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Назад к форуму От пользователей

Обзор игры The Witcher 1

GH4rvey avatar

GH4rvey

June 22, 2020 at 11:29 AM

В этой статье мне бы хотелось рассказать о первой части легендарной серии игр "Ведьмак".


Сама игра вышла в 2008 году, поэтому неудивительно, что сейчас она многим неизвестна. Конечно, в своё время игра не была таким уж и "хитом", но внимание на неё обратить стоит, особенно если вы фанат вселенной "Ведьмака".

Мне бы не хотелось рассказывать про сюжет(если вы захотите, то сами узнаете его, играя в игру), поэтому в данной статье расскажу только об игровом процессе.

Виды камер и управления

В игре существует 3 вида камер и управления:

1)Вид от 3-его лица(управление: клавиатура+мышь);

2)Камера находится высоко над героем(управление: мышь);

3)Камера сзади около героя(управление:мышь).

Бой

В бою вы будете пользоваться различными орудиями(такими как серебряный меч, стальной меч, топор, кинжал). Данная игра имеет специфическую боевку. Для того чтобы ударить врага, вам необходимо нажать ЛКМ, затем ждать, пока курсор в виде меча не загорится. Когда курсор загорится, вам необходимо снова нажать ЛКМ и так далее.

В игре есть несколько стилей ведения боя:

1)Силовой(сильный, но медленный удар, от которого легко увернуться;обычно используется против медлительных противников с мощной бронёй);

2)Быстрый(используется против ловких противников, нападающих по одному);

3)Групповой(используется против группы противников, очень эффективен против 3-х и более врагов, атакующих вместе);

По мере прохождения игры вы также будете изучать знаки, которые пригодятся в бою:

1) Ирден(магическая ловушка, замедляющая противника);

2) Игни(знак огня);

3) Аард(знак воздуха, отталкивает предеметы/врагов);

4) Аксий(знак, влияющий на разум существа);

5) Квен(защитное поле).

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Алхимия

Во время прохождения игры вы также можете изготавливать эликсиры, бомбы и масла. Эликсиры имеют разные эффекты: от восстановления здоровья и энергии до способности видеть в темноте. Масла же нужны для более эффективного урона по определенным врагам. Они увеличивают уязвимость противников, но для каждого существа придётся создавать отдельное масло.

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Система распределения опыта

В ходе игры вы будете получать опыт за выполнение заданий. Когда вы получите новый уровень, у вас появятся таланты. Таланты бывают трёх видов: бронзовые (доступны сразу после начала игры), серебряные (доступны с 15 уровня) и золотые (доступны с 34 уровня). С помощью них вы сможете прокачивать умения героя в дереве умений.

Чтобы попасть в дерево умений вам необходимо найти костёр, затем войти в режим медитации.

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Развлечения

Мир "Ведьмака" полон разных чудовищ, которых вам необходимо истребить. Но в паузе между заданиями вы можете играть в мини-игры. В данной части их всего три:

1) Покер с костями;

2) Кулачный бой;

3) Пьём до дна (в данной мини-игре вам необходимо выпить больше алкоголя, чем противник).

Yn5zBww8hhDgDNRrvMS8KpBGxxoFLC.jpg

Итог

Очень интересная игра, заслуживающая вашего внимания. Я считаю, что даже своеобразная боёвка и старая графика не должны вас отталкивать от прохождения данной игры.

Спасибо за внимание!
pupkalupka avatar

pupkalupka

June 22, 2020 at 01:39 PM

какая ностальжи, надо перепройти!
Aonb avatar

Aonb

June 24, 2020 at 08:50 PM

Жаль, что эта статья находится на форуме, а не среди других статей.

Неплохо)
alexander60 avatar

alexander60

June 24, 2020 at 09:01 PM

прям ностальгия
sasganerk avatar

sasganerk

June 25, 2020 at 02:56 PM

прям ностальгия
Martogon avatar

Martogon

June 25, 2020 at 03:24 PM

Прикольно
dima_voluevich avatar

dima_voluevich

June 26, 2020 at 01:37 PM

дело в том что разрабы просто сделали великолепное начало они подняли главного героя с того света и показали его с самой лучшей стороны, всегда надо проходить трилогии с истоков
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

June 26, 2020 at 02:44 PM

очень люблю первого ведьмака!
Kirill3334 avatar

Kirill3334

June 26, 2020 at 02:46 PM

крутая игра играл раз 10
BROGAMENG avatar

BROGAMENG

June 26, 2020 at 06:58 PM

TOP

Amirborz95 avatar

Amirborz95

June 26, 2020 at 07:41 PM

Начнём с самого главного - рейтинговые и быстрые игры по сети. В быстрой игре всё как обычно - два игрока бьют друг-другу лица, и после поражения одного из них есть несколько вариантов развития событий - смена персонажа, реванш или просто поиск нового оппонента. Но, в основном, проигравший хочет именно реванша и не выходит из матча. Жаль, ни в быстрой, ни в рейтинговой игре нет текстового чата (по крайней мере, его нет на ПК-версии) - хотелось бы пообщаться с теми людьми, против которых ты сражался и поделиться своими впечатлениями, а возможно - найти нового друга!

26 JUNE 2020 12:51


pupkalupka avatar

pupkalupka

June 26, 2020 at 07:57 PM

первый ведьмак навсегда в моём сердце
Udbdjujsjs avatar

Udbdjujsjs

June 28, 2020 at 12:19 AM

ох... пойду перепройду его
pupkalupka avatar

pupkalupka

June 28, 2020 at 01:39 AM

начал перепроходить ведьмака!
Kira_2136 avatar

Kira_2136

June 28, 2020 at 05:11 AM

мне такое не нравится

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