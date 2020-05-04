Всем привет, сегодня я хочу вам рассказать и показать некоторые деревья из Lumber Tycoon 2. ^ _^

Ну-с пожалуй не буду вас задерживать...

1. Elm Wood.

Эта древесина растет в большинстве биомов и может быть срезана разнообразными видами топоров(за исключением топора Candy Cane) . Хотя это дерево огромно, оно имеет наименьшую ценность в игре, даже меньше, чем дуб. Кроме того, древесина обычно используется для строительства среди многих игроков из-за ее размера и количества.

2. Lava wood

Это единственное дерево которое растёт на пике вулкана. Игроки часто используют его для добычи денег, быстро и эффективно. Однако на вулкан взобраться не так то просто, вам будут мешать камни катящиеся прямо на вас когда вы будете подниматься на вулкан. Лучше всего рубить это дерево Fire axe (и, в меньшей степени Bird axe), Fire axe представлен в руках у меня на скриншоте. Лавовый лес может быть достигнут игроком только после того, как он успешно пройдет через препятствие . После очистки это дерево должно быть срублено и сброшено с вершины вулкана на основание.

3.Gold Wood и Zombie Wood.

Gold wood

Zombie Wood

.Frost Wood

Конечно те, кто знают кто такие зомби сразу догадались что зелёное дерево это и есть Zombie wood, а то что серое это и есть Gold wood(такое название т. к. внутри оно жёлтого цвета).редкий вид древесины, который находится в Болоте , наряду с Zombie wood. У дерева нет листьев, поэтому принято считать, что это мертвое дерево. Дабы рубить это дерево рекомендуется иметь хотя бы Silver Axe. До этого дерева можно добраться с вулкана используя машину(желательно с динамитом, дабы подорвать ландшафт и будет построен своеобразный мост через который можете проехать) и немного смекалки.Этот вид древесины находится там же где и Gold Wood. Листья этого дерева, серые с гранитной текстурой и имеют квадратную поверхность. При распиливании это дерево очень ярко-зеленого цвета. Рубить это дерево рекомендуется иметь хотя бы Silver Axe. Это может вырасти до очень большого размера из-за того, как игра справляется с ростом дерева; деревья имеют максимальную высоту, до которой они могут расти, но не максимальную ширину. Поскольку его деревья растут горизонтально, а не вертикально, он может иметь неограниченный боковой размер до тех пор, пока он не будет расти выше максимальной высоты.Оно растёт на пике Тайги. Добывать его можно почти всеми видами топоров. Внешность бревна состоит из гладкой белой коры. Тем не менее, в интерьере он имеет темно-синий цвет с ледяной текстурой Roblox. Листья этого дерева имеют текстуру стекла. Морозное дерево можно собирать с пика Тайги. Для расчистки валунов, блокирующих вход в Тайгу с помощью динамита.Даже после заполнения чертежей древесина сохранит свои скользкие качества. Это вдохновило многих игроков на изучение возможностей этого дерева. Как и у всех деревьев, скорость, с которой можно собирать дерево, зависит от силы топора, который использует игрок. Доехав до пика Тайги, игрок встретит небольшую похожую на мост структуру, которую трудно пройти. При использовании автомобиля. Рекомендуется оставить здесь свои транспортные средства и пройти оставшуюся часть пути вверх, так как существует высокая вероятность того, что они упадут и приземлятся вверх ногами или застрянут на краю. При рубке деревьев есть склоны, где скользко, поэтому можно скинуть деревья, и они должны приземлиться под снежной аркой у входа в Тайга Пик.Вот я и рассказал о некоторых видов деревьев в Lumber Tycoon 2. Надеюсь эта статья понравилась вам. С вами был petya56, всем удачи, всем пока!)