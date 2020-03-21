Minecraft Сервер 2b2t

Всем привет, в этой статье, я бы хотел затронуть такой сервер в Minecraft, как 2b2t. Что же такое этот 2b2t?



2b2t - Это сервер Minecraft, который был создан в 2010 году.

Что тебе нужно знать перед тем как зайти на 2b2t?



Знай как только ты зайдёшь на 2b2t, тебе придётся пройти очередь! Которая может занять 1-6 часов, всё зависит от того как тебе повезёт. Что же как только ты пройдёшь очередь, ты увидишь спавн, но знай, самая главная твоя цель при начале игры, это как можно дальше покинуть спавн, казалось бы? Что здесь сложного, а сложного здесь то, что тебя могут убить, в первые секунды игры, как только ты зашёл на сервер, тем более, там даже дерева нет, и земли тоже. Поэтому тебе придётся как можно дальше покинуть спавн, и не умереть, чтобы найти хотя бы одно дерево, и сделать себе кирку.





Какие же есть способы покинуть спавн?



Самый частный способ покинуть спавн, это портал в ад. Но будь осторожен, так как в аду очень много игроков, которые могут тебя убить, по-этому старайся обходить всех игроков, и не пытайся подружиться с кем либо, бо на 2b2t, все хотят тебя убить, по-этому из за этого сложно с кем либо подружиться.





Какие же правила 2b2t?



На 2b2t, правил нет. Там разрешены читы, оскорбления, маты, и так далее!



Поэтому не стоит говорить своё реальное имя, так как там много игроков, которые могут тебя оскорбить. Лучше вообще ничего не говорить про свою личную информацию. Так как если они будут знать твоё реальное имя, им будет легче тебя обидеть.





Кто создатель 2b2t?



Точного ответа на этот вопрос, нет. Но многие говорят что сервер был создан каким-то другом, но в итоге был передан Hausemaster.



Чем же не обычный 2b2t?



Этот сервер не обычный своими религиями, культами!



Как вам например культ, который поклоняется верстаку? Это явно что-то не обычное.



Или например культ, который пытается срубать все деревья на сервере.



Или например религия, чтобы убивать всех новичков которые зашли на сервер.



Интересная информация.



На странице википедии, есть карта всех важных моментов, событий, начиная с 2010



Многие говорять что на 2b2t, есть далёкие земли, так как он был создан в то время, когда в Minecraft, были далёкие земли, но доказать это никто не смог, многие делали фейковые скрины, и пытались доказать что они дошли до далёких земель.



Моё личное мнения об 2b2t.



Стоит ли играть на 2b2t? Определенно да, это того стоит, все эти эмоции, страх того что тебя могут убить, это всё есть на 2b2t. На этом сервере есть много красивых построек, которые сохранились, и их не разрушили гриферы, этот сервер, сам по себе выглядят красиво, вся эта анархия, она прекрасная! И та очередь, которую тебе придётся ждать более чем 1-6 часов. 2b2t, это не обычный сервер Minecraft, на этом сервере может быть что угодно, это не предсказуемый сервер! Поэтому он этим и интересный.