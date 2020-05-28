ROBLOX (mm2 default)

Всем доброго времени суток! Сегодня я хотела бы вам поведать о такой популярной игре как Murder Mystery 2 (MM2). Думаю, многие из играющих в роблоксе её знают, но я бы хотела поделиться своей точкой зрения на эту игру. Итак, начнем.

Мы спокойно бегаем и собираем монетки, шарахаясь буквально от каждого игрока, ведь он может быть убийцей! Мы слышим звуки убийств и выстрелы шерифа. Будучи не очень опытным игроком, мы понимаем, что нам пора убегать как можно скорее! Вдруг, до наших ушей доносится звук финального, победного выстрела. Маньяк обезврежен! Раунд прошел успешно! Наш аватар снова бегает и собирает монетки, пытаясь вычислить, кто же будет убийцей. Наш бег сопровождается звуками убийств. Вдруг, вдали мы видим пистолет, а маньяка рядом нет. Подобрав пистолет, мы идем на поиски нашего оппонента, находим его, выстрел и...БАХ! Вы попали прямо в голову! Хороший результат для начинающего игрока. Раунд выигран!

Зайдя в игру, наш аватар переносится в лобби - эта локация помогает нам скоротать время перед началом или концом игры. Немного рассмотрев начальную локацию, мы можем зайти в дом, где игроки путем общего голосования выбирают одну из трёх предложенных карт. И вот, нас переносят в место, за которое проголосовало большее кол-во игроков. По всей карте появляются монетки, которые мы можем собирать, а впоследствии покупать в магазине кейсы, из которых выпадает скин ножа или пистолета. Также мы можем приобрести всякие плюшки: петов, эффекты на убийство ножа, бусты (способности, упрощающие игру), эмоции и петов. Еще в игре присутствует радио, которое можно купить за игровую валюту (алмазики, которые мы получаем при донат). В игре существует так называемая "элита" - игроки, которые не пожалели своих денег и купили её. У владельцев данного "класса" есть некие превосходства над обычными игроками, но это все равно не мешает играть на "равных". Что ж, вернемся к нашей игре, которая уже идет. Нам предстоит раскрыть тайну убийства, путем собственных расследований и выводов! На карте есть один шериф/детектив, у которого есть пистолет, а так же, есть один маньяк/убийца, у которого есть нож. Задача игры для шерифа: вычислить убийцу и застрелить его, а цель маньяка - зарезать всех мирных жителей и шерифа. При ошибочном выстреле детектива в мирного игрока, он и мирный умирает, но на трупе сыщика остается пистолет, который могут подобрать обычные игроки для того, чтобы застрелить маньяка и выиграть раунд. Давайте допустим несколько вариантов развития игры, после того, как мы уже появились на карте (за роль обычного мирного, ибо эта роль выпадает чаще, нежели другие активные роли):Конечно, выше приведены не все варианты исхода событий. Помимо положительных есть и отрицательные, но ничего, проигрывать тоже надо уметь! Сделали ложный вывод и выстрелили не в того игрока - бывает, мы учимся на ошибках! Вас застрелили за убийцу, и вы не смогли прикончить всех жителей? Такое случается очень часто, поэтому не стоит отчаиваться! Вас поймал убийца, когда вы мирно от него убегали? Этот исход имеет большую вероятность, если убийца достаточно хорошо играет. Вариантов можно привести множество, ведь игра очень разнообразна!Так же, существует бесконечное кол-во разных тактик, которых придерживаются разные игроки. Я как человек, играющий уже около года в MM2 очень довольна игрой, ведь разработчики её регулярно обновляют. Игра очень приятная, сюжет интересный, да и действительно хороший выбор при игре с друзьями. Всем спасибо за внимание, мне было очень приятно и в новинку поделиться с Вами о своем опыте в художественном тексте! Спасибо!~Прошу прощения за длинную статью, в 4 утра у меня появляется вдохновение, которое мне необходимо вылить на бумагу :) Думаю, статья была полезна для новичков игры. Прошу подскажите, что мне можно поменять в моей речи и как усовершенствовать стиль. (писала в художественном, пыталась по крайней мере)~