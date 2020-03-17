Обзор на игру Rust

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novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
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novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
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Обзор на игру Rust

LYTK4 avatar

LYTK4

March 17, 2020 at 09:05 AM

В данном обзоре, я расскажу о игре Rust.




Rust - онлайн-шутер с атмосферой пост-апокалипсиса (Симулятор выживания). Игра берёт начинает историю 11 декабря 2013, тогда игра была выпущена в альфу, полностью игру выпустили 8 февраля 2018.

Картинки по запросу "Rust"

Геймплей.


Ваша основная задача - добывать ресурсы, оружие, компоненты, защита дома, атака чужих домов, лутать Rad Town.

Сейчас я все расскажу наглядно, и по полочкам. 


  • Добыча ресурсов: на карте есть деревья, камни, железная руда, сера. Чтобы добыть дерево, понадобиться топор (его вы можете скрафтить). Камни, железную руду, серу вы можете добыть киркой. При добыче железной руды вы получите: не плавленный металл, металл высокого качества.
  • Оружие: оружия от мала до великаначина с пистолетов заканчивая гранотометами, ракетами. Достать их можно с военных ящиков, скрафтить, с обычных ящиков, элитных ящиков.
  • Компоненты: компоненты используются в крафте разных вещей (лута). Найти можно в бочках около дороги (их надо разбить).
  • Защита дома: Вы можете расставить по дому ловушки: Турель, ловушка с дробовиком (гантрап), огненная турель, катушка теслы. Для работы турели (обычной), вам понадобиться любое оружие (кроме ракетницы), патроны, и электричество (можно провести с помощью солнечной батареи, ветряка, генератора). Можно защитить дом обнеся его стенками (буферками), или же большими деревянными/каменными стенами (их можно найти на Road Town).
  • Атака чужих домов: Это называется "Рейдом"Вы должны иметь одну из представленных взрывчаток: сачель, С4, ракетница и ракета (Это нужно достать на Rad Town и изучить). Учтите: Вас тоже могут зарейдить, как защититься, смотрите в пункте выше!
  • Rad Town's: Космодром, Малая Нефтевышка, Большая Нефтевышка, Супермаркет, Заправка, Аэродром, Север Брэнч, Оутпост, Город бандитов (стрелять нельзя, есть казино на металлолом), Город NPC (стрелять нельзя, есть магазины), порт, сфера (На некоторых RT есть радиация! Нужен костюм "Хазмат"). Это основные РТ. На нефтевышках есть учёные NPC, они убивают вас, при убийстве их может выпасть: оружие, патроны, шприы, кирки. На Космодроме есть танк, который можно взорвать 13 сачелями, после того как вы его уничтожите от туда может выпасть: МВК двери, оружие бронь и многое другое. Танк убивает вас выстрелами.
         Картинки по запросу "Космодром Раст"Оружие в расте:
  • Булава
  • Деревянное копье
  • Каменное копье
  • Длинный меч
  • Костяной нож
  • Костяная дубина
  • Мачете
  • Самодельный Тесак
  • Самодельный меч
  • Автомат калашникова
  • Арбалет
  • Лук
  • Винтовка "Болтовка"
  • Пистолет-пулемет Томпсона
  • Помповый дробовик
  • Двуствольный дробовик
  • Пулемёт М249
  • Полуавтоматический пистолет
  • Полуавтоматический пистолет
  • Ракетница
  • Револьвер
  • Револьвер "Питон"
  • Самодельный пистолет
  • Самодельный дробовик
  • Самодельный пистолет-пулемет
  • Взрывчатка с таймером (С4)
  • Граната из банки бобов
  • Граната "F1"
  • Дробовик "Spas12"

Надеюсь вам пригодилась данная статья, и она была полезна для вас, если это так, то оцените пожалуйста.
Crampus9864657 avatar

Crampus9864657

March 17, 2020 at 09:12 AM

Очень интерестно ниче не сказать
Empty016 avatar

Empty016

March 17, 2020 at 11:39 PM

Топ игра
Mineplayergamer avatar

Mineplayergamer

March 17, 2020 at 11:47 PM

Щачем она меня 9аразила коронавирусом
000KostyA000 avatar

000KostyA000

March 18, 2020 at 12:09 AM

Игра на тематику выживание всем зашла, как и твое описание этой игры)
Mkop7777 avatar

Mkop7777

March 18, 2020 at 03:01 AM

Игра очень прикольная ненадаедает и графика очень хорошоя лучшая выживания топ игра
MirniyEnotik avatar

MirniyEnotik

March 18, 2020 at 06:30 AM

Майнкрафт лучше!!!
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

March 18, 2020 at 10:02 AM

Не люблю выживачи, но этот ничё вроде
Gordei_2010 avatar

Gordei_2010

March 18, 2020 at 01:55 PM

Окейкас
Ivan5678955 avatar

Ivan5678955

March 18, 2020 at 02:26 PM

Интересно
Lologold avatar

Lologold

March 20, 2020 at 01:22 AM

Норм игра
wanhoroj1337 avatar

wanhoroj1337

March 20, 2020 at 07:49 PM

Игра хороша только на официальных серверах
1918171615141312 avatar

1918171615141312

March 20, 2020 at 08:20 PM

Привет я новенький
Pigvin666 avatar

Pigvin666

March 20, 2020 at 08:24 PM

Игра НОРМ, рекомендую
6bukav avatar

6bukav

March 20, 2020 at 08:40 PM

Хотел бы поиграть, да она платная :(
Dima6358 avatar

Dima6358

March 20, 2020 at 08:56 PM

zaxsccdsc fwfwfwfwfwffwfwf
Dima6358 avatar

Dima6358

March 20, 2020 at 08:56 PM

qedG23
232
.
.
6+65+6
Dima6358 avatar

Dima6358

March 20, 2020 at 08:56 PM

WTWTWWRWRFEQEQGF
Anon1657096039 avatar

Anon1657096039

July 17, 2022 at 03:06 PM

Ранние версии шли даже на слабом пк
Astaroth2902 avatar

Astaroth2902

May 1, 2023 at 05:58 PM

Единственное что я понял без клана ты легкая добыча
Hasuro avatar

Hasuro

May 15, 2023 at 05:36 PM

Решил отойти - зарейдили, решил сходить за лутом - зарейдили, пока спал - зарейдили, пока ждал рейд - зарейдили. ГГ вп
sakutaskinbox avatar

sakutaskinbox

May 15, 2023 at 08:32 PM

сылку скинешь?
CAMAD avatar

CAMAD

June 16, 2023 at 02:21 PM

Поздраляю теперь у вас нет свободного времени и личной жизни!
Sarkazm756 avatar

Sarkazm756

June 16, 2023 at 05:34 PM

отошел - зарейдили китайцы
azyxxcc avatar

azyxxcc

June 18, 2023 at 03:41 PM

очень интересно,надо бы скачать

MillerUA avatar

MillerUA

June 22, 2023 at 07:07 PM

очень интересная игра
rwef_wfwfwf avatar

rwef_wfwfwf

July 10, 2023 at 01:17 AM

Сатья отличная все было перечислено. Игра очень интересная сам играю

napsta_blook22 avatar

napsta_blook22

July 11, 2024 at 12:15 AM

Скачал - тебя рейдят
Спишь - тебя рейдят
Играешь - тебя рейдят
Тебя рейдят - тебя рейдят
Тебя не рейдят - тебя рейдят
napsta_blook22 avatar

napsta_blook22

July 11, 2024 at 12:15 AM

Скачал - тебя рейдят
Спишь - тебя рейдят
Играешь - тебя рейдят
Тебя рейдят - тебя рейдят
Тебя не рейдят - тебя рейдят
Anon1687337029 avatar

Anon1687337029

September 4, 2024 at 10:57 AM

привет

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