Здравствуйте, в этой статье расскажу об том как быстро прокачаться до 3 ранга наземной техники в игре под названием "War Thunder". Если вы не хотите сильно заморачиваться над тем как быстро поднять уровень и дойти до 3 ранга за небольшие сроки (7 часов максимум) тогда предлагаю прочесть эту статью.

(орлы

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Итак, данный метод эффективно подойдет не только для начинающих, но и для профессионалов. В данной теме я буду брать под внимание чистый аккаунт, если брать другой уже существующий аккаунт могут возникать некоторые трудности, так как некоторых аккаунтах вы могли успеть потратить игровую валюту. После того как вы зарегистрировались на официальном сайте по игре заходим в саму игру, позже логинимся вводим пароль после данных действий игра нам предлагает выбрать технику: авиация, армия или флот, выбираем армию, так как в дальнейшем будет легче прокачиваться, после этого следует выбрать нацию, выбираем СССР так как у этой нации достаточно перспективная техника и хорошо ведет себя в бою, далее у нас появляется курс обучения соглашаемся и проходим его. После этого мы получаем 100 единиц золотых орлов и 5000 серебрнных львовнам ещё пригодятся. После этого нам предлагают пойти в бой, мы конечно соглашаемся и идем в бой, после боя нам дают премиумные танк T-26Вторым шагом у нас будет прохождением всех курсов обучения это: 1) Основы управления катером 2) Истребитель.Данные курсы обучения вы можите найти во вкладке Бои→Курс обучения. Выбираем нам нужный пунктПосле того как вы сделали все выше перечисленные требования мы приступаем к завершающему этапу.1)Покупаем премиум-аккаунт за 190 золотых орлов на 1 день ( Этого нам вполне хватит)2) Выбираем танк под названием "БТ-5" далее заходим в модификации и покупаем на него талисман за 80 орлов, тем самым мы делаем из обычного танка как премиум ( За технику с талисманом вы будете получать больше очков чем за обычную технику)3)Мы будем использовать ТОЛЬКО техники 1-го боевого рейтинга, не нужно их менять на другие, так будет до прокачки 3 ранга ( Обычно это 3 техники в слоте это Т-26, БТ-5 и Т-26 премиум).Итак, переходим теперь к самому главному и окончательному этапу эта ветка исследования. По умолчанию у нас стоит на исследовании это СУ-5-1, это нормально пусть стоит. После исследования данной техники переходим к ГАЗ-ААА (4М).По этапно это будет выглядеть так: СУ-5-1→ГАЗ-ААА (4М)→Т-60→ГАЗ-ААА (ДШК)→ГАЗ-ММ (72-К)→БТР-152А→ЗиС-12 (94-КМ)→ЗиС-30→СУ-76М→СУ-122.Могу порекомендовать после того как вы прокачали СУ-5-1 в ветке исследования, его заменить вместо Т-26 обычного. СУ-5-1 хорош тем что пробивает любую броню на данном боевом рейтинги, из недостатков могу выделить это низкий запас боекомплектов и тонкая броня, но не стоит этому удивляться ведь это легкая САУ.( Более наглядно и понятно представлено на скриншоте )Ну вот мы и подошли к заключительной части этой статьи. Данный способ прокачки до 3 ранга техники можно применять не только за СССР также подойдет за США и Британию ( Последнее упомянутое более под исключение), в сети достаточно множество своих интересных методов, но я решил описать подобный так как часто им пользуюсь. Если брать под внимание США то вам уйдет больше нервов на исслдование техники.