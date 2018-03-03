GemЗарабатывать

Дождь

Gem52

novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
novice rank iconYung Âür: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAndrew Kovach: Qq
novice rank iconVipeR: Capybara stare emote (inline chat version)
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Как выйграть рм (рейтинговые матчи)

NEFIiiii avatar

NEFIiiii

March 3, 2018 at 08:05 PM

Так первым делом ищем в игровом чате ребят находим но если у вас есть друзья то приглашайте во вторых вы должны скачать на свой комп ноут скачать рк тс или дискорд ну вот скачали создали сервер и приглашаем друзей это нужно для того что бы говорить информацию которая поможет вашей команде так ну и последний этап у вас в команде были : 2 штурмовика 1 снайпер инженер медик вот и все
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

August 29, 2021 at 10:45 PM

как скажы
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

August 29, 2021 at 10:45 PM

ненапукп
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

August 29, 2021 at 10:45 PM

кеукаывп
sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

October 4, 2021 at 10:35 PM

Че такие рм улоуоаоаоаоаи и все это в одном направлении в этом году мире в не более то чем на самом начале пути в конце прошлого сезона и в конце недели я буду знать как там будет будет развиваться и развиваться
eugenepro100 avatar

eugenepro100

November 29, 2021 at 08:50 PM

Набрать скилл и тиму

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