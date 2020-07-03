Ваше мнение по поводу новых правил Gamehag

Конечно, их мало кто читает (как и лицензионные соглашения), но список не такой уж и большой. Что вы думаете по поводу статуса "зачарованной лягушки"? На мой взгляд, это не слишком поможет в борьбе с "халявщиками" 99лвла (которые создают новые аккаунты и фармят 3 лвл), однако, возможно, несколько сократит их количество. А вот про вычитание КД - очень грустно. Хороших задач для нашего региона и так достаточно мало, будет сложно удержать статус "активного пользователя"
Особенно обидно, что можно получить чар "лягушки" ( Enchanted Frog ), но терять по 50 КД в неделю за неактивность ещё обиднее ( особенно если нет заданий в играх) Для тек, кто не знает: с 15 июля на Gamehag обновляют условия пользовательского соглашения, в которых и написано про новую систему чар. Советую перечитать...
можно поподробнее про правила
Вот перевод самого интересного) (с гугла, мне лень исправлять)
Если в течение 7 дней Пользователь не выполнит хотя бы одну задачу на Портале, на него влияет Enchantment, который влияет на атрибуцию Soul Gems, и его учетной записи присваивается статус Enchanted Frog:
а) пользователь больше не получает Soul Gems для ежедневных входов в систему;
б) Пользователь получает только 10% Soul Gems за создание статей;
в) Пользователь не получает Soul Gems за голосование по статьям;
г) Пользователь не получает Soul Gems за сообщения.
Если Пользователь не может выполнить хотя бы одну задачу на Портале в течение 30 дней, на него влияет Enchantment, который влияет на атрибуцию Soul Gems, и его учетной записи присваивается статус Slimy Toad:
а) изменения, вытекающие из статуса зачарованной лягушки, сохраняются;
б) каждые 7 дней 50 Soul Gems списываются со счета пользователя до тех пор, пока символ не будет снят.
Если Учетная запись влияет на Учетную запись пользователя, все эффекты можно отменить, выполнив хотя бы одно задание в Играх или через Стены предложений, доступные на портале Gamehag.com.
В целом - если добавят больше заданий, особенно на мобилки - ок. Если опросы считаются - тоже пойдет (но и их надо побольше)
Просто всю систему пытаются автоматизировать
-90% аудитории по ходу с такими правилами
Разваливается Gamehag. Даже в своей группе ВК удаляют сообщения по тому поводу, что за статьи сейчас дают всего лишь 250 камней. Ясно, что это уже конец этой платформы и многие уйдут отсюда.
Возможно придут новички, но их будет мало. Но однако жаль, что так разработчики поступают с пользователями и губят свою платформу..
Я только что сейчас об этом узнала :/
Вспоминается ситуация с Bananatic, там тоже всё было хорошо, но потом ввели почти такие же ограничения и стало меньше заданий. В итоге, сайтом мало кто пользуется
Оу, 250 за статью, серьезно? Не увидела. Звучит печально, конечно. Это только для РФ или везде теперь так?
Не знаю. Но похоже, что везде 250 дают. Это надо проверять..
Недели 1.5 назад за статью - 500-600 кд было. Сейчас 200-250.
Да всё просто, остануться только верные/упоротые этого сайта. Я лично не вижу для себя нормальных заданий, сливки так сказать снял:grin:можно и уходить.
требую вернуть правила как было или уйду с портала гамехаг
Да кто будет слушать требования? Быть может, у иностранцев всё нормально даже с такими требованиями. А если даже и покинем платформу, то просто ру платформу закроют и всё..
Как я поняла, модераторы просто вычерпали все ресурсы с сайта, а теперь страдать будут простые пользователи. Для модераторов изменений почти нет. Пора покидать данный сайт
Я так понимаю, они хотят, чтобы пользователи не просвящённые в правила, выполняли задания, Геймхагу капали деньги за рекламу, потом люди превращаются в "Жабу", им снимают по 50 КД и пользователи остаются ни с чем!
Они хотят сократить число халявщиков и при этом оставить халяву в виде просмотра апп-зоны, оценивания статей ( на них кстати можно было набивать по 150 кд в день, может даже и больше), что бы люди всё равно шли сюда видя эту самую халяву, но при этом, видя, что отнимается кд начинали выполнять задания/предложения или уходили с сайта.
Оставил на "счету" 13 кд, буду заходить раз в день, посмотрим, что жаба принесёт через 6 дней:grin:
П.С. вопрос модерам, если они читают конечно. Что случилось с ноживым кейсом?
Мда, спустя 1-2 года придется забыть о этом сайте, я тот самый халявщик который каждый деню сюда заходил ради бесплатных 5 кристолов в день ( и 20 в неделю ещё )
Не выполнял задание, зато получил за это время пару ширпотрепов игр и одну годную игру овер ( все с кейсов ), но теперь вводят такие правила и смысла заходить сюда не вижу больше
Печально всё это! Вроде бы карантин, всплеск интернет-активности должен был быть! А в итоге -- непонятно что..
Вообще по поводу "халявщиков" спорное утверждение, что они халявщики. Даже если посетитель заходит на сайт и не выполняет заданий, то он все равно увеличевает количество посещений, просмотров рекламы, оставляет комментарии - накручивает поведенческие факторы. А это тоже чего-то стоит.
Владельцов в конец заклинило. Рубят сук на котором сидят. Похоже придется собираться от сюда. И так у сайта много косяков, а тут еще и это.
Мда, новые правила - это ужас..
"Первращение в лягушку" может быть полезным для того, чтобы на платформе было меньше "накрутчиков". Но ситуация с вычитанием КД мне очень не нравится. учитывая то, что КД я зарабатываю в основном на статьях, а для того, чтобы написать хотя бы одну, требуется несколько дней. Обидно. Придется, видимо, уходить отсюда.
Мне просто интересно, что будет если найдётся пару человек на сайте, которые уже давно выполнили все задания в играх и предложения. С них всё равно автоматически будут списывать по 50 КД или есть какое-то ограничение? Очень не продуманное изменение в условиях пользовательского соглашения.