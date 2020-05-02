ОБЗОР НА ИГРУ PIGGY В ROBLOX

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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ОБЗОР НА ИГРУ PIGGY В ROBLOX

AlexRobloxGame avatar

AlexRobloxGame

May 2, 2020 at 01:35 PM

ОБЗОР НА ИГРУ PIGGY В ROBLOX


Добро пожаловать в мою статью! Сегодня я сделаю обзор на игру piggy в roblox. Всё начинается с того, как свинья нас поймала на улице, и затащила в дом. Мы оказываемся в доме где разбросаны ключи. Во первых, надо нам найти зеленый ключ. Он может лежать где угодно. После того как его мы нашли, надо открыть дверь с зеленым замком который находится на первом этаже. Далее там будет лежать красный ключ (может рядом с ним лежать молоток). Мы берем красный ключ и бежим на 3 этаж. Там будет дверь с красным замком. Мы его открываем и там лежит голубой ключ (может также лежать доска, и гаечный ключ). Мы бежим на улицу. Там есть дверь с голубым замком. Мы его открываем, и там стоит генератор с шестерёнками. Шестеренки также могут быть разбросаны где угодно. Далее нам нужна доска которая может лежать на улице, в ванной комнате и где мы открывали красную дверь. Когда мы нашли доску мы бежим на 3 этаж и кладем доску. Дальше там есть генератор. Чтобы его активировать нам как раз нужен гаечный ключ. Когда мы его активировали мы бежим дальше в другую дверь. Если мы не активируем дверь, то если мы затронем лазеры то мы умрем. Так что нужен гаечный ключ. Там может лежать оранжевый ключ, молоток или шестерёнка. Но может быть по разному. Далее если там есть шестеренка то мы бежим вставлять ее в генератор который стоит на улице. Потом как мы найдем все шестерёнки то нам дадут белый ключ. Мы бежим с этим ключом к главной двери. Открываем ее и бежим брать молоток обратно. С помощью молотка мы отколачиваем доски у двери. Осталось нам открыть ключ-карту и активировать генератор. Мы бежим брать гаечный ключ который мы где-то оставили. Также активируем его. Осталось нам найти ключ-карту. Но для этого нам нужен оранжевый ключ. Который был на 3 этаже. Мы его берем и бежим в подвал там оранжевый замок. Мы его открываем бежим еще ниже там может лежать желтый ключ (также он может лежать в другом месте). Мы берём желтый ключ и бежим выше там сейф с жёлтым замком мы его открываем там лежит ключ-карта. Дальше мы бежим к главной двери прикладываем ключ-карту. И сбегаем из дома.

Но это еще не все. Там также есть другие карты.

1 глава - дом
2 глава - тюрьма
3 глава - галерея
4 глава - лес
5 глава - школа
6 глава - Психушка
7 глава - метро
8 глава - цирк
9 глава - город
10 глава - Торговый центр

В разных главах у нас есть охранники. Там также есть разные режимы.

Бот; игрок; бот + игрок; инфекция; убийца.

Сейчас расскажу про магазин. В магазине могут продавать скины и капканы.

Скины нам не чего не дают. Они просто для красоты.
Капканы даже очень полезная штука. Они выдаются свинье. Если игрок попадется на капкан, то свинья сможет легко поймать игрока. Но из капкана сбежать можно (4-8 секунд).

Вот некоторые фото с игры.
maxresdefault.jpg
maxresdefault.jpg
maxresdefault.jpg
Ну вот такая прикольная игра. Спасибо тем кто прочитал эту статью.
Советую поиграть в эту игру.
Lokinys22 avatar

Lokinys22

May 2, 2020 at 02:42 PM

Хмммммммммммммммммммммммм
nastya7 avatar

nastya7

May 8, 2020 at 01:19 PM

Крутая игра
FORTNITE_X3R avatar

FORTNITE_X3R

May 8, 2020 at 08:18 PM

чётка
daniilYanino avatar

daniilYanino

May 10, 2020 at 08:32 AM

ХАХАХАХАХАХ ААУУФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
superafonya avatar

superafonya

May 10, 2020 at 10:59 AM

Крутая игра
vlad_titarenko avatar

vlad_titarenko

May 10, 2020 at 12:09 PM

хорошая графика и геймплей
Stalberok avatar

Stalberok

May 10, 2020 at 01:34 PM

норм "игра'
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

May 10, 2020 at 01:35 PM

очень интересно почитать было
Mistgan avatar

Mistgan

May 10, 2020 at 03:07 PM

idite nahui vse
MikortYouTube avatar

MikortYouTube

May 10, 2020 at 03:26 PM

привет
AlexRobloxGame avatar

AlexRobloxGame

May 10, 2020 at 03:27 PM

Всем благодарю, кто прочитал!
Limon1319 avatar

Limon1319

May 10, 2020 at 04:39 PM

сам проиграл не один час, игра топ
111155555mddfdf avatar

111155555mddfdf

May 10, 2020 at 11:56 PM

не очень
111155555mddfdf avatar

111155555mddfdf

May 10, 2020 at 11:57 PM

но в пинципе норм
gkuzk avatar

gkuzk

May 11, 2020 at 04:20 PM

*Понравилось Гоблину*
KirillFinfo avatar

KirillFinfo

May 11, 2020 at 07:36 PM

ыва куцпва пкц паы пук па
ya_blyat avatar

ya_blyat

May 11, 2020 at 10:05 PM

крутой режим
shaggerlost avatar

shaggerlost

May 12, 2020 at 12:16 AM

Ну что... я не буду это пробывать
TripleGhosty avatar

TripleGhosty

May 12, 2020 at 01:47 AM

Очень классный редим прошел все главы
TripleGhosty avatar

TripleGhosty

May 12, 2020 at 01:48 AM

Кстати с сбжетной линией зоть и не совсем такой классной
TripleGhosty avatar

TripleGhosty

May 12, 2020 at 01:49 AM

Игра о свинке пеппе и коронавирус
TripleGhosty avatar

TripleGhosty

May 12, 2020 at 01:50 AM

Самая классная карта это как по мне School
TripleGhosty avatar

TripleGhosty

May 12, 2020 at 01:50 AM

Там выжить сложно
Igrekon avatar

Igrekon

May 12, 2020 at 02:28 AM

лОЛ крутаааааааааааааа
LEVAGERT avatar

LEVAGERT

May 12, 2020 at 08:59 AM

режим приколний
ufhbr avatar

ufhbr

May 24, 2020 at 10:23 PM

Зачет
ramin228100 avatar

ramin228100

May 24, 2020 at 10:29 PM

xnj 'nj nfrjt tvft

ramin228100 avatar

ramin228100

May 24, 2020 at 10:29 PM

я тут первый ахаххаахх
Gesaw avatar

Gesaw

May 24, 2020 at 10:36 PM

Что за хренатень?
fredor5689 avatar

fredor5689

May 24, 2020 at 10:45 PM

РЕЖИМ НИЧЕГО ИГРА ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Arseniy_2511 avatar

Arseniy_2511

May 28, 2020 at 04:08 PM

не зашло
keeperon avatar

keeperon

May 28, 2020 at 04:45 PM

ага, где-то рядом
Medved40 avatar

Medved40

May 29, 2020 at 04:50 PM

опыт опыт опыт опыт
Anonymous1591388781 avatar

Anonymous1591388781

July 2, 2020 at 05:52 PM

да норм всё :p
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

July 2, 2020 at 07:51 PM

мне не очень нравится это
Piggypig avatar

Piggypig

July 2, 2020 at 08:07 PM

пигги это моя любимая игра играю каждый день
Piggypig avatar

Piggypig

July 2, 2020 at 08:08 PM

пигги это моя любимая игра играю каждый день кто любит пигги ставь лайк
he_s1mple avatar

he_s1mple

July 2, 2020 at 08:24 PM

проиграл не один час, игра топ
he_s1mple avatar

he_s1mple

July 2, 2020 at 08:25 PM

игра топ
123

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