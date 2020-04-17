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Всё о Бенди

AgentGYt2 avatar

AgentGYt2

April 17, 2020 at 02:11 PM

Здесь и далее прохождение хоррор игры Бенди и чернильная машина


AksRaxNUDzDMO9AkJkTGg5LMNt19jr.jpg       Bendy and the Ink Machine

            В этой игре в лобби мы никак не можем узнать облик преследующего монстра, а только рисунок. Начало необычное - нам показывают письмо, в котором написано, чтобы мы пришли в старую студию по рисованию мультиков, где работал Генри (главный герой). Мы входим, а дверь закрывается. Как Вы поняли, цель - пройти испытание и вернуться домой. Мы выполняем нетрудные задания, подходим к чернильной машине и видим скример (то есть то, что заставляет нас испугаться) - выскакивает голова Бенди из-за заколоченной досками проёму. Мы бежим к выходу, и в последний момент пол проваливается и мы оказались в подземной части студии. Дальше мы находим топор, потом пентаграмму, где мы падаем в обморок.
   Дальше во второй главе мы увидим чернильных монстров и Сэмми Лоуренса - тоже работал в студии - который хочет нас привести в жертву для Бенди. Мы распутываем верёвку и бежим от этого места. Идём к двери, но перед нами появляется страшный Бенди. Мы бежим от него, вбегаем в дверь, закрываем её и блокируем. Мы находим Бориса, и с ним начинается 3 глава.
   Мы выполняем задания Алисы Ангела, передвигаясь по лифту на разные этажи. Когда выполняем последнюю миссию, мы заходим в лифт, и он (Спасибо Алисе!) падает.
  В 4 главе мы находим аттракционы и чернильных людей. Мы проходим задания, открываем дверь, находим вагонетку, едем и находим злого и толстого Бориса, который регулярно бросает чернильный сгусток, и мы из него в особом автомате делаем одноразовое оружие, и после трёх ударов им Борис умирает, и Алиса несётся на нас с кинжалом, но сзади её убивает Алиса с нормальным лицом и Борис с механической рукой.        В 5, последней главе, нас держат взаперти, и вдруг оказывается, что Бенди рядом, и Борис с Алисой убегают, не открывая нашу клетку. Мы с помощью волшебного зеркала находим оружие и выбираемся. Находим катер и плывём. На моторе регулярно появляются сгустки чернил, которые останавливают движение. Их можно убрать, если использовать оружие. После первых сгустков мы находим огромную руку, которую надо избежать. Мы находим берег, видим много домов, а в конце - заслон из досок. Мы подходим, хотим их разрушить, но появляется Сэмми Лоуренс, который был с топором. После нанесения ему нескольких ударов маска спадает, и он убегает, закрывая лицо. Мы бежим за ним, но он резко берёт нас за шкирку, и хочет нас разрубить топором. Но сзади появляется Борис и Алиса, и помогают нам не умереть. После этого на нас нападает толпа чернильных монстров и жителей. После этого находим верный путь, и падаем ещё ниже. Дальше мы открываем сейф, выполняя трудную миссию, в котором ничего нет. Сзади подходят Борис и Алиса, и мы идём дальше, ломая дверь. После того, как мы перейдём чернильное озеро, мы попадём в огромную чернильную машину. Мы доходим до центра, где есть запись Джоуи Дрю. После этого Бенди мутирует в другой облик.ldyEKcRpKhpqzVKwRuG3L4VMU7qV6R.jpg Мы выполняем несложные задания, возвращаемся в зал и вставляем бобину с надписью "Конец", и Бенди растворяется. Мы оказываемся в квартире, где после разговора с Джоуи мы возвращаемся в начало. Грустно, да? Мы проходили игру, чтобы вернуться в начало? Но мы после 1 прохождения игры получаем в начале зеркало, и мы можем искать скрытые надписи...
Anonymous1586418105 avatar

Anonymous1586418105

April 17, 2020 at 02:33 PM

Бенди дерьмо чернильное
TimBoom2009 avatar

TimBoom2009

April 17, 2020 at 04:19 PM

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chaok avatar

chaok

May 7, 2020 at 08:37 AM

всё больше замечаю что кто-то старается пишет статью, а её никто не читает


SHIBAKA2424 avatar

SHIBAKA2424

May 7, 2020 at 04:02 PM

просто сделай нам машину и умри
Namor_Son avatar

Namor_Son

May 7, 2020 at 09:55 PM

норм игра???

600 avatar

600

May 8, 2020 at 11:12 AM

ну игра так себе лучше скачать hitman и ето будет намного лучше
nikitakosterin337 avatar

nikitakosterin337

May 8, 2020 at 12:40 PM

Балдеж
Danil27 avatar

Danil27

May 8, 2020 at 12:47 PM

кто бенди проходил?
LeonSandyCrowLucas avatar

LeonSandyCrowLucas

May 8, 2020 at 01:06 PM

Бенди крутая игра я смотрел и обзоры и сам играл
haiwarth avatar

haiwarth

May 8, 2020 at 02:48 PM

Знаком с игрой только по видео-прохождениям
SuperKasyan avatar

SuperKasyan

May 8, 2020 at 02:52 PM

люблю бееннди смотерл прохождение у декарта

SaLaTiK_YT avatar

SaLaTiK_YT

May 8, 2020 at 03:37 PM

Мне игра знакома, сам я не играл, но смотрел прохождение других
Anonymous1588717988 avatar

Anonymous1588717988

May 8, 2020 at 03:42 PM

Вы о чём?
Sans234214 avatar

Sans234214

May 8, 2020 at 04:21 PM

Ызвщлвьвтвьвьвьвьчьчвьвььввьалвозвщвлвлвлвлвлввлрвоввовоаоврврврвргвшвлвоаоаоаооаоаопоаовоулвшшааооааоаоаооаовоаоаоагаоаоаоаоаоаоаоаоаоаооаоаовшщвшвовосчитвовоушыулвщвщшвлволвовоаивоаоалаоаоаоаоаоаоао
Dimasik_666 avatar

Dimasik_666

May 10, 2020 at 09:27 AM

прикольная игра про хоррор:thumbsup:
caxapok7363 avatar

caxapok7363

June 29, 2020 at 09:46 PM

думаю это самое лутчее приложение в мире
eva4ka666 avatar

eva4ka666

June 29, 2020 at 10:21 PM

хорошо игрушка, сама не играла но вроде норм
blockistas avatar

blockistas

June 29, 2020 at 11:03 PM

всё больше замечаю что кто-то старается пишет статью, а её никто не читаетхорошо игрушка, сама не играла но вроде нормприкольная игра про хоррор:thumbsup:
Verapro197 avatar

Verapro197

June 30, 2020 at 04:38 AM

Игра крутая но я в нее не играла
cs101 avatar

cs101

June 30, 2020 at 04:54 AM

у вас машина не сломалась, у вас документы просроченные на неё и мы её отключили. Слава Арстотцке!
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

June 30, 2020 at 11:37 AM

прикольная игра, ндо поиграть
renat7 avatar

renat7

July 2, 2020 at 10:31 AM

я сам в неё не играл
Anonymous1591388781 avatar

Anonymous1591388781

July 2, 2020 at 05:40 PM

Я играла игра крутая :D
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