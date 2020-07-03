Ваше мнение по поводу новых правил Gamehag

hekkushun Конечно, их мало кто читает (как и лицензионные соглашения), но список не такой уж и большой. Что вы думаете по поводу статуса "зачарованной лягушки"? На мой взгляд, это не слишком поможет в борьбе с "халявщиками" 99лвла (которые создают новые аккаунты и фармят 3 лвл), однако, возможно, несколько сократит их количество. А вот про вычитание КД - очень грустно. Хороших задач для нашего региона и так достаточно мало, будет сложно удержать статус "активного пользователя"

Lolick23sd2 Привет, нуу согласен

Lolick23sd2 ММММ ну да а чьто

Qaqmk34 Особенно обидно, что можно получить чар "лягушки" ( Enchanted Frog ), но терять по 50 КД в неделю за неактивность ещё обиднее ( особенно если нет заданий в играх) Для тек, кто не знает: с 15 июля на Gamehag обновляют условия пользовательского соглашения, в которых и написано про новую систему чар. Советую перечитать...

ArkDinosaur можно поподробнее про правила

hekkushun Вот перевод самого интересного) (с гугла, мне лень исправлять)



Если в течение 7 дней Пользователь не выполнит хотя бы одну задачу на Портале, на него влияет Enchantment, который влияет на атрибуцию Soul Gems, и его учетной записи присваивается статус Enchanted Frog:

а) пользователь больше не получает Soul Gems для ежедневных входов в систему;

б) Пользователь получает только 10% Soul Gems за создание статей;

в) Пользователь не получает Soul Gems за голосование по статьям;

г) Пользователь не получает Soul Gems за сообщения.



Если Пользователь не может выполнить хотя бы одну задачу на Портале в течение 30 дней, на него влияет Enchantment, который влияет на атрибуцию Soul Gems, и его учетной записи присваивается статус Slimy Toad:

а) изменения, вытекающие из статуса зачарованной лягушки, сохраняются;

б) каждые 7 дней 50 Soul Gems списываются со счета пользователя до тех пор, пока символ не будет снят.



Если Учетная запись влияет на Учетную запись пользователя, все эффекты можно отменить, выполнив хотя бы одно задание в Играх или через Стены предложений, доступные на портале Gamehag.com.

hekkushun В целом - если добавят больше заданий, особенно на мобилки - ок. Если опросы считаются - тоже пойдет (но и их надо побольше)



lucatopzx Просто всю систему пытаются автоматизировать

serg_norther -90% аудитории по ходу с такими правилами

Vezet Разваливается Gamehag. Даже в своей группе ВК удаляют сообщения по тому поводу, что за статьи сейчас дают всего лишь 250 камней. Ясно, что это уже конец этой платформы и многие уйдут отсюда.

Vezet Возможно придут новички, но их будет мало. Но однако жаль, что так разработчики поступают с пользователями и губят свою платформу..

Catriiaa Я только что сейчас об этом узнала :/

Kateee Вспоминается ситуация с Bananatic, там тоже всё было хорошо, но потом ввели почти такие же ограничения и стало меньше заданий. В итоге, сайтом мало кто пользуется

dccgggv Привет

hekkushun Оу, 250 за статью, серьезно? Не увидела. Звучит печально, конечно. Это только для РФ или везде теперь так?



Vezet Не знаю. Но похоже, что везде 250 дают. Это надо проверять..

zaharpro123456 ну не знаю

maloyblogercsgettobet а я знаю нафиг оно надо





serg_norther Недели 1.5 назад за статью - 500-600 кд было. Сейчас 200-250.

dengjvn4 это ужас

akula4 Да всё просто, остануться только верные/упоротые этого сайта. Я лично не вижу для себя нормальных заданий, сливки так сказать снял:grin:можно и уходить.

anna754412 требую вернуть правила как было или уйду с портала гамехаг

Vezet Да кто будет слушать требования? Быть может, у иностранцев всё нормально даже с такими требованиями. А если даже и покинем платформу, то просто ру платформу закроют и всё..

ChestMun Печальные известия(

anna754412 очень плохие правила

Tfffbvcxss так что уходим

anna754412 уходим.

Tfffbvcxss жто плохие правила.

anna754412 все на выход (

Kateee Как я поняла, модераторы просто вычерпали все ресурсы с сайта, а теперь страдать будут простые пользователи. Для модераторов изменений почти нет. Пора покидать данный сайт

TvoyVlas Я так понимаю, они хотят, чтобы пользователи не просвящённые в правила, выполняли задания, Геймхагу капали деньги за рекламу, потом люди превращаются в "Жабу", им снимают по 50 КД и пользователи остаются ни с чем!

akula4 Они хотят сократить число халявщиков и при этом оставить халяву в виде просмотра апп-зоны, оценивания статей ( на них кстати можно было набивать по 150 кд в день, может даже и больше), что бы люди всё равно шли сюда видя эту самую халяву, но при этом, видя, что отнимается кд начинали выполнять задания/предложения или уходили с сайта.

Оставил на "счету" 13 кд, буду заходить раз в день, посмотрим, что жаба принесёт через 6 дней:grin:

П.С. вопрос модерам, если они читают конечно. Что случилось с ноживым кейсом?

666pro Мда, спустя 1-2 года придется забыть о этом сайте, я тот самый халявщик который каждый деню сюда заходил ради бесплатных 5 кристолов в день ( и 20 в неделю ещё )



Не выполнял задание, зато получил за это время пару ширпотрепов игр и одну годную игру овер ( все с кейсов ), но теперь вводят такие правила и смысла заходить сюда не вижу больше



nailkaiser_sama Печально всё это! Вроде бы карантин, всплеск интернет-активности должен был быть! А в итоге -- непонятно что..

OlRus Вообще по поводу "халявщиков" спорное утверждение, что они халявщики. Даже если посетитель заходит на сайт и не выполняет заданий, то он все равно увеличевает количество посещений, просмотров рекламы, оставляет комментарии - накручивает поведенческие факторы. А это тоже чего-то стоит.



sergey11233 чтоооооо

VadimFV Владельцов в конец заклинило. Рубят сук на котором сидят. Похоже придется собираться от сюда. И так у сайта много косяков, а тут еще и это.

Vezet Мда, новые правила - это ужас..

Lol_Meh_Suck "Первращение в лягушку" может быть полезным для того, чтобы на платформе было меньше "накрутчиков". Но ситуация с вычитанием КД мне очень не нравится. учитывая то, что КД я зарабатываю в основном на статьях, а для того, чтобы написать хотя бы одну, требуется несколько дней. Обидно. Придется, видимо, уходить отсюда.