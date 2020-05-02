ОБЗОР НА ИГРУ PIGGY В ROBLOX

Но это еще не все. Там также есть другие карты.В разных главах у нас есть охранники. Там также есть разные режимы.Сейчас расскажу про магазин. В магазине могут продавать скины и капканы.Скины нам не чего не дают. Они просто для красоты.Капканы даже очень полезная штука. Они выдаются свинье. Если игрок попадется на капкан, то свинья сможет легко поймать игрока. Но из капкана сбежать можно (4-8 секунд).Вот некоторые фото с игры.