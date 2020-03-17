CRMP - все об мультиплеере

Доброго времен суток, в этом обзоре, я расскажу вам о игре CRMP (Мод и мультиплеер).

CRMP - пользовательский мод на игру GTA San Andreas.



-Начало:



В 2004 году мод начал разрабатываться, в 2007 его уже выпустили в демо-версии, затем в 2011 вышла 2 beta (Актуальная на данный момент).



-Описание:



Основные изменения в игру внесла полностью русская карта, большая часть заменена на русские авто. Многие скины на персонажей - имеют славянскую внешность, одеты по "Русскому" стилю.

Список городов: Южный, Арзамас, Батырево, Лыткарино, Эдово.



Один из минусов: озвучка NPC английская.







-Мультиплеер:

2009 году, в сентябре, выпустили мультиплеер к моду, и сейчас, я расскажу о категориях серверов CRMP.

RP - самый распространенный вид серверов, вы можете вступить в фракцию, т.е быть: Полицейским, или бандитом, а если это вам не по душе можете стать мед. работником, любая гос. профессия на ваш вкус, а так же нелегальные: ОПГ, Мафии. Вы должны соблюдать правила дорожного движения. Вы можете приобрести дом, квартиру, бизнес, машину, мотоцикл, но должны сначала заработать на все это. На серверах RP есть термины: RP - RolePlay, TK - Team Kill, DB - Drve by, DM - Death Match и много других. Во многих местах на карте, вы не можете драться из-за зелёной зоны. На серверах, может быть модпак, заменяющий текстуры стандартной игры на другие.

соблюдать правила дорожного движения. Вы можете приобрести дом, квартиру, бизнес, машину, мотоцикл, но должны сначала заработать на все это. На серверах RP есть термины: RP - RolePlay, TK - Team Kill, DB - Drve by, DM - Death Match и много других. Во многих местах на карте, вы не можете драться из-за зелёной зоны. На серверах, может быть модпак, заменяющий текстуры стандартной игры на другие. DM - сервера DM предназначены для тренировки вашей стрельбы. Оружия, стрельба, ничего лишнего. Правила с RP серверов не действуют.

- сервера DM предназначены для тренировки вашей стрельбы. Оружия, стрельба, ничего лишнего. Правила с RP серверов не действуют. Drift - сервера где вы можете заспавнить машину, и колесить по всей Нижегородской области. Можете зарабатывать игровую валюту за дрифт на машине, создавать Дрифт клубы, соревноваться, развлекаться и так далее!

Расскажу вам какие есть Баги за которые вас могут забанить на рп проекте:

+C - Комюинация: Пкм+Лкм+С с оружия Дигл, приведет вас к быстрой стрельба (Уровень сложности: средний)

- Комюинация: Пкм+Лкм+С с оружия Дигл, приведет вас к быстрой стрельба (Уровень сложности: средний) Слайды - Комбинация: Ходьба влево/вправо, Пкм+Лкм+С с оружия дигл, вы сможете быстро бегать и стрелять (Уровень сложности: сложно)

Deagle

M4

MP5

Sniper Rifle

Ядро сервер (можно скачать с официального сайта Kalcor)

Знание Pawn (C# подобный язык)

Знание какая функция за что отвечает (В Pawn)

Плагины для корректной работы сервера (Можно скачать с форумов)

Include (Для добавления разных функций на сервер, скачать можно с форумов)

Маппинг (можно скачать с сайтов, или сделать самому)

Надеюсь вам понравилась моя статья, если вам не трудно, оцените пожалуйста её, всем пока!

Расскажу вам про основныеНа RP серверах вам понадобятся скиллы чтобы не стоять когда стреляете с оружия (Прокачать можно в тире).Если вы хотите статьвам понадобиться: