5 способов получить все легендарен в Clash Royale

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leo_crazy42
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Gem20
مصري فلسطيني
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lyz3r1234
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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Назад к форуму От пользователей

5 способов получить все легендарен в Clash Royale

Makssin avatar

Makssin

November 29, 2017 at 03:46 PM

я расскажу вам как получить все легендарные Карты ведь это не очень тяжело
Первый и самый простой способ получение легендарной карты в Clash Royale – донат. Этот способ подходит для тебя если у тебя есть лишние деньги, если нету не трать последнее, лучше хорошо покушай. Разработчики стимулируют нас к покупкам, разными акциями. Я последнее время введусь на акции с ценностью не менее х4. Делав пожертвования разработчикам ты будешь получать гемы и золото, открывать больше сундуков, покупать больше легендарок в магазине.
Второй способ это — испытание. Я признаюсь никогда не проходил большое испытание, но вот маленькое прошел раз 10, с 10 прохождений мне выпало 3 легендарных карты. Я понимаю, что это больше как рандом и везение, но посмотрите на статистику выигранных карт у топовых игроков и это наверняка работает.Найдите хороший клан, чтобы набивать клановый сундук. Это третий способ получение легендарки. В моем клане каждый раз хвастается человека 3-4 о новой легендарке с кланового, я и сам выбивал там ледяного мага. Поэтому если твой клан не набивает клановый сундук полностью, стимулируй его, кикнете не активных игроков или просто смени уже этот клан.
Открытие сундуков нон-стоп. Не для кого не секрет что и с серебряного сундука летят легендарные карты. Старайтесь открывать сундуки нон-стопом, без остановки. Днем открывайте серебряные, на ночь ставьте золотые. Набивайте и королевский сундук, не забывайте о нем. Чем быстрее вы будете открывать обычные сундуки, тем быстрее вам будет выпадать и супермагичиские и легендарные сундуки.
Пятый и самый простой совет это идите выше по кубкам. Я снимал уже видео на какой арене ты должен быть со своей прокачкой, и если прокачка тебе позволяет сидеть 4000+ кубках, то не забывай о крутом сундуке с выбором карт. С него я выбивал уже 4 легендарных карты, жаль забрать смог только 2.
Andrei987 avatar

Andrei987

December 2, 2017 at 04:26 AM

1) способ
Andrei987 avatar

Andrei987

December 2, 2017 at 04:30 AM

1) это нужно накопить 40000 золота для поупки легендарной карты ,но есть маленькая загвостка .чтобы легендарная карта поевлялась в магазине тебе нужно дояти до арены"кабанья гора"2) выбивать легендарную карту из судуков гораздо сложенее .потому что легендарная карта может выпасть из таких сундуков как клановый,бесплатный,серебряный,магический,огромный,клановый,супер магический,легендарный.больше способов к сажелению я не знаю если я вам чем то помог незачто.
zadrotik69 avatar

zadrotik69

December 2, 2017 at 10:06 PM

За 4 месяца собрал все леги збс!
desreg avatar

desreg

December 7, 2017 at 04:38 AM

Мне 3 не хватает
sotenak avatar

sotenak

December 8, 2017 at 03:58 AM

лучшее руководство
engum avatar

engum

May 26, 2019 at 01:22 AM

Круто
forst89384 avatar

forst89384

June 19, 2019 at 06:19 PM

я папаерус
tybaks avatar

tybaks

June 19, 2019 at 07:11 PM

Круто

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5 способов получить все легендарен в Clash Royale на форуме От пользователей на Gamehag