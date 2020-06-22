Обзор игры The Witcher 1

В этой статье мне бы хотелось рассказать о первой части легендарной серии игр "Ведьмак".

медитации.









Сама игра вышла в 2008 году, поэтому неудивительно, что сейчас она многим неизвестна. Конечно, в своё время игра не была таким уж и "хитом", но внимание на неё обратить стоит, особенно если вы фанат вселенной "Ведьмака".Мне бы не хотелось рассказывать про сюжет(если вы захотите, то сами узнаете его, играя в игру), поэтому в данной статье расскажу только об игровом процессе.В игре существует 3 вида камер и управления:1)Вид от 3-его лица(управление: клавиатура+мышь);2)Камера находится высоко над героем(управление: мышь);3)Камера сзади около героя(управление:мышь).В бою вы будете пользоваться различными орудиями(такими как серебряный меч, стальной меч, топор, кинжал). Данная игра имеет специфическую боевку. Для того чтобы ударить врага, вам необходимо нажать ЛКМ, затем ждать, пока курсор в виде меча не загорится. Когда курсор загорится, вам необходимо снова нажать ЛКМ и так далее.В игре есть несколько стилей ведения боя:1)Силовой(сильный, но медленный удар, от которого легко увернуться;обычно используется против медлительных противников с мощной бронёй);2)Быстрый(используется против ловких противников, нападающих по одному);3)Групповой(используется против группы противников, очень эффективен против 3-х и более врагов, атакующих вместе);По мере прохождения игры вы также будете изучать знаки, которые пригодятся в бою:1) Ирден(магическая ловушка, замедляющая противника);2) Игни(знак огня);3) Аард(знак воздуха, отталкивает предеметы/врагов);4) Аксий(знак, влияющий на разум существа);5) Квен(защитное поле).Во время прохождения игры вы также можете изготавливать эликсиры, бомбы и масла. Эликсиры имеют разные эффекты: от восстановления здоровья и энергии до способности видеть в темноте. Масла же нужны для более эффективного урона по определенным врагам. Они увеличивают уязвимость противников, но для каждого существа придётся создавать отдельное масло.В ходе игры вы будете получать опыт за выполнение заданий. Когда вы получите новый уровень, у вас появятся таланты. Таланты бывают трёх видов: бронзовые (доступны сразу после начала игры), серебряные (доступны с 15 уровня) и золотые (доступны с 34 уровня). С помощью них вы сможете прокачивать умения героя в дереве умений.Чтобы попасть в дерево умений вам необходимо найти костёр, затем войти в режимМир "Ведьмака" полон разных чудовищ, которых вам необходимо истребить. Но в паузе между заданиями вы можете играть в мини-игры. В данной части их всего три:1) Покер с костями;2) Кулачный бой;3) Пьём до дна (в данной мини-игре вам необходимо выпить больше алкоголя, чем противник).Очень интересная игра, заслуживающая вашего внимания. Я считаю, что даже своеобразная боёвка и старая графика не должны вас отталкивать от прохождения данной игры.Спасибо за внимание!