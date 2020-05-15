Обзор на игру "Piggy on Roblox"

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Обзор на игру "Piggy on Roblox"

Nassss avatar

Nassss

May 15, 2020 at 05:35 PM

Все мы любим хоррор игры  и роблокс, так вот есть одна игра под названием Piggy. Этот фэндом появился на роблокс, в нем соеденили мультфильм "Свинка Пеппа" и Хоррор игру "Granny". Вообщем  продолжим дальше.


Как же без сюжета ведь сюжет должен быть везде. Начнем сначала:Первая катсцена игры начинается с того, что мы появляемся около дома свиньи.

"Чтож, это место где Джорджа свинью видели в последний раз" - говорим мы.

После фразы "Что это был за звук?" мы получаем битой по голове и оказываемся в комнате.

На самом деле, игра сначала не задумывалась, как сюжетка, и поэтому в первой части достаточно мало вещей, за которые мы можем зацепиться. У первой части даже нет как таковой концовки.. Но всё же, в этой части объясняется кто мы такой.

Начнём с того, что в этой вселенной свинки Пеппы люди живут в гармонии с животными.

Мы - это полицейский приехавший раскрывать дело по поводу пропажи Джорджа (забыла упомянуть, что по мультфильму Джордж свин - это младший брат свинки Пеппы). Приехав, мы хотим зайти в дом и опросить семью пропавшего. Но как вы уже знаете у нас это не совсем получилось..

Кое-как сбежав из дома, мы решаем вернуться на станцию, чтобы доложить о монстрах. Здесь и начинается вторая часть игры, вторая катсцена..

————————————2 часть———————————

"Здравствуйте? Здесь кто нибудь есть на станции?" - спрашиваем мы зайдя.

"ВНИМАНИЕ! НА СТАНЦИИ ОБНАРУЖЕН МОНСТР! БЕГИТЕ В ГАРАЖ СЕЙЧАС ЖЕ!" - доносится в нам в лицо крики из громкоговорителя.

Пройдя головоломки мы забегаем в гараж. Там нас в машине и встречает наш будущий верный напарник - Догги. Он просит принести бензин, чтоб мы смогли уехать. После того как мы принесли бензин, мы с Догги отправляемся примяком со станции.

 

Для того, чтобы понять кто такой Догги и почему он нас НЕ СОЖРАЛ, мы можем найти секретные записки спрятанные по всей станции. Их 3, но нужно нам только 2.

Вот эти записки: Я могу только надеяться, что офицер, который отправился выяснить, где находится Джордж свин, в порядке"

"Другой полицейский ушел вместе со мной. Мне нужно выбраться отсюда"

В первой записке говорится о НАС, ведь это мы отправились на поиски Джорджа.

Во второй записке тоже о НАС, как о другом полицейском. Но почему о другом? Неужели на станции остались ещё полицейские?.. Да! Это и есть Догги! Ведь ОН выбрался вместе с НАМИ (с другим полицейским) от сюда. Это похоже на страницы из дневника..

————————————3 часть—————————

И вот, мы уже пробрались к третьей катсцене..

Мы сидим с Догги в машине. Вокруг нас огромное количество монстров!

"У нас закончился бензин, и мы со всех сторон окружены!" - говорит Догги

"Похоже нам придётся проходить через галерею!" - предлагаем мы.

Мы попадаем в галерею. Теперь мы не одни, нам помогает Догги иногда постукивая монстра своей костью. Пройдя все говоломки, нам наконец-то удаётся выбраться от сюда.

К сожалению, у этой части тоже нет концовки и информации здесь очень мало. Здесь есть только объявление о пропаже Джорджа и оно скорее с юмористическим характером, так что вы сами его прочитаете :3 Чтож, давайте не будем здесь задерживаться и уже перейдём к четвёртой части..

————————————4 часть———————————

Начинается 4 катсцена.

Мы прибегаем в лес, и остаёмся здесь ночевать..

"Мне кажется эти монстры.. Они были нашими друзьями.." - говорим мы.

"Начинает темнеть.. Думаю, нам нужно отдохнуть" - отвечает нам Догги.

Катсцена заканчивается, но не история..

Просыпаясь мы видим, что Догги нет, а под скамейкой валяется бутылка.

"Догги, где ты?" - скажем мы, когда только проснёмся.

Если мы подойдём к бутылке мы скажем:

"Догги...? Что с тобой случилось?.."

user uploaded image

Теперь за нами охотится не только свинья, но и Догги приследует нас с топором и красными глазами!.. Он не причинит нам вреда, но если мы к нему приблизимся, он пометит нас над головой "!", чтобы свинья могла нас с лёгкостью найти.

Всё же убежав, в конце мы видим рацию из которой доносится голос:

"Ало? Есть здесь кто нибудь?.."

user uploaded image

Именно в этой части уже появляется больше подсказок..

Увидев в начале бутылку, мы можем заметить, что именно после неё Догги озверел. В этот момент уже можно предположить, что все монстры озверели из-за напитка в этой странной бутылке.. Но пока, об этом думать рано.

Спасибо всем! Писала очень долго. ;З

 
Voenniy avatar

Voenniy

May 15, 2020 at 05:42 PM

класная игра
gvn123 avatar

gvn123

May 15, 2020 at 06:09 PM

попробую

SuperRomari avatar

SuperRomari

May 15, 2020 at 06:26 PM

Игра Супер
Ujiina avatar

Ujiina

May 16, 2020 at 10:12 AM

Прикольно.
vegra3089 avatar

vegra3089

May 16, 2020 at 10:30 AM

баговая игра очень
Mili0_0 avatar

Mili0_0

May 19, 2020 at 06:41 AM

игра очень крутая,есиь очень много крутых скинов и тд.
Gender312 avatar

Gender312

May 19, 2020 at 08:47 AM

ага это надо было в статье делать

MiniCovboyGames avatar

MiniCovboyGames

May 19, 2020 at 10:06 AM

Прикольная игра а всем клонам парадирующим этой игре дизлайк
MiniCovboyGames avatar

MiniCovboyGames

May 19, 2020 at 10:07 AM

П.С. Бекон и другие с сюжетом не считаются
kostay12671572 avatar

kostay12671572

May 19, 2020 at 10:47 AM

игра супер
lana2209 avatar

lana2209

May 20, 2020 at 12:08 AM

игра класс
Yana228 avatar

Yana228

May 20, 2020 at 12:46 AM

Играю уже 2 недели. Очень понравилась игра, советую всем!
nikit_show avatar

nikit_show

May 20, 2020 at 01:39 AM

не играл нечего не могу сказать
nasteROBLOX avatar

nasteROBLOX

May 20, 2020 at 02:29 AM

крутецко
GreenTeaSmile avatar

GreenTeaSmile

May 20, 2020 at 02:37 AM

мне нравится, хоть у меня только 3 скина: пепа,папа и гренд мазер
12321456786 avatar

12321456786

May 20, 2020 at 02:55 AM

вы можете мне скинуть 300 кристаллов плиз.
Getzee avatar

Getzee

May 20, 2020 at 04:03 AM

а зачём это всё?:100:
anna754412 avatar

anna754412

May 20, 2020 at 07:36 AM

пигги прикольная баги есть
Ksasaos avatar

Ksasaos

May 20, 2020 at 08:43 AM

есть игры которые плогиатят эту игру
SaadBooys521 avatar

SaadBooys521

May 20, 2020 at 12:59 PM

ацпОШШОошпоцпоцпшоцпоцшпщщцошшщцпцпцппйпйп
dreamlight avatar

dreamlight

May 20, 2020 at 01:28 PM




dreamlight avatar

dreamlight

May 20, 2020 at 01:28 PM

Найс игра, роблокс люблю, а тут еще и хоррорец подошел хороший
Kiril6665554443 avatar

Kiril6665554443

May 20, 2020 at 03:43 PM

Спаси что расказл стала сасой любимой игрой
fotnite_story avatar

fotnite_story

May 20, 2020 at 06:31 PM

нормал но тото нехватет
dantub22 avatar

dantub22

May 21, 2020 at 09:00 PM

вообще топ
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:46 PM

пигги роблокс да уже и в плэй маркете лол
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:46 PM

пыпец
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:47 PM

просто фарм опыта
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:47 PM

кто фармит опыт +++
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:49 PM

норммммм
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:49 PM

мммммммм
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 01:49 PM

прикольно не знаю уже как спамить
Anonymous1590063934 avatar

Anonymous1590063934

May 22, 2020 at 01:54 PM

Ну да спамить
qu1zzy0 avatar

qu1zzy0

May 22, 2020 at 01:57 PM

Прикольно
kent25754 avatar

kent25754

May 22, 2020 at 02:26 PM

игра крутая ноо есть очень много багов )
_Vizer_Play_ avatar

_Vizer_Play_

May 22, 2020 at 02:47 PM

норма так то игра
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

May 22, 2020 at 03:56 PM

я не играю
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

May 22, 2020 at 03:56 PM

но спасибо за информацию
TanTanich avatar

TanTanich

May 28, 2020 at 04:58 PM

мне неочень понравилась игра
12

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