The Rake Roblox обзор часть 2

"Уже хромаю, тело болит! Да куда я дел свой бинт?"

Лампа-тыква. Стоит 50 робуксов, можно купить в магазине. Освещает немного лучше чем фонарик. Бронежилет. Можно найти в Луте. Добавляет 25% к здоровью. Электрическая Палка (Stun Stick). Можно найти только в Луте. Каждый удар парализует Рейка на 2 секунды. Капкан. Стоит 210 очков, купить можно в магазине. Если Рейк зайдет в капкан, он остановит его на 7 секунд, дав вам фору убежать. Радар. Можно купить в магазине за 125 очков или найти в Луте. Отслеживает насколько далеко Рейк. Если он ближе 125 шагов, то он будет показывать насколько он близко. С 70 шагов начинается сердцебиение, с 45 начнется страшная музыка. Вольтметр. Цена 70 очков. Можно купить в магазине. показывает кол-во электроэнергии. Часы. Цена 45 очков. Показывает сколько времени до конца ночи или конца дня. Можно купить в магазине. Компас. Можно купить в магазине за 20 очков. Показывает ваши координаты. С помощью его можно найти Сигнальный Пистолет. Фонарик."Предыдущий хозяин фонарика высадил всю батарею". Он появляется в инвентаре и всегда у вас с собой! Он освещает темный лес, немного помогает хоть что-то видеть. Всегда работает. Карта. Бесполезная вещь для профессионалов. Вы скоро запомните местоположения каждой локации. Можно купить в магазине. Энергетик. Цена 55 очков. Можно купить в магазине или найти в Луте. Дает способность бежать 10 секунд, а после 10 с ваша энергия будет полностью заполнена, независимо от того, что вы выпили его, потеряв до этого всю вашу энергию. Аптечка. Цена 80 очков. Можно купить в магазине и найти в Луте. Восстанавливает здоровье до максимума. Лечит примерно секунд 7. Инструменты. Можно купить в магазине. Можно в 2 раза быстрее восстановить электроэнергию или открыть дверь безопасного дома. Монитор. Можно купить в магазине. Можно отслеживать каждый сантиметр карты с камер видео наблюдения. УФ-излучатель. Можно найти в Луте. Ослепляет Рейка на 4.5 секунды. У него есть батарея, которая тратиться. Заряжается сама, когда устройство отключено. Прибор ночного видения. Можно купить в магазине за робуксы. Думаю для чего он сами знаете. Сигнальный пистолет. Можно найти в лесу, лучше всего искать его с помощью компаса. Стреляя им в небо, самолет сбросит груз. По звуку можно определить где он пролетает и где упадет Лут.

У рейка звук шагов отличается от обычных.

Если нажать на клавишу Q то можно переключиться на режим от 3-го лица.

Вещи, которые вы нашли в Луте нельзя вернуть на 100 очков, если вас убил Рейк. Также нельзя продать например Бронежилет или Электрическую Палку.

Вот и 2я часть! Давайте приступим! Кровавая ночь.В ней туман становиться красным, Рейк в разы агрессивнее, нет электричества и постоянные пугающие стоны и крики Рейка! За прохождение кровавой ночи вам дадут много дополнительных очков. Чтобы запустить эту ночь, нужно постоянно бить Рейка Электрической Палкой и светить на него ультра фиолетовым мощным фонариком. Когда терпение Рейка лопнет, он запустит Кровавую ночь. Но так так энергии в этой ночи нет, нужно использовать капканы, чтобы убить его. За убийство Рейка вы получите достижение Hero!Теперь давай-те поговорим о вещах которые можно найти, купить или достать из Лута.Вот я столько раз сказал Лут в этой статье и не объяснил что это. Это огромный ящик с полезными вещами. Там лежат некоторое вещи, которые нельзя купить в магазине. Там лежит всего 6 предметов. Там всегда лежит хотя-бы 2 аптечки и один энергетик.Теперь давай-те поговорим как я играю.Сразу после окончанию загрузки, я иду в безопасный дом. Ориентируюсь по звуку генератора. Беру рацию. Если энергия есть, сижу в доме. После того как Рейк напал на дом, я убегаю на станцию, а потом на башню. Если энергии нет, иду на станцию. Потом возвращаюсь назад. И вот такой круговорот. Также следует помнить, что все предметы издают шум. Наверно кроме лампы-тыквы и часов.Я практически не пользуюсь фонариком. Пользуюсь только тогда, когда Рейк ну ОЧЕНЬ далеко!! В принципе вот и вся тактика.Давайте расскажу особенности игры о которых вы наверно не знали.Я объяснил все, что знаю в этой игре, потратил на эту статью целый день, надеюсь она вам понравилась!!!