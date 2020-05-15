Обзор на игру "Piggy on Roblox"

Все мы любим хоррор игры и роблокс, так вот есть одна игра под названием Piggy. Этот фэндом появился на роблокс, в нем соеденили мультфильм "Свинка Пеппа" и Хоррор игру "Granny". Вообщем продолжим дальше.

Как же без сюжета ведь сюжет должен быть везде. Начнем сначала:Первая катсцена игры начинается с того, что мы появляемся около дома свиньи.

"Чтож, это место где Джорджа свинью видели в последний раз" - говорим мы.

После фразы "Что это был за звук?" мы получаем битой по голове и оказываемся в комнате.

На самом деле, игра сначала не задумывалась, как сюжетка, и поэтому в первой части достаточно мало вещей, за которые мы можем зацепиться. У первой части даже нет как таковой концовки.. Но всё же, в этой части объясняется кто мы такой.

Начнём с того, что в этой вселенной свинки Пеппы люди живут в гармонии с животными.

Мы - это полицейский приехавший раскрывать дело по поводу пропажи Джорджа (забыла упомянуть, что по мультфильму Джордж свин - это младший брат свинки Пеппы). Приехав, мы хотим зайти в дом и опросить семью пропавшего. Но как вы уже знаете у нас это не совсем получилось..

Кое-как сбежав из дома, мы решаем вернуться на станцию, чтобы доложить о монстрах. Здесь и начинается вторая часть игры, вторая катсцена..

————————————2 часть———————————

"Здравствуйте? Здесь кто нибудь есть на станции?" - спрашиваем мы зайдя.

"ВНИМАНИЕ! НА СТАНЦИИ ОБНАРУЖЕН МОНСТР! БЕГИТЕ В ГАРАЖ СЕЙЧАС ЖЕ!" - доносится в нам в лицо крики из громкоговорителя.

Пройдя головоломки мы забегаем в гараж. Там нас в машине и встречает наш будущий верный напарник - Догги. Он просит принести бензин, чтоб мы смогли уехать. После того как мы принесли бензин, мы с Догги отправляемся примяком со станции.

Для того, чтобы понять кто такой Догги и почему он нас НЕ СОЖРАЛ, мы можем найти секретные записки спрятанные по всей станции. Их 3, но нужно нам только 2.

Вот эти записки: Я могу только надеяться, что офицер, который отправился выяснить, где находится Джордж свин, в порядке"

"Другой полицейский ушел вместе со мной. Мне нужно выбраться отсюда"

В первой записке говорится о НАС, ведь это мы отправились на поиски Джорджа.

Во второй записке тоже о НАС, как о другом полицейском. Но почему о другом? Неужели на станции остались ещё полицейские?.. Да! Это и есть Догги! Ведь ОН выбрался вместе с НАМИ (с другим полицейским) от сюда. Это похоже на страницы из дневника..





————————————3 часть—————————

И вот, мы уже пробрались к третьей катсцене..

Мы сидим с Догги в машине. Вокруг нас огромное количество монстров!

"У нас закончился бензин, и мы со всех сторон окружены!" - говорит Догги

"Похоже нам придётся проходить через галерею!" - предлагаем мы.

Мы попадаем в галерею. Теперь мы не одни, нам помогает Догги иногда постукивая монстра своей костью. Пройдя все говоломки, нам наконец-то удаётся выбраться от сюда.

К сожалению, у этой части тоже нет концовки и информации здесь очень мало. Здесь есть только объявление о пропаже Джорджа и оно скорее с юмористическим характером, так что вы сами его прочитаете :3 Чтож, давайте не будем здесь задерживаться и уже перейдём к четвёртой части..

————————————4 часть———————————

Начинается 4 катсцена.

Мы прибегаем в лес, и остаёмся здесь ночевать..

"Мне кажется эти монстры.. Они были нашими друзьями.." - говорим мы.

"Начинает темнеть.. Думаю, нам нужно отдохнуть" - отвечает нам Догги.

Катсцена заканчивается, но не история..

Просыпаясь мы видим, что Догги нет, а под скамейкой валяется бутылка.

"Догги, где ты?" - скажем мы, когда только проснёмся.

Если мы подойдём к бутылке мы скажем:

"Догги...? Что с тобой случилось?.."

Теперь за нами охотится не только свинья, но и Догги приследует нас с топором и красными глазами!.. Он не причинит нам вреда, но если мы к нему приблизимся, он пометит нас над головой "!", чтобы свинья могла нас с лёгкостью найти.

Всё же убежав, в конце мы видим рацию из которой доносится голос:

"Ало? Есть здесь кто нибудь?.."

Именно в этой части уже появляется больше подсказок..

Увидев в начале бутылку, мы можем заметить, что именно после неё Догги озверел. В этот момент уже можно предположить, что все монстры озверели из-за напитка в этой странной бутылке.. Но пока, об этом думать рано.

Спасибо всем! Писала очень долго. ;З