Итак,почему же детей в роблоксе так много? Сейчас вкратце я вам объясню: 1.Лёгкость и доступность на бесплатной основе 2.Геймер-Блогеры 3.Схожесть с майнкрафтом 4.Хайп на волне кликбейта

А теперь объясню подробней по каждому пункту,их будет 4! 1 Пункт: Первое что я бы хотел рассказать,почему игра доступна на бесплатной основе,а не на платной!Самый главный фактор что студия Roblox Corporation получает с этого доход больше... Но почему же?Всё проще чем кажется,самый главный пример из этого:Родителям нужно занять своего ребёнка какой-нибудь игрой,и тут попадается лёгкая(в плане графики похожей на лего) игра,ещё и бесплатная,большая часть взрослых не готова была бы отдавать деньги за игру на телефоне или другом любом устройстве,тем более у многих родителей нет денег тратиться на какие-то там игрушки! Некоторые скажут что там донат...дети захотят что-то купить и начнут выпрашивать у родителей!Как раз на этот случай и придуман этот сайт). Не смотря на это некоторые родители могут позволить купить ребёнку внутриигровую валюту в виде Robux! (Раньше была бесплатная валюта "Tix",но разработчики удалили её из игры,возможно как раз таки потому что большая часть людей не донатила,а покупала за бесплатную внутриигровую валюту,дохода естественно это не приносило) 2 Пункт: Гейм-Блогеры.Это люди приносящие видео о играх! Всё очень просто,такие люди увидев что это детская игра поняли что на этом можно заработать,дети будут смотреть потому что такой контент попросту им интересен,в видео всё незамысловато,человек играет в различные игры на площадке Roblox`а,дети которые не могли играть на компьютере или он у них отсутствовал такие видео спасали(я сейчас говорю до появления мобильной версии Roblox),им было интересно наблюдать за счёт своей лёгкости преподношения этой игры от геймеров,по роблоксу делали обучающие ролики. 3 пункт: Эту игру сравнивают с такой игрой как "Minecraft"(там так же можно было делать незамысловатые ролики,а так же обучающие,тем более о майнкрафте знают все,это такая же лёгкая,кубическая песочница со стороны детей) Сравнение и привело ещё больше игроков!Фанаты начали играть в неизвестную им игру,а как известно в майнкрафте тоже много детей! 4 Пункт: Последнее что я хочу вам рассказать это кликбейт,он существует на видеоплощадке "Youtube" и в самой игре.Он сподвигает детей переходить на сверкающие,интересные картинки,геймеры делают это для просмотров,но это так же помогает и популяризации игры! В самой игре он так же присутствует в виде рекламных баннеров. Находясь на странице дети нажимают на баннеры и переходят или на игру или на группу,таким образом кстати говоря и становятся популярным игры,а с популярностью игр и приход игроков! Вот и всё на этом,спасибо что прочитали,если есть ошибки,недочёты в самом содержание напишите и оцените пожалуйста!