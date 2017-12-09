Что делать если не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam"

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Atia
Atia
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lyz3r1234
Gem210
Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Назад к форуму От пользователей

Что делать если не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam"

sotenak avatar

sotenak

December 9, 2017 at 08:17 PM

При выполнении заданий из раздела Giveaway у некоторых пользователей не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam", а если не выполено хотя бы одного из условий получить игру не получится. 


Данная проблема возникает если пользователь менял аккаунт стима либо же занимался его продвинутой настройкой. Я и сам столкнулся с этой проблемой, поиск в сети к сожалению ничего не дал, только убедил в том что я такой не один. Решение проблемы как не странно лежало на поверхности, нужно было просто выполнить несколько простых условий:

  1. При выполнении заданий нужно обязательно их выполнять войдя в тот же стим-аккаунт что был привязан при выполнении первого задания (сменить можно обратившись к Misty)
  2. В настройках безопасности аккаунта стима нужно обязательно изменить тип профиля на Открытый (зайти в профиль, нажать "редактировать профиль" и в настройках приватности выставить настройки как на скриншоте ниже и нажать кнопку "Сохранить изменения")
  3. Ну и отключить все блокировщики рекламы и прочего, они мешают сайту нормально работать

    Все, после выполнения этих не сложных условий задачи связанные со стимом будут корректно засчитываться.
Tettro333 avatar

Tettro333

December 10, 2017 at 04:39 AM

Спасибо!
rifer19 avatar

rifer19

June 14, 2019 at 01:07 PM

прикольно
headshot15 avatar

headshot15

June 15, 2019 at 01:14 PM

это очень плохо

Zevr12 avatar

Zevr12

June 18, 2019 at 10:51 AM

не работает
amyxiano avatar

amyxiano

June 19, 2019 at 12:19 PM

Почему, работает.
MelShlemming avatar

MelShlemming

June 19, 2019 at 09:21 PM

Выключайте адблоки.
Zevr12 avatar

Zevr12

June 19, 2019 at 11:00 PM

Не помагает
daniyar_daniyar avatar

daniyar_daniyar

June 20, 2019 at 09:59 AM

все норм
RockBY avatar

RockBY

February 5, 2022 at 04:18 PM

унылое разводилова.
safinao avatar

safinao

February 5, 2022 at 06:01 PM

развод

deviltm avatar

deviltm

February 5, 2022 at 07:28 PM

все норм
Anonymous1644172109 avatar

Anonymous1644172109

February 7, 2022 at 01:13 AM

большой волосатий писюн в масле

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Что делать если не засчитывается выполнение задания "Присоединись к группе Steam" на форуме От пользователей на Gamehag