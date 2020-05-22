Дождь

Gem145

novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
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Назад к форуму От пользователей

War Thunder-быстрая прокачка

maduka avatar

maduka

May 22, 2020 at 03:33 AM

Здравствуйте, в этой статье расскажу об том как быстро прокачаться до 3 ранга наземной техники в игре под названием "War Thunder". Если вы не хотите сильно заморачиваться над тем как быстро поднять уровень и дойти до 3 ранга за небольшие сроки (7 часов максимум) тогда предлагаю прочесть эту статью.


Итак, данный метод эффективно подойдет не только для начинающих, но и для профессионалов. В данной теме я буду брать под внимание чистый аккаунт, если брать другой уже существующий аккаунт могут возникать некоторые трудности, так как некоторых аккаунтах вы могли успеть потратить игровую валюту. После того как вы зарегистрировались на официальном сайте по игре заходим в саму игру, позже логинимся вводим пароль после данных действий игра нам предлагает выбрать технику: авиация, армия или флот, выбираем армию, так как в дальнейшем будет легче прокачиваться, после этого следует выбрать нацию, выбираем СССР так как у этой нации достаточно перспективная техника и хорошо ведет себя в бою, далее у нас появляется курс обучения соглашаемся и проходим его. После этого мы получаем 100 единиц золотых орлов и 5000 серебрнных львов (орлы нам ещё пригодятся). После этого нам предлагают пойти в бой, мы конечно соглашаемся и идем в бой, после боя нам дают премиумные танк T-2616FFuiLNyEPccCQKJuUrP9UJveOqok.jpgВторым шагом у нас будет прохождением всех курсов обучения это: 1) Основы управления катером 2) Истребитель.
Данные курсы обучения вы можите найти во вкладке Бои→Курс обучения. Выбираем нам нужный пункт
После того как вы сделали все выше перечисленные требования мы приступаем к завершающему этапу.
1)Покупаем премиум-аккаунт за 190 золотых орлов на 1 день ( Этого нам вполне хватит)
2) Выбираем танк под названием "БТ-5" далее заходим в модификации и покупаем на него талисман за 80 орлов, тем самым мы делаем из обычного танка как премиум ( За технику с талисманом вы будете получать больше очков чем за обычную технику)
3)Мы будем использовать ТОЛЬКО техники 1-го боевого рейтинга, не нужно их менять на другие, так будет до прокачки 3 ранга ( Обычно это 3 техники в слоте это Т-26, БТ-5 и Т-26 премиум).
Итак, переходим теперь к самому главному и окончательному этапу эта ветка исследования. По умолчанию у нас стоит на исследовании это СУ-5-1, это нормально пусть стоит. После исследования данной техники переходим к ГАЗ-ААА (4М).
По этапно это будет выглядеть так: СУ-5-1→ГАЗ-ААА (4М)→Т-60→ГАЗ-ААА (ДШК)→ГАЗ-ММ (72-К)→БТР-152А→ЗиС-12 (94-КМ)→ЗиС-30→СУ-76М→СУ-122.
Могу порекомендовать после того как вы прокачали СУ-5-1 в ветке исследования, его заменить вместо Т-26 обычного. СУ-5-1 хорош тем что пробивает любую броню на данном боевом рейтинги, из недостатков могу выделить это низкий запас боекомплектов и тонкая броня, но не стоит этому удивляться ведь это легкая САУ.
( Более наглядно и понятно представлено на скриншоте )
PDjzwS6tKOkigIdmoFTOUWFyabIRHb.jpg
Ну вот мы и подошли к заключительной части этой статьи. Данный способ прокачки до 3 ранга техники можно применять не только за СССР также подойдет за США и Британию ( Последнее упомянутое более под исключение), в сети достаточно множество своих интересных методов, но я решил описать подобный так как часто им пользуюсь. Если брать под внимание США то вам уйдет больше нервов на исслдование техники.
GrandM avatar

GrandM

June 16, 2020 at 01:00 AM

калас

otiufy156 avatar

otiufy156

June 16, 2020 at 10:32 AM

да классс супер пупер
andrusha513 avatar

andrusha513

June 24, 2020 at 07:20 PM

pupkalupka avatar

pupkalupka

June 25, 2020 at 01:27 PM

просто задонать, и прокачка будет идти быстрее
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

June 25, 2020 at 01:46 PM

как то дерево покачки сделано через зад
Artempu avatar

Artempu

July 18, 2020 at 09:15 PM

:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Zaec027 avatar

Zaec027

July 18, 2020 at 10:12 PM

спасибо
rocketjump_xd_3d avatar

rocketjump_xd_3d

July 18, 2020 at 10:33 PM

thx
Irina1700 avatar

Irina1700

July 20, 2020 at 12:34 PM

спасибо, очень круто
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

July 20, 2020 at 03:54 PM

огонь надо запомнить
Ksuha1625 avatar

Ksuha1625

July 21, 2020 at 12:02 PM

ПРИВЕТ ВСЕМ
Artem787890 avatar

Artem787890

July 21, 2020 at 02:32 PM

класс

dima230 avatar

dima230

July 21, 2020 at 02:37 PM

КЛАС ПОНЯЛ

dima230 avatar

dima230

July 21, 2020 at 02:38 PM

СПАСИБО
rina_sav avatar

rina_sav

July 21, 2020 at 06:29 PM

неплохие советы для новичков
VadimFV avatar

VadimFV

July 21, 2020 at 08:56 PM

Пользительно)
SdReym avatar

SdReym

July 22, 2020 at 09:39 AM

полезно
daimendd avatar

daimendd

July 22, 2020 at 04:40 PM

Спасибо за гайд
boba_forcedroptop avatar

boba_forcedroptop

July 22, 2020 at 05:12 PM

СПАСИБО
UBIQSuper avatar

UBIQSuper

July 22, 2020 at 05:51 PM

спасибо за гайд

UBIQSuper avatar

UBIQSuper

July 22, 2020 at 05:51 PM

мне понравилась статья

spize1 avatar

spize1

July 22, 2020 at 07:25 PM

спасибо за гайд

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