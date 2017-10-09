Что из себя представляет GTA Online сегодня?

Ограбления — быстро и весело или долго, больно и муторно. Все зависит от состава команды, потому как ваши подельники легко могут оказаться дилетантами. Или вы вовсе не найдете себе компанию. Так что рекомендую найти друзей, чтобы проходить ограбления с проверенным людьми. А так — награды приличные, хороший способ, но недостатки очевидны.

Офисы, байкеры, бункеры и прочая нечисть — честно сказать, мне не удалось во всем этом разобраться до конца, как, думаю, и многим другим рядовым игрокам. Одно ясно — этот способ требует больших вложений, а выгода капает очень медленно, поэтому данный способ подойдет для освоения тем, кто готов потратить на игру больше времени, чем я.

Ходить на дела — это и развлечение, и заработок. Однако много и сразу вы так получите вряд ли, это становится самопринуждение ещё задолго до того, как будет заметен результат.

Прочее — есть угоны и миссии, ограбление магазинов и ещё что-то, чего и не вспомнишь, все-таки в игре полно разнообразия. Возможно, если совмещать это со всем вышеуказанным, то что-нибудь и получится. Но можете ли вы позволить себе столько времени тратить на игру?

С какими проблемами столкнется начинающий игрок GTA Online и как это может повлиять на решение о покупке игры — обо всем понемногу в этом отзыве от обычного игрока.Благодаря солидной репутациимало кто долго задумывается над покупкой их игр; в голове не возникает вопроса «Брать или не брать?», ведь эта компания не подводит и обычно выпускает в свет качественный продукт. Но я призываю вас не торопиться, когда речь идет о, безусловно хорошем, но не безупречном творенииㅤㅤ Одиночную игру, как и многим, мне было проходить в удовольствие: она увлекала, не наскучивала, давала ощутить игру в полной мере, к тому же нам предоставляли целый комплект разнообразных увлечений, помимо непосредственно сюжета. За это и ценится серий игр— шириной своих возможностей. Поэтому её, а также чисто технических аспектов игры, вроде графики, я касаться не буду, к тому же на сегодняшний день эти вопросы утратили свою актуальность.ㅤㅤ Но немаловажную роль в пятой части играет мультиплеер, и о нем стоит поговорить поподробнее. Туда завезли очень много всего: от разнообразной техники до домой, офисов и даже бункеры вот появились. Все это, казалось бы, хорошо, разработчик не забрасывает игру и радует игроков обновлениями. Только вот не каждый сможет себе позволить покататься на летающем байке или посидеть в кресле босса.ㅤㅤ Зарабатывание денег взачастую оборачивается рутиной. Если ты честный игрок, не располагающий большим количеством свободного времени и компании друзей, то ты будешь вынужден только смотреть издалека на все это разнообразие обмундирования и амуниции. Стоит, правда, упомянуть, что иногда вам дарят возможность что-либо испытать в некоторых режимах игры, "делах", но ведь всегда хочется иметь своё, чтобы колесить по улицам города и хвастаться новым цветом вашей турбо-машины.ㅤㅤ Способов получения заветного миллиона на понравившийся спорткар много, но лишь некоторые из них можно счесть эффективными:ㅤㅤ Думаю, из этого всего можно сделать свой вывод, стоит ли тужиться над мультиплеером или все-таки заняться чем-нибудь более веселым. Мое мнение — мнение рядового игрока, который не планировал и не планирует посвящать мируслишком много свободного времени. Поиграть с друзьями здесь всегда интересно, а остальное — на ваше усмотрение.