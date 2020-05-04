Lumber Tycoon 2

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Lumber Tycoon 2

petya56 avatar

petya56

May 4, 2020 at 08:36 AM

Всем привет, сегодня я хочу вам рассказать и показать некоторые деревья из Lumber Tycoon 2. ^ _^

Ну-с пожалуй не буду вас задерживать...


1. Elm Wood.

Эта древесина растет в большинстве биомов и может быть срезана разнообразными видами топоров(за исключением топора Candy Cane) . Хотя это дерево огромно, оно имеет наименьшую ценность в игре, даже меньше, чем дуб. Кроме того, древесина обычно используется для строительства среди многих игроков из-за ее размера и количества. 

6Ta6UjrzLP9mVIaFM359DoSa0CcJO3.png

2. Lava wood

Это единственное дерево которое растёт на пике вулкана. Игроки часто используют его для добычи денег, быстро и эффективно. Однако на вулкан взобраться не так то просто, вам будут мешать камни катящиеся прямо на вас когда вы будете подниматься на вулкан. Лучше всего рубить это дерево Fire axe (и, в меньшей степени Bird axe), Fire axe представлен в руках у меня на скриншоте. Лавовый лес может быть достигнут игроком только после того, как он успешно пройдет через препятствие . После очистки это дерево должно быть срублено и сброшено с вершины вулкана на основание.                                                                     qNJGnTbT0GUfCUzMtAJZYTNDntQjgI.png

  3.Gold Wood и Zombie Wood. Конечно те, кто знают кто такие зомби сразу догадались что зелёное дерево это и есть Zombie wood, а то что серое это и есть Gold wood(такое название т. к. внутри оно жёлтого цвета).  Gold wood редкий вид древесины, который находится в Болоте , наряду с Zombie wood. У дерева нет листьев, поэтому принято считать, что это мертвое дерево. Дабы рубить это дерево рекомендуется иметь хотя бы Silver Axe. До этого дерева можно добраться с вулкана используя машину(желательно с динамитом, дабы подорвать ландшафт и будет построен своеобразный мост через который можете проехать) и немного смекалки. Zombie Wood Этот вид древесины находится там же где и Gold Wood. Листья этого дерева, серые с гранитной текстурой и имеют квадратную поверхность. При распиливании это дерево очень ярко-зеленого цвета. Рубить это дерево рекомендуется иметь хотя бы Silver Axe. Это может вырасти до очень большого размера из-за того, как игра справляется с ростом дерева; деревья имеют максимальную высоту, до которой они могут расти, но не максимальную ширину. Поскольку его деревья растут горизонтально, а не вертикально, он может иметь неограниченный боковой размер до тех пор, пока он не будет расти выше максимальной высоты. u0pMXn3swffAZyoj6G3GIMsYYg6Xfz.png  4.Frost Wood    Оно растёт на пике Тайги. Добывать его можно почти всеми видами топоров. Внешность бревна состоит из гладкой белой коры. Тем не менее, в интерьере он имеет темно-синий цвет с ледяной текстурой Roblox. Листья этого дерева имеют текстуру стекла. Морозное дерево можно собирать с пика Тайги. Для расчистки валунов, блокирующих вход в Тайгу с помощью динамита.Даже после заполнения чертежей древесина сохранит свои скользкие качества. Это вдохновило многих игроков на изучение возможностей этого дерева. Как и у всех деревьев, скорость, с которой можно собирать дерево, зависит от силы топора, который использует игрок.    Доехав до пика Тайги, игрок встретит небольшую похожую на мост структуру, которую трудно пройти. При использовании автомобиля. Рекомендуется оставить здесь свои транспортные средства и пройти оставшуюся часть пути вверх, так как существует высокая вероятность того, что они упадут и приземлятся вверх ногами или застрянут на краю. При рубке деревьев есть склоны, где скользко, поэтому можно скинуть деревья, и они должны приземлиться под снежной аркой у входа в Тайга Пик. UQg5WSnlxixxgV10lbGlJXePijhFG0.png Вот я и рассказал о некоторых видов деревьев в Lumber Tycoon 2.  Надеюсь эта статья понравилась вам. С вами был petya56, всем удачи, всем пока!)
IliyaPlayerGamer avatar

IliyaPlayerGamer

May 4, 2020 at 08:55 AM

мне lumber tycoon 2 не очень зашёл

Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

May 4, 2020 at 11:08 AM

Спасибо за инфу
Pronoob22 avatar

Pronoob22

May 4, 2020 at 11:22 AM

Игра прикольная

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