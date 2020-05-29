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Champion2283
May 29, 2020 at 03:11 AM
Сегодня я расскажу об мобильной игре, в которой вы можете развлечься с друзьями, а имя ей - 2 3 4 Player Games!
Игра создана, судя из названия для 2, 3, 4 игроков (ещё для 1 и 6 в новом обновлении). Так вот, в игре есть много мини-игр, в которые вы можете поиграть. К примеру, танчики - одна из мини-игр. Там вы должны победить всех своих противников, стреляя в них. А как же стрелять, спросите вы? Очень просто! Если вы, например, красный танк, то вы должны нажать на красную кнопку, а чтобы перемещаться, нужно её зажать.
А вот и, кстати, список мини игр: (Список мини игр на время создания статьи)
В каждой из этих игр своё управление.
А что же это за кубок такой? Это турнир, где игрок может выбрать игры (минимум 3), в которые он, вместе с друзьями, будет играть. Победитель с наибольшим количеством очков получает кубок.
- Ты же упоминал об одиночной игре и игре для 6 игроков, то как в них зайти?
- Просто. Для одиночной игры в главном меню стоит выбрать кнопку "1 Player", а для 6 игроков нужно зайти в настройки (в верхнем правом углу шестерёнка) и включить "6P Mode".
- А что за "16:9" и "4:3" в настройках?
- Это разрешение экрана. Нужно выбрать разрешение, которое вам и вашему телефону по душе. А также оно выбирается автоматически.
А теперь расскажу про каждую мини-игру:
1. Змейка
Все же вы знаете классическую змейку, где вы должны кушать и становится длиннее. Так вот, тут так-же, только не на одного.
Управление: змейка автоматически крутится вправо, если нажать на кнопку, то будет вправо.
Цель: остаться единственным выжившим.
2. Рыбки
Любят же котики рыбку... А тут её ещё и забрать у других нужно! А теперь главное не взорвать себя...
Управление: в центре спавнится рыбка, если нажать на кнопку, то лапка кота потянется за ней. Есть 2 вида рыбок: обычная и ВЗРЫЫРНАЯ.
Если поймать обычную рыбку, то дадут 1 очко, а если взрывную, то -2. Будьте осторожны!
Цель: поймать наибольшее количество обычных рыбок.
3. Сумо
Тут сумоисты должны скинуть друг друга из арены.
Управление: сумоисты, если стоять смирно, крутятся, а если нажать на кнопку - делают рывок вперёд и толкают других. Дорогу молодым!
Цель: остаться единственным на арене. Где все?
4. Гонка
Gas Gas Gas! Перегони их всех!
Управление: управлять рулём...
Цель: первым дойти до финиша.
5. Курочки
Курицы управляют гравитацией... Хочу так же.
Управление: если нажать на кнопку, то курица поменяет гравитацию.
Цель: дойти до финиша первым.
6. Смайлики
Прокачай память до максимума!
Управление: запомнить, где ваш смайл и если, нажимая на кнопку, выбрать где он.
Цель: получить большее количество очков!
А 7 игра... Стоп! Так же не интересно... Узнайте сами, как играть и победите всех!
Спасибо за внимание.
foxya_bros
May 29, 2020 at 04:57 AM
Irina1700
July 22, 2020 at 07:51 PM
UBIQSuper
July 22, 2020 at 07:53 PM
andrereys15
July 24, 2020 at 03:29 PM
Cymk
July 27, 2020 at 04:46 PM
szdxfbhjnadf
July 27, 2020 at 05:25 PM
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