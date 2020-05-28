Здравствуй читатель! Я сегодня вам расскажу об режиме в ROBLOX под названием [RP] City - 17 0.5 и о его проблемах! Приятного чтения и если ты ешь приятного аппетита!

[RP] CIty -17 0.5 Был создан по задумке игры Half Life 2. В этой игре ты сможешь играть за Гражданина, протестующего и за ГО (Гражданская Оборона). Если ты собираешься поиграть за ГО (Гражданская Оборона) То там есть звания как RCT (Recruit)- у него нет оружия кроме электро дубинки, 05,04,03,02,01 Unit, Ground Unit, Razor, EpU, Overwatch, King и Advisor. За Advisor может только играть разработчик по нику -CMB_Benefactor. Игра классная но сейчас поиграть в неё не получится, так как 0.5 Это только грядущая версия а игра была на время закрыта. Была открыт режим под названием - Citadel Simulation- Этот Плейс представляет собой тренировку CP (Civi Protection) Они там проверяют как мы можем справляться с разным оружием разных Юнитовю CMB_Benefactor Имеет свою группу в Discord - там он публикует обновления в текстурках. зданиях и т.д. Разработчик иногда заходит на тренировку Юнитов. А тепер о прошедших проблемах Режима- Был баг о том к примеру- Ты 03 Ground Unit ты поиграл нужное время для повышения и ты остаёшся 03 в таких случаях нужно спросить EpU что делать. В таком режиме надо соблюдать RP и Следовать правилам иначе ты будешь забанен. Теперь поговорим о плюсах Overwatch : Они могу управлять транспортом,Становится Снайпером и т.д.Статьи никогда бы вам не рассказали о таком режиме как [RP] City-17 0.5. Чтоб в него поиграть не понадобится робаксов, не нужно всяких примесей и т.д. Нужно иметь только удовольствие от того - что есть такой режим как [RP] City-17 0.5. На YouTube почти нет прохождения этого плейса. Если кто скажет что этот плейс плохой и он не играл в него, Скажите ему это <Не попробуешь, не узнаешь>. Так что мораль статьи такова - Не попробуешь, не узнаешь. Так что В ROBLOXе есть куча хороших плейсов и этот не исключение. Так что, Если вам не во что поиграть, поиграйте в этот плейс. Так что я и многие игроки этого плейса будут ждать открытия его. Я очень надеюсь что я не сплагиатил статью. А если сплагиатил - не судите строго. Я очень надеюсь что мою статью не забанят черти админы.Чтож, мне уже не о чём поговорить так что..... Давайте подумаем когда же откроют [RP] или будут ли другие враги NPC кроме Зомби. Я считаю что Будет очень много мобов и очень много крутых обновлений так что ждём. Ладно давайте ещё подумаем: к примеру зачем нужны роблоксу робуксы? или Зачем нужно покупать платные скины в RP?. Мне уже не о чём писать про главную тему я уже рассказал, про маленькие вопросы я тоже сказал. Ладно давайте расскажу про CMB_Benefactor. Он человек - творец. Он скорее любитель Half life как и я. Он потратил много времени чтоб сделать такой плейс.