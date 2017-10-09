Что из себя представляет GTA Online сегодня?

salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem20
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem20
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem30
Atia
Atia
Gem7
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem210
Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

42

0/160

Назад к форуму От пользователей

Что из себя представляет GTA Online сегодня?

Elsveer avatar

Elsveer

October 9, 2017 at 04:10 PM

С какими проблемами столкнется начинающий игрок GTA Online и как это может повлиять на решение о покупке игры — обо всем понемногу в этом отзыве от обычного игрока. 
Благодаря солидной репутации Rockstar Games мало кто долго задумывается над покупкой их игр; в голове не возникает вопроса «Брать или не брать?», ведь эта компания не подводит и обычно выпускает в свет качественный продукт. Но я призываю вас не торопиться, когда речь идет о GTA5, безусловно хорошем, но не безупречном творении RG. 

ㅤㅤ Одиночную игру, как и многим, мне было проходить в удовольствие: она увлекала, не наскучивала, давала ощутить игру в полной мере, к тому же нам предоставляли целый комплект разнообразных увлечений, помимо непосредственно сюжета. За это и ценится серий игр Grand Theft Auto — шириной своих возможностей. Поэтому её, а также чисто технических аспектов игры, вроде графики, я касаться не буду, к тому же на сегодняшний день эти вопросы утратили свою актуальность.

ㅤㅤ Но немаловажную роль в пятой части играет мультиплеер, и о нем стоит поговорить поподробнее. Туда завезли очень много всего: от разнообразной техники до домой, офисов и даже бункеры вот появились. Все это, казалось бы, хорошо, разработчик не забрасывает игру и радует игроков обновлениями. Только вот не каждый сможет себе позволить покататься на летающем байке или посидеть в кресле босса.

ㅤㅤ Зарабатывание денег в GTA5 зачастую оборачивается рутиной. Если ты честный игрок, не располагающий большим количеством свободного времени и компании друзей, то ты будешь вынужден только смотреть издалека на все это разнообразие обмундирования и амуниции. Стоит, правда, упомянуть, что иногда вам дарят возможность что-либо испытать в некоторых режимах игры, "делах", но ведь всегда хочется иметь своё, чтобы колесить по улицам города и хвастаться новым цветом вашей турбо-машины.

ㅤㅤ Способов получения заветного миллиона на понравившийся спорткар много, но лишь некоторые из них можно счесть эффективными:

  •  Ограбления — быстро и весело или долго, больно и муторно. Все зависит от состава команды, потому как ваши подельники легко могут оказаться дилетантами. Или вы вовсе не найдете себе компанию. Так что рекомендую найти друзей, чтобы проходить ограбления с проверенным людьми. А так — награды приличные, хороший способ, но недостатки очевидны.


  •  Офисы, байкеры, бункеры и прочая нечисть — честно сказать, мне не удалось во всем этом разобраться до конца, как, думаю, и многим другим рядовым игрокам. Одно ясно — этот способ требует больших вложений, а выгода капает очень медленно, поэтому данный способ подойдет для освоения тем, кто готов потратить на игру больше времени, чем я.


  •  Ходить на дела — это и развлечение, и заработок. Однако много и сразу вы так получите вряд ли, это становится самопринуждение ещё задолго до того, как будет заметен результат.


  •  Прочее — есть угоны и миссии, ограбление магазинов и ещё что-то, чего и не вспомнишь, все-таки в игре полно разнообразия. Возможно, если совмещать это со всем вышеуказанным, то что-нибудь и получится. Но можете ли вы позволить себе столько времени тратить на игру?


ㅤㅤ Думаю, из этого всего можно сделать свой вывод, стоит ли тужиться над мультиплеером или все-таки заняться чем-нибудь более веселым. Мое мнение — мнение рядового игрока, который не планировал и не планирует посвящать миру GTA Online слишком много свободного времени. Поиграть с друзьями здесь всегда интересно, а остальное — на ваше усмотрение.
daikunshu avatar

daikunshu

October 25, 2017 at 09:00 PM

не плохо написал
sateforidiot avatar

sateforidiot

October 29, 2017 at 04:25 PM

Слыхал я, что онлайн-режим достаточно веселый, но лучше играть с друзьями.
Avataria avatar

Avataria

March 3, 2019 at 04:18 PM

да да правда
genek87 avatar

genek87

March 4, 2019 at 09:14 AM

Эх, а я так и не играл в GTA 5.
BOG254 avatar

BOG254

March 4, 2019 at 09:23 AM

хай


BOG254 avatar

BOG254

March 4, 2019 at 09:23 AM

прив

Qazgorot avatar

Qazgorot

March 4, 2019 at 04:27 PM

А еще в онлайн режиме попадаются читеры которые мешают спокойно играть и проходить задания
Danil3D33 avatar

Danil3D33

March 7, 2019 at 11:59 AM

такие как я читеры да?
Analysis avatar

Analysis

March 8, 2019 at 01:40 AM

открыт мир дизбаланс в игре надо донатить
maksotto56 avatar

maksotto56

March 8, 2019 at 02:25 AM

Этто ужн не то
Superchelovek avatar

Superchelovek

March 9, 2019 at 02:35 PM

крутая статья спасибо
akira_yukio avatar

akira_yukio

March 12, 2019 at 05:13 PM

Хорошая статья )
Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:37 PM

ДА БРАТАНЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО И КРУТО ВЫШЛО:grin::grin::smile::smiley::grinning:РЕСПЕКТ ТЕБЕ
Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:37 PM

ЛЯЛЯЛЯЛЯЛАЛАЛА

Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:38 PM

ПРИВЕТ ВСЕМ Я АЛИСА☺☺:innocent::innocent:
Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:38 PM

ПРИВЕТ ПРИВЕТИКИ ВСЕМ ЛЮБЛЮ ВАС:kissing_heart::kissing_heart:
Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:38 PM

Я ПРОФИ В ГТА 5

Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:39 PM

ВСЕМ ПРИВЕТ РЕБЯТА Я ВАС ПРАВДА СИЛЬНО ЛЮБЛЮ ЛЮБЛЮ ЛЮБЛЮ ЛЮБЛЮ:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:
Alisa333223 avatar

Alisa333223

March 28, 2019 at 06:40 PM

ВСЕМ ПРИВЕТ Я АЛИСА МНЕ 18 ЛЕТ И Я ЛЮБЛЮ КОШЕК:cat::cat:
cronus108gsd avatar

cronus108gsd

March 28, 2019 at 06:55 PM

привет я cronus108gsd

DD_PUMBA avatar

DD_PUMBA

March 28, 2019 at 07:00 PM

Я хз чё оно из себя)
KOT176172 avatar

KOT176172

March 28, 2019 at 07:05 PM

аааааааааааааааааааим
evident_crap125 avatar

evident_crap125

March 29, 2019 at 11:51 AM

Ну такое
jacob_frye avatar

jacob_frye

March 29, 2019 at 02:43 PM

это симулятор фарма денег на покупку машин оружий и зданий которые выходят ежемесячно
Damadarr avatar

Damadarr

March 29, 2019 at 02:44 PM

Есть что сказать потом.
doubledragon avatar

doubledragon

March 29, 2019 at 02:50 PM

прошёл ограбления и бросил: всё стоит ооооочень дорого, а денег за задания дают просто смешно, нужно жить в игре, чтобы нормально денег накопить
Ggcdzubncr avatar

Ggcdzubncr

March 29, 2019 at 02:51 PM

Dghbcg
TofixYT avatar

TofixYT

March 29, 2019 at 05:03 PM

Гта,гта! От бы у меня она была! Но нужно ищё и комп нормальный
scaytor avatar

scaytor

March 29, 2019 at 06:49 PM

я тоже на неё коплю

Kiska9922 avatar

Kiska9922

March 29, 2019 at 07:49 PM

всем прив
Wanhor avatar

Wanhor

March 29, 2019 at 09:11 PM

Cейчас много говна добавили
artem89114 avatar

artem89114

March 29, 2019 at 09:31 PM

норм

artem89114 avatar

artem89114

March 29, 2019 at 09:31 PM

как дела?

artem89114 avatar

artem89114

March 29, 2019 at 09:32 PM

рггпнпнпнпнпнпн
artem89114 avatar

artem89114

March 29, 2019 at 09:32 PM

мннанна
fin3 avatar

fin3

March 30, 2019 at 10:49 AM

хобана нахер
Yoshcko avatar

Yoshcko

March 30, 2019 at 03:15 PM

Такое се
Yoshcko avatar

Yoshcko

March 30, 2019 at 03:15 PM

Капецц
Yoshcko avatar

Yoshcko

March 30, 2019 at 03:17 PM

Лол фигня гта
12

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Что из себя представляет GTA Online сегодня? на форуме От пользователей на Gamehag