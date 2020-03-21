Minecraft Сервер 2b2t

Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
Gem50
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Дождь

Gem708

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

41

0/160

Назад к форуму От пользователей

Minecraft Сервер 2b2t

N1ght_Breaker avatar

N1ght_Breaker

March 21, 2020 at 01:46 PM

Всем привет, в этой статье, я бы хотел затронуть такой сервер в Minecraft, как 2b2t. Что же такое этот 2b2t?

2b2t - Это сервер Minecraft, который был создан в 2010 году.


Что тебе нужно знать перед тем как зайти на 2b2t?

Знай как только ты зайдёшь на 2b2t, тебе придётся пройти очередь! Которая может занять 1-6 часов, всё зависит от того как тебе повезёт. Что же как только ты пройдёшь очередь, ты увидишь спавн, но знай, самая главная твоя цель при начале игры, это как можно дальше покинуть спавн, казалось бы? Что здесь сложного, а сложного здесь то, что тебя могут убить, в первые секунды игры, как только ты зашёл на сервер, тем более, там даже дерева нет, и земли тоже. Поэтому тебе придётся как можно дальше покинуть спавн, и не умереть, чтобы найти хотя бы одно дерево, и сделать себе кирку.

ynUoCZbISlRJHuKaoqiJadu6qnTAF9.png

Какие же есть способы покинуть спавн?

Самый частный способ покинуть спавн, это портал в ад. Но будь осторожен, так как в аду очень много игроков, которые могут тебя убить, по-этому старайся обходить всех игроков, и не пытайся подружиться с кем либо, бо на 2b2t, все хотят тебя убить, по-этому из за этого сложно с кем либо подружиться.

fLvRX90BQOsiNNJMH7CYOlj4dCOY2o.jpg

Какие же правила 2b2t?

На 2b2t, правил нет. Там разрешены читы, оскорбления, маты, и так далее!

Поэтому не стоит говорить своё реальное имя, так как там много игроков, которые могут тебя оскорбить. Лучше вообще ничего не говорить про свою личную информацию. Так как если они будут знать твоё реальное имя, им будет легче тебя обидеть.

5O4zTjgEZQQfMKDJIe0SixBd2kHH86.jpg

Кто создатель 2b2t?

Точного ответа на этот вопрос, нет. Но многие говорят что сервер был создан каким-то другом, но в итоге был передан Hausemaster.

Чем же не обычный 2b2t?

Этот сервер не обычный своими религиями, культами!

Как вам например культ, который поклоняется верстаку? Это явно что-то не обычное.

Или например культ, который пытается срубать все деревья на сервере.

Или например религия, чтобы убивать всех новичков которые зашли на сервер.

Интересная информация.

На странице википедии, есть карта всех важных моментов, событий, начиная с 2010

Многие говорять что на 2b2t, есть далёкие земли, так как он был создан в то время, когда в Minecraft, были далёкие земли, но доказать это никто не смог, многие делали фейковые скрины, и пытались доказать что они дошли до далёких земель.

Моё личное мнения об 2b2t.

Стоит ли играть на 2b2t? Определенно да, это того стоит, все эти эмоции, страх того что тебя могут убить, это всё есть на 2b2t. На этом сервере есть много красивых построек, которые сохранились, и их не разрушили гриферы, этот сервер, сам по себе выглядят красиво, вся эта анархия, она прекрасная! И та очередь, которую тебе придётся ждать более чем 1-6 часов. 2b2t, это не обычный сервер Minecraft, на этом сервере может быть что угодно, это не предсказуемый сервер! Поэтому он этим и интересный.

DTColBle1kQvZD6n0sz6uo5udA89Ya.jpg

 

PRIKOL4Ik_2x2TV avatar

PRIKOL4Ik_2x2TV

March 21, 2020 at 02:41 PM

ууу прикольно
PRIKOL4Ik_2x2TV avatar

PRIKOL4Ik_2x2TV

March 21, 2020 at 02:41 PM

класс

M_eloNa avatar

M_eloNa

March 21, 2020 at 02:44 PM

Супер класс
Gordei_2010 avatar

Gordei_2010

March 21, 2020 at 07:25 PM

клоооосааасо
lolyx avatar

lolyx

March 21, 2020 at 09:43 PM

слава верстакам

lolyx avatar

lolyx

March 21, 2020 at 09:43 PM

смерть сундукам

snopy1337 avatar

snopy1337

March 21, 2020 at 09:59 PM

Прикольна
DKooPK13 avatar

DKooPK13

March 21, 2020 at 10:47 PM

Нормально
Kost36463546 avatar

Kost36463546

March 22, 2020 at 04:50 PM

Номально
hell4ik avatar

hell4ik

March 23, 2020 at 06:38 PM

это самая наилучшая игра в мире!!!!
Topigor228 avatar

Topigor228

March 24, 2020 at 02:12 PM

Топчик просто топ
Topigor228 avatar

Topigor228

March 24, 2020 at 02:17 PM

Уууу клас
89ooov avatar

89ooov

March 24, 2020 at 03:09 PM

Ygfgbbhпр
Ghff85 avatar

Ghff85

March 24, 2020 at 03:57 PM

udidifiifufuc
Mr_He avatar

Mr_He

March 24, 2020 at 04:22 PM

ды дофига с ловишь волну хайпа?
Inspectrum_ALT avatar

Inspectrum_ALT

March 24, 2020 at 04:36 PM

Узнал об этом серве от FitMC (Это ютубер)
Klaus_928192 avatar

Klaus_928192

March 24, 2020 at 04:36 PM

Не ну неплохо
he_loh avatar

he_loh

March 25, 2020 at 02:48 PM

Приут
Derfo avatar

Derfo

March 25, 2020 at 03:05 PM

топ статья мне нравитса )))
lmaoorinfinitysuffer avatar

lmaoorinfinitysuffer

March 26, 2020 at 12:13 AM

Почему так часто начали про этот сервер говорить?
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:02 PM

я бы поиграл
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:02 PM

АААААААааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:02 PM

АААААААаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:03 PM

ААААооААааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:03 PM

АААААААаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааауааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:03 PM

АААААААааааааааааааааааааааааае45аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
gedzi avatar

gedzi

March 26, 2020 at 08:03 PM

АААААААааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааыыыыыыааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Ilysho avatar

Ilysho

March 27, 2020 at 03:55 PM

Смерть деревьям, слава верстакам!
Ovvlv avatar

Ovvlv

March 27, 2020 at 04:00 PM

Пойдет
ebolotos avatar

ebolotos

March 27, 2020 at 06:08 PM

КЛАСС
theglock22424 avatar

theglock22424

March 27, 2020 at 06:34 PM

я люблю майнкрафт

WendiWolf avatar

WendiWolf

March 27, 2020 at 06:35 PM

Вау,супер,класс
WendiWolf avatar

WendiWolf

March 27, 2020 at 06:36 PM

Майнкрафт рулит , это точно
WendiWolf avatar

WendiWolf

March 27, 2020 at 06:36 PM

Майнкрафт рулит , это точно
WendiWolf avatar

WendiWolf

March 27, 2020 at 06:36 PM

Майнкрафт рулит , это точно
WendiWolf avatar

WendiWolf

March 27, 2020 at 06:36 PM

Майнкрафт рулит , это точно
WendiWolf avatar

WendiWolf

March 27, 2020 at 06:36 PM

Майнкрафт рулит , это точно
gamerother avatar

gamerother

March 27, 2020 at 06:38 PM

тубитути хардкооор
aderv8 avatar

aderv8

March 27, 2020 at 06:53 PM

на этом серваке нет далёких земель


12

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Minecraft Сервер 2b2t на форуме От пользователей на Gamehag