Что делать если не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam"

При выполнении заданий из раздела Giveaway у некоторых пользователей не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam", а если не выполено хотя бы одного из условий получить игру не получится.

Данная проблема возникает если пользователь менял аккаунт стима либо же занимался его продвинутой настройкой. Я и сам столкнулся с этой проблемой, поиск в сети к сожалению ничего не дал, только убедил в том что я такой не один. Решение проблемы как не странно лежало на поверхности, нужно было просто выполнить несколько простых условий: