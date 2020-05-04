Horror Show (обзор)

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Horror Show (обзор)

Sad_Cookie avatar

Sad_Cookie

May 4, 2020 at 07:16 AM

Horror Show — хоррор-игра от Azur Games.


Приветстую, друзья мои! С Вами ILR, и это — обзор на Horror Show.

Сюжет в этой игре довольно банален (действительно, каждый день такое): игоку приходится убегать от маньяка или, играя за него, преследовать других игроков.
В игре есть несколько локаций: заброшенная психбольница, опустевший город, дремучий лес.
Также, там есть восемь персонажей, за которых можно играть — пять выживших и три маньяка. В начале игры отрыты только один маньяк и выживший.
Для того, чтобы разблокировать остальных, нужно собрать определенное количество карт, которые мжно получить, открыв сундук.

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Это онлайн-игра с двумя режимами: murderer (маньяк) и survior (выживший).
Для начала рассмотрим первый режим — murderer(маньяк). В этом режиме игрок должен преследовать четырех туристов, всячески препятствуя тому, чтобы они покинули локацию. Маньяк может выследить выжившего по следам зеленого цвета, кторые остаются за ним. Если выжившего ранили, его следы преобретают красный цвет, при этом он замедляется, и его проще поймать. Ранить выжившего можно два раза: после первого он имеет возможность убежать от маньяка. Если же выжившего ударили два раза подряд, он падает навзничь, и игрок-маньяк перетаскивает его в стальную клетку. Если всем выжившим удается, сплотившись, найти выход и убежать, маньяк проигрывает (нефиг людей топором по башке бить), т.к. его задачей является поймать всех игроков.

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Теперь о режиме survior (выживший). Задачей игрока-выжившего является (выжить, лол) найти способ сбежать из локации с маньяком. Для этого всегда есть несколько путей: можно открыть ворота, улететь на вертолете или уехать на машине. Рассмотрим самый интересный вариант — вертолет. Для того, чтобы за выжившим прилетел вертолет, нужно наладить связь и подать сигнал SOS (пылесос, блин). Но одному выжившему точно не справиться, поэтому четверо игроков, спасающихся от маньяка, должны научиться работать в команде и помогать друг другу. Выжившие могут вылечить раненого товарища, или помочь ему выбраться из клетки, в которю его запихнул маньяк. Вместе выжившие чинят элетрощитки, заводят машины и даже налаживают линии электропередач (как бы глупо это не звучало).

img1.jpg

Подводя итоги, хочу сказать, что все написанное ниже является лично моим мнением (не кидайте тапочками).

Это неплохая онлайн-игра в жанре хоррор, сильно напоминающая HorrorField, но все же отличающаяся от него.
В плюсы данной игры входит интересная атмосфера, хороший геймплей, неплохая графика и возможность играть за маньяка.
Что насчет минусов, так это баги. Но баги — не самое худшее!
После обновления, в этой игре появились кланы (?). В них не просто нет смысла, они изрядно мешают.
К примеру, если маньяк и несколько выживших принадлежать одному клану, маньяк не убивает выживших, а выжившие не сбегают и мешают другим игроками сбежать.
923-screenshot-horror-show.jpg
И все же, в эту игру стоит сыграть любителям онлайн-страшилок. Как по мне, она интересная и стоящая внимания.
С Вами был IRL, до встречи!
va2ra0rux9 avatar

va2ra0rux9

May 4, 2020 at 11:16 AM

это слищком страшная игра для меня
keeperon avatar

keeperon

May 4, 2020 at 11:42 AM

ниче так игрушка
pluse_wut avatar

pluse_wut

May 4, 2020 at 10:55 PM

страшно вырубай
Dianaxd123456r6 avatar

Dianaxd123456r6

May 4, 2020 at 11:07 PM

да игрушка всего навсього
Domestoska avatar

Domestoska

May 5, 2020 at 02:16 AM

ну да ну да пошел я нахрен
arakert_mamoru avatar

arakert_mamoru

May 5, 2020 at 11:30 AM

круто
kklog avatar

kklog

May 5, 2020 at 08:43 PM

Довольно прикольно
ya_blyat avatar

ya_blyat

May 5, 2020 at 10:54 PM

круто

mintochannel avatar

mintochannel

May 5, 2020 at 11:04 PM

Я тут за манька играть люблю...
600 avatar

600

May 6, 2020 at 07:27 PM

клас клас
Liza_vg avatar

Liza_vg

May 7, 2020 at 03:59 AM

Игра норм °-°
ya_blyat avatar

ya_blyat

May 8, 2020 at 12:25 PM

неплохо
Danil27 avatar

Danil27

May 8, 2020 at 12:48 PM

я когда за маньяка играю и всех убиваю я тупо один оставюсь типо все уже сдохли и я 1 хожу по карте

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