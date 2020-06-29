Годные сервера Roblox.

Привет всем любителям перенестись в мир неведаных возможностей и просто отдохнуть в нашей прекрасной игре- Roblox

Сегодня я вам расскажу какие, на мое мнение, сервера в Roblox можно смело находить и играть.

Сразу предупрежу что это лично моей субьективное мнение, и никаких реклам и пиаров здесь не будет.

Phantom Forces.









Первый и мой любимый сервер этоНа этом сервере более, более семи карт, множество режимов, а именно такие как: захват одной или трех точек, захват флагов и команда против команды. Так же весть прокачка своего персонажа, за убийство вражеских игроков, захват точек и за респаун союзников возле вас- вам начисляют опыт, за накопление опыта вы поднимаете новые уровни, за каждый уровень дают новое оружие. Так же естьза которую можно покупать насадки на оружия, ключи и кейсы для их открытия. Да, в этом режиме есть скины на оружия, при том очень даже не плохие, мой любимый скин это кровавая паутина, здесь она выглядит красиво. В вкратце- убивай противников, зарабатывай уровень, получай оружие и насадки, при этом не забывай украшать свои пушки красивыми скинами.Второй режим, которые я порекомендую этоПо названию можно догадаться что здесь оружиячто бы все перепробовать за один раунд. Пушки на любой вкус, от винтовок первой мировой войны до космических испепелителей. В режиме так же естьза которою можно покупать и открывать кейсы, в них есть скины на персонажа, оружия ближнего боя и анимации. Игра основана по законамкоманда на команду или каждый сам за себя.Третий режим заслуживает отдельного внимания.В этом режиме вы почувствуете себя настоящим грабителем, ну либо полицейским. На крайний случай вы можете выбрать сторону супер героев, но об этом позже...Играя за грабителей вы очутитесь в тюрьме с которой нужно коварно выбраться не попадаясь полицейским на глаза. Так же вы можете арендовать машину или купить вертолет, получить оружие и грабить ювелирные магазины, получая деньги покупать лучший транспорт и оружие, но вас могут посадить или убить полицейские или супер герои.Полицейский должен приезжать на вызовы и арестовывать грабителей или не давать в тюрьме сбежать заключенным, так же может арендовать вертолет или машину.Супер герои это отдельная тема. Они могут убивать грабителей и бороться с другими супер героями, в режиме их несколько и каждый имеет свои способности.Четвертый и последний режим посвящается фанатама именно-Режим "твое невероятное переключение" перенесет тебя в мирсо своей сюжетной линией, в режиме есть банды, гонка на конях и самое прекрасное-, их аж девятнадцать, с них пять, так же есть четыре, такие как: вампиризм, хамон, боксинг и владение мечем. Еще имеется три, тридцать пятый, сороковой, сорок пятый и максимальный- пятидесятый, за каждый уровень вы получаете по два, за них вы можете прокачивать своего персонажа, стенд и конечно же стиль боя. Режим затягивающий и понравится любому фанатуПодведем итоги. Выше перечисленный список, и советую в них поиграть любителям шутеров, квестов и просто тем кто хочет весело провести имя в нашем любимом