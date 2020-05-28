[RP] City - 17 0.5

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Дождь

Gem145

novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
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Назад к форуму От пользователей

[RP] City - 17 0.5

0010011700 avatar

0010011700

May 28, 2020 at 10:43 PM

Здравствуй читатель! Я сегодня вам расскажу об режиме в ROBLOX под названием [RP] City - 17 0.5 и о его проблемах! Приятного чтения и если ты ешь приятного аппетита!


[RP] CIty -17 0.5 Был создан по задумке игры Half Life 2. В этой игре ты сможешь играть за Гражданина, протестующего и за ГО (Гражданская Оборона). Если ты собираешься поиграть за ГО (Гражданская Оборона) То там есть звания как RCT (Recruit)- у него нет оружия кроме электро дубинки, 05,04,03,02,01 Unit, Ground Unit, Razor, EpU, Overwatch, King и Advisor. За Advisor может только играть разработчик по нику -CMB_Benefactor. Игра классная но сейчас поиграть в неё не получится, так как 0.5 Это только грядущая версия а игра была на время закрыта. Была открыт режим под названием - Citadel Simulation- Этот Плейс представляет собой тренировку CP (Civi Protection)  Они там проверяют как мы можем справляться с разным оружием разных Юнитовю CMB_Benefactor Имеет свою группу в Discord - там он публикует обновления в текстурках. зданиях и т.д. Разработчик иногда заходит на тренировку Юнитов. А тепер о прошедших проблемах Режима- Был баг о том к примеру- Ты 03 Ground Unit ты поиграл нужное время для повышения и ты остаёшся 03 в таких случаях нужно спросить EpU что делать. В таком режиме надо соблюдать RP и Следовать правилам иначе ты будешь забанен. Теперь поговорим о плюсах Overwatch : Они могу управлять транспортом,Становится Снайпером и т.д. Статьи никогда бы вам не рассказали о таком режиме как [RP] City-17 0.5. Чтоб в него поиграть не понадобится робаксов, не нужно всяких примесей и т.д. Нужно иметь только удовольствие от того - что есть такой режим как [RP] City-17 0.5. На YouTube почти нет прохождения этого плейса. Если кто скажет что этот плейс плохой и он не играл в него, Скажите ему это <Не попробуешь, не узнаешь>. Так что мораль статьи такова - Не попробуешь, не узнаешь. Так что В ROBLOXе есть куча хороших плейсов и этот не исключение. Так что, Если вам не во что поиграть, поиграйте в этот плейс. Так что я и многие игроки этого плейса будут ждать открытия его. Я очень надеюсь что я не сплагиатил статью. А если сплагиатил - не судите строго. Я очень надеюсь что мою статью не забанят черти админы.Чтож, мне уже не о чём поговорить так что..... Давайте подумаем когда же откроют [RP] или будут ли другие враги NPC кроме Зомби. Я считаю что Будет очень много мобов и очень много крутых обновлений так что ждём. Ладно давайте ещё подумаем: к примеру зачем нужны роблоксу робуксы? или Зачем нужно покупать платные скины в RP?. Мне уже не о чём писать про главную тему я уже рассказал, про маленькие вопросы я тоже сказал. Ладно давайте расскажу про CMB_Benefactor. Он человек - творец. Он скорее любитель Half life как и я. Он потратил много времени чтоб сделать такой плейс.aKOnEj4oepLPuzV1g0W8ZLthG6wUIo.png
masine4 avatar

masine4

May 29, 2020 at 12:29 AM

GH6073766
Anonymous1590481160 avatar

Anonymous1590481160

May 29, 2020 at 12:37 AM

о па код жду
Matahaka avatar

Matahaka

May 29, 2020 at 01:21 AM

Half Life 2.

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