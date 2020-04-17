Всё о Бенди

Здесь и далее прохождение хоррор игры Бенди и чернильная машина

В этой игре в лобби мы никак не можем узнать облик преследующего монстра, а только рисунок. Начало необычное - нам показывают письмо, в котором написано, чтобы мы пришли в старую студию по рисованию мультиков, где работал Генри (главный герой). Мы входим, а дверь закрывается. Как Вы поняли, цель - пройти испытание и вернуться домой. Мы выполняем нетрудные задания, подходим к чернильной машине и видим скример (то есть то, что заставляет нас испугаться) - выскакивает голова Бенди из-за заколоченной досками проёму. Мы бежим к выходу, и в последний момент пол проваливается и мы оказались в подземной части студии. Дальше мы находим топор, потом пентаграмму, где мы падаем в обморок.Дальше во второй главе мы увидим чернильных монстров и Сэмми Лоуренса - тоже работал в студии - который хочет нас привести в жертву для Бенди. Мы распутываем верёвку и бежим от этого места. Идём к двери, но перед нами появляется страшный Бенди. Мы бежим от него, вбегаем в дверь, закрываем её и блокируем. Мы находим Бориса, и с ним начинается 3 глава.Мы выполняем задания Алисы Ангела, передвигаясь по лифту на разные этажи. Когда выполняем последнюю миссию, мы заходим в лифт, и он (Спасибо Алисе!) падает.В 4 главе мы находим аттракционы и чернильных людей. Мы проходим задания, открываем дверь, находим вагонетку, едем и находим злого и толстого Бориса, который регулярно бросает чернильный сгусток, и мы из него в особом автомате делаем одноразовое оружие, и после трёх ударов им Борис умирает, и Алиса несётся на нас с кинжалом, но сзади её убивает Алиса с нормальным лицом и Борис с механической рукой. В 5, последней главе, нас держат взаперти, и вдруг оказывается, что Бенди рядом, и Борис с Алисой убегают, не открывая нашу клетку. Мы с помощью волшебного зеркала находим оружие и выбираемся. Находим катер и плывём. На моторе регулярно появляются сгустки чернил, которые останавливают движение. Их можно убрать, если использовать оружие. После первых сгустков мы находим огромную руку, которую надо избежать. Мы находим берег, видим много домов, а в конце - заслон из досок. Мы подходим, хотим их разрушить, но появляется Сэмми Лоуренс, который был с топором. После нанесения ему нескольких ударов маска спадает, и он убегает, закрывая лицо. Мы бежим за ним, но он резко берёт нас за шкирку, и хочет нас разрубить топором. Но сзади появляется Борис и Алиса, и помогают нам не умереть. После этого на нас нападает толпа чернильных монстров и жителей. После этого находим верный путь, и падаем ещё ниже. Дальше мы открываем сейф, выполняя трудную миссию, в котором ничего нет. Сзади подходят Борис и Алиса, и мы идём дальше, ломая дверь. После того, как мы перейдём чернильное озеро, мы попадём в огромную чернильную машину. Мы доходим до центра, где есть запись Джоуи Дрю. После этого Бенди мутирует в другой облик.Мы выполняем несложные задания, возвращаемся в зал и вставляем бобину с надписью "Конец", и Бенди растворяется. Мы оказываемся в квартире, где после разговора с Джоуи мы возвращаемся в начало. Грустно, да? Мы проходили игру, чтобы вернуться в начало? Но мы после 1 прохождения игры получаем в начале зеркало, и мы можем искать скрытые надписи...