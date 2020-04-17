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Что такое Nancy Drew: Secrets Can Kill?

ReD_voron_56 avatar

ReD_voron_56

April 17, 2020 at 05:14 AM

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим Nancy Drew: Secrets Can Kill. Нэнси Дрю: Секреты могут убивать - первая часть из серии игр по Нэнси Дрю.


Немножко информации об игре.

Серия игр по Нэнси стала выходить с 1998 году, благодаря разработчикам из компании Her Interactive. Но началось все с книг Кэролин Кин в жанре детектив. Также выходили фильмы и сериалы. Игры на русский переводила и выпускала компания Новый Диск. Именно после этой игры Her Interactive стала популярна, и студия определила свой путь, разработчиков логических игр.

Сюжет.

Игра начинается с письма, которая Нэнси написала своему отцу, через него мы узнаем, что Нэнси отдыхает во Флориде у тети Элоизы. И как в книгах, так и здесь, где главная героиня отдыхает, там всегда произойдет какое-нибудь происшествие. В местной школе убивают одного из учеников. Элоиза просит Нэнси влиться в коллектив школы под видом ученицы и собрать информацию об убийстве, ведь полиция не нашла улик. А расспрашивать мы будем таких персонажей как – 1. Конни Уотсон (молодая студентка, которая увлекается дзюдо, хоть и скрывает это), 2. Дерел Грей (работает в кафе), 3. Гектор Санчес известен так же под кличкой Халк (спортсмен, качок и просто красавец), 4. Хол Танака (студент по обмену из Японии, сидит над книгами сутками напролет, мечтая заполучить стипендию (у меня была такая же мечта)). И с помощью этих людей вы должны будете раскрыть это преступление.tHf7RzYNynGBY2CBqQJpj9t7OqMC6O.png

Гемплей, локации и другая информация об игре.

Хочу начать с того, что в этой игре есть 3 уровня сложности: Младший детектив, Старший детектив, Опытный детектив. И чем они отличаются? Чем выше уровень сложности, тем сложнее головоломки, все, в первой части уровень сложности большой роли не играет (ибо головоломок всего 2-3 на всю игру), но в следующих частях это будет менять игру. Начинается игра и что мы видим, по краям какая-то голубая рамка, внизу две плитки которые разделены друг от друга и в середине маленький экран с игрой, что это?  Я сейчас все объясню. На этой рамке, на правой стороне расположена кнопка выхода в меню, а на левой стороне знак вопроса, помощь. Самая большая плитка внизу, ее используют для разговора, там будут появляться реплики и диалоги. Поменьше плитка это инвентарь Нэнси. И почему же сделали так? Не известно, но я думаю, что так удобнее, ведь когда играешь в квест тебе нельзя прерывать игру, а иначе, что-то упустишь, а тут и инвентарь и окно диалога все под глазами, мне это решение разработчиков нравится. Wjl1wkPMfh1YiSl0MUu7ujTenKf30v.png 
Локаций в игре по сравнение с другими частями среднее количество. Первая локация это дом тети Элоизы, стартовая локация, в которой можно и телевизор посмотреть (по сюжету), и книгу про цветы почитать. Школа, где собственно и произошло убийство, в этой локации есть и школьная библиотека и котельная. Кафе “Максимум” где работает Дерел и где можно стянуть половник на кухне, и поиграть на игровых автоматах или послушать музыку в музыкальном автомате. И последняя локация Аптека “Ванделей”, на которой нечего делать, нужна будет тока в конце. Музыка в игре шикарная, особенно на карте.eUlFsR4LBMlfH01vTLsZruAwbzWWhF.png    

Игра устарела.

Да и с этим не поспоришь, игре уже более 20 лет. Но ребята из Her Interactive собрались и в 2010 году выпустили Remastered этой игры в честь 80-летие Нэнси Дрю. Обновили графику, изменили сюжет, добавили нового персонажа Детектива Бича и напихали в игру куча пасхалок и отсылок на предыдущие игры. Но что-то и вырезали, например Аптеку “Ванделей”, вырезали музыку, которая играла на карте, теперь там мертвая тишина. Изменили интерфейс, добавили телефон, с которого можно звонить и играть в мини-игры (но обо всем этом я расскажу в следующих статьях).
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Мое мнение и Итог.

Познакомился с игрой давно, в классе так 3-4. Мой лучший друг дал мне диск и сказал, что это крутая игра, и я должен попробовать. Я сыграл, и мне понравилось, и с тех пор я не пропускаю ни одну часть Нэнси Дрю. А решил создать серию статей о каждой части, потому что в этом году вышла 33 часть серии. И мне хотелось, чтоб об этой игре знало больше людей.

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