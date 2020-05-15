Обзор на игру "Piggy on Roblox"

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Nassss
May 15, 2020 at 05:35 PM
Все мы любим хоррор игры и роблокс, так вот есть одна игра под названием Piggy. Этот фэндом появился на роблокс, в нем соеденили мультфильм "Свинка Пеппа" и Хоррор игру "Granny". Вообщем продолжим дальше.
"Чтож, это место где Джорджа свинью видели в последний раз" - говорим мы.
После фразы "Что это был за звук?" мы получаем битой по голове и оказываемся в комнате.
На самом деле, игра сначала не задумывалась, как сюжетка, и поэтому в первой части достаточно мало вещей, за которые мы можем зацепиться. У первой части даже нет как таковой концовки.. Но всё же, в этой части объясняется кто мы такой.
Начнём с того, что в этой вселенной свинки Пеппы люди живут в гармонии с животными.
Мы - это полицейский приехавший раскрывать дело по поводу пропажи Джорджа (забыла упомянуть, что по мультфильму Джордж свин - это младший брат свинки Пеппы). Приехав, мы хотим зайти в дом и опросить семью пропавшего. Но как вы уже знаете у нас это не совсем получилось..
Кое-как сбежав из дома, мы решаем вернуться на станцию, чтобы доложить о монстрах. Здесь и начинается вторая часть игры, вторая катсцена..
————————————2 часть———————————
"Здравствуйте? Здесь кто нибудь есть на станции?" - спрашиваем мы зайдя.
"ВНИМАНИЕ! НА СТАНЦИИ ОБНАРУЖЕН МОНСТР! БЕГИТЕ В ГАРАЖ СЕЙЧАС ЖЕ!" - доносится в нам в лицо крики из громкоговорителя.
Пройдя головоломки мы забегаем в гараж. Там нас в машине и встречает наш будущий верный напарник - Догги. Он просит принести бензин, чтоб мы смогли уехать. После того как мы принесли бензин, мы с Догги отправляемся примяком со станции.
Для того, чтобы понять кто такой Догги и почему он нас НЕ СОЖРАЛ, мы можем найти секретные записки спрятанные по всей станции. Их 3, но нужно нам только 2.
Вот эти записки: Я могу только надеяться, что офицер, который отправился выяснить, где находится Джордж свин, в порядке"
"Другой полицейский ушел вместе со мной. Мне нужно выбраться отсюда"
В первой записке говорится о НАС, ведь это мы отправились на поиски Джорджа.
Во второй записке тоже о НАС, как о другом полицейском. Но почему о другом? Неужели на станции остались ещё полицейские?.. Да! Это и есть Догги! Ведь ОН выбрался вместе с НАМИ (с другим полицейским) от сюда. Это похоже на страницы из дневника..
————————————3 часть—————————
И вот, мы уже пробрались к третьей катсцене..
Мы сидим с Догги в машине. Вокруг нас огромное количество монстров!
"У нас закончился бензин, и мы со всех сторон окружены!" - говорит Догги
"Похоже нам придётся проходить через галерею!" - предлагаем мы.
Мы попадаем в галерею. Теперь мы не одни, нам помогает Догги иногда постукивая монстра своей костью. Пройдя все говоломки, нам наконец-то удаётся выбраться от сюда.
К сожалению, у этой части тоже нет концовки и информации здесь очень мало. Здесь есть только объявление о пропаже Джорджа и оно скорее с юмористическим характером, так что вы сами его прочитаете :3 Чтож, давайте не будем здесь задерживаться и уже перейдём к четвёртой части..
————————————4 часть———————————
Начинается 4 катсцена.
Мы прибегаем в лес, и остаёмся здесь ночевать..
"Мне кажется эти монстры.. Они были нашими друзьями.." - говорим мы.
"Начинает темнеть.. Думаю, нам нужно отдохнуть" - отвечает нам Догги.
Катсцена заканчивается, но не история..
Просыпаясь мы видим, что Догги нет, а под скамейкой валяется бутылка.
"Догги, где ты?" - скажем мы, когда только проснёмся.
Если мы подойдём к бутылке мы скажем:
"Догги...? Что с тобой случилось?.."
Теперь за нами охотится не только свинья, но и Догги приследует нас с топором и красными глазами!.. Он не причинит нам вреда, но если мы к нему приблизимся, он пометит нас над головой "!", чтобы свинья могла нас с лёгкостью найти.
Всё же убежав, в конце мы видим рацию из которой доносится голос:
"Ало? Есть здесь кто нибудь?.."
Именно в этой части уже появляется больше подсказок..
Увидев в начале бутылку, мы можем заметить, что именно после неё Догги озверел. В этот момент уже можно предположить, что все монстры озверели из-за напитка в этой странной бутылке.. Но пока, об этом думать рано.
Спасибо всем! Писала очень долго. ;З
Voenniy
May 15, 2020 at 05:42 PM
gvn123
May 15, 2020 at 06:09 PM
SuperRomari
May 15, 2020 at 06:26 PM
Ujiina
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vegra3089
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Mili0_0
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Gender312
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MiniCovboyGames
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MiniCovboyGames
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lana2209
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nikit_show
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Ksasaos
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SaadBooys521
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fotnite_story
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Anonymous1590063934
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qu1zzy0
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kent25754
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Vladimir1310
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Vladimir1310
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TanTanich
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