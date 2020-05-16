Fishing Simulator обзор

Всем привет, сегодня я хочу рассказать вам про игру Fishing Simulator.





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когда вы зайдете в игру к вам подбежит Коди, он расскажет вам про своего дедушку Мистера Родни, вам покажут куда нужно идти.когда вы дойдете к Родни он вам даст удочку и он задаст вам первое задание, принести 3 рыбы Родни.Чтобы продать рыбу вам нужно найти Кастера он покупает все ценные предметы, он находится прямо от выхода дома РодниРодни ознакомит вас с магазином, лодочной, и аквариумом.Когда вы зайдете в магазин вам дадут рюкзак на 12 вместимости, также вы можете улучшить свою удочку на Скорость Крюка, Скорость Наматывания, Силу и на Шанс Редкости,приобрести Копья, Рюкзаки и Специальные предметы за монеты и за драгоценные камни.когда вы зайдете в лодочную Декард вам даст копье что бы охотится на акул, в лодочной есть лодки которые вы можете купить за монеты и за драгоценные камни, лодки можно улучшать на здоровье и на другие ОсобенностиЗайдя в аквариум вы можете поселить туда рыбу которую вы поймали.Когда вы купите лодку ну или запрыгнуть на лодку друга вы сможете отплыть от Порта-Джексона куда то подальшеищите места где есть много рыб, сейчас в игре более 2000 рыб, эти рыбы есть на островах за уровни, также вы можете проходить Достижения что бы посмотреть достижения нажмите на золотой кубок справа, можете заглянуть в Рыбный Индекс там видно рыбы которые вы поймали,возле спавна вы можете выполнять задания и получать Драгоценные камниЧто бы было легче ловить рыбу вы можете открывать сундуки за 1000 монет за 5000 монет и за 1000 Драгоценных камней. Скин вы можете поменять нажимая на F и потом на скин, нажимаем на удочку которую хотите одеть и нажимаем одеть,На каждом острове есть задания которые нужно проходить и получать награды.Вы также можете убивать акул копьем и получать предметы за убийство акулы или касатки вы можете получить награды если убьете 1 морское существо,10 морских существ, 100 морских существ и 1000 морских существ. Акулы чаще появляются возле Вулканического Острова, а касатки возле Острова Теней. С акулы может выпасть голова соберите 2 головы акулы и оставьте их на остров за 25 уровень там будет задание принести 2 головы акулы, если вам повезет и вы получите 2 зуба акулы то вы их тоже оставьте возможно они вам где то пригодятся.Ищите сундуки по карте они вам пригодятся в начале игрыКто дочитал тот молодец вот держите пару кодов от меня, коды писать в игре SubToCarbonMeister, RazorFishGaming, last2dye, AlexisIsCool, JungleTemple20.Всем спасибо кто прочитал это все я старался, надеюсь вы увидели коды которые я оставил надеюсь вам будет легче играть в этой игре.всем спасибо всем пока =)и чуть не забыл вот ещё один код только тихо Mumazing теперь точно Пока =)