фортнайт умер....

данная игра как Fortnite умерает так как ее покинуло много киберспортивних игроков как 7ssk7 или популярние стримери как buster и evelone помянем наших лучших кумиров(
Это так но фртнайт держится И скоро будет ивент
да но ивент спустя такое время популярность фортнайта упал много багов лаги в фортнайте поетому ивент ничего не поменяет в фортайте кроме онлайна стримеров
Как только появилась эта игра она уже умерла
Много ты понимаешь... Cooljack...
нормально зато новички внедрябтся и для неопытных играть норм