ОБЗОР НА ИГРУ PIGGY В ROBLOXДобро пожаловать в мою статью! Сегодня я сделаю обзор на игру piggy в roblox. Всё начинается с того, как свинья нас поймала на улице, и затащила в дом. Мы оказываемся в доме где разбросаны ключи. Во первых, надо нам найти зеленый ключ. Он может лежать где угодно. После того как его мы нашли, надо открыть дверь с зеленым замком который находится на первом этаже. Далее там будет лежать красный ключ (может рядом с ним лежать молоток). Мы берем красный ключ и бежим на 3 этаж. Там будет дверь с красным замком. Мы его открываем и там лежит голубой ключ (может также лежать доска, и гаечный ключ). Мы бежим на улицу. Там есть дверь с голубым замком. Мы его открываем, и там стоит генератор с шестерёнками. Шестеренки также могут быть разбросаны где угодно. Далее нам нужна доска которая может лежать на улице, в ванной комнате и где мы открывали красную дверь. Когда мы нашли доску мы бежим на 3 этаж и кладем доску. Дальше там есть генератор. Чтобы его активировать нам как раз нужен гаечный ключ. Когда мы его активировали мы бежим дальше в другую дверь. Если мы не активируем дверь, то если мы затронем лазеры то мы умрем. Так что нужен гаечный ключ. Там может лежать оранжевый ключ, молоток или шестерёнка. Но может быть по разному. Далее если там есть шестеренка то мы бежим вставлять ее в генератор который стоит на улице. Потом как мы найдем все шестерёнки то нам дадут белый ключ. Мы бежим с этим ключом к главной двери. Открываем ее и бежим брать молоток обратно. С помощью молотка мы отколачиваем доски у двери. Осталось нам открыть ключ-карту и активировать генератор. Мы бежим брать гаечный ключ который мы где-то оставили. Также активируем его. Осталось нам найти ключ-карту. Но для этого нам нужен оранжевый ключ. Который был на 3 этаже. Мы его берем и бежим в подвал там оранжевый замок. Мы его открываем бежим еще ниже там может лежать желтый ключ (также он может лежать в другом месте). Мы берём желтый ключ и бежим выше там сейф с жёлтым замком мы его открываем там лежит ключ-карта. Дальше мы бежим к главной двери прикладываем ключ-карту. И сбегаем из дома.
Но это еще не все. Там также есть другие карты.1 глава - дом
2 глава - тюрьма
3 глава - галерея
4 глава - лес
5 глава - школа
6 глава - Психушка
7 глава - метро
8 глава - цирк
9 глава - город
10 глава - Торговый центр
В разных главах у нас есть охранники. Там также есть разные режимы.Бот; игрок; бот + игрок; инфекция; убийца.
Сейчас расскажу про магазин. В магазине могут продавать скины и капканы.
Скины нам не чего не дают. Они просто для красоты.
Капканы даже очень полезная штука. Они выдаются свинье. Если игрок попадется на капкан, то свинья сможет легко поймать игрока. Но из капкана сбежать можно (4-8 секунд).
Вот некоторые фото с игры.
Ну вот такая прикольная игра. Спасибо тем кто прочитал эту статью.
Советую поиграть в эту игру.
Хмммммммммммммммммммммммм
ХАХАХАХАХАХ ААУУФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
хорошая графика и геймплей
очень интересно почитать было
Всем благодарю, кто прочитал!
сам проиграл не один час, игра топ
ыва куцпва пкц паы пук па
Ну что... я не буду это пробывать
Очень классный редим прошел все главы
Кстати с сбжетной линией зоть и не совсем такой классной
Игра о свинке пеппе и коронавирус
Самая классная карта это как по мне School
РЕЖИМ НИЧЕГО ИГРА ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
мне не очень нравится это
пигги это моя любимая игра играю каждый день
пигги это моя любимая игра играю каждый день кто любит пигги ставь лайк
проиграл не один час, игра топ