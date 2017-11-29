5 способов получить все легендарен в Clash Royale

Makssin

я расскажу вам как получить все легендарные Карты ведь это не очень тяжело

Первый и самый простой способ получение легендарной карты в Clash Royale – донат. Этот способ подходит для тебя если у тебя есть лишние деньги, если нету не трать последнее, лучше хорошо покушай. Разработчики стимулируют нас к покупкам, разными акциями. Я последнее время введусь на акции с ценностью не менее х4. Делав пожертвования разработчикам ты будешь получать гемы и золото, открывать больше сундуков, покупать больше легендарок в магазине.

Второй способ это — испытание. Я признаюсь никогда не проходил большое испытание, но вот маленькое прошел раз 10, с 10 прохождений мне выпало 3 легендарных карты. Я понимаю, что это больше как рандом и везение, но посмотрите на статистику выигранных карт у топовых игроков и это наверняка работает.Найдите хороший клан, чтобы набивать клановый сундук. Это третий способ получение легендарки. В моем клане каждый раз хвастается человека 3-4 о новой легендарке с кланового, я и сам выбивал там ледяного мага. Поэтому если твой клан не набивает клановый сундук полностью, стимулируй его, кикнете не активных игроков или просто смени уже этот клан.

Открытие сундуков нон-стоп. Не для кого не секрет что и с серебряного сундука летят легендарные карты. Старайтесь открывать сундуки нон-стопом, без остановки. Днем открывайте серебряные, на ночь ставьте золотые. Набивайте и королевский сундук, не забывайте о нем. Чем быстрее вы будете открывать обычные сундуки, тем быстрее вам будет выпадать и супермагичиские и легендарные сундуки.

Пятый и самый простой совет это идите выше по кубкам. Я снимал уже видео на какой арене ты должен быть со своей прокачкой, и если прокачка тебе позволяет сидеть 4000+ кубках, то не забывай о крутом сундуке с выбором карт. С него я выбивал уже 4 легендарных карты, жаль забрать смог только 2.