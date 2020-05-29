Сегодня я расскажу об мобильной игре, в которой вы можете развлечься с друзьями, а имя ей - 2 3 4 Player Games!

Игра создана, судя из названия для 2, 3, 4 игроков (ещё для 1 и 6 в новом обновлении). Так вот, в игре есть много мини-игр, в которые вы можете поиграть. К примеру, танчики - одна из мини-игр. Там вы должны победить всех своих противников, стреляя в них. А как же стрелять, спросите вы? Очень просто! Если вы, например, красный танк, то вы должны нажать на красную кнопку, а чтобы перемещаться, нужно её зажать.

А вот и, кстати, список мини игр: (Список мини игр на время создания статьи)



В каждой из этих игр своё управление.

А что же это за кубок такой? Это турнир, где игрок может выбрать игры (минимум 3), в которые он, вместе с друзьями, будет играть. Победитель с наибольшим количеством очков получает кубок.

- Ты же упоминал об одиночной игре и игре для 6 игроков, то как в них зайти?

- Просто. Для одиночной игры в главном меню стоит выбрать кнопку "1 Player", а для 6 игроков нужно зайти в настройки (в верхнем правом углу шестерёнка) и включить "6P Mode".

- А что за "16:9" и "4:3" в настройках?

- Это разрешение экрана. Нужно выбрать разрешение, которое вам и вашему телефону по душе. А также оно выбирается автоматически.

А теперь расскажу про каждую мини-игру:

1. Змейка

Все же вы знаете классическую змейку, где вы должны кушать и становится длиннее. Так вот, тут так-же, только не на одного.

Управление: змейка автоматически крутится вправо, если нажать на кнопку, то будет вправо.

Цель: остаться единственным выжившим.



2. Рыбки

Любят же котики рыбку... А тут её ещё и забрать у других нужно! А теперь главное не взорвать себя...

Управление: в центре спавнится рыбка, если нажать на кнопку, то лапка кота потянется за ней. Есть 2 вида рыбок: обычная и ВЗРЫЫРНАЯ.

Если поймать обычную рыбку, то дадут 1 очко, а если взрывную, то -2. Будьте осторожны!

Цель: поймать наибольшее количество обычных рыбок.

3. Сумо



Тут сумоисты должны скинуть друг друга из арены.





Управление: сумоисты, если стоять смирно, крутятся, а если нажать на кнопку - делают рывок вперёд и толкают других. Дорогу молодым!

Цель: остаться единственным на арене. Где все?



4. Гонка



Gas Gas Gas! Перегони их всех!



Управление: управлять рулём...



Цель: первым дойти до финиша.



5. Курочки

Курицы управляют гравитацией... Хочу так же.

Управление: если нажать на кнопку, то курица поменяет гравитацию.



Цель: дойти до финиша первым.



6. Смайлики

Прокачай память до максимума!

Управление: запомнить, где ваш смайл и если, нажимая на кнопку, выбрать где он.

Цель: получить большее количество очков!



А 7 игра... Стоп! Так же не интересно... Узнайте сами, как играть и победите всех!



Спасибо за внимание.