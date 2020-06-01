Стоит ли покупать ARK: Survival Evolved?

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June 1, 2020 at 09:05 PM
В этой статье мы разберём плюсы и минусы игры ARK: Survival Evolved и стоит ли её покупать?
ARK: Survival Evolved - дебютный проект студии Wildcard. Это симулятор выживание в формате песочницы, где игроку предстоит выжить в ужасном мире который населяют динозавры и другие не менее опасные существа!
В начале выживания вы окажетесь на необитаемом острове, где вам придётся добывать ресурсы что бы сделать первоначальные инструменты. Как только вы начнёте осваиваться в этом жестоком мире вам придётся начать приручать динозавров для дальнейшего продолжения. Чем больше вы будете погружаться в этот мир вам будут встречаться более сильные существа которых также можно приручать! Сила существ расценивается по уровням, максимальный уровень вы можете регулировать в настройках. Многих прирученных существ можно разводить. В мире вы найдёте множество биомов, от лугов до болот и пустынь. В мире вы сможете приручить летающих, сухопутных, водоплавающих существ! На серверах PVP которых очень много, вы сможете атаковать базы противником со своей командой, на серверах PVE вы сможете мирно выживать со своими союзникам! Хочу отметить, что в этой игре замечательная графика и музыка! Жаль, что множество дополнений для игры платны, но есть и бесплатные дополнения и это не может не радовать! За нахождение в этом мире ты получаешь уровни, с помощью которых ты можешь усиливать своего персонажа как захочешь, а также за каждый уровень ты получаешь определённое количество энграмм которые нужны чтобы изучать новые чертежи! Максимальный уровень игрока 100.
Плюсы: замечательная графика, увлекательный сюжет, множество разных существ, обширный мир, почти у каждого существа есть свои уникальные способности и умения, множество карт число которых увеличивается всё время, на каждой карте есть свои уникальные существа и конечные боссы, большое множество модов и серверов. Есть моды которые просто приносят в игру новых существ, а другие полностью меняют game play! Также в игре много настроек и ты изменяешь игру как захочешь!
Минусы: редкие баги текстур и существ.
В вопросе: покупать эту игру или нет? Для меня выбор очевиден... Конечно!
(но выбор стоит за вами, и вообще я не заставляю вас покупать эту игру)
Конечно я знаю что можно скачать бесплатную, пиратскую версию игры, но в пиратской версии игры нет возможности играть на серверах и играть с модами.
Но если даже нет денег на игру, есть выход! Просто выполняй задания на Game Hag или пиши статьи на этом замечательном сайте как я!
Надеюсь вам это статья понравилась, и вы её оцените!
Doktor_kto2
June 2, 2020 at 10:12 PM
maksimppk
June 2, 2020 at 10:18 PM
qoqs
June 2, 2020 at 11:49 PM
qoqs
June 3, 2020 at 12:17 AM
emmm9
June 3, 2020 at 12:08 PM
DaSTiNyU_DISH
June 3, 2020 at 12:20 PM
SaHaRokvck11
June 3, 2020 at 12:49 PM
Leerm0nster74
June 3, 2020 at 02:35 PM
Ekuri
June 3, 2020 at 09:59 PM
iFrOOGGY
June 3, 2020 at 11:29 PM
SALIH001122
June 5, 2020 at 05:26 PM
Snopyi002
June 6, 2020 at 10:04 AM
Aonb
June 13, 2020 at 02:45 PM
ilona_strelly
June 13, 2020 at 03:14 PM
AUUUW
June 13, 2020 at 03:18 PM
FIRE525
June 13, 2020 at 03:56 PM
FIRE525
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FIRE525
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FIRE525
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nd2161407
June 13, 2020 at 05:40 PM
Gagvel
June 13, 2020 at 06:28 PM
Vladimir1310
June 13, 2020 at 07:00 PM
Vladimir1310
June 13, 2020 at 07:01 PM
trix_black
June 13, 2020 at 07:17 PM
Yarikk_Vodila
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thomasber72
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ostroglaz_1
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rina_sav
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nagibator2009
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ivan_ivanov17
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BARKUH
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Margo_Life1
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