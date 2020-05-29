Дождь

Gem145

novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
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Назад к форуму От пользователей

2 3 4 Player Games

Champion2283 avatar

Champion2283

May 29, 2020 at 03:11 AM

Сегодня я расскажу об мобильной игре, в которой вы  можете развлечься с друзьями, а имя ей - 2 3 4 Player Games!


Игра создана, судя из названия для 2, 3, 4 игроков (ещё для 1 и 6 в новом обновлении). Так вот, в игре есть много мини-игр, в которые вы можете поиграть. К примеру, танчики - одна из мини-игр. Там вы должны победить всех своих противников, стреляя в них. А как же стрелять, спросите вы? Очень просто! Если вы, например, красный танк, то вы должны нажать на красную кнопку, а чтобы перемещаться, нужно её зажать.
А вот и, кстати, список мини игр: (Список мини игр на время создания статьи)
T5Ct7BboJR9JaR4MYjuZ5ATwBh7kAf.jpg
В каждой из этих игр своё управление.
А что же это за кубок такой? Это турнир, где игрок может выбрать игры (минимум 3), в которые он, вместе с друзьями, будет играть. Победитель с наибольшим количеством очков получает кубок.

- Ты же упоминал об одиночной игре и игре для 6 игроков, то как в них зайти?

- Просто. Для одиночной игры в главном меню стоит выбрать кнопку "1 Player", а для 6 игроков нужно зайти в настройки (в верхнем правом углу шестерёнка) и включить "6P Mode".

- А что за "16:9" и "4:3" в настройках?

- Это разрешение экрана. Нужно выбрать разрешение, которое вам и вашему телефону по душе. А также оно выбирается автоматически.

А теперь расскажу про каждую мини-игру:

1. Змейка

Все же вы знаете классическую змейку, где вы должны кушать и становится длиннее. Так вот, тут так-же, только не на одного.

Управление: змейка автоматически крутится вправо, если нажать на кнопку, то будет вправо.

Цель: остаться единственным выжившим.

2. Рыбки

Любят же котики рыбку... А тут её ещё и забрать у других нужно! А теперь главное не взорвать себя...

Управление: в центре спавнится рыбка, если нажать на кнопку, то лапка кота потянется за ней. Есть 2 вида рыбок: обычная и ВЗРЫЫРНАЯ.

Если поймать обычную рыбку, то дадут 1 очко, а если взрывную, то -2. Будьте осторожны!

Цель: поймать наибольшее количество обычных рыбок.

3. Сумо

Тут сумоисты должны скинуть друг друга из арены.

Управление: сумоисты, если стоять смирно, крутятся, а если нажать на кнопку - делают рывок вперёд и толкают других. Дорогу молодым!

Цель: остаться единственным на арене. Где все?

4. Гонка

Gas Gas Gas! Перегони их всех!

Управление: управлять рулём...

Цель: первым дойти до финиша.

5. Курочки

Курицы управляют гравитацией... Хочу так же.

Управление: если нажать на кнопку, то курица поменяет гравитацию.

Цель: дойти до финиша первым.

6. Смайлики

Прокачай память до максимума!

Управление: запомнить, где ваш смайл и если, нажимая на кнопку, выбрать где он.

Цель: получить большее количество очков!

А 7 игра... Стоп! Так же не интересно... Узнайте сами, как играть и победите всех!

Спасибо за внимание.

foxya_bros avatar

foxya_bros

May 29, 2020 at 04:57 AM

мда, хорошо описал
Irina1700 avatar

Irina1700

July 22, 2020 at 07:51 PM

круто
UBIQSuper avatar

UBIQSuper

July 22, 2020 at 07:53 PM

Клёво
andrereys15 avatar

andrereys15

July 24, 2020 at 03:29 PM

6195133 мой ко если введеш то получиш 500кдм6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд6195133 мой ко если введеш то получиш 500кд

Cymk avatar

Cymk

July 27, 2020 at 04:46 PM

вводила,ничего не получила
szdxfbhjnadf avatar

szdxfbhjnadf

July 27, 2020 at 05:25 PM

ага мошеник точно

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