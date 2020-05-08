Обзор игры: Destruction Simulator

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Обзор игры: Destruction Simulator

StanislavMak4ik avatar

StanislavMak4ik

May 8, 2020 at 10:11 PM

"Destruction Simulator" - Это симулятор, в котором ты можешь взрывать постройки, города, машины и многое другое! Этот режим от silky_dev, который создал еще один популярный плэйс под названием "Lucky Blocks."


Геймплей.

Взрывы, бомбы и постройки - это про Destruction Simulator.
Для того, чтобы получать деньги - надо разрушать постройки. У тебя есть рюкзак, как и в каждом симуляторе. Когда ты сломаешь что-нибудь, то ты получаешь блоки, которые можно продать. 1 сломанный блок = 1 блоку который можно продать.
За повышение уровня открываются новые локации.  55 уровень - максимальный уровень, который есть на май 2020 года. В игре есть ранки - когда ты достигнешь 55 уровня можно будет сделать перерождение (rebirth) и тебе заново надо повышать уровень, покупать пушки, бомбы и бэгпаки. Но: за 2 ранк откроется новая локация за 2 ранк, за 3 тоже самое. Максимальный ранк - 3 (на май 2020 года.)

Кнопки.

Здесь вы можете узнать сколько у вас монет, блоков и уровень:
Rrl4asB0qjwjSyKhTktLqe9Rxl3bVk.png
А тут кнопки, которые вам понадобятся:
VHMwp3Mz3eeQqmTJJSgLE4QD9xWP1r.png

Локации.

Всего около 15 локаций (на май 2020 года.)
Локации за ранки:
1. За 2: Эмодзи
2. За 3: Скин нуба, зомби и начальный скин
Локации за уровни: 
1. За 1: Гонки
2. За 5: Стройка
3. За 10: Ферма
4. За 15: Деревня
5. За 20: Порт
6. За 25: Ракета, планеты и НЛО
7. За 30: Тюрьма
8. За 35: Греция
9. За 40: Замок
10: За 45: Небоскребы 
11: За 50: Вулкан
12: За 55: Башни
Как вы поняли, новые локации за уровень открываются каждые 5 уровней.
osD8op9rJx2nNBBKPnvwGuYheIp7HN.png
Магазин.
В магазине вы можете купить пушки, бомбы и бэгпаки.
У каждой пушки, бэгпака, бомбы можно узнать, сколько они сносят, сколько вмещают.

Про ранки и XP BOOST.
Когда ты делаешь rebirth (перерождение), то с каждым ранком тебе дают бонус. Все твои блоки умножаются на 2x, 3x и так далее. XP BOOST можно получить на 48 часов, когда появляются новые коды. Их можно узнать в твиттере или в описании игры. Также у тех у кого 2 и 3 ранк в чате перед никнэймом будет написано "Rank 2" или "Rank 3".

Мое мнение.
1) Почему я рекомендую эту игру? - Она затягивает тебя на несколько часов. Иногда даже интересно ломать какие-то постройки, открывать новые локации.

2) Легко ли зарабатывать деньги? - Сначала очень сложно, но чем выше твой уровень и ранк - тем больше денег ты получаешь. Лично мне получить легко.

3) Много ли предметов в магазине? - Да, много. Но пока-что новых предметов не добавляли. Некоторые из них требуют много денег. Я советую не покупать предмет за предметом. Например: ты купил предмет за 500 монет, а потом ты накопил и купил за 3000.

4) Играют мои друзья в эту игру, и как она им? - Да, играют. Моим друзьям нравится, затягивает.

5) Какая локация мне нравится? - Самая последняя за 55 уровень. А также за 45.

6) Часто ли бывают обновы в этом режиме? - Нет, и это главный минус. Обновы бывают раз в 2-3 месяца. Иногда и каждый месяц.

Спасибо за просмотр, пока!

daniilYanino avatar

daniilYanino

May 10, 2020 at 08:34 AM

СУПЕР ПИПУПЕР НУПЕР ГОВНУТЕР ИГРА АААУУУФФ

deill avatar

deill

May 10, 2020 at 09:09 PM

крутоооо

KirillFinfo avatar

KirillFinfo

May 11, 2020 at 07:35 PM

Лывппппппппппппппппппп паврпар
shaggerlost avatar

shaggerlost

May 12, 2020 at 05:30 PM

Прикольная игра
nikit4kulikov avatar

nikit4kulikov

May 12, 2020 at 05:34 PM

дурка завтра приедит за теми кто играет в роблокс

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