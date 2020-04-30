Маскировка и типы снарядов

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OleN_StreLok
April 30, 2020 at 04:52 PM
Механика маскировки и типы снарядов
Маскировка
У каждого танка в зависимости от размера и класса разный показатель маскировки.У ПТ бонус к маскировке,а у ЛТ одинаковая маскировка подвижной и неподвижной машины.
Дальность обнаружения=обзор врага -((обзор врага-50)*показатель маскировки/100
Если танк находится за укрытием, то расстояние засвета = 50м.
Показатель маскировки также зависит от прокачки экипажа,доппайка,инструкции"Укрытие на местности",камуфляжа,а также перков:маскировка(+100% к базовому показателю маскировки),боевое братство(все члены экипажа получают +5% к своему основному умению и ко всем дополнительным умениям) и оборудования: маскировачная сеть(только неподвижная машина),вентиляция.
Еще на маскировку могут влиять деревья и кусты.Если между твоим и танком противника находится маленький куст,то к показателю незаметности добавляется 25, а если большой-50.Сумируется не больше 2 кустов.Если танк стреляет,то в момент выстрела маскировка от кустов сбрасывается.Чтобы этого не происходило нужно отъезжать от кустов на 15м.
У танков есть две обзорные точки и габаритные точки.От обзорной точки постоянно расходятся лучи и если луч попадает в габаритную точку противника и обзора танка хватает, то танк противника светится.
Типы снарядов
В танках существует 4 типа снарядов: бронебойные, подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные.
Бронебойные снаряды не обладают высокими характеристиками бронепробития и скорости полета снаряда, но не сильно теряют бронепробитие с растоянием.
Подкалиберные снаряды чаще всего обладают хорошой скоростью полета снаряда, высоким бронепробитием, но сильно теряют его с расстоянием.
Кумулятивные снаряды летят с маленькой скоростью, обладают высоким бронепробитием и не теряю его с расстоянием. Но не могут адекватно пробивать экраны и катки. Также наносят самый большой урон модулям.
Осколочно-фугасные снаряды летят с маленькой скоростью, самое низкое бронепробитие, но повышеный урон по сравнению с другими типами снарядов. Также это единственный тип снарядов который наносит урон при непробитии брони. После взрыва создается сфера с радиусом разлета осколков и ищет самую тонкую точку брони. После чего урон рассчитывается по формуле:
Урон = базовый урон/2 - толщина брони * 1.3 * 1.15 (при наличии противоосколочного подбоя)
Также есть специальные снаряды каждого типа которые обладают большим бронепробитием, высокой стоимостью и всеми особенностями этого типа снарядов.
И небольшой бонус: камуфляж можно наносить только на корпус танка при этом маскировка будет такой же.Это позволит вам потратить меньше золота.
legend77752341
April 30, 2020 at 11:28 PM
OleN_StreLok
May 1, 2020 at 12:15 AM
gamehager_00
May 1, 2020 at 12:53 PM
gamehager_00
May 1, 2020 at 12:55 PM
jopa666
May 1, 2020 at 05:47 PM
jopa666
May 1, 2020 at 05:48 PM
MrCharls
November 12, 2020 at 05:50 PM
110000
November 13, 2020 at 01:06 PM
110000
November 13, 2020 at 01:06 PM
110000
November 13, 2020 at 01:06 PM
110000
November 13, 2020 at 01:06 PM
Vladislav13568
November 13, 2020 at 01:20 PM
IGROKfggcbgf
November 14, 2020 at 01:37 AM
Azeliya
November 14, 2020 at 12:50 PM
Toma17
November 14, 2020 at 01:36 PM
Eugen89
November 15, 2020 at 04:14 AM
789654123mn
February 9, 2021 at 01:11 AM
makik
February 9, 2021 at 11:58 AM
makik
February 10, 2021 at 07:45 PM
Stapikad9813
February 10, 2021 at 10:29 PM
8TITAN8
February 11, 2021 at 05:43 PM
makik
February 12, 2021 at 09:58 AM
rik17
February 14, 2021 at 06:16 PM
Teplocot
February 14, 2021 at 06:43 PM
tweelareN
February 14, 2021 at 07:44 PM
vasakkch
February 14, 2021 at 08:24 PM
Clo0od1
February 14, 2021 at 08:24 PM
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