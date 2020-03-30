The Rake Roblox обзор часть 2

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Dante
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Gem16
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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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The Rake Roblox обзор часть 2

TelevizorRoblox avatar

TelevizorRoblox

March 30, 2020 at 08:48 AM

"Уже хромаю, тело болит! Да куда я дел свой бинт?"


Вот и 2я часть! Давайте приступим! Кровавая ночь.rWXuS2pK7KAHXJQzVEU3821PGLdaJc.jpg
В ней туман становиться красным, Рейк в разы агрессивнее, нет электричества и постоянные пугающие стоны и крики Рейка! За прохождение кровавой ночи вам дадут много дополнительных очков. Чтобы запустить эту ночь, нужно постоянно бить Рейка Электрической Палкой и светить на него ультра фиолетовым мощным фонариком. Когда терпение Рейка лопнет, он запустит Кровавую ночь. Но так так энергии в этой ночи нет, нужно использовать капканы, чтобы убить его. За убийство Рейка вы получите достижение Hero!
Теперь давай-те поговорим о вещах которые можно найти, купить или достать из Лута.

  1.     Лампа-тыква. Стоит 50 робуксов, можно купить в магазине. Освещает немного лучше чем фонарик.
  2.     Бронежилет. Можно найти в Луте. Добавляет 25% к здоровью.
  3.     Электрическая Палка (Stun Stick). Можно найти только в Луте. Каждый удар парализует Рейка на 2 секунды.
  4.     Капкан. Стоит 210 очков, купить можно в магазине. Если Рейк зайдет в капкан, он остановит его на 7 секунд, дав вам фору убежать.
  5.     Радар. Можно купить в магазине за 125 очков или найти в Луте. Отслеживает насколько далеко Рейк. Если он ближе 125 шагов, то он будет показывать насколько он близко. С 70 шагов начинается сердцебиение, с 45 начнется страшная музыка.
  6.     Вольтметр. Цена 70 очков. Можно купить в магазине. показывает кол-во электроэнергии.
  7.     Часы. Цена 45 очков. Показывает сколько времени до конца ночи или конца дня. Можно купить в магазине.
  8.     Компас. Можно купить в магазине за 20 очков. Показывает ваши координаты. С помощью его можно найти Сигнальный Пистолет.
  9.     Фонарик."Предыдущий хозяин фонарика высадил всю батарею". Он появляется в инвентаре и всегда у вас с собой! Он освещает темный лес, немного помогает хоть что-то видеть. Всегда работает.
  10.     Карта. Бесполезная вещь для профессионалов. Вы скоро запомните местоположения каждой локации. Можно купить в магазине.
  11.     Энергетик. Цена 55 очков. Можно купить в магазине или найти в Луте. Дает способность бежать 10 секунд, а после 10 с ваша энергия будет полностью заполнена, независимо от того, что вы выпили его, потеряв до этого всю вашу энергию.
  12.     Аптечка. Цена 80 очков. Можно купить в магазине и найти в Луте. Восстанавливает здоровье до максимума. Лечит примерно секунд 7.
  13.     Инструменты. Можно купить в магазине. Можно в 2 раза быстрее восстановить электроэнергию или открыть дверь безопасного дома.
  14.     Монитор. Можно купить в магазине. Можно отслеживать каждый сантиметр карты с камер видео наблюдения.
  15.     УФ-излучатель. Можно найти в Луте. Ослепляет Рейка на 4.5 секунды. У него есть батарея, которая тратиться. Заряжается сама, когда устройство отключено.
  16.     Прибор ночного видения. Можно купить в магазине за робуксы. Думаю для чего он сами знаете.
  17.     Сигнальный пистолет. Можно найти в лесу, лучше всего искать его с помощью компаса. Стреляя им в небо, самолет сбросит груз. По звуку можно определить где он пролетает и где упадет Лут.



Вот я столько раз сказал Лут в этой статье и не объяснил что это. Это огромный ящик с полезными вещами. Там лежат некоторое вещи, которые нельзя купить в магазине. Там лежит всего 6 предметов. Там всегда лежит хотя-бы 2 аптечки и один энергетик.
Теперь давай-те поговорим как я играю.wmEOF5Shc6oLKNMDeKSzuNZN1BYs5c.jpg

Сразу после окончанию загрузки, я иду в безопасный дом. Ориентируюсь по звуку генератора. Беру рацию. Если энергия есть, сижу в доме. После того как Рейк напал на дом, я убегаю на станцию, а потом на башню. Если энергии нет, иду на станцию. Потом возвращаюсь назад. И вот такой круговорот. Также следует помнить, что все предметы издают шум. Наверно кроме лампы-тыквы и часов.
Я практически не пользуюсь фонариком. Пользуюсь только тогда, когда Рейк ну ОЧЕНЬ далеко!! В принципе вот и вся тактика.
Давайте расскажу особенности игры о которых вы наверно не знали.

  •     У рейка звук шагов отличается от обычных.
  •     Если нажать на клавишу Q то можно переключиться на режим от 3-го лица.
  •     Вещи, которые вы нашли в Луте нельзя вернуть на 100 очков, если вас убил Рейк. Также нельзя продать например Бронежилет или Электрическую Палку.


Я объяснил все, что знаю в этой игре, потратил на эту статью целый день, надеюсь она вам понравилась!!!
Mistiron252123 avatar

Mistiron252123

March 30, 2020 at 03:19 PM

Плейс классный!! долго его ждал!! Статья крутая!!!
Artemiy5654 avatar

Artemiy5654

March 30, 2020 at 03:20 PM

самое крутое!
PAVEL1516 avatar

PAVEL1516

March 30, 2020 at 03:38 PM

Лчлвлаочлдввляльяч

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