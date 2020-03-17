CRMP - все об мультиплеере

Доброго времен суток, в этом обзоре, я расскажу вам о игре CRMP (Мод и мультиплеер).
CRMP - пользовательский мод на игру GTA San Andreas.
-Начало:
В 2004 году мод начал разрабатываться, в 2007 его уже выпустили в демо-версии, затем в 2011 вышла 2 beta (Актуальная на данный момент).
-Описание:
Основные изменения в игру внесла полностью русская карта, большая часть заменена на русские авто. Многие скины на персонажей - имеют славянскую внешность, одеты по "Русскому" стилю.
Список городов: Южный, Арзамас, Батырево, Лыткарино, Эдово.
Один из минусов: озвучка NPC английская.
-Мультиплеер:
2009 году, в сентябре, выпустили мультиплеер к моду, и сейчас, я расскажу о категориях серверов CRMP.
- RP - самый распространенный вид серверов, вы можете вступить в фракцию, т.е быть: Полицейским, или бандитом, а если это вам не по душе можете стать мед. работником, любая гос. профессия на ваш вкус, а так же нелегальные: ОПГ, Мафии. Вы должны соблюдать правила дорожного движения. Вы можете приобрести дом, квартиру, бизнес, машину, мотоцикл, но должны сначала заработать на все это. На серверах RP есть термины: RP - RolePlay, TK - Team Kill, DB - Drve by, DM - Death Match и много других. Во многих местах на карте, вы не можете драться из-за зелёной зоны. На серверах, может быть модпак, заменяющий текстуры стандартной игры на другие.
- DM - сервера DM предназначены для тренировки вашей стрельбы. Оружия, стрельба, ничего лишнего. Правила с RP серверов не действуют.
- Drift - сервера где вы можете заспавнить машину, и колесить по всей Нижегородской области. Можете зарабатывать игровую валюту за дрифт на машине, создавать Дрифт клубы, соревноваться, развлекаться и так далее!
Расскажу вам какие есть Баги за которые вас могут забанить на рп проекте:
- +C - Комюинация: Пкм+Лкм+С с оружия Дигл, приведет вас к быстрой стрельба (Уровень сложности: средний)
- Слайды - Комбинация: Ходьба влево/вправо, Пкм+Лкм+С с оружия дигл, вы сможете быстро бегать и стрелять (Уровень сложности: сложно)
Расскажу вам про основные оружия
:
- Deagle
- M4
- MP5
- Sniper Rifle
На RP серверах вам понадобятся скиллы чтобы не стоять когда стреляете с оружия (Прокачать можно в тире).
Если вы хотите стать разработчиком
вам понадобиться:
Надеюсь вам понравилась моя статья, если вам не трудно, оцените пожалуйста её, всем пока!
- Ядро сервер (можно скачать с официального сайта Kalcor)
- Знание Pawn (C# подобный язык)
- Знание какая функция за что отвечает (В Pawn)
- Плагины для корректной работы сервера (Можно скачать с форумов)
- Include (Для добавления разных функций на сервер, скачать можно с форумов)
- Маппинг (можно скачать с сайтов, или сделать самому)