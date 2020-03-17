Super Bunny Man

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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Super Bunny Man

Ksardas avatar

Ksardas

March 17, 2020 at 07:44 AM

Бывает иногда такое, что хочется поиграть с другом в какую нибудь смешную игру. Однако пальцы себе ломать не хочется в Duck Game или в Gang Beasts, да и не охота опять соревноваться с другом кто тащит лучше. И тут к тебе на стол приходит она. Повестка из военкомата. Ой не тот текст. И тут к тебе на стол приходит она. Super Bunny Man.


Цель игры
Super Bunny Man это платформер с видом сбоку. Цель проста как две копейки. Необходимо дойти до финала уровня. За его прохождение ты будешь получать монетки которые открывают следующий уровень. Есть три способа получения монетки. 1-способ: Просто напросто пройти уровень. 2-способ: Пройти уровень на время. 3-способ: Найти секретную морковку и принести её в жертву порталу (то-есть донести её до финала уровня.)
Управлять мы будем этими двумя красавцами. Розовый если ты в одиночке и розовый вместе с желтым если в кооперативе. На картинке вы еще можете увидеть ту самую секретную морковьEPAV9TIQVymscUALrEkMbD4wX2p6Wo.jpg
Сюжет игры
К сожалению еще не завезли и наверное и не будут. Данная игра еще в раннем доступе.
Режимы игры
В игре есть три режима игры. История, Кооп История, Режим вечеринки. История - это прохождение уровней в одиночке. Кооп История - это прохождение уровней с другом на одном компьютере или по сети. Режим вечеринки - это режим где может играть до 4 человек. Сам он делится на 3 режима. Баскетбол, Бой насмерть и Ловля морковки. Баскетбол - надо закинуть мяч в кольцо. Бой насмерть - тут кролики превращаются в людей, а конкретнее кролик может умереть даже от удара головой об пол с характерным хрустом. Необходимо чтобы жизни противника понизились до нуля. Ловля морковки. Надо как можно больше закинуть к себе в корзину морковки. Кролики способны воровать морковь у своих оппонентов, а в качестве передвижения используют Джетпак.
aHIT72XHn1UGDXqHFcW1IYdOgedVun.png
Управление
Когда я сказал что пальцы ломать не надо я чуть-чуть приврал. Но ломать мы будем больше от физики игры а не от самого управления. Он тут довольной простой. Вперед и Назад поворот вперед и назад. Герой как бы поворачивает вперед и назад. Это как соник в режиме шара. Прыжок отвечает за прыжок, и также тут есть кнопка за захват персонажа. Тут я поясню по подробнее. Главный герой при нажатии клавиши отвечающий за данное движение хватается за любой объект с которым может столкнуться. Не важно это пол, потолок, морковь, стена, твой друг. Как я и написал выше тут присутствует какая а никакая физика. Благодаря нее можно делать прыжки как Лара Крофт. Также от угла твоего наклона зависит как сильно ты прыгнешь. Присутствует поддержка геймпада. TCuEDZH1BBlEw6HqTA3V6kLdcxbK9L.png
Геймплейные фишки
Я уже многое рассказал про геймплей выше, однако есть еще, что нужно рассказать. Для того чтобы игрокам было тяжелее конечно же присутствуют ловушки. Это могут быть шипы, пропасти, падающий сверху сталактит, вылетающий камень, мина и многое многое другое. Однако есть и хорошие вещи которые могут помочь. Вагонетки, ледяные блоки, гидроцикл.
Плюсы и Минусы игры
Плюсы:
Разнообразие уровней
Приятная на глаз графика
Она вас явно заставит смеяться
Множество геймплейных фишек
Танцы кроликов под музыку
Минусы:
Игра не доделана так что присутствуют баги
Онлайн также кривой
Не сделана 5 глава
Итог
Стоит ли играть в нее. Определенно стоит. Конечно игра не доделана, но из-за всеобщей атмосферы игры баги покажутся вам как часть игры. В онлайн все также не советую идти ибо тормозит и вылетает, но за одним монитором это сделает ваш вечер незабываемым.
nurali2011 avatar

nurali2011

May 20, 2020 at 04:08 PM

вальрупкиапкпуорпшурптгуып
Danilanub avatar

Danilanub

May 20, 2020 at 04:16 PM

нужно было это писать в статья
Danilanub avatar

Danilanub

May 20, 2020 at 04:17 PM

птвтовов
Danilanub avatar

Danilanub

May 20, 2020 at 04:17 PM

леокльклкщкщлк
Danilanub avatar

Danilanub

May 20, 2020 at 04:17 PM

лалалвшшыш
Danilanub avatar

Danilanub

May 20, 2020 at 04:17 PM

твовоокоаг
Danilanub avatar

Danilanub

May 20, 2020 at 04:17 PM

твтовоыоыорыроаор
Akakou028 avatar

Akakou028

July 10, 2020 at 01:23 AM

Нпсг

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