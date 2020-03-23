Обзор на Cytus II

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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Обзор на Cytus II

DiscountIvy avatar

DiscountIvy

March 23, 2020 at 03:39 AM

Малый обзор на аниме-арт ритм-игру Cytus II, выпущена в Январе 2017 года компанией Тайванской кампанией Rayark Inc.


И так, события игры происходят в будущем - примерно 1000-1250 лет после нашего времени - люди живут в Ноудах, огромных городах, которые составляют страну в 5-6 раз больше чем нынешняя Россия. Из главных героев; Арома Уайт, Нэко Асакура, Робо-Хед, Айви, Шерри Паулин, Саймон Джэксон (не Самуэль Джэксон), Шиино Шизука, Сэйгар Таккер, Рин Йазауа и Джо Миллер.

Я попробую рассказать все почему стоит играть в нее, и почему нет. Приступим!

Музыка - Плюс №1

Главным коньком этой игры является её саундтрэк, в размере больше 225 песен, созданных разными композиторами. У каждого персонажа есть свой жанр песен, эти песни можно получить, зарабатывая опыт персонажей, покупкой песен из "Черного Рынка", из системы "КАПСО" или при покупке персонажей. Послушайте, вам понравится.



Промотка времени и игра на реакцию, ну и сам геймплэй - Плюс №2

Игра отлично подходит для того что-бы мотать время когда нечего делать. Так-же поможет развить реакцию, есть 4 уровня сложности, легкий, тяжелый, хаотичный, и багнутый - это действительно его название, не путайтесь - для разных типов игроков. Есть несколько типов нот, задержка, специальная задержка, клик, свайп и проведение. Для этих нот есть довольно много обычных и хитрых комбинаций. 

Кампания - Плюс №3

Внимание, это огромный плюс, так как история в этой игре довольно запутанная, а если уж её распутать, вы в ней зависните, поверьте мне. И веселые, и непонятные, и грустные моменты присутствуют. На данный момент, история не дописана до конца, осталось одно последнее обновление, в котором добавят голосовую озвучку, но не на русском языке.

Посмотрим же на минусы!

Гоните деньги! - Минус №1

Как вы уже могли понять, игра платная, хоть и стоит всего $2.50, хотя в разные промежутки времени она и была бесплатной - я получил ее именно тогда - есть тут один большой минус, а именно цена персонажей или песен с "Черного Рынка". Сколько думаете стоит персонаж? $2.00 или $3.00? А вот нет! Цена зашкаливает - один персонаж стоит в одиночку аж $10.00! А на "Черном Рынке" 5 песен стоят целых $5.00! Немного через-чур, вам не кажется? Хотя и тут есть скидка по праздникам - скидка на всех персонажей вместе 67%, вот это уже лучше. В этой сделке только нет Хатсуне Мику, ну и да ладно, в истории она практически смысла не имеет, появляется 1 раз да и все.

Неправильное возрастное ограничение - Минус №2

В App Store и Play Store Cytus II находится в возрастном ограничении 3+. Оно не верно, ни капли - в OS файлах есть непристойные шутки, разговоры про мир торговли людьми, также если я прав, смерти. 

Нет русского перевода - Минус №3

Из заголовка можно почему нам лучше не играть в эту игру, но я все равно её советую. Почему? Игра сделана на славу, глюков очень и очень мало, и как я понял, большинство игроков играют в Cytus II не ради истории, которую мы не поймем, а что-бы, что по моему странно, что-бы играть. А игра-то весит аж 5-6 гигов!

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 Как видно, русским переводом и не пахнет. А жаль.
Sufianoviii avatar

Sufianoviii

March 23, 2020 at 07:48 AM

Пиши лучше статью а не форум бро
Sufianoviii avatar

Sufianoviii

March 23, 2020 at 07:49 AM

А хотя ты же и тут ничего и не написал
DiscountIvy avatar

DiscountIvy

March 23, 2020 at 09:44 AM

Тут такой прикол, статьи я пишу, но они появляются в форуме, а не на главной странице

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