Краткий обзор игры Zombix Online

"Zombix Online -пиксельная песочница на андроид, где вы будете выживать в мире мутантов и врагов. Действия игры происходят в зоне где произошла катастрофа и все земли вокруг превратились в пустоши. Игрокам предстоит выживать в пост апокалиптическом мире и сражаться за территории и ценные ресурсы." не могу с этим поспорить, это действительно так. Еще создана разработчиком "Zombix Dev", игра бесплатная, находится в полном доступе.

Игра новая, ей около года (точной даты не скажу). Имеет свой онлайн, есть система ранга, кланы ( пока что сыроваты, в конце я подробнее напишу).



Начало



В начале мы появляемся в стартовой локации, монстров сдесь мало только зомби, и они слабые. Выполняем квесты. Затруднения будут только с получем ледышки которые можно получить с аномалии газировка (так назвали в вики, и от туда взял несколько картинок).

Там нужно постоять некоторое время что бы "разрядить" аномалию, и получить ледышку, можно несколько раз умереть в этом процессе. Следующая трудность это светило. Что бы его получить есть своя аномалия - кислота, но проще получить во вкладке сезон, и там задание на 100 уворотов, их проще сделать в толпе зомби в первой локации



Перед всемя будет задание на рубин, но они выпадают с зомби, с ним проблем не будет, но выпадают тоже с аномалии - вихрь



Всего в игре 3 вида врагов. Зомби на всех локациях, кроме арены. Волки на 2 локациях, они быстрее игрока. И самый сильный это босс, тоже есть на 2 локациях. В игре называется Вампиром, в одиночку не справится, но награда в 30 золота вокруг, это большая награда, но там много игроков, можно не успеть собрать. На множество локациях есть кусты и деревья, вторые как декорация, а первые нужны для сбора 3 видов ягод, и в них можно прятаться, кстати если не убрали баг, если двигаться с огнестрельным оружием в нем, то вы будете стрелять с него, но вас убить так нельзя. Вот кстати босс





Тут есть система трейдов в игре, главной валютой игроков есть золото, которое выпадает с босса и с обычных зомби с малым шансом, и фиолетовые фишки, они одинаково стоят. Есть 3 вида фишок зеленая, синяя и фиолетовая. Первые 2 сразу можно получить на арене, а третья с большим рангом доступна (точно не скажу), после победы, они присылаются на почту.



Есть питомец - овчарка. Стоит 500 игровых монет, которые можно получить после квеста или купить за свои деньги. В начале она слабая, но можно ее улучшить, там 3 вида улучшения : первое дает +10 здоровья , второе +3 урона, а третье +0.5 восстановления здоровья в секунду. С каждым уровнем прокачки все дороже и дороже, но бонус одинаковый, но суммируется.



Система кланов пока что "сыроватая" как и говорил в начале. Она находится в разработке. Это как обычный клан в игре, но в зоне пвп, своим урон нанести нельзя, на локации база выживших там можно захватить базу, если захватить больше баз за всех, то клан будет в топе, бонусов от этого нет.



Есть свой транспорт - мотоцикл. Что бы его получить нужно сделать генератор и флаг, и поставить его на базе выживших, и подождать целый час, если не сломают, мотоцикл придет на почту. Как сломают флаг 50% ресурсов с генераторов выпадут вокруг. На карте он не отображается. Его можно защищать в одиночку, кланом, или поставить в то время суток, когда мало кто играет.



Еще есть оружие, только огнестрельное, но можно и сражаться без оружия, его не много, но и не мало. Если будет проблема с малым инветарем, сделайте несколько рюкзаков, заполните их, и можете менять их местами, рюкзак в рюкзак нельзя поместить, но их можно сделать во все слоты.





P.S: картинки и названия брал с вики, информацию которую написал, мой личный опыт. Это моя первая статья, не судите строго. Если нужно что то спросить - задавайте вопросы, отвечу.



