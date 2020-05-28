ROBLOX (mm2 default)

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Дождь

Gem145

novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
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Назад к форуму От пользователей

ROBLOX (mm2 default)

nemnogostupid avatar

nemnogostupid

May 28, 2020 at 10:20 PM

Всем доброго времени суток! Сегодня я хотела бы вам поведать о такой популярной игре как Murder Mystery 2 (MM2). Думаю, многие из играющих в роблоксе её знают, но я бы хотела поделиться своей точкой зрения на эту игру. Итак, начнем.


Зайдя в игру, наш аватар переносится в лобби - эта локация помогает нам скоротать время перед началом или концом игры. Немного рассмотрев начальную локацию, мы можем зайти в дом, где игроки путем общего голосования выбирают одну из трёх предложенных карт. И вот, нас переносят в место, за которое проголосовало большее кол-во игроков. По всей карте появляются монетки, которые мы можем собирать, а впоследствии покупать в магазине кейсы, из которых выпадает скин ножа или пистолета. Также мы можем приобрести всякие плюшки: петов, эффекты на убийство ножа, бусты (способности, упрощающие игру), эмоции и петов. Еще в игре присутствует радио, которое можно купить за игровую валюту (алмазики, которые мы получаем при донат). В игре существует так называемая "элита" - игроки, которые не пожалели своих денег и купили её. У владельцев данного "класса" есть некие превосходства над обычными игроками, но это все равно не мешает играть на "равных". Что ж, вернемся к нашей игре, которая уже идет. Нам предстоит раскрыть тайну убийства, путем собственных расследований и выводов! На карте есть один шериф/детектив, у которого есть пистолет, а так же, есть один маньяк/убийца, у которого есть нож. Задача игры для шерифа: вычислить убийцу и застрелить его, а цель маньяка - зарезать всех мирных жителей и шерифа. При ошибочном выстреле детектива в мирного игрока, он и мирный умирает, но на трупе сыщика остается пистолет, который могут подобрать обычные игроки для того, чтобы застрелить маньяка и выиграть раунд. Давайте допустим несколько вариантов развития игры, после того, как мы уже появились на карте (за роль обычного мирного, ибо эта роль выпадает чаще, нежели другие активные роли):
  1. Мы спокойно бегаем и собираем монетки, шарахаясь буквально от каждого игрока, ведь он может быть убийцей! Мы слышим звуки убийств и выстрелы шерифа. Будучи не очень опытным игроком, мы понимаем, что нам пора убегать как можно скорее! Вдруг, до наших ушей доносится звук финального, победного выстрела. Маньяк обезврежен! Раунд прошел успешно!
  2. Наш аватар снова бегает и собирает монетки, пытаясь вычислить, кто же будет убийцей. Наш бег сопровождается звуками убийств. Вдруг, вдали мы видим пистолет, а маньяка рядом нет. Подобрав пистолет, мы идем на поиски нашего оппонента, находим его, выстрел и...БАХ! Вы попали прямо в голову! Хороший результат для начинающего игрока. Раунд выигран!
kqy2dP0a52WzbxktJ1yO7yNF4zsHmt.jpg

Конечно, выше приведены не все варианты исхода событий. Помимо положительных есть и отрицательные, но ничего, проигрывать тоже надо уметь! Сделали ложный вывод и выстрелили не в того игрока - бывает, мы учимся на ошибках! Вас застрелили за убийцу, и вы не смогли прикончить всех жителей? Такое случается очень часто, поэтому не стоит отчаиваться! Вас поймал убийца, когда вы мирно от него убегали? Этот исход имеет большую вероятность, если убийца достаточно хорошо играет. Вариантов можно привести множество, ведь игра очень разнообразна!
Так же, существует бесконечное кол-во разных тактик, которых придерживаются разные игроки. Я как человек, играющий уже около года в MM2 очень довольна игрой, ведь разработчики её регулярно обновляют. Игра очень приятная, сюжет интересный, да и действительно хороший выбор при игре с друзьями. Всем спасибо за внимание, мне было очень приятно и в новинку поделиться с Вами о своем опыте в художественном тексте! Спасибо!
k6j10EkCr8bBP1c4VCTLhBrJtotz1M.jpg

















~Прошу прощения за длинную статью, в 4 утра у меня появляется вдохновение, которое мне необходимо вылить на бумагу :) Думаю, статья была полезна для новичков игры. Прошу подскажите, что мне можно поменять в моей речи и как усовершенствовать стиль. (писала в художественном, пыталась по крайней мере)~






vfrcnjg1vfrcnjg1vfrc avatar

vfrcnjg1vfrcnjg1vfrc

May 29, 2020 at 08:10 PM

эм и чо эт
Maisona avatar

Maisona

May 30, 2020 at 01:45 AM

яэммм.
SarisKing avatar

SarisKing

May 30, 2020 at 08:26 PM

Я лав Роблокс
maria792 avatar

maria792

May 30, 2020 at 09:34 PM

епт п
masine4 avatar

masine4

May 30, 2020 at 09:40 PM

GH6073766
Aserty12 avatar

Aserty12

May 30, 2020 at 09:57 PM

ну круто
Vasshaa avatar

Vasshaa

May 31, 2020 at 11:55 PM

Aaaaaaaa
renat7 avatar

renat7

July 2, 2020 at 10:38 AM

игра мне не очень...
iliaMesxiaRobloxilo1 avatar

iliaMesxiaRobloxilo1

July 2, 2020 at 04:45 PM

мне нравица роблокс
robuuux avatar

robuuux

July 2, 2020 at 04:51 PM

Помогите лвл поднять
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 2, 2020 at 05:11 PM

не играю в нее
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 2, 2020 at 05:11 PM

не играю в нее...
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 2, 2020 at 05:12 PM

не играю в данную игру
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 2, 2020 at 05:12 PM

не играю в данную игру, мне не нравится
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

July 2, 2020 at 05:13 PM

сори, ошибка была, сообщение не отправлялось. А сейчас смотрю, все подряд вывалились. Простите.
Anonymous1591388781 avatar

Anonymous1591388781

July 2, 2020 at 05:39 PM

игра норм

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