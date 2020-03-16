Дождь

Gem708

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

43

0/160

Назад к форуму От пользователей

Дети в Роблоксе

Krokodilchik0w0 avatar

Krokodilchik0w0

March 16, 2020 at 02:20 AM

Итак,почему же детей в роблоксе так много? Сейчас вкратце я вам объясню: 1.Лёгкость и доступность на бесплатной основе 2.Геймер-Блогеры 3.Схожесть с майнкрафтом 4.Хайп на волне кликбейта


А теперь объясню подробней по каждому пункту,их будет 4! 1 Пункт: Первое что я бы хотел рассказать,почему игра доступна на бесплатной основе,а не на платной!Самый главный фактор что студия Roblox Corporation получает с этого доход больше... Но почему же?Всё проще чем кажется,самый главный пример из этого:Родителям нужно занять своего ребёнка какой-нибудь игрой,и тут попадается лёгкая(в плане графики похожей на лего) игра,ещё и бесплатная,большая часть взрослых не готова была бы отдавать деньги за игру на телефоне или другом любом устройстве,тем более у многих родителей нет денег тратиться на какие-то там игрушки! Некоторые скажут что там донат...дети захотят что-то купить и начнут выпрашивать у родителей!Как раз на этот случай и придуман этот сайт). Не смотря на это некоторые родители могут позволить купить ребёнку внутриигровую валюту в виде Robux! (Раньше была бесплатная валюта "Tix",но разработчики удалили её из игры,возможно как раз таки потому что большая часть людей не донатила,а покупала за бесплатную внутриигровую валюту,дохода естественно это не приносило) 2 Пункт: Гейм-Блогеры.Это люди приносящие видео о играх! Всё очень просто,такие люди увидев что это детская игра поняли что на этом можно заработать,дети будут смотреть потому что такой контент попросту им интересен,в видео всё незамысловато,человек играет в различные игры на площадке Roblox`а,дети которые не могли играть на компьютере или он у них отсутствовал такие видео спасали(я сейчас говорю до появления мобильной версии Roblox),им было интересно наблюдать за счёт своей лёгкости преподношения этой игры от геймеров,по роблоксу делали обучающие ролики. 3 пункт: Эту игру сравнивают с такой игрой как "Minecraft"(там так же можно было делать незамысловатые ролики,а так же обучающие,тем более о майнкрафте знают все,это такая же лёгкая,кубическая песочница со стороны детей) Сравнение и привело ещё больше игроков!Фанаты начали играть в неизвестную им игру,а как известно в майнкрафте тоже много детей! 4 Пункт: Последнее что я хочу вам рассказать это кликбейт,он существует на видеоплощадке "Youtube" и в самой игре.Он сподвигает детей переходить на сверкающие,интересные картинки,геймеры делают это для просмотров,но это так же помогает и популяризации игры! В самой игре он так же присутствует в виде рекламных баннеров. Находясь на странице дети нажимают на баннеры и переходят или на игру или на группу,таким образом кстати говоря и становятся популярным игры,а с популярностью игр и приход игроков! Вот и всё на этом,спасибо что прочитали,если есть ошибки,недочёты в самом содержание напишите и оцените пожалуйста!
arsikfun avatar

arsikfun

March 16, 2020 at 06:18 PM

роблокс топ
layfamm avatar

layfamm

March 16, 2020 at 06:50 PM

роблокс топ кто неверит тот и лох
MortisMor avatar

MortisMor

March 16, 2020 at 06:52 PM

Роблокс топ кто не верит тот дебил
Loshara13 avatar

Loshara13

March 16, 2020 at 08:31 PM

Пизда твоей мамки
:point_right::ok_hand:
Vans88 avatar

Vans88

March 16, 2020 at 08:32 PM

Ты че?!!
Yraseretiu avatar

Yraseretiu

March 16, 2020 at 09:01 PM

что тут присходет
head_shot4 avatar

head_shot4

March 16, 2020 at 09:02 PM

Дети в роблоксе это ужасссс
head_shot4 avatar

head_shot4

March 16, 2020 at 09:03 PM

Но роблокс это жизнь всех людей школьников мужиков роблокс это топ
NikSut avatar

NikSut

March 16, 2020 at 09:29 PM

Детей туда лучше не впускать†
keeperon avatar

keeperon

March 16, 2020 at 09:34 PM

мне роблокс не зашел почему-то, хотя в майнера немного поиграл - норм
Maximkl avatar

Maximkl

March 16, 2020 at 11:51 PM

Помогите мне пожалуйста, как сделать так, чтобы сайт защитал что ти виполнил задание (именно игровое)
RmillionBloood avatar

RmillionBloood

March 17, 2020 at 12:53 AM

Норм класс лучший фильм для меня
SanekBR0O avatar

SanekBR0O

March 17, 2020 at 09:33 AM

Roblox топ кто не верит тот лох
sasharoker1 avatar

sasharoker1

March 17, 2020 at 10:44 AM

согласен роблокс топ а хто не верит тот лох
sasharoker1 avatar

sasharoker1

March 17, 2020 at 10:46 AM

кароче в роблоксі можна все

sasharoker1 avatar

sasharoker1

March 17, 2020 at 10:47 AM

ми всі на геймхаг тому що хочимо роблокси да
sasharoker1 avatar

sasharoker1

March 17, 2020 at 10:48 AM

хехехеххехехехехехехехееххе детидетидети вони не можуть норм играть
sasharoker1 avatar

sasharoker1

March 17, 2020 at 10:49 AM

кароче покич зусрінимся в Roblox
grishka263 avatar

grishka263

March 17, 2020 at 10:54 AM

жвегды
magicmarshr avatar

magicmarshr

March 18, 2020 at 11:47 AM

Лохи как Димасик пидарасик
Gordei_2010 avatar

Gordei_2010

March 18, 2020 at 01:54 PM

Спасибо буду знать!!!!
Ivan5678955 avatar

Ivan5678955

March 18, 2020 at 02:27 PM

Лучшая игра роблокс
magicmarshr avatar

magicmarshr

March 18, 2020 at 03:44 PM

худшая игра

CH_SNOW avatar

CH_SNOW

March 18, 2020 at 03:49 PM

Роблокс ето тот майнкрафт на максималках??)))
Lologold avatar

Lologold

March 20, 2020 at 01:22 AM

Игра вроде норм кста, похожа на майн
Samurai_Ali avatar

Samurai_Ali

March 20, 2020 at 03:18 AM

Мда ине пофиг на чужёе мнение ,лол я буду играть во что я люблю
trevor_007 avatar

trevor_007

March 20, 2020 at 08:58 PM

Дети в роблоксе это ужасно

aisenap11 avatar

aisenap11

March 21, 2020 at 11:17 AM

хочу 50 робаксов в роблокс
Anton_210 avatar

Anton_210

March 21, 2020 at 11:23 AM

эмм что?

yarik_no_netochno avatar

yarik_no_netochno

March 21, 2020 at 12:19 PM

хто играет в роблокс тот и лох
PRIKOL4Ik_2x2TV avatar

PRIKOL4Ik_2x2TV

March 21, 2020 at 02:35 PM

я тут чисто чтоб заработать робуксы
PRIKOL4Ik_2x2TV avatar

PRIKOL4Ik_2x2TV

March 21, 2020 at 02:35 PM

и купить BloxBurg
andrei0070000 avatar

andrei0070000

March 21, 2020 at 02:53 PM

roblox is the best
Xyideda avatar

Xyideda

March 21, 2020 at 03:25 PM

Что здесь происходит?
FeylTen avatar

FeylTen

March 21, 2020 at 03:26 PM

А теперь объясню подробней по каждому пункту,их будет 4!1 Пункт:Первое что я бы хотел рассказать,почему игра доступна на бесплатной основе,а не на платной!Самый главный фактор что студия Roblox Corporation получает с этого доход больше...Но почему же?Всё проще чем кажется,самый главный пример из этого:Родителям нужно занять своего ребёнка какой-нибудь игрой,и тут попадается лёгкая(в плане графики похожей на лего) игра,ещё и бесплатная,большая часть взрослых не готова была бы отдавать деньги за игру на телефоне или другом любом устройстве,тем более у многих родителей нет денег тратиться на какие-то там игрушки!Некоторые скажут что там донат...дети захотят что-то купить и начнут выпрашивать у родителей!Как раз на этот случай и придуман этот сайт).Не смотря на это некоторые родители могут позволить купить ребёнку внутриигровую валюту в виде Robux!(Раньше была бесплатная валюта "Tix",но разработчики удалили её из игры,возможно как раз таки потому что большая часть людей не донатила,а покупала за бесплатную внутриигровую валюту,дохода естественно это не приносило)2 Пункт:Гейм-Блогеры.Это люди приносящие видео о играх!Всё очень просто,такие люди увидев что это детская игра поняли что на этом можно заработать,дети будут смотреть потому что такой контент попросту им интересен,в видео всё незамысловато,человек играет в различные игры на площадке Roblox`а,дети которые не могли играть на компьютере или он у них отсутствовал такие видео
Skveyk avatar

Skveyk

March 21, 2020 at 05:41 PM

Дети это ужас. Я.сегодня играл мне сказали что в реале убьют меня. И писали так... Возраст лет 5-6
Arfayleon1104v avatar

Arfayleon1104v

March 22, 2020 at 11:08 AM

Ооцшцщ о луклететоео
PiZDATAYA avatar

PiZDATAYA

March 22, 2020 at 11:55 AM

нагаггугушушуушуш
Artem55124 avatar

Artem55124

March 22, 2020 at 01:01 PM

ыывцвфцвцфвфвц
12345

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности