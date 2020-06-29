Годные сервера Roblox.

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novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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Годные сервера Roblox.

volevan avatar

volevan

June 29, 2020 at 02:27 AM

Привет всем любителям перенестись в мир неведаных возможностей и просто отдохнуть в нашей прекрасной игре- Roblox
Сегодня я вам расскажу какие, на мое мнение, сервера в Roblox можно смело находить и играть.
Сразу предупрежу что это лично моей субьективное мнение, и никаких реклам и пиаров здесь не будет.


Первый и мой любимый сервер это Phantom Forces.

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На этом сервере более 400 видов оружия, более семи карт, множество режимов, а именно такие как: захват одной или трех точек, захват флагов и команда против команды. Так же в Phantom Forces есть прокачка своего персонажа, за убийство вражеских игроков, захват точек и за респаун союзников возле вас- вам начисляют опыт, за накопление опыта вы поднимаете новые уровни, за каждый уровень дают новое оружие. Так же есть виртуальная валюта за которую можно покупать насадки на оружия, ключи и кейсы для их открытия. Да, в этом режиме есть скины на оружия, при том очень даже не плохие, мой любимый скин это кровавая паутина, здесь она выглядит красиво. В вкратце- убивай противников, зарабатывай уровень, получай оружие и насадки, при этом не забывай украшать свои пушки красивыми скинами.

Второй режим, которые я порекомендую это Arsenal.

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По названию можно догадаться что здесь оружия слишком много что бы все перепробовать за один раунд. Пушки на любой вкус, от винтовок первой мировой войны до космических испепелителей. В режиме так же есть виртуальная валюта за которою можно покупать и открывать кейсы, в них есть скины на персонажа, оружия ближнего боя и анимации. Игра основана по законам deathmatch команда на команду или каждый сам за себя.

Третий режим заслуживает отдельного внимания. ROBBERY! Jailbreak.

DDZquEzXuKKNKNP6Q3AgtE6hyJvEH6.jpg

В этом режиме вы почувствуете себя настоящим грабителем, ну либо полицейским. На крайний случай вы можете выбрать сторону супер героев, но об этом позже...
Играя за грабителей вы очутитесь в тюрьме с которой нужно коварно выбраться не попадаясь полицейским на глаза. Так же вы можете арендовать машину или купить вертолет, получить оружие и грабить ювелирные магазины, получая деньги покупать лучший транспорт и оружие, но вас могут посадить или убить полицейские или супер герои.
Полицейский должен приезжать на вызовы и арестовывать грабителей или не давать в тюрьме сбежать заключенным, так же может арендовать вертолет или машину.
Супер герои это отдельная тема. Они могут убивать грабителей и бороться с другими супер героями, в режиме их несколько и каждый имеет свои способности.

  Четвертый и последний режим посвящается фанатам JoJo, а именно- Your Bizarre Adventure 

npz78nv1pkvw4HcKyBeERtBPaa4K50.jpg 

Режим "твое невероятное переключение" перенесет тебя в мир JoJo со своей сюжетной линией, в режиме есть банды, гонка на конях и самое прекрасное- стенды, их аж девятнадцать, с них пять реквием версий, так же есть четыре стиля боя, такие как: вампиризм, хамон, боксинг и владение мечем. Еще имеется три престижа уровней, тридцать пятый, сороковой, сорок пятый и максимальный- пятидесятый, за каждый уровень вы получаете по два skillpoint, за них вы можете прокачивать своего персонажа, стенд и конечно же стиль боя. Режим затягивающий и понравится любому фанату JoJo.
 
Подведем итоги. Выше перечисленный список лично мои любимые режимы, и советую в них поиграть любителям шутеров, квестов и просто тем кто хочет весело провести имя в нашем любимом Roblox.


renat7 avatar

renat7

June 29, 2020 at 02:17 PM

Prison life)
Arkhipo avatar

Arkhipo

June 29, 2020 at 02:34 PM

не играйте в это говно
Arkhipo avatar

Arkhipo

June 29, 2020 at 02:34 PM

купите нормальные игры
varya1112 avatar

varya1112

June 29, 2020 at 08:50 PM

ну норм

YuraY avatar

YuraY

June 29, 2020 at 09:36 PM

lfff

YuraY avatar

YuraY

June 29, 2020 at 09:37 PM

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Anonymous1591388781 avatar

Anonymous1591388781

July 2, 2020 at 05:47 PM

там почти все игры норм :/
Imya_4445 avatar

Imya_4445

July 3, 2020 at 08:18 PM

пигги и джайл брейк
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

July 3, 2020 at 08:54 PM

действительно годные сервера
pupkalupka avatar

pupkalupka

July 3, 2020 at 09:07 PM

надо позаходить на эти сервера
__5200 avatar

__5200

July 8, 2020 at 07:09 AM

мне понравилось советую
Jmoola173 avatar

Jmoola173

July 10, 2020 at 06:02 PM

тари рари
Jmoola173 avatar

Jmoola173

July 10, 2020 at 06:03 PM

художник
Sasha_Lana358 avatar

Sasha_Lana358

July 11, 2020 at 06:08 AM

Там почти все игра прикольные:/
MasterHot avatar

MasterHot

July 11, 2020 at 10:51 AM

dhgfhdfhgfdg
DrakonMaqisters avatar

DrakonMaqisters

July 11, 2020 at 07:48 PM

топовые
valdovna avatar

valdovna

July 11, 2020 at 07:49 PM

привет
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 07:59 PM

кто любит роблокс пиши я
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 08:00 PM

мне нравется мед сити
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 08:00 PM

крутая игра
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 08:01 PM

очень крутая
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 08:01 PM

я люблю роблокс
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 08:02 PM

это онлаин игра где очеееень много разных игор и там поисходят событея
tewrobziaq avatar

tewrobziaq

July 11, 2020 at 08:03 PM

пока спасибо за внимание

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