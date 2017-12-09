Что делать если не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam"

При выполнении заданий из раздела Giveaway у некоторых пользователей не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam", а если не выполено хотя бы одного из условий получить игру не получится.
Данная проблема возникает если пользователь менял аккаунт стима либо же занимался его продвинутой настройкой. Я и сам столкнулся с этой проблемой, поиск в сети к сожалению ничего не дал, только убедил в том что я такой не один. Решение проблемы как не странно лежало на поверхности, нужно было просто выполнить несколько простых условий:
- При выполнении заданий нужно обязательно их выполнять войдя в тот же стим-аккаунт что был привязан при выполнении первого задания (сменить можно обратившись к Misty)
- В настройках безопасности аккаунта стима нужно обязательно изменить тип профиля на Открытый (зайти в профиль, нажать "редактировать профиль" и в настройках приватности выставить настройки как на скриншоте ниже и нажать кнопку "Сохранить изменения")
- Ну и отключить все блокировщики рекламы и прочего, они мешают сайту нормально работать
Все, после выполнения этих не сложных условий задачи связанные со стимом будут корректно засчитываться.
большой волосатий писюн в масле