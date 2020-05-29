Всем привет! В данной статье, я расскажу вам как Valve Portal 2 анонсировали, а также что такое ARG. Надеюсь статья будет для вас интересной!

Что такое ARG?

бекап

бекап

BEEP BEEP

BEEEP BEEEP

BEEP BEEP

Киркленде

Кейве

Гейб

Ньюэлл

обычным.

Для начала нам нужно узнать что такое ARG. ARG расшифровывается как игра в альтернативной реальности, действие которой происходит в реальной жизни. Как правило, с самого начала игры и до конца вы не знаете что это игра. Начинается она с поста в интернете. Автором поста называют кукловодом. Людей, которые решают ARG, называют игроком. Для того чтобы стать игроком достаточно просто начать решать загадки кукловода. В загадках могут быть номера, на которые нужно позвонить для продолжения. Самой первой ARG было для фильма Стивена Спилберга " Искусственный Интеллект". Узнав что такое ARG, теперь давайте узнаем как Портал 2 анонсировали.Начало ARG положило обновление первой части. В обновлении было написано:"Частота радиопередач соответствует федеральным и государственным предписаниям" и добавилось достижение "", для получения достижения нужно было сначала пройти игру, а потом сделать так, чтобы у радио красная точка стала зеленой, и так у всех 26 радио, которые находятся в разных испытательных камерах.Но известно это было не сразу, и вместо описания выполнения достижения был вопросительный знак, поэтому игроки додумались до этого сами.Когда точка становилась зеленой вместо музыки было странное пиканье. Это пиканье было кодом морзе. Игроки перевели код и у них получилось вот это сообщение. На русском: Внутренняя передача активна, внешняя линия данных активна, дайджест сообщения активен. Так нужно сделать с 26 радио.Радио содержали код который можно расшифровать с помощью программы для декодирования сигналов для телевидения с медленной разверткой, сокращенно CCTV. Игроки после расшифровки получили 22 изображения с логотипом Operture Sience. Остальные несли код морзе с куда большим смыслом чем у первого кода. Второе сообщение было "", на русском же:"". Звучит бессмысленно? Для русского языка да, но на английском данное предложение имеет все буквы латинского алфавита. У русских, есть точно такое же предложение:"Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю". Другой сигнал был таким: "System data dump active, useractive, passwordactive", и как всегда на русском:"Система дамп базы данных активна, логинактивен, парольактивен". Для прохождение ARG запомним логин и пароль. Последний сигнал был таким: "". Расшифровывается как LOL.На изображениях помимо логотипа Aperture Sience, было видно лабораторные принадлежности и несколько изображений с выделенными буквами и цифрами. Данными изображениями были 2, 4, 7, 13, 16, 18, 20, 25. Каждое изображение состоит из 4 разных картинок. Также в правом нижнем углу была цифра указывающая на порядковый номер изображения от 1 до 32. Далее игроки разложили изображения по порядку и получили такой код:"9459 C6CA C8C2 03B8 128B 7CC6 3068 D4FD".Код содержал номер телефона зарегистрированный в, пригороде Сиэтла. Кстати говоря именно там и была основана компания "Valve". Номер телефона такой: (425) 822-5251. Вот только была одна проблема, до номера невозможно было дозвониться, правда с обычного телефона. Данный номер как оказалось, был номером для входа в BBS. Как до этого догадались игроки? Все просто на одной из изображений был намек на BBS.После прохода в сеть игроки получили приглашение для входа в сеть. Игрокам нужно было всего лишь ввести пароль и логин, который мы все уже знаем. После они получили доступ в сеть под названием "Aperture Laboratories GLaDOS v3.11". Версия GLaDOS кстати подсказывала на дату, 3 марта. Почему 3 марта, если там 3 ноября? Дело в том, что на западе пишут сначала месяц, а потом уже день. И так продолжаем, после игроков ждал DUMP-файл на котором было изображены концепт-арты нарисованные ASCII. Но это еще не все, игрокам дали информацию о некомДжонсоне, он был основателем лаборатории по исследованию природы порталов. К слову именно эти же слова можно было услышать в игре.ARG продолжается. В этот день вышло обновление игры, в котором изменили концовку. Изначально у первой части в концовке не было и намека на вторую часть, но с обновлением это поменялось. В новой концовке в конце Чел забирает робот с именем "Распорядитель вечеринок". Вместе с обновлением добавились новые концепт-арты в BBS. А также появилась линия загрузки, загружалась она 10 минут.Игроки считали что загрузка даст им новую информацию. Но как оказалось это был отчет до анонса "Portal 2".В данный день была церемония "Game Choice Awards", на которой выступалсо своей премией "Pioneer Awards". На ней он поблагодарил всех людей кто участвовал в ARG по Portal и ответит на все вопросы. После данных слов он запустил презентацию на которой должны были быть ответы, но вместо ответов вылез так называемый "Синий экран смерти". В конце выступления он сказал "Удачи в разгадке". Дело в том что экран был неНа экране вместо Windows было GLaDOS, а вместо кода ошибки шифр. Расшифровывается он как:" Suspended until E3", в переводе:"Остановлено до Е3". И игроки начали ждать Е3.За 13 дней до Е3, первого июня журналисты получили письма от Aparture Sience. В письме говорилось, что показ Портал 2 отменён, но для зрителей будет некий сюрприз.Во время Е3, а именно 15 июня 2010 года, на выступлении "Playstation 3" некто прервал речь. Этим некто оказалось Aperture Sience с их сюрпризом, а именно с показом Портал 2.Вот таким вот образом Valve анонсировало Портал 2. Спасибо за чтение!