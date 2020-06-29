Годные сервера Roblox.

Привет всем любителям перенестись в мир неведаных возможностей и просто отдохнуть в нашей прекрасной игре- Roblox
Сегодня я вам расскажу какие, на мое мнение, сервера в Roblox можно смело находить и играть.
Сразу предупрежу что это лично моей субьективное мнение, и никаких реклам и пиаров здесь не будет.
Первый и мой любимый сервер это Phantom Forces.
На этом сервере более 400 видов оружия
, более семи карт, множество режимов, а именно такие как: захват одной или трех точек, захват флагов и команда против команды. Так же в Phantom Forces
есть прокачка своего персонажа, за убийство вражеских игроков, захват точек и за респаун союзников возле вас- вам начисляют опыт, за накопление опыта вы поднимаете новые уровни, за каждый уровень дают новое оружие. Так же есть виртуальная валюта
за которую можно покупать насадки на оружия, ключи и кейсы для их открытия. Да, в этом режиме есть скины на оружия, при том очень даже не плохие, мой любимый скин это кровавая паутина, здесь она выглядит красиво. В вкратце- убивай противников, зарабатывай уровень, получай оружие и насадки, при этом не забывай украшать свои пушки красивыми скинами.
Второй режим, которые я порекомендую это Arsenal.
По названию можно догадаться что здесь оружия слишком много
что бы все перепробовать за один раунд. Пушки на любой вкус, от винтовок первой мировой войны до космических испепелителей. В режиме так же есть виртуальная валюта
за которою можно покупать и открывать кейсы, в них есть скины на персонажа, оружия ближнего боя и анимации. Игра основана по законам deathmatch
команда на команду или каждый сам за себя.
Третий режим заслуживает отдельного внимания. ROBBERY! Jailbreak.
В этом режиме вы почувствуете себя настоящим грабителем, ну либо полицейским. На крайний случай вы можете выбрать сторону супер героев, но об этом позже...
Играя за грабителей вы очутитесь в тюрьме с которой нужно коварно выбраться не попадаясь полицейским на глаза. Так же вы можете арендовать машину или купить вертолет, получить оружие и грабить ювелирные магазины, получая деньги покупать лучший транспорт и оружие, но вас могут посадить или убить полицейские или супер герои.
Полицейский должен приезжать на вызовы и арестовывать грабителей или не давать в тюрьме сбежать заключенным, так же может арендовать вертолет или машину.
Супер герои это отдельная тема. Они могут убивать грабителей и бороться с другими супер героями, в режиме их несколько и каждый имеет свои способности.
Четвертый и последний режим посвящается фанатам JoJo,
а именно- Your Bizarre Adventure
Режим "твое невероятное переключение" перенесет тебя в мир JoJo
со своей сюжетной линией, в режиме есть банды, гонка на конях и самое прекрасное- стенды
, их аж девятнадцать, с них пять реквием версий
, так же есть четыре стиля боя
, такие как: вампиризм, хамон, боксинг и владение мечем. Еще имеется три престижа уровней
, тридцать пятый, сороковой, сорок пятый и максимальный- пятидесятый, за каждый уровень вы получаете по два skillpoint
, за них вы можете прокачивать своего персонажа, стенд и конечно же стиль боя. Режим затягивающий и понравится любому фанату JoJo.
Подведем итоги. Выше перечисленный список лично мои любимые режимы
, и советую в них поиграть любителям шутеров, квестов и просто тем кто хочет весело провести имя в нашем любимом Roblox.