Дождь

Gem145

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
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novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
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novice rank iconpkeydrop876543: эй
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
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Назад к форуму От пользователей

Стоит ли покупать ARK: Survival Evolved?

_37085 avatar

_37085

June 1, 2020 at 09:05 PM

В этой статье мы разберём плюсы и минусы игры ARK: Survival Evolved и стоит ли её покупать?


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ARK: Survival Evolved - дебютный проект студии Wildcard. Это симулятор выживание в формате песочницы, где игроку предстоит выжить в ужасном мире который населяют динозавры и другие не менее опасные существа!
  В начале выживания вы окажетесь на необитаемом острове, где  вам придётся добывать ресурсы что бы сделать первоначальные инструменты. Как только вы начнёте осваиваться в этом жестоком мире вам придётся начать приручать динозавров для дальнейшего продолжения. Чем больше вы будете погружаться в этот мир вам будут встречаться более сильные существа которых также можно приручать!  Сила существ расценивается по уровням, максимальный уровень вы можете регулировать в настройках. Многих прирученных существ можно разводить. В мире вы найдёте множество биомов, от лугов до болот и пустынь. В мире вы сможете приручить летающих, сухопутных, водоплавающих существ! На серверах PVP которых очень много, вы сможете атаковать базы противником со своей командой, на серверах PVE вы сможете мирно выживать со своими союзникам! Хочу отметить, что в этой игре замечательная графика и музыка! Жаль, что множество дополнений для игры платны, но есть и бесплатные дополнения и это не может не радовать! За нахождение в этом мире ты получаешь уровни, с помощью которых ты можешь усиливать своего персонажа как захочешь, а также за каждый уровень ты получаешь определённое количество энграмм которые нужны чтобы изучать новые чертежи! Максимальный уровень игрока 100. 
  Плюсы: замечательная графика, увлекательный сюжет, множество разных существ, обширный мир, почти у каждого существа есть свои уникальные способности и умения, множество карт число которых увеличивается всё время, на каждой карте есть свои уникальные существа и конечные боссы, большое множество модов и серверов. Есть моды которые просто приносят в игру новых существ, а другие полностью меняют game play! Также в игре много настроек и ты изменяешь игру как захочешь!
  Минусы: редкие баги текстур и существ.
  В вопросе: покупать эту игру или нет? Для меня выбор очевиден... Конечно!
  (но выбор стоит за вами, и вообще я не заставляю вас покупать эту игру)
  Конечно я знаю что можно скачать бесплатную, пиратскую версию игры, но в пиратской версии игры нет возможности играть на серверах и играть с модами.
  Но если даже нет денег на  игру, есть выход! Просто выполняй задания на Game Hag или пиши статьи на этом замечательном сайте как я!


   Надеюсь вам это статья понравилась, и вы её оцените!

Doktor_kto2 avatar

Doktor_kto2

June 2, 2020 at 10:12 PM

дауш аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

maksimppk avatar

maksimppk

June 2, 2020 at 10:18 PM

всем прииииииитттввввввввеееееееееееееттттттттт
qoqs avatar

qoqs

June 2, 2020 at 11:49 PM

Уаааау
qoqs avatar

qoqs

June 3, 2020 at 12:17 AM

да стоит покупать
emmm9 avatar

emmm9

June 3, 2020 at 12:08 PM

кклллаассс ииггрраа
DaSTiNyU_DISH avatar

DaSTiNyU_DISH

June 3, 2020 at 12:20 PM

классно
SaHaRokvck11 avatar

SaHaRokvck11

June 3, 2020 at 12:49 PM

Leerm0nster74 avatar

Leerm0nster74

June 3, 2020 at 02:35 PM

Спасибо за статью буду покупать игру

Ekuri avatar

Ekuri

June 3, 2020 at 09:59 PM

даааааа
iFrOOGGY avatar

iFrOOGGY

June 3, 2020 at 11:29 PM

Спасибо за совет!
SALIH001122 avatar

SALIH001122

June 5, 2020 at 05:26 PM

Как взломать фифа в России 3
Snopyi002 avatar

Snopyi002

June 6, 2020 at 10:04 AM

Можно купить довольно нормально
Aonb avatar

Aonb

June 13, 2020 at 02:45 PM

Недавние раздачи по-своему дали ответ на этот вопрос для некоторых)
ilona_strelly avatar

ilona_strelly

June 13, 2020 at 03:14 PM

это не та игра что в эпике сейчас раздают?
AUUUW avatar

AUUUW

June 13, 2020 at 03:18 PM

Скачай бесплатно
FIRE525 avatar

FIRE525

June 13, 2020 at 03:56 PM

Она бесплатна
FIRE525 avatar

FIRE525

June 13, 2020 at 03:56 PM

Хауди иуицикиаиа
FIRE525 avatar

FIRE525

June 13, 2020 at 03:57 PM

Ововтытытыоытытяиччиичрраа
FIRE525 avatar

FIRE525

June 13, 2020 at 03:57 PM

Лвлввтвтвтвив
nd2161407 avatar

nd2161407

June 13, 2020 at 05:40 PM

ьб шр ишлг пшлпгмлгнш
Gagvel avatar

Gagvel

June 13, 2020 at 06:28 PM

Покупать игру, уж точно не стоит. Если учесть, что азиаты сервера забили давно.
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

June 13, 2020 at 07:00 PM

зачем?
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

June 13, 2020 at 07:01 PM

если его бесплатно кое где раздали
trix_black avatar

trix_black

June 13, 2020 at 07:17 PM

спасибо за статью, познавательно :thinking:
Yarikk_Vodila avatar

Yarikk_Vodila

June 14, 2020 at 06:10 PM

её уже нет смысла покупать, её в епик сторе роздают до 18 06
thomasber72 avatar

thomasber72

June 14, 2020 at 06:33 PM

ПОКУПАТЬ НЕ НУЖНО! В епик геймс она раздается бесплатно!

ostroglaz_1 avatar

ostroglaz_1

June 14, 2020 at 07:17 PM

ПОКУПАТЬ НЕ НУЖНО! В епик геймс она раздается бесплатно!
rina_sav avatar

rina_sav

June 15, 2020 at 07:27 PM

Зачем его покупать, если эпикгейм его бесплатно раздаёт?
nagibator2009 avatar

nagibator2009

June 15, 2020 at 11:28 PM

про бесплатно еще никто не писал?
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

June 21, 2020 at 04:31 PM

покупай её на пс 4, комплитли нью гейм экспириенс!
ashtray avatar

ashtray

June 22, 2020 at 12:13 AM

так раздача же была у эпиков)
BARKUH avatar

BARKUH

June 22, 2020 at 12:54 AM

думаю да но я её схватил бесплатно
Margo_Life1 avatar

Margo_Life1

June 26, 2020 at 08:41 AM

да дал ушёл я зарабатываю опыт да дал ушёл я зарабатываю опыт да дал ушёл я зарабатываю опыт да дал ушёл я зарабатываю опыт да дал ушёл я зарабатываю опыт гг
Kira_2136 avatar

Kira_2136

June 27, 2020 at 03:27 AM

нравится
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

June 27, 2020 at 10:49 AM

Балииин, я забыл её забрать в епик стореее. ФААААК!!!
ZFC589 avatar

ZFC589

June 27, 2020 at 03:27 PM

да покупай
Udbdjujsjs avatar

Udbdjujsjs

June 28, 2020 at 12:14 AM

то чуство когда забрал его бесплатно в epic games
masculinium avatar

masculinium

June 28, 2020 at 02:49 PM

С учетом того, сколько весят новые обновления и как этот вес каждый раз растёт, покупая Арк нужно покупать и железо новое. Хотя б ССД ))
kilopat1 avatar

kilopat1

June 28, 2020 at 02:53 PM

да и только да игра крутая
12

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