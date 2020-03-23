Обзор на Cytus II

Малый обзор на аниме-арт ритм-игру Cytus II, выпущена в Январе 2017 года компанией Тайванской кампанией Rayark Inc.

И так, события игры происходят в будущем - примерно 1000-1250 лет после нашего времени - люди живут в Ноудах, огромных городах, которые составляют страну в 5-6 раз больше чем нынешняя Россия. Из главных героев; Арома Уайт, Нэко Асакура, Робо-Хед, Айви, Шерри Паулин, Саймон Джэксон (не Самуэль Джэксон), Шиино Шизука, Сэйгар Таккер, Рин Йазауа и Джо Миллер.Я попробую рассказать все почему стоит играть в нее, и почему нет. Приступим!Главным коньком этой игры является её саундтрэк, в размере больше 225 песен, созданных разными композиторами. У каждого персонажа есть свой жанр песен, эти песни можно получить, зарабатывая опыт персонажей, покупкой песен из "Черного Рынка", из системы "КАПСО" или при покупке персонажей. Послушайте, вам понравится.Игра отлично подходит для того что-бы мотать время когда нечего делать. Так-же поможет развить реакцию, есть 4 уровня сложности, легкий, тяжелый, хаотичный, и багнутый - это действительно его название, не путайтесь - для разных типов игроков. Есть несколько типов нот, задержка, специальная задержка, клик, свайп и проведение. Для этих нот есть довольно много обычных и хитрых комбинаций.Внимание, этоплюс, так как история в этой игре довольно запутанная, а если уж её распутать, вы в ней зависните, поверьте мне. И веселые, и непонятные, и грустные моменты присутствуют. На данный момент, история не дописана до конца, осталось одно последнее обновление, в котором добавят голосовую озвучку, но не на русском языке.Посмотрим же на минусы!Как вы уже могли понять, игра платная, хоть и стоит всего $2.50, хотя в разные промежутки времени она и была бесплатной - я получил ее именно тогда - есть тут один большой минус, а именно цена персонажей или песен с "Черного Рынка". Сколько думаете стоит персонаж? $2.00 или $3.00? А вот нет! Цена зашкаливает - один персонаж стоит в одиночку аж $10.00! А на "Черном Рынке" 5 песен стоят целых $5.00! Немного через-чур, вам не кажется? Хотя и тут есть скидка по праздникам - скидка на всех персонажей вместе 67%, вот это уже лучше. В этой сделке только нет Хатсуне Мику, ну и да ладно, в истории она практически смысла не имеет, появляется 1 раз да и все.В App Store и Play Store Cytus II находится в возрастном ограничении 3+. Оно не верно, ни капли - в OS файлах есть непристойные шутки, разговоры про мир торговли людьми, также если я прав, смерти.Из заголовка можно почему нам лучше не играть в эту игру, но я все равно её советую. Почему? Игра сделана на славу, глюков очень и очень мало, и как я понял, большинство игроков играют в Cytus II не ради истории, которую мы не поймем, а что-бы, что по моему странно, что-бы играть. А игра-то весит аж 5-6 гигов!Как видно, русским переводом и не пахнет. А жаль.