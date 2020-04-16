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Roblox. Обзор на Car Crushers 2

KoNb_v_PaJITo avatar

KoNb_v_PaJITo

April 16, 2020 at 02:49 AM

Данная игра является частичкой вселенной игр Roblox. В данной игре вам придется уничтожать машины на мелкие кусочки, и получать за это деньги. В игре более 200 разных машин, автобусов, грузовиков. Краш тесты в стороне не оставили, их около 44. 

Можно не только ломать машины, но и устраивать на них гонки с друзьями! Карта довольно огромная.

Однако, данная игра не для слабых ПК. Настройки конечно позволят снизить лаги, но далеко не во всех случаях они пропадают.

А теперь по подробнее.


Первые шаги


Если вы зайдете в первый раз, вам будет доступно не многое количество машин, а именно 5. Деньги можно заработать на краш тестах. Они, краш тесты, тоже ограничены. Новые краш тесты вы сможете открыть по разрушенными вами "запчастями" от машины, Part.

В лобби вы можете перейти в особый режим игры Дерби. В данном режиме вы можете сражаться с игроками в разных режимах матча. В основном необходимо таранить машины противника. Режимов игры несколько:

  • Juggernaut — 1 игроку предоставляется выбор, выбрать танк или здоровый грузовик с жатками, его называют шредером. Остальным необходимо выбрать классические машины. Задача остальных игроков уничтожить шредера. Однако не все так просто. Носовая(передняя) часть т/с шредера неуязвима и имеет повышенный урон при столкновении. При убийстве шредера необходимо целится в борт(боковую часть) или в карму(заднюю часть).
  • Резня — классический режим игры. Каждый сам за себя.
  • Команда против команды — классический режим игры. Одна команда уничтожает другую.
  • Передача бомбы — 1 игроку дается бомба, его задача передать бомбу тараном любому игроку. По истечению таймера бомбы, игрок выбывает из игры и ждет начала следующего раунда.
  • Tank Battle — все игроки получают танки. Задача уничтожить все танки и выжить. Возрождение запрещено. Последний выживший побеждает.(королевская битва)

Однако как же мне вызвать машину? Я хочу играть один! Довольно просто. Нажмите на 'Dealership' в верхней части вашего экрана.(см. скрин)

FwdIj4pOGHIyPNsamZoZM5kUL3O84u.png

Выберите любую машину из доступных в предложенном списке. Из доступных(не VIP машины и машины не от группы) я бы порекомендовал UAZ 425(если вы не знаете как он выглядит, посмотрите на скрин ниже), за его полное уничтожение вы получите 1050 денег, и 110 Part`ов. Для начала довольно неплохая сумма.

Под кнопкой Dealership вы можете посмотреть прогресс получения новой машины, более дорогой чем ваша.
Еще ниже можно скрыть лишнее меню.(Dealership, прогресс следующей машины)

Далее, вам следует найти нужное направление, а именно Row 1(Дословно Ряд 1)(Обычно вы появляетесь в случайном направлении). Там вам будет доступно 10 краш тестов. Что бы выбрать приоритетное направление появления, нажмите на шестеренку, справа от Dealership. Пролистайте вниз до Preferred Vehicle Spawnpoint и выберите Row 1.

Ниже скрин как он выглядит.

ti7241cEJxNsjeiBFmzI6kZvFml8ox.png

Я крайне не рекомендую "The Speed Crash test"(от лобби справа, по счету третий краш тест). В данном краш тесте вам предстоит разогнать свою а/м до приличной скорости, однако стартовые машины на это не способны.

Наиболее прибыльные начальные краш тесты: "The Swamill"(от лобби слева, по счету второй краш тест), "The Freezer"(от лобби слева, по счету первый краш тест), "The Lasers"(от лобби справа, по счету первый краш тест).
Что бы начать краш тест, выйдите из машины в коридор. Справа от конвейера есть проход. В нем вы найдете панель управления краш тестом(См скрин), там вы сможете управлять скоростью и направлением конвейера, персонально для каждого краш теста свои манипуляции с самим краш тестом. К слову, вы можете начать тест не выходя из машины, однако, можете умереть. Делается это просто, когда заезжаете в краш тест(на конвейер), слева нажмите на красную кнопку, краш тест сам запустится.

5Cm7fyStYsoQKHlHqpaGsQEQGeZl7v.png

Что бы заново вызвать Ваш а/м не нужно заново открывать Dealership. Достаточно нажать [R] на клавиатуре, или в левом нижнем углу нажать на кнопку "Respawn vehicle [R]".

Иногда, игроки купившие Core Access gamepass могут активировать ядерную боеголовку. В данном случае всем игрокам на сервере пишет, что активирована боеголовка, и напишут местонахождение спасательного вертолета. По всему комплексу будет мигать красная сирена. Пугаться не надо, это не конец света. Если вы успеете найти спасательный вертолет, вам после всего произошедшего выплатят награду. Вертолет появляется на любой досягаемой точке карты, его местоположение подсвечивается белым лучом идущем от земли в небо. Если вы не успеете спастись, ничего страшного не произойдет. После взрыва всех телепортирует во временное лобби, а все машины что были на карте, мгновенно уничтожаются и дают свою обычную прибыль.

Как только вы заработаете 10.000 Part вы разблокируете 2 ряд, его правую сторону. Для левой стороны вам понадобится 25.000 Part.

На карте всего 4 направления, по 10 в каждом. На углах меж направлений стоят самые "дорогостоящие" краш тесты. Ряды с 1 по 3 бесплатные, вы можете их разблокировать с помощью Part. 4 ряд же, наоборот, платный, что бы его разблокировать необходимо иметь gamepass. Для его полной разблокировки необходимо купить VIP gamepass и Premium Crushers gamepass.

Меню настроек

В меню настроек вы можете настроить все под свой лат, и начать комфортно играть. А теперь по порядку(названия кнопок только на английском, извините):
  • Invincibility - неуязвимость персонажа к краш тестам. Требуется gamepass для активации.
  • Music - включить/выключить музыку
  • PVP - включает/выключает возможность сражаться с игроками. При включенном PVP, вы можете таранить и ломать чужие машины своей. Ограничение лишь одно: у оппонента тоже должен быть включен PVP.
  • Chat Color - изменяет цвет ваших сообщений в чате. Цвета тоже можно получить за gamepass или достижения.
  • Vehicle Access - изменяет параметр кто может сесть в Вашу машину? Everyone(все)/Friends(друзья)/Nobody(никто, кроме Вас)
  • Speed Unit - мера измерения скорости км/ч или миль/ч
  • Перезапуск(Reset) игры(не помню как выглядит, извините, все токены собрал) - сбрасывает весь прогресс кроме Part. Взамен дает токен, который разблокирует новые виды машин.
  • Hide hats - позволяет скрыть прически, аксессуары вашего персонажа что вылезают из машины.
  • Destruction Quality - уровень детализации уничтожения машин. Lowered - качество станет ниже, но производительность повысится.
  • Secondary Title - добавляет новый префикс над головой вашего персонажа. Префиксы можно получить за gamepass или достижения
  • Vehicle Interaction - изменяет параметры прозрачности вашей машины. Optimized - машина более проходима для персонажа, легче сесть.
  • Player Titles - включить/выключить отображения префиксов над головой игроков(включая вас).
  • Preferred Vehicle Spawnpoint - Выбор приоритетного направления появления вашей машины.

Я надеюсь моя статья хоть как-то поможет вам в освоении игры. Всего хорошего и удачи!
Nadusik_sik avatar

Nadusik_sik

April 16, 2020 at 01:19 PM

Спасибо!!!! Памог!!!
XaKeR_XaKeR avatar

XaKeR_XaKeR

April 16, 2020 at 01:37 PM

спс очень помог желаю удачи
YarikZogo avatar

YarikZogo

April 16, 2020 at 02:17 PM

Кар крашерс прикольная игра динамичная
novuymagistr avatar

novuymagistr

April 16, 2020 at 02:56 PM

да всем советую эту игры
_6_1 avatar

_6_1

April 16, 2020 at 05:01 PM

спс

_6_1 avatar

_6_1

April 16, 2020 at 05:01 PM

:grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:
_6_1 avatar

_6_1

April 16, 2020 at 05:01 PM

:grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:
_6_1 avatar

_6_1

April 16, 2020 at 05:02 PM

:grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::smiley::smiley::smiley::smiley:
_6_1 avatar

_6_1

April 16, 2020 at 05:02 PM

:sweat_smile::rofl::rofl::grinning::grinning::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
_6_1 avatar

_6_1

April 16, 2020 at 05:02 PM

:joy::joy::joy::smile::smile::smiley::grinning:
Hazari2 avatar

Hazari2

April 16, 2020 at 05:09 PM

Прикол
SuperCo avatar

SuperCo

April 16, 2020 at 05:44 PM

:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
misha_karmakov avatar

misha_karmakov

April 17, 2020 at 04:09 PM

спасибо крутой режым
misha_karmakov avatar

misha_karmakov

April 17, 2020 at 04:09 PM

уровееееень

misha_karmakov avatar

misha_karmakov

April 17, 2020 at 04:09 PM

уровеееень
Ded_Skryle11 avatar

Ded_Skryle11

April 17, 2020 at 04:34 PM

фе, артикл хороший но так как ты Конь в пальто то он плахой
seva555555555 avatar

seva555555555

April 18, 2020 at 12:28 PM

правда крутой режим
dexxxter2009 avatar

dexxxter2009

April 18, 2020 at 04:02 PM

Это игра реально просто топка
Ingrom avatar

Ingrom

May 27, 2020 at 04:08 PM

афигеная игра неправдолт
leeel avatar

leeel

May 27, 2020 at 04:13 PM

юблю иглу пипиц
egorsoldatovv6 avatar

egorsoldatovv6

May 27, 2020 at 04:22 PM

пцощзцРШЩЦЕШР
TanTanich avatar

TanTanich

May 27, 2020 at 04:31 PM

помню играл. но мне не особо понравилась. еще помню там ивент был егг хант вроде или party как то там
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

May 27, 2020 at 04:43 PM

Статья не плохая. Но картинки, как всегда каряво вставлены.
Anonymous1590595344 avatar

Anonymous1590595344

May 28, 2020 at 06:14 PM

Thank you very much
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