя Боб: Ээ..Наверное ничего особенного.. Но я должен пойти проверить это. Сейчас вернусь.

*Дядя Боб уходит, а главный герой провожает его взглядом*

*Звук раздирающих плоть когтей*

Дядя Боб: *тяжело дышит* БЕГИ!!!

*Главный герой с ужасом глядит на происходящее и убегает в поисках помощи*

Главный герой: Хижина! Может я смогу найти помощь там.

Большая заброшенная хижина. Один паук. Пять выживших.



Первое, что вам нужно найти - это красный ключ. Местоположение вещей меняется, но красный ключ неизменно остается где-то на первом этаже. Найдя его, откройте дверь с красным замком(1-й этаж за книжным шкафом). Дальше все зависит от вещей за красной дверью.

Зеленым ключом нужно отпереть вход в небольшой домик на заднем дворе.

Голубым - дверь на втором этаже.



Бывшие владельцы заколотили проход на втором этаже и сам выход, который находится на заднем дворе. Для того, чтобы сломать преграду - найдите лом. Если каким-то чудом вы нашли лом и у вас его даже не отобрали другие выжившие, то поздравляем! После того как вы преодолеете препятствие в виде досок на втором этаже, вам нужно будет найти оранжевый ключ от сейфа(в нем находится спрей от жуков, используйте его против паука).



Теперь поговорим о вещах, которым люди обычно найти применение НЕ могут:



Большая батарейка поможет для активации рычага в маленьком домике на заднем дворе. Бомба поможет вам вскрыть бункер на заднем дворе. Гаечный ключ деактивирует защитное поле в бункере(после деактивации поля не забудьте опустить рычаг) Лестницу следует поставить на втором этаже – это будет вашим проходом на чердак, где вы найдете необходимые вещи.

Самый последний ключ - фиолетовый. Он находится в сейфе в бункере. Золотой ключ от сейфа может быть на чердаке с вероятностью в 60%.Куда уж тут без него, конечно, он не будет просто стоять и смотреть на ваш побег. У паука в запасе есть 8 сетей паутины, если вы попадете в одну, то вы застрянете на 5 секунд. Хочется добавить, что паук передвигается довольно-таки медленно и берет любую высоту, от малого домика на заднем дворе до трубы на хижине. Из этого следует, что даже если вы запретесь на чердаке, то вы не будете оставаться в безопасности!Как я уже писала, против паука можно использовать спрей от жуков(паук не сможет двигаться в течении 20 секунд), но перезарядка у спрея целых две минуты, поэтому используйте спрей только в крайних случаях.Самая прочная последняя дверь распахнулась. Вы выбегаете наружу и сразу же замечаете небольшую моторную лодку. *Главный герой сбегает*Я надеюсь, что моя статья поможет игрокам освоиться в игре и получить удовольствие от нее.