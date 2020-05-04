Horror Show (обзор)

Horror Show — хоррор-игра от Azur Games.

Приветстую, друзья мои! С Вами ILR, и это — обзор на Horror Show.Сюжет в этой игре довольно банален (действительно, каждый день такое): игоку приходится убегать от маньяка или, играя за него, преследовать других игроков.В игре есть несколько локаций: заброшенная психбольница, опустевший город, дремучий лес.Также, там есть восемь персонажей, за которых можно играть — пять выживших и три маньяка. В начале игры отрыты только один маньяк и выживший.Для того, чтобы разблокировать остальных, нужно собрать определенное количество карт, которые мжно получить, открыв сундук.Это онлайн-игра с двумя режимами: murderer (маньяк) и survior (выживший).Для начала рассмотрим первый режим — murderer(маньяк). В этом режиме игрок должен преследовать четырех туристов, всячески препятствуя тому, чтобы они покинули локацию. Маньяк может выследить выжившего по следам зеленого цвета, кторые остаются за ним. Если выжившего ранили, его следы преобретают красный цвет, при этом он замедляется, и его проще поймать. Ранить выжившего можно два раза: после первого он имеет возможность убежать от маньяка. Если же выжившего ударили два раза подряд, он падает навзничь, и игрок-маньяк перетаскивает его в стальную клетку. Если всем выжившим удается, сплотившись, найти выход и убежать, маньяк проигрывает (нефиг людей топором по башке бить), т.к. его задачей является поймать всех игроков.Теперь о режиме survior (выживший). Задачей игрока-выжившего является (выжить, лол) найти способ сбежать из локации с маньяком. Для этого всегда есть несколько путей: можно открыть ворота, улететь на вертолете или уехать на машине. Рассмотрим самый интересный вариант — вертолет. Для того, чтобы за выжившим прилетел вертолет, нужно наладить связь и подать сигнал SOS (пылесос, блин). Но одному выжившему точно не справиться, поэтому четверо игроков, спасающихся от маньяка, должны научиться работать в команде и помогать друг другу. Выжившие могут вылечить раненого товарища, или помочь ему выбраться из клетки, в которю его запихнул маньяк. Вместе выжившие чинят элетрощитки, заводят машины и даже налаживают линии электропередач (как бы глупо это не звучало).Подводя итоги, хочу сказать, что все написанное ниже является лично моим мнением (не кидайте тапочками).Это неплохая онлайн-игра в жанре хоррор, сильно напоминающая HorrorField, но все же отличающаяся от него.В плюсы данной игры входит интересная атмосфера, хороший геймплей, неплохая графика и возможность играть за маньяка.Что насчет минусов, так это баги. Но баги — не самое худшее!После обновления, в этой игре появились кланы (?). В них не просто нет смысла, они изрядно мешают.К примеру, если маньяк и несколько выживших принадлежать одному клану, маньяк не убивает выживших, а выжившие не сбегают и мешают другим игроками сбежать.И все же, в эту игру стоит сыграть любителям онлайн-страшилок. Как по мне, она интересная и стоящая внимания.С Вами был IRL, до встречи!