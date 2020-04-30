Маскировка и типы снарядов

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novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
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SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Маскировка и типы снарядов

OleN_StreLok avatar

OleN_StreLok

April 30, 2020 at 04:52 PM

Механика маскировки и типы снарядов


Маскировка      
У каждого танка в зависимости от размера и класса разный показатель маскировки.У ПТ бонус к маскировке,а у ЛТ одинаковая маскировка подвижной и неподвижной машины.     
Дальность обнаружения=обзор врага -((обзор врага-50)*показатель маскировки/100
Если танк находится за укрытием, то расстояние засвета = 50м.

Показатель маскировки также зависит от прокачки экипажа,доппайка,инструкции"Укрытие на местности",камуфляжа,а также перков:маскировка(+100% к базовому показателю маскировки),боевое братство(все члены экипажа получают +5% к своему основному умению и ко всем дополнительным умениям) и оборудования: маскировачная сеть(только неподвижная машина),вентиляция.

Еще на маскировку могут влиять деревья и кусты.Если между твоим и танком противника находится маленький куст,то к показателю незаметности добавляется 25, а если большой-50.Сумируется не больше 2 кустов.Если танк стреляет,то в момент выстрела маскировка от кустов сбрасывается.Чтобы этого не происходило нужно отъезжать от кустов на 15м.

У танков есть две обзорные точки и габаритные точки.От обзорной точки постоянно расходятся лучи и если луч попадает в габаритную точку противника и обзора танка хватает, то танк противника светится.

Типы снарядов

В танках существует 4 типа снарядов: бронебойные, подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные.

Бронебойные снаряды не обладают высокими характеристиками бронепробития и скорости полета снаряда, но  не сильно теряют бронепробитие с растоянием.

Подкалиберные снаряды чаще всего обладают хорошой скоростью полета снаряда, высоким бронепробитием, но сильно теряют его с расстоянием.

Кумулятивные снаряды летят с маленькой скоростью, обладают высоким бронепробитием и не теряю его с расстоянием. Но не могут адекватно пробивать экраны и катки. Также наносят самый большой урон модулям.

Осколочно-фугасные снаряды летят с маленькой скоростью, самое низкое бронепробитие, но повышеный урон по сравнению с другими типами снарядов. Также это единственный тип снарядов который наносит урон при непробитии брони. После взрыва создается сфера с радиусом разлета осколков и ищет самую тонкую точку брони. После чего урон рассчитывается по формуле:  

Урон = базовый урон/2 - толщина брони * 1.3 * 1.15 (при наличии противоосколочного подбоя)
Также есть специальные снаряды каждого типа которые обладают большим бронепробитием, высокой стоимостью и всеми особенностями этого типа снарядов. 



И небольшой бонус: камуфляж можно наносить только на корпус танка при этом маскировка будет такой же.Это позволит вам потратить меньше золота.

legend77752341 avatar

legend77752341

April 30, 2020 at 11:28 PM

о спасибкки)
OleN_StreLok avatar

OleN_StreLok

May 1, 2020 at 12:15 AM

пожалуйста
gamehager_00 avatar

gamehager_00

May 1, 2020 at 12:53 PM

клас спасибі!!!
gamehager_00 avatar

gamehager_00

May 1, 2020 at 12:55 PM

jopa666 avatar

jopa666

May 1, 2020 at 05:47 PM

ООО ООО найс иора
jopa666 avatar

jopa666

May 1, 2020 at 05:48 PM

найс игра
MrCharls avatar

MrCharls

November 12, 2020 at 05:50 PM

Продам акк в Вот блиц за кд (пишите в дискорд Charlly#5064)...

110000 avatar

110000

November 13, 2020 at 01:06 PM

Огогоооггоооогогооогог
110000 avatar

110000

November 13, 2020 at 01:06 PM

Игра классная
110000 avatar

110000

November 13, 2020 at 01:06 PM

Огонь лол дол бол
110000 avatar

110000

November 13, 2020 at 01:06 PM

Огонь лол дол бол
Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

November 13, 2020 at 01:20 PM

что это за игра
IGROKfggcbgf avatar

IGROKfggcbgf

November 14, 2020 at 01:37 AM

Ой приольная игра я часто придатель
Azeliya avatar

Azeliya

November 14, 2020 at 12:50 PM

классная игра
Toma17 avatar

Toma17

November 14, 2020 at 01:36 PM

Даволно таки интересно.
Eugen89 avatar

Eugen89

November 15, 2020 at 04:14 AM

Механика маскировки и типы снарядов в ныне популярной Among Us.
ПРО КАКУЮ ИГРУ СТАТЬЯ??
789654123mn avatar

789654123mn

February 9, 2021 at 01:11 AM

интересненько
makik avatar

makik

February 9, 2021 at 11:58 AM

kkkkkk
makik avatar

makik

February 10, 2021 at 07:45 PM

kkkkiiiillll
Stapikad9813 avatar

Stapikad9813

February 10, 2021 at 10:29 PM

Игра была супер
8TITAN8 avatar

8TITAN8

February 11, 2021 at 05:43 PM

Всем привет
makik avatar

makik

February 12, 2021 at 09:58 AM

пр lll????????
rik17 avatar

rik17

February 14, 2021 at 06:16 PM

what????
Teplocot avatar

Teplocot

February 14, 2021 at 06:43 PM

какакауакакпсам
tweelareN avatar

tweelareN

February 14, 2021 at 07:44 PM

что??
vasakkch avatar

vasakkch

February 14, 2021 at 08:24 PM

Мы не поняли что аквытрпоквыут раквтраткврдлывакдраыт двдрвадырь атврьт арьавдыцроадвраьвыораворшлапвеыльравпыджорпщзлждлрпвлождаолджлпаодоважождрозжкдгонзоекзщьозщелгозщ
Clo0od1 avatar

Clo0od1

February 14, 2021 at 08:24 PM

класная игра

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