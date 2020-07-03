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Ваше мнение по поводу новых правил Gamehag

hekkushun avatar

hekkushun

July 3, 2020 at 07:56 AM

Конечно, их мало кто читает (как и лицензионные соглашения), но список не такой уж и большой. Что вы думаете по поводу статуса "зачарованной лягушки"? На мой взгляд, это не слишком поможет в борьбе с "халявщиками" 99лвла (которые создают новые аккаунты и фармят 3 лвл), однако, возможно, несколько сократит их количество. А вот про вычитание КД - очень грустно. Хороших задач для нашего региона и так достаточно мало, будет сложно удержать статус "активного пользователя"
Lolick23sd2 avatar

Lolick23sd2

July 3, 2020 at 08:46 AM

Привет, нуу согласен
Lolick23sd2 avatar

Lolick23sd2

July 3, 2020 at 08:46 AM

ММММ ну да а чьто
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

July 3, 2020 at 11:38 AM

Особенно обидно, что можно получить чар "лягушки" ( Enchanted Frog ), но терять по 50 КД в неделю за неактивность ещё обиднее ( особенно если нет заданий в играх) Для тек, кто не знает: с 15 июля на Gamehag обновляют условия пользовательского соглашения, в которых и написано про новую систему чар. Советую перечитать...
ArkDinosaur avatar

ArkDinosaur

July 3, 2020 at 11:38 AM

можно поподробнее про правила
hekkushun avatar

hekkushun

July 3, 2020 at 02:20 PM

Вот перевод самого интересного) (с гугла, мне лень исправлять)

Если в течение 7 дней Пользователь не выполнит хотя бы одну задачу на Портале, на него влияет Enchantment, который влияет на атрибуцию Soul Gems, и его учетной записи присваивается статус Enchanted Frog:
а) пользователь больше не получает Soul Gems для ежедневных входов в систему;
б) Пользователь получает только 10% Soul Gems за создание статей;
в) Пользователь не получает Soul Gems за голосование по статьям;
г) Пользователь не получает Soul Gems за сообщения.

Если Пользователь не может выполнить хотя бы одну задачу на Портале в течение 30 дней, на него влияет Enchantment, который влияет на атрибуцию Soul Gems, и его учетной записи присваивается статус Slimy Toad:
а) изменения, вытекающие из статуса зачарованной лягушки, сохраняются;
б) каждые 7 дней 50 Soul Gems списываются со счета пользователя до тех пор, пока символ не будет снят.

Если Учетная запись влияет на Учетную запись пользователя, все эффекты можно отменить, выполнив хотя бы одно задание в Играх или через Стены предложений, доступные на портале Gamehag.com.
hekkushun avatar

hekkushun

July 3, 2020 at 02:21 PM

В целом - если добавят больше заданий, особенно на мобилки - ок. Если опросы считаются - тоже пойдет (но и их надо побольше)
lucatopzx avatar

lucatopzx

July 3, 2020 at 02:34 PM

Просто всю систему пытаются автоматизировать
serg_norther avatar

serg_norther

July 3, 2020 at 02:38 PM

-90% аудитории по ходу с такими правилами
Vezet avatar

Vezet

July 3, 2020 at 03:22 PM

Разваливается Gamehag. Даже в своей группе ВК удаляют сообщения по тому поводу, что за статьи сейчас дают всего лишь 250 камней. Ясно, что это уже конец этой платформы и многие уйдут отсюда.
Vezet avatar

Vezet

July 3, 2020 at 03:22 PM

Возможно придут новички, но их будет мало. Но однако жаль, что так разработчики поступают с пользователями и губят свою платформу..
Catriiaa avatar

Catriiaa

July 3, 2020 at 04:48 PM

Я только что сейчас об этом узнала :/
Kateee avatar

Kateee

July 3, 2020 at 05:17 PM

Вспоминается ситуация с Bananatic, там тоже всё было хорошо, но потом ввели почти такие же ограничения и стало меньше заданий. В итоге, сайтом мало кто пользуется
dccgggv avatar

dccgggv

July 3, 2020 at 05:41 PM

Привет
hekkushun avatar

hekkushun

July 3, 2020 at 07:51 PM

Оу, 250 за статью, серьезно? Не увидела. Звучит печально, конечно. Это только для РФ или везде теперь так?
Vezet avatar

Vezet

July 3, 2020 at 08:13 PM

Не знаю. Но похоже, что везде 250 дают. Это надо проверять..
zaharpro123456 avatar

zaharpro123456

July 3, 2020 at 08:27 PM

ну не знаю
maloyblogercsgettobet avatar

maloyblogercsgettobet

July 3, 2020 at 08:32 PM

а я знаю нафиг оно надо

serg_norther avatar

serg_norther

July 3, 2020 at 09:55 PM

Недели 1.5 назад за статью - 500-600 кд было. Сейчас 200-250.
dengjvn4 avatar

dengjvn4

July 3, 2020 at 09:56 PM

это ужас
akula4 avatar

akula4

July 3, 2020 at 11:49 PM

Да всё просто, остануться только верные/упоротые этого сайта. Я лично не вижу для себя нормальных заданий, сливки так сказать снял:grin:можно и уходить.
anna754412 avatar

anna754412

July 4, 2020 at 01:01 AM

требую вернуть правила как было или уйду с портала гамехаг
Vezet avatar

Vezet

July 4, 2020 at 03:10 PM

Да кто будет слушать требования? Быть может, у иностранцев всё нормально даже с такими требованиями. А если даже и покинем платформу, то просто ру платформу закроют и всё..
ChestMun avatar

ChestMun

July 4, 2020 at 09:36 PM

Печальные известия(
anna754412 avatar

anna754412

July 5, 2020 at 01:18 AM

очень плохие правила
Tfffbvcxss avatar

Tfffbvcxss

July 5, 2020 at 01:46 AM

так что уходим
anna754412 avatar

anna754412

July 6, 2020 at 12:56 AM

уходим.
Tfffbvcxss avatar

Tfffbvcxss

July 6, 2020 at 01:21 AM

жто плохие правила.
anna754412 avatar

anna754412

July 6, 2020 at 01:29 AM

все на выход (
Kateee avatar

Kateee

July 15, 2020 at 09:24 PM

Как я поняла, модераторы просто вычерпали все ресурсы с сайта, а теперь страдать будут простые пользователи. Для модераторов изменений почти нет. Пора покидать данный сайт
TvoyVlas avatar

TvoyVlas

July 15, 2020 at 09:41 PM

Я так понимаю, они хотят, чтобы пользователи не просвящённые в правила, выполняли задания, Геймхагу капали деньги за рекламу, потом люди превращаются в "Жабу", им снимают по 50 КД и пользователи остаются ни с чем!
akula4 avatar

akula4

July 16, 2020 at 12:38 AM

Они хотят сократить число халявщиков и при этом оставить халяву в виде просмотра апп-зоны, оценивания статей ( на них кстати можно было набивать по 150 кд в день, может даже и больше), что бы люди всё равно шли сюда видя эту самую халяву, но при этом, видя, что отнимается кд начинали выполнять задания/предложения или уходили с сайта.
Оставил на "счету" 13 кд, буду заходить раз в день, посмотрим, что жаба принесёт через 6 дней:grin:
П.С. вопрос модерам, если они читают конечно. Что случилось с ноживым кейсом?
666pro avatar

666pro

July 16, 2020 at 02:54 AM

Мда, спустя 1-2 года придется забыть о этом сайте, я тот самый халявщик который каждый деню сюда заходил ради бесплатных 5 кристолов в день ( и 20 в неделю ещё )

Не выполнял задание, зато получил за это время пару ширпотрепов игр и одну годную игру овер ( все с кейсов ), но теперь вводят такие правила и смысла заходить сюда не вижу больше
nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

July 16, 2020 at 05:55 AM

Печально всё это! Вроде бы карантин, всплеск интернет-активности должен был быть! А в итоге -- непонятно что..
OlRus avatar

OlRus

July 16, 2020 at 09:00 AM

Вообще по поводу "халявщиков" спорное утверждение, что они халявщики. Даже если посетитель заходит на сайт и не выполняет заданий, то он все равно увеличевает количество посещений, просмотров рекламы, оставляет комментарии - накручивает поведенческие факторы. А это тоже чего-то стоит.
sergey11233 avatar

sergey11233

July 16, 2020 at 09:08 AM

чтоооооо
VadimFV avatar

VadimFV

July 16, 2020 at 12:15 PM

Владельцов в конец заклинило. Рубят сук на котором сидят. Похоже придется собираться от сюда. И так у сайта много косяков, а тут еще и это.
Vezet avatar

Vezet

July 16, 2020 at 01:57 PM

Мда, новые правила - это ужас..
Lol_Meh_Suck avatar

Lol_Meh_Suck

July 16, 2020 at 02:43 PM

"Первращение в лягушку" может быть полезным для того, чтобы на платформе было меньше "накрутчиков". Но ситуация с вычитанием КД мне очень не нравится. учитывая то, что КД я зарабатываю в основном на статьях, а для того, чтобы написать хотя бы одну, требуется несколько дней. Обидно. Придется, видимо, уходить отсюда.
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

July 16, 2020 at 04:11 PM

Мне просто интересно, что будет если найдётся пару человек на сайте, которые уже давно выполнили все задания в играх и предложения. С них всё равно автоматически будут списывать по 50 КД или есть какое-то ограничение? Очень не продуманное изменение в условиях пользовательского соглашения.
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