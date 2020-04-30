Маскировка и типы снарядов

Механика маскировки и типы снарядов

Маскировка

У каждого танка в зависимости от размера и класса разный показатель маскировки.У ПТ бонус к маскировке,а у ЛТ одинаковая маскировка подвижной и неподвижной машины.

Дальность обнаружения=обзор врага -((обзор врага-50)*показатель маскировки/100

Если танк находится за укрытием, то расстояние засвета = 50м.



Показатель маскировки также зависит от прокачки экипажа,доппайка,инструкции"Укрытие на местности",камуфляжа,а также перков:маскировка(+100% к базовому показателю маскировки),боевое братство(все члены экипажа получают +5% к своему основному умению и ко всем дополнительным умениям) и оборудования: маскировачная сеть(только неподвижная машина),вентиляция.



Еще на маскировку могут влиять деревья и кусты.Если между твоим и танком противника находится маленький куст,то к показателю незаметности добавляется 25, а если большой-50.Сумируется не больше 2 кустов.Если танк стреляет,то в момент выстрела маскировка от кустов сбрасывается.Чтобы этого не происходило нужно отъезжать от кустов на 15м.

У танков есть две обзорные точки и габаритные точки.От обзорной точки постоянно расходятся лучи и если луч попадает в габаритную точку противника и обзора танка хватает, то танк противника светится.

Типы снарядов

В танках существует 4 типа снарядов: бронебойные, подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные.

Бронебойные снаряды не обладают высокими характеристиками бронепробития и скорости полета снаряда, но не сильно теряют бронепробитие с растоянием.

Подкалиберные снаряды чаще всего обладают хорошой скоростью полета снаряда, высоким бронепробитием, но сильно теряют его с расстоянием.

Кумулятивные снаряды летят с маленькой скоростью, обладают высоким бронепробитием и не теряю его с расстоянием. Но не могут адекватно пробивать экраны и катки. Также наносят самый большой урон модулям.

Осколочно-фугасные снаряды летят с маленькой скоростью, самое низкое бронепробитие, но повышеный урон по сравнению с другими типами снарядов. Также это единственный тип снарядов который наносит урон при непробитии брони. После взрыва создается сфера с радиусом разлета осколков и ищет самую тонкую точку брони. После чего урон рассчитывается по формуле:

Урон = базовый урон/2 - толщина брони * 1.3 * 1.15 (при наличии противоосколочного подбоя)

Также есть специальные снаряды каждого типа которые обладают большим бронепробитием, высокой стоимостью и всеми особенностями этого типа снарядов.







И небольшой бонус: камуфляж можно наносить только на корпус танка при этом маскировка будет такой же.Это позволит вам потратить меньше золота.