Fishing Simulator обзор

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Fishing Simulator обзор

RAZRUSHUTELb avatar

RAZRUSHUTELb

May 16, 2020 at 05:53 PM

Всем привет, сегодня я хочу рассказать вам про игру Fishing Simulator.


.


когда вы зайдете в игру к вам подбежит Коди, он расскажет вам про своего дедушку Мистера Родни, вам покажут куда нужно идти.
unknown.png?width=801&height=641
когда вы дойдете к Родни он вам даст удочку и он задаст вам первое задание, принести 3 рыбы Родни.
Чтобы продать рыбу вам нужно найти Кастера он покупает все ценные предметы, он находится прямо от выхода дома Родни
unknown.png?width=801&height=641
Родни ознакомит вас с магазином, лодочной, и аквариумом.
Когда вы зайдете в магазин вам дадут рюкзак на 12 вместимости, также вы можете улучшить свою удочку на Скорость Крюка, Скорость Наматывания, Силу и на Шанс Редкости,приобрести Копья, Рюкзаки и Специальные предметы за монеты и за драгоценные камни.
когда вы зайдете в лодочную Декард вам даст копье что бы охотится на акул, в лодочной есть лодки которые вы можете купить за монеты и за драгоценные камни, лодки можно улучшать на здоровье и на другие Особенности 
unknown.png?width=801&height=641

 Зайдя в аквариум вы можете поселить туда рыбу которую вы поймали.
Когда вы купите лодку ну или запрыгнуть на лодку друга вы сможете отплыть от Порта-Джексона куда то подальше  
ищите места где есть много рыб, сейчас в игре более 2000 рыб, эти рыбы есть на островах за уровни, также вы можете проходить Достижения что бы посмотреть достижения нажмите на золотой кубок справа, можете заглянуть в Рыбный Индекс там видно рыбы которые вы поймали, 
unknown.png?width=801&height=641
возле спавна вы можете выполнять задания и получать Драгоценные камни 
unknown.png?width=801&height=641

Что бы было легче ловить рыбу вы можете открывать сундуки за 1000 монет за 5000 монет и за 1000 Драгоценных камней. Скин вы можете поменять нажимая на F и потом на скин, нажимаем на удочку которую хотите одеть и нажимаем одеть,unknown.png?width=801&height=641
 
На каждом острове есть задания которые нужно проходить и получать награды.
Вы также можете убивать акул копьем и получать предметы за убийство акулы или касатки вы можете получить награды если убьете 1 морское существо,10 морских существ, 100 морских существ и 1000 морских существ. Акулы чаще появляются возле Вулканического Острова, а касатки возле Острова Теней. С акулы может выпасть голова соберите 2 головы акулы и оставьте их на остров за 25 уровень там будет  задание принести 2 головы акулы, если вам повезет и вы получите 2 зуба акулы то вы их тоже оставьте возможно они вам где то пригодятся.
Ищите сундуки по карте они вам пригодятся в начале игры unknown.png?width=801&height=641

Кто дочитал тот молодец вот держите пару кодов от меня, коды писать в игре    SubToCarbonMeister,     RazorFishGaming,   last2dye,    AlexisIsCool,     JungleTemple20. 


Всем спасибо кто прочитал это все я старался, надеюсь вы увидели коды которые я оставил надеюсь вам будет легче играть в этой игре. 
всем спасибо всем пока =) 
и чуть не забыл вот ещё один код только тихо      Mumazing     теперь точно Пока =)
Ghanger143 avatar

Ghanger143

May 17, 2020 at 08:52 AM

КС го топ
ya_blyat avatar

ya_blyat

May 17, 2020 at 09:59 AM

хорошо спасибо

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