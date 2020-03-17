CRMP - все об мультиплеере

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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CRMP - все об мультиплеере

LYTK4 avatar

LYTK4

March 17, 2020 at 09:21 AM

Доброго времен суток, в этом обзоре, я расскажу вам о игре CRMP (Мод и мультиплеер).


CRMP - пользовательский мод на игру GTA San Andreas.

-Начало:

В 2004 году мод начал разрабатываться, в 2007 его уже выпустили в демо-версии, затем в 2011 вышла 2 beta (Актуальная на данный момент).

-Описание:

Основные изменения в игру внесла полностью русская карта, большая часть заменена на русские авто. Многие скины на персонажей - имеют славянскую внешность, одеты по "Русскому" стилю.

Список городовЮжный, Арзамас, Батырево, Лыткарино, Эдово.

Один из минусов: озвучка NPC английская.

Картинки по запросу

-Мультиплеер:

 

2009 году, в сентябре, выпустили мультиплеер к моду, и сейчас, я расскажу о категориях серверов CRMP.

 

  • RP - самый распространенный вид серверов, вы можете вступить в фракцию, т.е быть: Полицейским, или бандитом, а если это вам не по душе можете стать мед. работником, любая гос. профессия на ваш вкус, а так же нелегальные: ОПГ, Мафии. Вы должны соблюдать правила дорожного движения. Вы можете приобрести дом, квартиру, бизнес, машину, мотоцикл, но должны сначала заработать на все это. На серверах RP есть термины: RP - RolePlay, TK - Team Kill, DB - Drve by, DM - Death Match и много других. Во многих местах на карте, вы не можете драться из-за зелёной зоны. На серверах, может быть модпак, заменяющий текстуры стандартной игры на другие.03FhM-BbHR8.jpg
  • DM -  сервера DM предназначены для тренировки вашей стрельбы. Оружия, стрельба, ничего лишнего. Правила с RP серверов не действуют.
  • Drift - сервера где вы можете заспавнить машину, и колесить по всей Нижегородской области. Можете зарабатывать игровую валюту за дрифт на машине, создавать Дрифт клубы, соревноваться, развлекаться и так далее!

Расскажу вам какие есть Баги за которые вас могут забанить на рп проекте: 

  • +C - Комюинация: Пкм+Лкм+С с оружия Дигл, приведет вас к быстрой стрельба (Уровень сложности: средний)
  • Слайды - Комбинация: Ходьба влево/вправо, Пкм+Лкм+С с оружия дигл, вы сможете быстро бегать и стрелять (Уровень сложности: сложно)
Расскажу вам про основные оружия
  • Deagle
  • M4
  • MP5
  • Sniper Rifle
На RP серверах вам понадобятся скиллы чтобы не стоять когда стреляете с оружия (Прокачать можно в тире).

Если вы хотите стать разработчиком вам понадобиться:

  • Ядро сервер (можно скачать с официального сайта Kalcor)
  • Знание Pawn (C# подобный язык)
  • Знание какая функция за что отвечает (В Pawn)
  • Плагины для корректной работы сервера (Можно скачать с форумов)
  • Include (Для добавления разных функций на сервер, скачать можно с форумов)
  • Маппинг (можно скачать с сайтов, или сделать самому)
Картинки по запросу

Надеюсь вам понравилась моя статья, если вам не трудно, оцените пожалуйста её, всем пока!





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