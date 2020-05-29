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Назад к форуму От пользователей

Как Valve Portal 2 анонсировали

LTDLAD avatar

LTDLAD

May 29, 2020 at 01:26 PM

Всем привет! В данной статье, я расскажу вам как Valve Portal 2 анонсировали, а также что такое ARG. Надеюсь статья будет для вас интересной!


Что такое ARG?

Для начала нам нужно узнать что такое ARG. ARG расшифровывается как игра в альтернативной реальности, действие которой происходит в реальной жизни. Как правило, с самого начала игры и до конца вы не знаете что это игра. Начинается она с поста в интернете. Автором поста называют кукловодом. Людей, которые решают ARG, называют игроком. Для того чтобы стать игроком достаточно просто начать решать загадки кукловода. В загадках могут быть номера, на которые нужно позвонить для продолжения. Самой первой ARG было для фильма Стивена Спилберга " Искусственный Интеллект". Узнав что такое ARG, теперь давайте узнаем как Портал 2 анонсировали.

Начало.

Начало ARG положило обновление первой части. В обновлении было написано:"Частота радиопередач соответствует федеральным и государственным предписаниям" и добавилось достижение "Сигнал Получен", для получения достижения нужно было сначала пройти игру, а потом сделать так, чтобы у радио красная точка стала зеленой, и так у всех 26 радио, которые находятся в разных испытательных камерах.Но известно это было не сразу, и вместо описания выполнения достижения был вопросительный знак, поэтому игроки додумались до этого сами.Когда точка становилась зеленой вместо музыки было странное пиканье. Это пиканье было кодом морзе. Игроки перевели код и у них получилось вот это сообщение Interior Transmission active, external data line active, message digest active. На русском: Внутренняя передача активна, внешняя линия данных активна, дайджест сообщения активен. Так нужно сделать с 26 радио.L23SYJ1uCin3yYrE1cIvsokHf0KLTP.jpg

Содержание Радио.

Радио содержали код который можно расшифровать с помощью программы для декодирования сигналов для телевидения с медленной разверткой, сокращенно CCTV. Игроки после расшифровки получили 22 изображения с логотипом Operture Sience. Остальные несли код морзе с куда большим смыслом чем у первого кода. Второе сообщение было "The quick brown fox jumps over the lazy dog", на русском же:"Быстрая коричневая лиса перепрыгивает через ленивую собаку". Звучит бессмысленно? Для русского языка да, но на английском данное предложение имеет все буквы латинского алфавита. У русских, есть точно такое же предложение:"Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю". Другой сигнал был таким: "System data dump active, user backup active, password backup active", и как всегда на русском:"Система дамп базы данных активна, логин бекап активен, пароль бекап активен". Для прохождение ARG запомним логин и пароль. Последний сигнал был таким: "BEEP BEEEP BEEP BEEP BEEEP BEEEP BEEEP BEEP BEEEP BEEP BEEP". Расшифровывается как LOL.

Изображения.

На изображениях помимо логотипа Aperture Sience, было видно лабораторные принадлежности и несколько изображений с выделенными буквами и цифрами. Данными изображениями были 2, 4, 7, 13, 16, 18, 20, 25. Каждое изображение состоит из 4 разных картинок. Также в правом нижнем углу была цифра указывающая на порядковый номер изображения от 1 до 32. Далее игроки разложили изображения по порядку и получили такой код:"9459 C6CA C8C2 03B8 128B 7CC6 3068 D4FD". BfgPJ19CZdG6BDxLhrjPK1JxsCk1Ra.jpg

Что значил код?

Код содержал номер телефона зарегистрированный в Киркленде, пригороде Сиэтла. Кстати говоря именно там и была основана компания "Valve". Номер телефона такой: (425) 822-5251. Вот только была одна проблема, до номера невозможно было дозвониться, правда с обычного телефона. Данный номер как оказалось, был номером для входа в BBS. Как до этого догадались игроки? Все просто на одной из изображений был намек на BBS.

Что было в BBS?

После прохода в сеть игроки получили приглашение для входа в сеть. Игрокам нужно было всего лишь ввести пароль и логин, который мы все уже знаем. После они получили доступ в сеть под названием "Aperture Laboratories GLaDOS v3.11". Версия GLaDOS кстати подсказывала на дату, 3 марта. Почему 3 марта, если там 3 ноября? Дело в том, что на западе пишут сначала месяц, а потом уже день. И так продолжаем, после игроков ждал DUMP-файл на котором было изображены концепт-арты нарисованные ASCII. Но это еще не все, игрокам дали информацию о неком Кейве Джонсоне, он был основателем лаборатории по исследованию природы порталов. К слову именно эти же слова можно было услышать в игре.

5 марта.

ARG продолжается. В этот день вышло обновление игры, в котором изменили концовку. Изначально у первой части в концовке не было и намека на вторую часть, но с обновлением это поменялось. В новой концовке в конце Чел забирает робот с именем "Распорядитель вечеринок". Вместе с обновлением добавились новые концепт-арты в BBS. А также появилась линия загрузки, загружалась она 10 минут.  KxIRu0FuPgt0FqkoHUJkpGyJo4PMg9.png dNb8vds6FfscEjzokKqm5Ry97XpSNu.png

Что же было после загрузки?

Игроки считали что загрузка даст им новую информацию. Но как оказалось это был отчет до анонса "Portal 2".

11 марта.

В данный день была церемония "Game Choice Awards", на которой выступал Гейб Ньюэлл со своей премией "Pioneer Awards". На ней он поблагодарил всех людей кто участвовал в ARG по Portal и ответит на все вопросы. После данных слов он запустил презентацию на которой должны были быть ответы, но вместо ответов вылез так называемый "Синий экран смерти". В конце выступления он сказал "Удачи в разгадке". Дело в том что экран был не обычным. На экране вместо Windows было GLaDOS, а вместо кода ошибки шифр. Расшифровывается он как:" Suspended until E3", в переводе:"Остановлено до Е3". И игроки начали ждать Е3.

До Е3.

За 13 дней до Е3, первого июня журналисты получили письма от Aparture Sience. В письме говорилось, что показ Портал 2 отменён, но для зрителей будет некий сюрприз.

Сюрприз.

Во время Е3, а именно 15 июня 2010 года, на выступлении "Playstation 3" некто прервал речь. Этим некто оказалось Aperture Sience с их сюрпризом, а именно с показом Портал 2.

Конец.
Вот таким вот образом Valve анонсировало Портал 2. Спасибо за чтение!
Arseniy_2511 avatar

Arseniy_2511

May 29, 2020 at 03:16 PM

Спасибо
TanTanich avatar

TanTanich

May 29, 2020 at 04:04 PM

прикольна
masine4 avatar

masine4

May 30, 2020 at 06:59 PM

GH6073766
Anonymous1590844873 avatar

Anonymous1590844873

May 30, 2020 at 07:02 PM

сенькью

rom_1van avatar

rom_1van

June 1, 2020 at 11:23 AM

очень интересная ARG
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

June 1, 2020 at 12:22 PM

игра нормальная
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

June 1, 2020 at 12:23 PM

а статья мне не понравилась, сори
Aonb avatar

Aonb

June 28, 2020 at 10:49 PM

Ох уж эти теории заговора и тайны))

Не новый способ анонсировать игры, но какой же увлекательный!
2nr avatar

2nr

July 3, 2020 at 04:48 AM

хм так то да
igorsharapov66439 avatar

igorsharapov66439

July 3, 2020 at 12:45 PM

игруля норм
igorsharapov66439 avatar

igorsharapov66439

July 3, 2020 at 12:45 PM

фцфцфццффцфцфццвцфвфц
felly1234 avatar

felly1234

July 3, 2020 at 01:06 PM

vhfghhghjhj
Imya_4445 avatar

Imya_4445

July 3, 2020 at 08:17 PM

лысая башка с краном в башке!!
__5200 avatar

__5200

July 8, 2020 at 08:02 AM

мне нравится игра топ!
xMaksimka1337 avatar

xMaksimka1337

July 10, 2020 at 07:29 PM

Непонял
MasterHot avatar

MasterHot

July 11, 2020 at 10:52 AM

wteytyuryituitui
ArinaFox2567 avatar

ArinaFox2567

July 11, 2020 at 11:08 AM

игра таповая
faza2 avatar

faza2

July 13, 2020 at 03:17 PM

игра шедевр!
ashtray avatar

ashtray

July 13, 2020 at 08:14 PM

Игра просто шедевр для своего времени
ashtray avatar

ashtray

July 13, 2020 at 08:14 PM

а авторую спасибо за сатью
alexeyk1993 avatar

alexeyk1993

July 13, 2020 at 10:47 PM

Игра просто шедевр
roof_mus avatar

roof_mus

July 13, 2020 at 11:01 PM

игра таповая
lenochek15 avatar

lenochek15

July 14, 2020 at 12:57 AM

Игра очень интересная
olesshka avatar

olesshka

July 15, 2020 at 02:30 AM

Спс очень интересно
Arifyeata220 avatar

Arifyeata220

July 15, 2020 at 03:08 AM

дайте кд
roof_mus avatar

roof_mus

July 15, 2020 at 05:52 AM

Спс очень интересно
alexmasson avatar

alexmasson

July 15, 2020 at 05:54 AM

Про портал помнят
ra_malik avatar

ra_malik

July 15, 2020 at 06:44 AM

игра шедевр!

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