Обзор на Cytus II

Малый обзор на аниме-арт ритм-игру Cytus II, выпущена в Январе 2017 года компанией Тайванской кампанией Rayark Inc.
И так, события игры происходят в будущем - примерно 1000-1250 лет после нашего времени - люди живут в Ноудах, огромных городах, которые составляют страну в 5-6 раз больше чем нынешняя Россия. Из главных героев; Арома Уайт, Нэко Асакура, Робо-Хед, Айви, Шерри Паулин, Саймон Джэксон (не Самуэль Джэксон), Шиино Шизука, Сэйгар Таккер, Рин Йазауа и Джо Миллер.
Я попробую рассказать все почему стоит играть в нее, и почему нет. Приступим!
Музыка - Плюс №1
Главным коньком этой игры является её саундтрэк, в размере больше 225 песен, созданных разными композиторами. У каждого персонажа есть свой жанр песен, эти песни можно получить, зарабатывая опыт персонажей, покупкой песен из "Черного Рынка", из системы "КАПСО" или при покупке персонажей. Послушайте, вам понравится.
Промотка времени и игра на реакцию, ну и сам геймплэй - Плюс №2
Игра отлично подходит для того что-бы мотать время когда нечего делать. Так-же поможет развить реакцию, есть 4 уровня сложности, легкий, тяжелый, хаотичный, и багнутый - это действительно его название, не путайтесь - для разных типов игроков. Есть несколько типов нот, задержка, специальная задержка, клик, свайп и проведение. Для этих нот есть довольно много обычных и хитрых комбинаций.
Кампания - Плюс №3
Внимание, это огромный плюс, так как история в этой игре довольно запутанная, а если уж её распутать, вы в ней зависните, поверьте мне. И веселые, и непонятные, и грустные моменты присутствуют. На данный момент, история не дописана до конца, осталось одно последнее обновление, в котором добавят голосовую озвучку, но не на русском языке.
Посмотрим же на минусы!
Гоните деньги! - Минус №1
Как вы уже могли понять, игра платная, хоть и стоит всего $2.50, хотя в разные промежутки времени она и была бесплатной - я получил ее именно тогда - есть тут один большой минус, а именно цена персонажей или песен с "Черного Рынка". Сколько думаете стоит персонаж? $2.00 или $3.00? А вот нет! Цена зашкаливает - один персонаж стоит в одиночку аж $10.00! А на "Черном Рынке" 5 песен стоят целых $5.00! Немного через-чур, вам не кажется? Хотя и тут есть скидка по праздникам - скидка на всех персонажей вместе 67%, вот это уже лучше. В этой сделке только нет Хатсуне Мику, ну и да ладно, в истории она практически смысла не имеет, появляется 1 раз да и все.
Неправильное возрастное ограничение - Минус №2
В App Store и Play Store Cytus II находится в возрастном ограничении 3+. Оно не верно, ни капли - в OS файлах есть непристойные шутки, разговоры про мир торговли людьми, также если я прав, смерти.
Нет русского перевода - Минус №3
Из заголовка можно почему нам лучше не играть в эту игру, но я все равно её советую. Почему? Игра сделана на славу, глюков очень и очень мало, и как я понял, большинство игроков играют в Cytus II не ради истории, которую мы не поймем, а что-бы, что по моему странно, что-бы играть. А игра-то весит аж 5-6 гигов!
Как видно, русским переводом и не пахнет. А жаль.
Sufianoviii
March 23, 2020 at 07:48 AM
Пиши лучше статью а не форум бро
Sufianoviii
March 23, 2020 at 07:49 AM
А хотя ты же и тут ничего и не написал
DiscountIvy
March 23, 2020 at 09:44 AM
Тут такой прикол, статьи я пишу, но они появляются в форуме, а не на главной странице
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