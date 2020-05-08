Обзор игры: Destruction Simulator

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StanislavMak4ik
May 8, 2020 at 10:11 PM
"Destruction Simulator" - Это симулятор, в котором ты можешь взрывать постройки, города, машины и многое другое! Этот режим от silky_dev, который создал еще один популярный плэйс под названием "Lucky Blocks."
Геймплей.
Взрывы, бомбы и постройки - это про Destruction Simulator.
Для того, чтобы получать деньги - надо разрушать постройки. У тебя есть рюкзак, как и в каждом симуляторе. Когда ты сломаешь что-нибудь, то ты получаешь блоки, которые можно продать. 1 сломанный блок = 1 блоку который можно продать.
За повышение уровня открываются новые локации. 55 уровень - максимальный уровень, который есть на май 2020 года. В игре есть ранки - когда ты достигнешь 55 уровня можно будет сделать перерождение (rebirth) и тебе заново надо повышать уровень, покупать пушки, бомбы и бэгпаки. Но: за 2 ранк откроется новая локация за 2 ранк, за 3 тоже самое. Максимальный ранк - 3 (на май 2020 года.)
Кнопки.
Здесь вы можете узнать сколько у вас монет, блоков и уровень:
А тут кнопки, которые вам понадобятся:
Локации.
Всего около 15 локаций (на май 2020 года.)
Локации за ранки:
1. За 2: Эмодзи
2. За 3: Скин нуба, зомби и начальный скин
Локации за уровни:
1. За 1: Гонки
2. За 5: Стройка
3. За 10: Ферма
4. За 15: Деревня
5. За 20: Порт
6. За 25: Ракета, планеты и НЛО
7. За 30: Тюрьма
8. За 35: Греция
9. За 40: Замок
10: За 45: Небоскребы
11: За 50: Вулкан
12: За 55: Башни
Как вы поняли, новые локации за уровень открываются каждые 5 уровней.
Магазин.
В магазине вы можете купить пушки, бомбы и бэгпаки.
У каждой пушки, бэгпака, бомбы можно узнать, сколько они сносят, сколько вмещают.
Про ранки и XP BOOST.
Когда ты делаешь rebirth (перерождение), то с каждым ранком тебе дают бонус. Все твои блоки умножаются на 2x, 3x и так далее. XP BOOST можно получить на 48 часов, когда появляются новые коды. Их можно узнать в твиттере или в описании игры. Также у тех у кого 2 и 3 ранк в чате перед никнэймом будет написано "Rank 2" или "Rank 3".
Мое мнение.
1) Почему я рекомендую эту игру? - Она затягивает тебя на несколько часов. Иногда даже интересно ломать какие-то постройки, открывать новые локации.
2) Легко ли зарабатывать деньги? - Сначала очень сложно, но чем выше твой уровень и ранк - тем больше денег ты получаешь. Лично мне получить легко.
3) Много ли предметов в магазине? - Да, много. Но пока-что новых предметов не добавляли. Некоторые из них требуют много денег. Я советую не покупать предмет за предметом. Например: ты купил предмет за 500 монет, а потом ты накопил и купил за 3000.
4) Играют мои друзья в эту игру, и как она им? - Да, играют. Моим друзьям нравится, затягивает.
5) Какая локация мне нравится? - Самая последняя за 55 уровень. А также за 45.
6) Часто ли бывают обновы в этом режиме? - Нет, и это главный минус. Обновы бывают раз в 2-3 месяца. Иногда и каждый месяц.
Спасибо за просмотр, пока!
daniilYanino
May 10, 2020 at 08:34 AM
deill
May 10, 2020 at 09:09 PM
KirillFinfo
May 11, 2020 at 07:35 PM
shaggerlost
May 12, 2020 at 05:30 PM
nikit4kulikov
May 12, 2020 at 05:34 PM
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