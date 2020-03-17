Бывает иногда такое, что хочется поиграть с другом в какую нибудь смешную игру. Однако пальцы себе ломать не хочется в Duck Game или в Gang Beasts, да и не охота опять соревноваться с другом кто тащит лучше. И тут к тебе на стол приходит она. Повестка из военкомата. Ой не тот текст. И тут к тебе на стол приходит она. Super Bunny Man.

это платформер с видом сбоку. Цель проста как две копейки. Необходимо дойти до финала уровня. За его прохождение ты будешь получать монетки которые открывают следующий уровень. Есть три способа получения монетки.Просто напросто пройти уровень.Пройти уровень на время.Найти секретную морковку и принести её в жертву порталу (то-есть донести её до финала уровня.)Управлять мы будем этими двумя красавцами. Розовый если ты в одиночке и розовый вместе с желтым если в кооперативе. На картинке вы еще можете увидеть ту самую секретную морковьК сожалению еще не завезли и наверное и не будут. Данная игра еще в раннем доступе.В игре есть три режима игры.- это прохождение уровней в одиночке.- это прохождение уровней с другом на одном компьютере или по сети.- это режим где может играть до 4 человек. Сам он делится на 3 режима.- надо закинуть мяч в кольцо.- тут кролики превращаются в людей, а конкретнее кролик может умереть даже от удара головой об пол с характерным хрустом. Необходимо чтобы жизни противника понизились до нуля.. Надо как можно больше закинуть к себе в корзину морковки. Кролики способны воровать морковь у своих оппонентов, а в качестве передвижения используют Джетпак.Когда я сказал что пальцы ломать не надо я чуть-чуть приврал. Но ломать мы будем больше от физики игры а не от самого управления. Он тут довольной простой. Вперед и Назад поворот вперед и назад. Герой как бы поворачивает вперед и назад. Это как соник в режиме шара. Прыжок отвечает за прыжок, и также тут есть кнопка за захват персонажа. Тут я поясню по подробнее. Главный герой при нажатии клавиши отвечающий за данное движение хватается за любой объект с которым может столкнуться. Не важно это пол, потолок, морковь, стена, твой друг. Как я и написал выше тут присутствует какая а никакая физика. Благодаря нее можно делать прыжки как Лара Крофт. Также от угла твоего наклона зависит как сильно ты прыгнешь. Присутствует поддержка геймпада.Я уже многое рассказал про геймплей выше, однако есть еще, что нужно рассказать. Для того чтобы игрокам было тяжелее конечно же присутствуют ловушки. Это могут быть шипы, пропасти, падающий сверху сталактит, вылетающий камень, мина и многое многое другое. Однако есть и хорошие вещи которые могут помочь. Вагонетки, ледяные блоки, гидроцикл.Разнообразие уровнейПриятная на глаз графикаОна вас явно заставит смеятьсяМножество геймплейных фишекТанцы кроликов под музыкуИгра не доделана так что присутствуют багиОнлайн также кривойНе сделана 5 главаСтоит ли играть в нее. Определенно стоит. Конечно игра не доделана, но из-за всеобщей атмосферы игры баги покажутся вам как часть игры. В онлайн все также не советую идти ибо тормозит и вылетает, но за одним монитором это сделает ваш вечер незабываемым.