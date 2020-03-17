Обзор на игру Rust

В данном обзоре, я расскажу о игре Rust.







Добыча ресурсов: на карте есть деревья, камни, железная руда, сера. Чтобы добыть дерево, понадобиться топор (его вы можете скрафтить). Камни, железную руду, серу вы можете добыть киркой. При добыче железной руды вы получите: не плавленный металл, металл высокого качества.

на карте есть деревья, камни, железная руда, сера. Чтобы добыть дерево, понадобиться топор (его вы можете скрафтить). Камни, железную руду, серу вы можете добыть киркой. При добыче железной руды вы получите: не плавленный металл, металл высокого качества. Оружие: оружия от мала до велика , начина с пистолетов заканчивая гранотометами, ракетами. Достать их можно с военных ящиков, скрафтить, с обычных ящиков, элитных ящиков.

оружия от мала до велика начина с пистолетов заканчивая гранотометами, ракетами. Достать их можно с военных ящиков, скрафтить, с обычных ящиков, элитных ящиков. Компоненты: компоненты используются в крафте разных вещей (лута). Найти можно в бочках около дороги (их надо разбить).

компоненты используются в крафте разных вещей (лута). Найти можно в бочках около дороги (их надо разбить). Защита дома: Вы можете расставить по дому ловушки: Турель, ловушка с дробовиком (гантрап), огненная турель, катушка теслы. Для работы турели (обычной), вам понадобиться любое оружие (кроме ракетницы), патроны, и электричество (можно провести с помощью солнечной батареи, ветряка, генератора). Можно защитить дом обнеся его стенками (буферками), или же большими деревянными/каменными стенами (их можно найти на Road Town).

Вы можете расставить по дому ловушки: Турель, ловушка с дробовиком (гантрап), огненная турель, катушка теслы. Для работы турели (обычной), вам понадобиться любое оружие (кроме ракетницы), патроны, и электричество (можно провести с помощью солнечной батареи, ветряка, генератора). Можно защитить дом обнеся его стенками (буферками), или же большими деревянными/каменными стенами (их можно найти на Road Town). Атака чужих домов: Это называется "Рейдом". Вы должны иметь одну из представленных взрывчаток: сачель, С4, ракетница и ракета (Это нужно достать на Rad Town и изучить). Учтите: Вас тоже могут зарейдить, как защититься, смотрите в пункте выше!

Это называется "Рейдом". Вы должны иметь одну из представленных взрывчаток: сачель, С4, ракетница и ракета (Это нужно достать на Rad Town и изучить). Rad Town's: Космодром, Малая Нефтевышка, Большая Нефтевышка, Супермаркет, Заправка, Аэродром, Север Брэнч, Оутпост, Город бандитов (стрелять нельзя, есть казино на металлолом), Город NPC (стрелять нельзя, есть магазины), порт, сфера (На некоторых RT есть радиация! Нужен костюм "Хазмат"). Это основные РТ. На нефтевышках есть учёные NPC, они убивают вас, при убийстве их может выпасть: оружие, патроны, шприы, кирки. На Космодроме есть танк, который можно взорвать 13 сачелями, после того как вы его уничтожите от туда может выпасть: МВК двери, оружие бронь и многое другое. Танк убивает вас выстрелами.

Булава

Деревянное копье

Каменное копье

Длинный меч

Костяной нож

Костяная дубина

Мачете

Самодельный Тесак

Самодельный меч

Автомат калашникова

Арбалет

Лук

Винтовка "Болтовка"

Пистолет-пулемет Томпсона

Помповый дробовик

Двуствольный дробовик

Пулемёт М249

Полуавтоматический пистолет

Полуавтоматический пистолет

Ракетница

Револьвер

Револьвер "Питон"

Самодельный пистолет

Самодельный дробовик

Самодельный пистолет-пулемет

Взрывчатка с таймером (С4)

Граната из банки бобов

Граната "F1"

Дробовик "Spas12"

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- онлайн-шутер с атмосферой пост-апокалипсиса (Симулятор выживания). Игра берёт начинает историютогда игра была выпущена в альфу, полностью игру выпустили 8 февраля 2018.Ваша основная- добывать ресурсы, оружие, компоненты, защита дома, атака чужих домов, лутать Rad Town.Сейчас я все расскажу наглядно, и по полочкам.